Trump anuncia que hoy hablarán "los líderes" de Israel y Líbano
- Afirma que esta sería la primera conversación en décadas, aunque no especifica a qué “líderes” se refiere
- Irán realiza una ronda de consultas con China, Pakistán y Japón ante posibles nuevas negociaciones de alto el fuego
- DIRECTO | Guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que "los líderes" de Israel y el Líbano mantendrán una conversación directa este jueves en el marco de las negociaciones mediadas por Washington para lograr un alto el fuego. "Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", ha escrito Trump este miércoles en su cuenta de Truth Social.
El mandatario no ha especificado en la publicación a qué "líderes" se refiere. El anuncio llega después de que los gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir negociando un alto el fuego que permita pausar los ataques israelíes contra el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.
El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró después que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”.
Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií Hizbulá, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y Líbano desde 1993. Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada y ha continuado con los ataques en territorio libanés.
Las discrepancias entre ambas delegaciones son significativas: el Gobierno libanés pide un alto el fuego inmediato que permita un diálogo más amplio, mientras que Israel lo descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una “zona de seguridad” en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.
Irán realiza una ronda de consultas con China, Pakistán y Japón
En paralelo, en otro frente diplomático de la región, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha mantenido en las últimas horas contactos con sus homólogos de China y Japón, así como con el jefe del Ejército de Pakistán. Los acercamientos se producen a pocos días de que expire el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y en medio de crecientes expectativas sobre nuevas negociaciones, impulsadas por Islamabad.
El canciller de la República Islámica ha hablado por teléfono con su homólogo chino, Wang Yi, quien ha destacado que “la situación actual ha alcanzado una etapa crítica de transición de la guerra a la paz, y se abre una ventana para la paz”. Wang ha indicado que “China apoya el mantenimiento del impulso del alto el fuego y las negociaciones, lo cual redunda en el interés fundamental del pueblo iraní y es también la expectativa común de los países de la región y de la comunidad internacional”, según un comunicado de la Cancillería china.
Asimismo, Araqchí ha mantenido otra conversación con el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien ha subrayado que “lo más importante” es preservar el alto el fuego acordado, así como avanzar “hacia la desescalada, incluida la garantía de seguridad de la navegación por el estrecho de Ormuz”.
Tokio ha considerado “muy significativo” que Japón e Irán mantengan “una comunicación fluida” y ha destacado que el gabinete de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha mantenido conversaciones telefónicas con los países afectados, incluidos los mediadores.
Por otro lado, el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, ha llegado este miércoles a Teherán, donde ha sido recibido por Araqchí, para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las negociaciones. Su visita se produce en un contexto de intensificación de los esfuerzos por llevar de nuevo a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones, después de que el domingo abandonaran la capital paquistaní sin acuerdo en su primer encuentro, que se prolongó durante 21 horas.