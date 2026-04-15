Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al papa León XIV y ha reclamado que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", ha escrito Trump en su red social Truth Social.

El pontífice respondió este martes desde el avión que lo llevaba rumbo a Argelia y aseguró que no tiene "miedo" de la Administración Trump y que seguirá levantando fuertemente la voz contra la guerra, después de que Trump le criticara frontalmente diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".