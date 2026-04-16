Las Bolsas europeas abren con leves subidas y el petróleo se mantiene por encima de 95 dólares

Las bolsas europeas han abierto este jueves con leves subidas, impulsadas por los máximos del Nasdaq y del S&P 500 en la víspera y ante el optimismo de que se retomen las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán. El petróleo, por su parte, sigue al alza y se mantiene por encima de los 95 dólares el barril.

El principal selectivo español, el IBEX 35, ha avanzado un 0,06% tras la apertura de este jueves y cotiza en el entorno de los 18.200 puntos.

En la misma línea, los principales índices bursátiles europeos registran avances del 0,29% para Fráncfort, del 0,23% para Milán, del 0,10% para Londres y del 0,03% para París.