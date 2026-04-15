Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"
- El presidente de EE.UU. advierte en su red social: "Es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear"
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al papa León XIV y ha reclamado que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.
"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", ha escrito Trump en su red social Truth Social.
El pontífice respondió este martes desde el avión que lo llevaba rumbo a Argelia y aseguró que no tiene "miedo" de la Administración Trump y que seguirá levantando fuertemente la voz contra la guerra, después de que Trump le criticara frontalmente diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".
Un encontronazo entre el papa y Trump a raíz de la guerra
En su mensaje en la red social, el presidente de EE.UU., que protagoniza desde este martes un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, ha cerrado el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO".
Tras la polémica, durante su visita a Argelia el pontífice ha asegurado que "el corazón de Dios no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios".
El primer pontífice estadounidense se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.