Italia suspende su acuerdo de cooperación en Defensa con Israel

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este martes la decisión de suspender la renovación automática de su acuerdo de cooperación en Defensa con Israel, que entró en vigor el 13 de abril de 2016 y es renovable cada cinco años.

"Ante la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", ha dicho la líder derechista en declaraciones a la prensa desde el foro vinícola 'Vinitaly' en Verona, en el norte de Italia.

Una fuente del Ministerio de Defensa citada por Reuters ha indicado que una de las consecuencias es que Italia dejará de cooperar con Israel en materia de entrenamiento militar. La misma agencia señala que Meloni tomó la decisión el lunes junto con sus ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, respectivamente, así como con el viceprimer ministro Matteo Salvini.

El 'Memorándum de entendimiento con Israel en materia de cooperación en el sector militar y de defensa" es el principal marco de colaboración bilateral en este sector entre los dos países, firmado en 2003. Desde el 13 de abril de 2016, cuando entró en vigor, ha sido renovado cada cinco años. La decisión del Ejecutivo Meloni conlleva que desde ahora la prórroga no será automática sino puntual.

"El presente Memorando de Entendimiento, que tendrá una vigencia de cinco años, se prorrogará automáticamente por períodos adicionales de cinco años a falta de una notificación escrita de una Parte a la otra de su intención de rescindirlo. En tal caso, dejará de estar en vigor seis meses después de la fecha de recepción de dicha notificación", expresa el propio texto legal.

La decisión, según avanzan los medios locales y publica la agencia EFE, ha sido comunicada por el ministro de Defensa italiano a su homólogo israelí, Israel Katz.

Meloni es una de las líderes conservadoras europeas más críticas con Israel por la guerra en Oriente Medio. Ya a finales de marzo denegó a Estados Unidos el uso de una base militar en Sicilia para el paso de aviones destinados a la contienda por tratarse de operaciones no contempladas en los tratados entre ambos países.

Desde Verona, la primera ministra ha reivindicado poder contradecir a sus aliados, horas después de que criticara a Donald Trump, de quien es aliada, por haber arremetido el domingo contra el papa León XIV por los llamamientos del pontífice a detener la guerra en Irán y sus críticas a la intervención militar en Venezuela.

"Cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy", ha dicho Meloni este martes.

La mandataria también había lanzado críticas a Israel el 8 de abril para pedir que se esclarecieran los disparos del ejército del país hebreo a un convoy italiano desplegado en la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano. Y tiempo antes, Meloni llegó a decir que, en el caso de Gaza, "la respuesta militar" al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 "había superado cualquier principio de proporcionalidad".