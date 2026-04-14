Apple Maps oculta pueblos de Líbano desde antes de la guerra y no aclara por qué

Mensajes de redes sociales aseguran que la aplicación Apple Maps está ocultando los pueblos del sur de Líbano ante el avance militar de las Fuerzas de Defensa de Israel en el país de los cedros, pero no es así. La aplicación de mapas de Apple no muestra los nombres de los municipios en todo Líbano desde varios años antes del inicio de la guerra de Irán.

"Apple ha retirado los nombres de los pueblos libaneses del sur de Líbano. Mientras Israel invade, ellos están ya fijando la situación para justificar la ocupación", dice un mensaje en inglés compartido más de 80.000 veces en X. El texto comparte una imagen parcial de un mapa de Líbano que no muestra nombres de pueblos en el sur ni en el centro del país. Otro mensaje compartido más de 20.000 veces en la misma red social compara una imagen de Apple Maps en Líbano con una idéntica de Google Maps en la que sí salen todos los nombres de pueblos.

Apple Maps no ha retirado recientemente los nombres de los pueblos en el sur de Líbano. La aplicación de mapas de la firma estadounidense no muestra los municipios de este país ya desde varios años antes de la guerra de Irán. Una comprobación en la plataforma permite constatarque el mapa de Líbano no muestra actualmente los pueblos en todo el país. Apple Maps solo refleja en Líbano localidades mayores y ciudades como Tiro, Dibbine, Sidón, Trípoli o Beirut.

En VerificaRTVE hemos consultado a Apple por qué su aplicación no muestra los pueblos de Líbano y nos responde que "nunca" lo ha hecho y que la nueva versión de mapas, "más detallada", no está disponible "actualmente" en este país. Apple no aclara cuándo ni por qué decidió no mostrar los pueblos de Líbano en su aplicación de mapas. Gracias a una búsqueda por palabras clave, en X encontramos mensajes que denuncian ya en 2020 que los pueblos de Líbano no aparecen en Apple Maps y aportan imágenes de la aplicación para demostrarlo.

Apple Maps no muestra los municipios de Líbano, pero sí refleja el nombre de Ghajar, un municipio con la mitad de su territorio emplazado en Líbano y la otra mitad en los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967. Este municipio dividido en dos por la denominada Línea Azul, que marca la frontera entre Líbano e Israel, sí que aparece en Apple Maps pero con el nombre situado dentro de la zona ocupada por los israelíes. La aplicación de mapas de la firma estadounidense sí muestra, por ejemplo, los municipios en Israel, en Palestina (tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania) y en Siria.