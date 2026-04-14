Líbano e Israel acceden a iniciar "negociaciones directas" en su primera toma de contacto en EE.UU.

Los gobiernos de Israel y del Líbano se habían citado este martes en Estados Unidos para una primera toma de contacto de la que no han salido grandes anuncios pero sí el compromiso de volver a verse para iniciar lo que el Departamento de Estado norteamericano ha descrito como "negociaciones directas", en una fecha y un lugar aún por convenir.

La cita venía marcada por la enésima escalada del conflicto entre Israel y la milicia chií Hizbulá, desatada al albor de los bombardeos sobre Irán, que volvieron a prender la mecha de un conflicto inconcluso sobre el que regía un teórico alto el fuego. Las autoridades de los dos países vecinos no se veían a tan alto nivel desde el año 1993 y, en esta ocasión, estaban representadas por sus respectivos embajadores en Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha ejercido de anfitrión y ya en su primer mensaje ante el embajador israelí, Yechiel Leiter, y la representante libanesa, Nada Hamadeh Moawad, dejó claro que estaban ante una "oportunidad histórica". No obstante, él mismo se encargó de enfriar las expectativas con un breve discurso ante las cámaras en el que reconoció que era un conflicto "complejo" y que, por tanto, no cabía esperar soluciones en cuestión de horas.

Sí planteó la posibilidad de que al menos este diálogo sirva para sentar las bases de una negociación más a fondo y su oficina ha resaltado tras la reunión que las conversaciones fueron "productivas". Un primer obstáculo superado dentro de unos por ahora tímidos esfuerzos diplomáticos que se desarrollan de forma paralela a las conversaciones de paz que han iniciado en Pakistán los gobiernos de Estados Unidos y de Irán.

Las líneas rojas de las partes Según la nota del Departamento de Estado, Israel se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Gobierno libanés y a entablar "negociaciones directas" para resolver todos los temas pendientes con su vecino "y lograr una paz duradera que refuerce la seguridad, la estabilidad y la prosperidad y la región". También ha llamado a "desarmar a todos los grupos terroristas no estatales y a desmantelar toda la infraestructura terrorista en el Líbano", en una clara alusión a Hizbulá. La milicia, aunque no ha participado, ha estado muy presente en la cita. Ya había expresado su malestar por este mero tanteo diplomático, acusando al Gobierno de plegarse a las presiones del enemigo, y justo cuando se celebraba el encuentro en Washington reivindicaba el lanzamiento de nuevos ataques sobre Israel, en una simbólica muestra de presión que no ha dejado daños personales ni materiales de consideración. El embajador israelí ha celebrado en declaraciones a los medios que el Gobierno libanés haya hecho caso omiso a las amenazas de Hizbulá, al que ve "más débil que nunca", y ha apostado por una lucha conjunta para erradicar a este grupo "maligno". En este sentido, ha señalado que es esta "organización terrorista" la que está atentando contra civiles, en respuesta a las críticas por el alcance de los bombardeos de Israel sobre el Líbano.