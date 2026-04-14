Apple Maps oculta pueblos de Líbano desde antes de la guerra y no aclara por qué
Mensajes de redes sociales aseguran que la aplicación Apple Maps está ocultando los pueblos del sur de Líbano ante el avance militar de las Fuerzas de Defensa de Israel en el país de los cedros, pero no es así. La aplicación de mapas de Apple no muestra los nombres de los municipios en todo Líbano desde varios años antes del inicio de la guerra de Irán.
"Apple ha retirado los nombres de los pueblos libaneses del sur de Líbano. Mientras Israel invade, ellos están ya fijando la situación para justificar la ocupación", dice un mensaje en inglés compartido más de 80.000 veces en X. El texto comparte una imagen parcial de un mapa de Líbano que no muestra nombres de pueblos en el sur ni en el centro del país. Otro mensaje compartido más de 20.000 veces en la misma red social compara una imagen de Apple Maps en Líbano con una idéntica de Google Maps en la que sí salen todos los nombres de pueblos.
Apple Maps no ha retirado recientemente los nombres de los pueblos en el sur de Líbano. La aplicación de mapas de la firma estadounidense no muestra los municipios de este país ya desde varios años antes de la guerra de Irán. Una comprobación en la plataforma permite constatarque el mapa de Líbano no muestra actualmente los pueblos en todo el país. Apple Maps solo refleja en Líbano localidades mayores y ciudades como Tiro, Dibbine, Sidón, Trípoli o Beirut.
En VerificaRTVE hemos consultado a Apple por qué su aplicación no muestra los pueblos de Líbano y nos responde que "nunca" lo ha hecho y que la nueva versión de mapas, "más detallada", no está disponible "actualmente" en este país. Apple no aclara cuándo ni por qué decidió no mostrar los pueblos de Líbano en su aplicación de mapas. Gracias a una búsqueda por palabras clave, en X encontramos mensajes que denuncian ya en 2020 que los pueblos de Líbano no aparecen en Apple Maps y aportan imágenes de la aplicación para demostrarlo.
Apple Maps no muestra los municipios de Líbano, pero sí refleja el nombre de Ghajar, un municipio con la mitad de su territorio emplazado en Líbano y la otra mitad en los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967. Este municipio dividido en dos por la denominada Línea Azul, que marca la frontera entre Líbano e Israel, sí que aparece en Apple Maps pero con el nombre situado dentro de la zona ocupada por los israelíes. La aplicación de mapas de la firma estadounidense sí muestra, por ejemplo, los municipios en Israel, en Palestina (tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania) y en Siria.
La geopolítica y las aplicaciones de mapas: el caso del golfo de México
Las aplicaciones de mapas han llegado a afrontar situaciones complejas derivadas de las presiones en materia de geopolítica. Uno de los casos más recientes se registra a finales de enero de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó cambiar el nombre del golfo de México por el del golfo de América.
La orden ejecutiva aprobada por Trump provocó un cambio en Google Maps, que desde entonces muestra esta zona marítima con la doble denominación: Golfo de México (Golfo de América). La firma estadounidense explicó entonces que "cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de mapas ven su nombre oficial local". "Todos en el resto del mundo ven los dos nombres", aclaró.
Más allá de los cambios en las aplicaciones de mapas, la orden de Donald Trump tuvo como consecuencia indirecta que la Casa Blanca decidió vetar a la agencia de noticias The Associated Press en el Despacho Oval y en el avión presidencial Air Force One por seguir usando el nombre de golfo de México. La agencia de noticias justificó su decisión por ser el "nombre original" y señaló que la orden de Trump se aplica en EE.UU., pero no obliga a México ni a otros países ni a organismos internacionales.
Otro de los ejemplos que muestra cómo en los mapas también se libran batallas políticas es el del Sáhara Occidental. En noviembre de 2025, Google eliminó la línea punteada que separa este territorio de Marruecos en su versión de mapas marroquí y la polémica en redes sociales saltó en un momento delicado: cuando la ONU acababa de validar el plan de autonomía marroquí para este territorio.
Google se vio obligada a pronunciarse en un comunicado enviado a la agencia France Presse: "No hemos realizado cambios en Marruecos ni en el Sáhara Occidental en Google Maps. Estas etiquetas siguen nuestras políticas de larga data para las regiones en disputa. Las personas que utilizan Maps fuera de Marruecos ven el Sáhara Occidental y una línea punteada que representa su frontera en disputa; las personas que utilizan Maps en Marruecos no ven el Sáhara Occidental".