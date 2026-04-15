Bruselas plantea un día de teletrabajo a la semana y rebajar el transporte público en el borrador frente a la crisis energética

La Comisión Europea plantea que se imponga al menos un día de teletrabajo a la semana, se cierren los edificios públicos cuando sea posible y se rebaje el precio del transporte público, en el borrador ante la crisis energética por la guerra en Irán, según ha confirmado RTVE y ha adelantado El País.

El texto, aún sujeto a cambios, sigue la estela del decálogo publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a mediados de marzo para mitigar el impacto que puede tener en los consumidores el alza de los carburantes a raíz del conflicto. Este incluía también reducir los límites de velocidad de las autopistas, elegir alternativas al avión y el uso de la electricidad en la cocina siempre que fuera posible, para no depender tanto de combustibles y gas natural licuado.