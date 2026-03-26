¿Cuándo hay que hacer la declaración de la renta 2025? Fechas clave y documentación necesaria

La llegada del mes de abril es un momento clave en el calendario fiscal español, ya que arrancan los plazos para presentar la declaración de la renta. Como en otras ocasiones, se puede hacer de forma online, por teléfono o de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Te explicamos cuáles son las fechas que debes tener en cuenta y qué documentos necesitas.

¿Cuándo empieza y termina la campaña de la declaración de la renta este año? El periodo voluntario para presentar la declaración de la renta este año va desde el 8 de abril hasta el 30 de junio, ambos incluidos, tal y como figura en el calendario de la Agencia Tributaria. Si un contribuyente tiene la obligación de hacerla y se demora más allá del 30 de junio, Hacienda podría aplicar un recargo por demora. Cabe recordar que la declaración se presenta sobre el ejercicio anterior, es decir, este año computan los rendimientos y datos fiscales de 2025.

Fechas para hacerla por internet, por teléfono y presencial Además, hay que tener en cuenta algunos días dependiendo de si se elige hacerla por internet, por teléfono o de forma presencial. Además, en algunos casos es necesario pedir cita previa: Por internet : a partir del 8 de abril hasta el 30 de junio.

: a partir del 8 de abril hasta el 30 de junio. Por teléfono : desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio. Si se elige esta opción, se necesitará pedir cita previa a partir del 29 de abril.

: desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio. Si se elige esta opción, se necesitará pedir cita previa a partir del 29 de abril. Presencial: del 1 al 30 de junio. También se necesita cita previa, y podrá solicitarse desde el 29 de mayo.

Consultar los datos fiscales Antes de presentar la declaración, es importante verificar que los datos fiscales que tiene la Agencia Tributaria sobre el contribuyente son correctos. Esta información se refiere, entre otras cosas, al nombre y apellidos, el DNI y el domicilio fiscal, así como los rendimientos de trabajo del ejercicio de 2025. También se puede acceder a la información fiscal de años anteriores. Estos datos pueden consultarse en la app y la web del organismo. Para ello, será necesario contar con DNI electrónico, el sistema Cl@ve, la Autenticación de Ciudadano UE (eIDAS) o el número de referencia de una declaración anterior, algo que también puede averiguarse en su página web.

¿Qué documentos necesito? La Agencia Tributaria ya tiene información sobre el contribuyente, pero es recomendable tener a mano cierta documentación que puede ser útil para acceder a deducciones o justificar determinados rendimientos que no consten en los datos fiscales que tiene Hacienda. DNI del titular de la declaración y el IBAN de la cuenta bancaria .

del titular de la declaración y el IBAN de la . Certificado emitido por el pagador, si se ha trabajado como asalariado.

Referencias catastrales de inmuebles que se tengan en propiedad junto con el recibo del IBI .

de inmuebles que se tengan en propiedad junto con el recibo del . Contratos y facturas de los alquileres de pisos, garajes y otros inmuebles que se tengan en propiedad o usufructo.

y de los alquileres de pisos, garajes y otros inmuebles que se tengan en propiedad o usufructo. Documentos de adquisición de inmuebles donde figuren las fechas y los importes.

Justificantes de transmisión, con fechas e importes, de letras del tesoro, acciones o criptomonedas.

o Certificados de fondos de inversión .

. Justificantes de premios o subvenciones.

o subvenciones. Recibos que puedan dar derecho a deducciones. Por ejemplo, si se vive de alquiler en una vivienda, el NIF del dueño y las cantidades abonadas. En el caso de adquirir una vivienda mediante una hipoteca, los recibos de seguros. También los justificantes de pago de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.