Deducciones por eficiencia energética en la renta: qué son y cómo permiten ahorrar hasta 9.000 euros

Si han realizado obras en su vivienda para mejorar el consumo energético y reducir el uso de energía no renovable en viviendas, tiene derecho a deducciones en el IRPF de hasta el 60%. Son subvencionables actuaciones que disminuyan al menos un 30% el consumo energético o mejoren la calificación a A o B, como aislamiento de fachadas, cambio de ventanas o instalación de aerotermia.

Estas ventajas fiscales, recogidas por la Agencia Tributaria, pueden alcanzar un ahorro de hasta 9.000 euros, en función del tipo de actuación y de la mejora conseguida.

Para acceder a ellas, es necesario acreditar que la intervención ha tenido un impacto real mediante certificados de eficiencia energética antes y después de la obra.

¿Qué obras permiten acceder a estas deducciones? Entre las intervenciones más habituales para poder optar a las deducciones se encuentran: La mejora del aislamiento térmico

La instalación de ventanas de alta eficiencia

La sustitución de calderas por sistemas más eficientes

La instalación de placas solares También pueden incluirse otras actuaciones siempre que contribuyan a mejorar la calificación energética del inmueble, algo que deberá acreditarse mediante los certificados exigidos por la Agencia Tributaria. La calificación energética es una escala que va de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente), por lo que alcanzar una A o B implica situarse entre los niveles más altos de eficiencia.

Tres tipos de deducciones según la obra Hacienda contempla tres tramos de deducción, con porcentajes del 20%, 40% y 60%, en función del alcance de la mejora energética acreditada. La primera permite deducir un 20% de la inversión, con una base máxima de 5.000 euros, cuando las obras consiguen reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

El segundo nivel eleva la deducción al 40%, con una base máxima de 7.500 euros, si la reforma reduce al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejora la calificación energética hasta A o B.

Por último, las actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales permiten deducir hasta un 60% del gasto, el tramo más elevado de esta ayuda. Esta última deducción es la que ofrece mayor ventaja, ya que permite alcanzar un ahorro fiscal acumulado de hasta 9.000 euros. Esa ventaja, tal y como señala la propia Agencia Tributaria en su página web, se aplica principalmente a obras en comunidades de propietarios, con una base máxima de 5.000 euros anuales. No obstante, la normativa permite arrastrar durante los cuatro ejercicios siguientes las cantidades que no se hayan podido deducir por superar ese límite anual. Estas deducciones no se limitan a la vivienda habitual. También pueden aplicarse a inmuebles alquilados o en expectativa de alquiler, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.