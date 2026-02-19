Las lecciones de vida de Luis Merlo en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’

bienvenidos

Arrancamos en Barcelona porque, como

están contando en la hora de la 1, cinco jóvenes han muerto de madrugada

en un incendio, en un traster utilizado como vivienda en Manlleu.

Están viendo la imagen en

directo del exterior de este edificio, del lugar donde se originó ese fuego.

A esta hora se investiga cómo comenzó, qué

atrapó a las víctimas en la última planta del edificio sin poder escapar.

El Ayuntamiento ha decretado

tres días de luto, han revisado el edificio, parece que está en buenas

condiciones y por eso los vecinos han podido volver a sus casas

Y noticia de esta misma mañana, los trenes de Alta Velocidad vuelven

a circular entre Madrid y Andalucía.

La línea ha estado cerrada ya saben desde el accidente de Adamoz

...y en Grazalema, en Cádiz, primera noche en casa...

...para la mayoría de los vecinos se tuvieron que marchar...

...de emergencia hace 11 días..

por las fuertes e intensas y persistentes lluvias.

Una quinta parte de las viviendas todavía no son seguras

El Consejo de Ministros pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y

TikTok por posibles delitos por la creación y difusión de pornografía

infantil mediante inteligencia

artificial. Además, el Gobierno aprobará el

anteproyecto de Ley de Integridad Pública, el paquete de medidas

anticorrupción pactado por Sánchez y

Díaz tras el caso Cerdán.

Esa rueda de prensa será más pronto de lo habitual porque a mediodía el

Congreso conmemora los 48 años de la Constitución, es ya la más longeva de

la historia.

El acto estará

presidido por los Reyes y también podrán seguirlo en directo aquí en el

También el Congreso vota hoy una propuesta de Vox para prohibir

el uso del burka y el nicap en lugares públicos.

Los de Abascal y el PP van de la mano.

Junts acaba de anunciar

que no lo apoyará y presentará su propia propuesta.

En Extremadura, por cierto, las negociaciones atascadas, María

Guardiola..

ha dicho que defiende el mismo feminismo que Vox

Novedades hoy sobre las denuncias contra el alcalde de Móstoles.

En Madrid, la ex concejala ha formalizado esta mañana una querella

tanto contra el primer edil como contra el PP como persona jurídica por los

presuntos delitos de acoso sexual y laboral

contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Piden que testifiquen 11 personas, entre ellas..

la propia presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Con más líneas rojas

¿qué puntos en común llega?

Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones nucleares hoy en Ginebra,

Teherán

está abierto a rebajar el nivel de enriquecimiento de uranio, pero

Washington quiere más.

Trama segura que se

implicará indirectamente en las conversaciones

ocasión está dedicado al caballo en la gala.

No ha faltado detalle

incluso ha habido, como ven, robots humanoides y también un espectáculo

de flamenco

Brutal lo de los robots, no sé si lo habías visto.

Bueno, está

Bueno, está aquí Martín Marreiro para la prisión del tiempo, cuando quieras.

Venga, jornada en general muy estable en comparación con lo que hemos tenido

estos días

Por fin días un poco más tranquilos, aunque llega una borrasca.

Lo vemos en el mapa de presión en superficie.

De cara a la jornada de mañana se notará..

el avance del sistema frontal.

Vuelven, por lo tanto, las precipitaciones a muchas zonas de

España.

Sobre todo mañana vuelve el

viento y el oleaje, se va a notar en muchas zonas, hoy nos ha dejado todavía

intervalos muy intensos en el este peninsular,

sobre todo zonas altas, en Baqueira, 130 kilómetros por hora, pero ya va

perdiendo intensidad

Aún así, volverá a ganar fuerza mañana miércoles con la llegada de esa nueva

borrasca y el viento se notará en más zonas

Hoy el aviso se mantiene solo activado en la costa norte por fenómenos

costeros, mañana sube a naranja, fíjense que es fuerza 8 y oleaje de

más de 7 metros de altura y los avisos amarillos son por viento.

Por lo tanto mañana una jornada ventosa y lluviosa en muchas

zonas de España y hoy, sin embargo, un día en general con nubes, con algunas

nieblas, pero con muy pocas

precipitaciones. Un día en general bastante seco, quizás

alguna llovizna en el norte, pero cantidades bastante exiguas

Será mañana cuando lleguen las lluvias un poco más generosas.

