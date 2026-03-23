Meloni pierde el referéndum de su reforma judicial y tilda el resultado de "ocasión perdida" de modernizar Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por casi el 54 % de los electores, con dos tercios de los votos escrutados.

Según datos del Ministerio del Interior, el 'sí' a la reforma ha obtenido un respaldo del 46,22 % de los italianos, frente al 53,78 % del 'no'.

"Los italianos han decidido. Y nosotros respetamos su decisión. Seguiremos adelante, como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto hacia el pueblo italiano y hacia Italia", ha dicho la primera ministra en su cuenta de X. Y ha tildado el resultado de "ocasión perdida" de modernizar Italia.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", ha escrito en la red X. Por su parte, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras su derrota en otro referéndum constitucional, ha celebrado esta "derrota sonora" de Meloni.

"Cuando el pueblo habla, el Palacio debe escuchar. Nosotros hace diez años lo hicimos, ¿tendrá Giorgia Meloni el mismo coraje? Yo dimití como primer ministro, como secretario, de todo. Veremos qué hará Meloni después de una derrota clamorosa", ha afirmado Renzi en las redes sociales.

Un total de 51,4 millones de italianos, cinco de ellos residentes en el extranjero, estaban llamados a votar este domingo y el lunes en el referéndum constitucional sobre la reforma judicial, el proyecto estrella de Meloni para esta legislatura, que aunque ya fue aprobado por el Parlamento en octubre pasado, necesitaba ser avalado en esta consulta popular al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos.

Las principales medidas de la reforma son la separación de las carreras de jueces y fiscales, la división en dos del Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y el establecimiento de un sorteo como método de elección de sus miembros.

Esta es la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022, cuando ganó las elecciones con una coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia de Antonio Tajani.

Meloni había desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y asegurado que agotará la legislatura en 2027, pero la oposición ahora lo ha planteado como un plebiscito contra su gestión.