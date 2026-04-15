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Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"

Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"
El presidente de EE.UU. Donald Truimp hace unas declaraciones desde el exterior del despacho oval. Salwan Georges - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto Salwan Georges/CNP/Zuma Press/ Europa Press/ContactoPhoto
RTVE.es

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al papa León XIV y ha reclamado que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", ha escrito Trump en su red social Truth Social.

El pontífice respondió este martes desde el avión que lo llevaba rumbo a Argelia y aseguró que no tiene "miedo" de la Administración Trump y que seguirá levantando fuertemente la voz contra la guerra, después de que Trump le criticara frontalmente diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".

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Un encontronazo entre el papa y Trump a raíz de la guerra

En su mensaje en la red social, el presidente de EE.UU., que protagoniza desde este martes un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, ha cerrado el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO".

Tras la polémica, durante su visita a Argelia el pontífice ha asegurado que "el corazón de Dios no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios".

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León XIV, tras su polémica con Trump: "El corazón de Dios no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios" Álex Mateos

El primer pontífice estadounidense se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

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