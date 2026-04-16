Trump anuncia que hoy hablarán "los líderes" de Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que "los líderes" de Israel y el Líbano mantendrán una conversación directa este jueves en el marco de las negociaciones mediadas por Washington para lograr un alto el fuego. "Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", ha escrito Trump este miércoles en su cuenta de Truth Social.

El mandatario no ha especificado en la publicación a qué "líderes" se refiere. El anuncio llega después de que los gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir negociando un alto el fuego que permita pausar los ataques israelíes contra el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.

El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró después que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”.

Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií Hizbulá, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y Líbano desde 1993. Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada y ha continuado con los ataques en territorio libanés.

Las discrepancias entre ambas delegaciones son significativas: el Gobierno libanés pide un alto el fuego inmediato que permita un diálogo más amplio, mientras que Israel lo descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una “zona de seguridad” en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.