La emoción de Ivana Rodríguez al recordar a su padre en 'Top Chef': "Pasé muchas horas en el hospital"

Ivana nos ha enseñado su lado más pícaro, su lado más divertido y su lado más competitivo. La hemos visto luchar por ganar las pruebas, presentar con buen gusto sus platos y, además, lo ha hecho con estilo y sofisticación. Sin embargo, más allá de ornamentos y adornos, Ivana Rodríguez ha demostrado ser una gran compañera.

¿Quién es Ivana Rodríguez? Ligada a una de las familias más mediáticas del deporte internacional, Ivana ha aprendido a convivir con la exposición sin renunciar a su identidad propia. Humilde y divertida, la joven no solo se enfrenta al desafío de aprender sobre repostería, sino a uno aún mayor: aprender a mancharse. Y demostrar que más allá de los apellidos y los titulares, hay una historia personal marcada por la constancia, la dedicación y la capacidad de encontrar su propio lugar. Ivana Rodríguez, al borde de las lágrimas en 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Un postre con mucho amor A pesar de que Ivana nos ha acostumbrado a verla siempre riendo y creciéndose ante las adversidades, también nos ha mostrado partes de sí misma que nos han hecho conectar con ella. Con el paso del concurso hemos visto a una chica sensible, generosa y muy trabajadora. Y aún nos quedaba algo por ver: el lado más sensible de la influencer. En una de las pruebas de Top Chef: dulces y famosos, Ivana Rodríguez ha cocinado alfajores, un postre argentino que la ha devuelto a aquellos años en los que la joven pasó una larga etapa cuidando a su padre en el hospital. “Hace años falleció mi padre y fui a Argentina a cuidarlo. Mientras estuvo en el hospital pasé muchas horas con él. Los alfajores significan ese cariño y apoyo del equipo médico que me veía como me esforzaba a diario cuando estaba sola en navidades allí”, decía la hermana de Georgina Rodríguez. Y terminaba: “Esta receta se la dedico a mi padre que era argentino y está en el cielo” 01.03 min Ivana se rompe en 'Top Chef': "Se lo dedico a mi padre que está en el cielo"