Calima en Canarias, sigue el aviso amarillo activado y como decíamos,

alguna precipitación

por el norte y sigue el riesgo de deshielos en el norte peninsular sigue

acumulándose agua en el caudal de los ríos

los niveles rojos en muchas zonas, sobre todo en el Duero y en el Tajo y

en los afluentes evidentemente y las

temperaturas hoy que suben un poco más, valores primaverales en el Mediterráneo

y en Canarias, por encima de los 25 grados

Mañana sí que será una jornada más lluviosa, esta es la acumulación de

precipitación y de nieve, además, fíjense, aparecen los tonos blancos

y verdosos en el modelo, se acumulará algo de nieve en esas zonas de montaña

y tenemos esa cota de nieve en el rango de los 1.300

metros... ...de hecho se activan avisos por esas

nevadas...

...precipitaciones que quedarán el jueves...

...pero que ya los siguientes días..

hablaremos por fin de situación realmente estable, anticiclónica,

Bueno, me interesa a mí, le interesa a todo el mundo.

Martín, gracias. Bueno, vamos a empezar, cuando son

ya las 10 y 40, 9 y 40 en canales y pendientes de que empiece en cualquier

momento porque estaba convocado la hora de prensa a partir

de las 10 y media, el Consejo de Ministros con esa tragedia que se ha

vivido en Manlleu, en Barcelona.

Recordamos

cinco jóvenes, tres de ellos menores de edad, han muerto en un incendio en un

traster ubicado en la azotea de este edificio

Todo ocurrió en torno a las 9 de la noche.

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma.

Volvemos ahí

en directo porque hasta ahora los Mossos tratan de determinar cómo se

originó el fuego

Barnate Randiz, buenos días.

Buenos días y ahora se centran en la inspección ocular

en el lugar de los hechos para tratar de esclarecer qué inició este incendio

mortal.

También buscan resolver otras

dudas que plantea la investigación, como por ejemplo, por qué cuatro de los

cinco jóvenes muertos no pudieron

abandonar el trastero donde se inició este fuego.

Recordemos que las víctimas son cinco adolescentes y

según hemos podido confirmar, tres de ellos son menores de edad y el más

joven tiene apenas 12 años

También se tuvo que atender a cuatro heridos leves por inhalación de humo

que no han sido hospitalizados.

Hoy aquí en Manlleu

es el primero de los tres días de luto oficial decretados por esta tragedia y

se ha

habilitado el centro cívico Frederica Monseñ para la atención psicológica a

las familias

En este trastero se originó el fuego.

Está situado en el piso más alto de un edificio de cinco

plantas de la localidad de Mangéu, Barcelona.

Y según los vecinos no vivía nadie, era utilizado como un

lugar de reunión. Los bomberos recibieron el aviso en

torno a las 9 de la noche y activaron hasta

13 dotaciones. En apenas media hora consiguieron

extinguir las llamas, pero no pudieron hacer nada

por las víctimas. Cinco jóvenes, varios de ellos menores

de edad.

Otras cinco personas

resultaron también heridas leves el resto de los vecinos fueron evacuados

del edificio a un centro

cívico cercano y de madrugada han podido volver a sus casas.

Los Mossos han iniciado una investigación

para conocer las causas y un equipo de científica recoge pruebas en el lugar

del incendio

El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y esta tarde se ha

convocado un minuto de silencio por las víctimas

Otro de los puntos de atención esta mañana es el Palacio de la Moncloa, la

rueda de prensa del Consejo

de Ministros, que arranca en unos minutos.

Va a pedir esta mañana a la Fiscalía que investigue a las grandes

plataformas digitales por posibles delitos de pornografía infantil.

Además, aprobará el paquete de medidas anticorrupción

anunciado tras el caso Cerdán

Empiezan a materializarse las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en Dubai

para proteger a los menores en el entorno digital porque hoy el Consejo

de Ministros ha pedido a la Fiscalía

que investigue posibles delitos de violencia sexual contra los menores o

de pornografía infantil en redes sociales

como X, Meta o Facebook.

Les pide que no solo analicen los hechos, sino que también

exijan responsabilidades penales ya no sólo contra los creadores o difusores

de estos contenidos sino también contra las

propias plataformas digitales.

Y además hoy, ocho meses después de aquella comparecencia de Pedro Sánchez

en el Congreso..

en la que anunció una serie de medidas contra la corrupción tras el estallido

del caso Cerdán, hoy algunas de esas medidas

se han aprobado en el Consejo de Ministros y tendrán que ir al Congreso

de los Diputados, entre ellas una agencia independiente

contra la corrupción que se va a encargar de detectar posibles anomalías

relacionadas con las contrataciones o las subvenciones.

Además, hoy aquí también se ha aprobado la subida del salario mínimo a 1.222

euros en 14 pagas, son 37 euros más de lo que se cobraba ahora en ese salario

mínimo. Y también se ha limitado durante una

semana el precio de los alojamientos turísticos..

en aquellos municipios afectados por las borrascas tanto en Andalucía como

en Extremadura

Aragón y Extremadura, las dos formaciones votan hoy juntas en el

Congreso a favor de que se prohíba

el burka en lugares públicos

Vamos al Congreso con Ana Rosa Veraquero.

