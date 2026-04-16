Las Bolsas europeas abren con leves subidas y el petróleo se mantiene por encima de 95 dólares
- Los inversores encaran con optimismo la posible llegada de nuevas negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán
- Guerra de Irán, última hora en directo
Las bolsas europeas han abierto este jueves con leves subidas, impulsadas por los máximos del Nasdaq y del S&P 500 en la víspera y ante el optimismo de que se retomen las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán. El petróleo, por su parte, sigue al alza y se mantiene por encima de los 95 dólares el barril.
El principal selectivo español, el IBEX 35, ha avanzado un 0,06% tras la apertura de este jueves y cotiza en el entorno de los 18.200 puntos.
En la misma línea, los principales índices bursátiles europeos registran avances del 0,29% para Fráncfort, del 0,23% para Milán, del 0,10% para Londres y del 0,03% para París.
El petróleo Brent se mantiene por encima de los 95 dólares
A esta hora, el barril de petróleo Brent -de referencia en Europa- para entrega en junio se mantiene relativamente estable. Sube un leve 0,15%, hasta los 95,10 dólares.
Este comportamiento se produce después de conocerse que una delegación paquistaní ha aterrizado en la capital de Irán, Teherán, en el marco de los esfuerzos para organizar una nueva ronda de conversaciones y poner fin a la guerra.
En la misma línea, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EE.UU., avanza a esta hora el 0,39%, hasta los 91,65 dólares.