Bruselas plantea un día de teletrabajo a la semana y rebajar el transporte público en el borrador frente a la crisis energética
- Los países de la UE están sufriendo el encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán
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La Comisión Europea plantea que se imponga al menos un día de teletrabajo a la semana, se cierren los edificios públicos cuando sea posible y se rebaje el precio del transporte público, en el borrador ante la crisis energética por la guerra en Irán, según ha confirmado RTVE y ha adelantado El País.
El texto, aún sujeto a cambios, sigue la estela del decálogo publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a mediados de marzo para mitigar el impacto que puede tener en los consumidores el alza de los carburantes a raíz del conflicto. Este incluía también reducir los límites de velocidad de las autopistas, elegir alternativas al avión y el uso de la electricidad en la cocina siempre que fuera posible, para no depender tanto de combustibles y gas natural licuado.
La UE, afectada por el encarecimiento del crudo
La Unión Europea no ha informado de momento de un problema de escasez de suministros energéticos, pero, igual que otras economías en todo el mundo, está sufriendo el aumento de los precios. El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se ha encarecido el 31,7% hasta los 95 dólares, desde que Estados Unidos e Israel lanzaran el ataque contra Irán, mientras el gas natural lo ha hecho un 23,9%, hasta los 41 euros el megavatio/hora. La evolución del crudo se está notando especialmente en el precio del diésel, que ha subido el 28% desde finales de febrero.
A finales de marzo, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, mandó una carta en la que pidió a los Veintisiete que se preparasen para actuar de manera conjunta en el caso de una interrupción prolongada del suministro energético. Entonces aseguró que la exposición europea era moderada, puesto que las compras energéticas estaban diversificadas en varios productores, si bien sí reconoció que preocupaba "en especial" la dependencia de la UE de la región del Golfo Pérsico para los productos petrolíferos refinados.
Hace una semana, los aeropuertos europeos escribieron también al Ejecutivo comunitario para trasladar su "creciente preocupación" y advertir que si el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio no se reanuda de forma estable en las próximas tres semanas, "la escasez sistémica" de combustible de aviación "será una realidad" en la UE. La industria aeroportuaria pedía así cambios regulatorios y compras conjuntas para garantizar su suministro, así como ayudas si fuera necesario.