Ivana Rodríguez gana 'Top Chef' en una final marcada por la emoción y el duelo más duro de la edición

Después de cuarenta cocinados y diez semanas siendo testigos de las anécdotas de nuestros famosos, Top Chef ha llegado a su fin y lo ha hecho por todo lo alto: con la victoria de Ivana frente al duelo final con Roi y una aparición de Georgina Rodríguez que provocó la emoción de los aspirantes.

Benita, primera expulsada “En este último episodio las pruebas serán eliminatorias y cada una habrá sido ideada por uno de nuestros jueces", decía Paula Vázquez. Y Paco Roncero seguía: “Tendréis que enfrentaros a vuestro pasado, presente y futuro”. Por tanto, cada uno de los cinco finalistas tuvo que cocinar el plato que peor había elaborado a lo largo del concurso para demostrar que había mejorado. Mientras, el resto de sus compañeros trataban de hacerlo lo mejor posible, Ivana se encontró con su peor enemigo: la migraña. Y, a pesar de su dolor de cabeza, la joven consiguió hacer unos alfajores a la altura de una final. La emoción de Ivana Rodríguez al recordar a su padre en 'Top Chef': "Pasé muchas horas en el hospital" De nuevo volvió a dedicárselos a su padre, que falleció hace años y a quien ha tenido muy presente a lo largo de todo el concurso. ‘Mi niño, hoy sí’, así nombró su postre. Y confesó: “Es un plato que le vuelvo a dedicar a mi padre, que era entrenador de fútbol, y a sus futbolistas”, decía. Y terminaba: “Espero que hoy sí sean unos buenos alfajores”. En este caso, quien no estuvo a la altura fue Benita, que demostró ser una gran compañera ayudando a Ivana con sus dificultades para cocinar, pero cuyo plato no estuvo a la altura de una final. 02.37 min Benita, primera expulsada de la final de 'Top Chef'

Segunda prueba: ¡Tarta al suelo y Samantha eliminada! En esta ocasión, los concursantes tuvieron que enfrentarse a su presente. Y Paco Roncero decía: “He elegido un postre que es una tendencia mundial en pastelería: una tarta vintage en atril con relleno de trufa”. Mientras que Ivana y Roi presentaron un plato bonito y sabroso, Belén y Samantha tuvieron dificultades para terminar el cocinado. Por si esto fuera poco, el momento más tenso llegó cuando Belén llevó su postre hacia la mesa de los jueces para que estos lo valorasen. En ese momento, apoyó mal el atril con la tarta y esta cayó ante la mirada atónita de los jueces, la presentadora y el resto de concursantes. Sin embargo, había una tarta aún peor que la recién caída tarta de Belén: la de Samantha Ballentines. “No nos hace falta deliberar porque estamos todos de acuerdo en que eso no es lo que se debe presentar en una final, ¿Verdad, Samantha?”, terminaron los jueces. 01.31 min Samantha Ballentines, segunda expulsada de la gran final: "Gracias por dejar a una travesti estar en la televisión pública"

Tercera prueba: ¡Hasta siempre, Belén! La tercera prueba fue distinta a lo que estamos acostumbrados: los concursantes tuvieron que elaborar una estructura de chocolate formada por tres cubos. Y, además, lo hicieron ante la mirada de una invitada muy especial: Rosa Cobo. Después de un cocinado muy reñido, los concursantes entregaron sus estructuras de chocolate, levantando la risa del jurado, que ironizó sobre las paredes de sus cubos. Y tomaron una decisión: “Quien deba abandonar Top Chef y no pasa a la final es… Belén Esteban”. 01.30 min Belén Esteban se despide de 'Top Chef': "Te lo dedico a ti, hija mía, que estás lejos de mi"

Prueba final: Georgina Rodríguez se cuela en las cocinas Tras cuarenta cocinados, Ivana y Roi se enfrentaron a la prueba final. Y para ello necesitaron el ánimo de sus familiares, que les enviaron un mensaje. Roi recibió las bonitas palabras de sus abuelos y el cantante no pudo contener las lágrimas: “Roi, te queremos mucho, siempre te hemos querido y te seguiremos queriendo mucho”, decían. Por su parte, Ivana recibía un bonito mensaje de Georgina Rodríguez, su hermana del alma: "Hola, mi querida hermana. Has trabajado muchísimo y verte ahí para nosotros es el mayor regalo”, decía. Y terminaba: “Estamos superorgullosos de ti y estamos deseando que nos deleites con tu repostería”. 01.01 min Georgina Rodríguez acompaña a su hermana en la final de 'Top Chef'