Ana Rosa, acabamos de saber que Junts finalmente no va a apoyar esa

iniciativa.

En Junts dicen que ellos están en contra del burka, pero que también..

están en contra de Vox, por lo que su opción es presentar una iniciativa

propia para

prohibir el Burka en lugares públicos y también para que se delegue la

seguridad a Cataluña

Con este no de Junts se pone más complicado que esta iniciativa pueda

salir

adelante. Necesitan más si es que no es hoy aquí

en el Congreso.

En todo caso es una toma en consideración

...es decir, el inicio del trámite...

...que luego puede sufrir modificaciones por ahora..

los únicos si es que tiene esa iniciativa de Vox son los del partido

de Abascal y los del

Partido Popular. No es la primera vez que estas dos

formaciones votan juntas una iniciativa silenciosa

similar, ya lo hicieron en el Parlamento de Baleares, una proposición

no de ley

el islamismo no es un fenómeno integrador es un fenómeno disolvente de

nuestra cultura una cuestión de identidad y de seguridad el partido

Popular ahora dice que va a apoyar este tipo de iniciativas, pues vamos a ver

si es verdad

al día de ayer mismo la señora Guardiola compartir su feminismo con

verdad

box en serio

negarla, que es lo que hacen.

Son negacionistas de la violencia.

Son machistas recalcitrantes.

Y el PP ahora se suma al feminismo de Vox

¡Qué fantasía, ¿no?

Bueno, pues en medio de esas negociaciones entre PP y Vox

en esas comunidades en Aragón y en Extremadura, el líder del PP y también

el presidente de la Junta de Castilla y León, el

siguiente varón del PP en ir a elecciones el 15 de marzo, ha lanzado

este mensaje a los de Abascal

parte para el cambio.

No podemos permitir que fallen los

partidos. Nuestra obligación es ordenar la

mayoría de cambio que ha salido de las urnas

y no fracturarlo

Este acuerdo tiene que ser para cuatro años.

Eso lo voy a exigir con claridad.

No puede

ser que por los intereses de un partido político o de unas encuestas

se vaya alguien del gobierno sin una justificación seria

La excedil del PP en Móstoles...

...se querella contra el alcalde Manuel Bautista...

...y contra el PP...

...por acoso sexual y laboral...

...y otros cuatro delitos...

...su abogado ha presentado esta misma mañana...

...la querella a la denunciante...

...que acusó al partido..

de encubrir la denuncia y de presionarla para no hacerla pública,

pide que testifiquen 11 personas

entre ellas la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Mi cliente asistió hasta tres reuniones en las cuales no se le hizo el menú

caso a las denuncias que venía formulando en las mismas.

Se tendrá que esclarecer

qué conocimiento tenía de esa situación la presidenta de la Comunidad de Madrid

y tendrán que venir a declarar las personas que han concurrido a esa

reuniones. Volvemos al Congreso porque a las doce

y media se celebra allí un acto para conmemorar que la actual Constitución

es la más longeva de la historia, Ana Rosa.

Sí, exacto, un acto que como siempre

podrá estar marcado por quienes asisten y quienes no a esta hora de presidentes

autonómicos solo ha

confirmado el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page...

...no hay ninguno más confirmado..

de expresidentes del gobierno han confirmado su asistencia, Felipe

González y José María

Aznar. Como suele ser habitual en este tipo de

actos, no viene ninguno de los partidos

nacionalistas... ...los actos de este cumpleaños, de

este 47 cumpleaños...

...que celebramos hoy de

vigencia de nuestra Constitución, la Constitución de 1978, empezarán aquí en

el patio será por aquí por donde lleguen los Reyes y donde les van a

recibir la Presidenta del congreso

el presidente del Senado, el presidente del Constitucional y la presidenta del

Consejo General

del Poder Judicial.

Y por este acto en el

Congreso, hoy empieza la rueda de prensa, por cierto, el Consejo de

Ministros, como les decíamos antes de lo previsto, de lo

lo previsto, de lo habitual.

habitual. Escuchamos a la portavoz del Masai

Como ya les adelanté, la semana pasada, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado

Escuchamos a la portavoz

un real decreto con medidas para proteger a

los afectados. Como ven, me acompaña la vicepresidenta

primera y ministra de Hacienda, que a continuación les va a detallar todo el

contenido.

Pero antes, como es habitual, también me voy a detener en un apunte económico

Como saben, ayer el presidente del Gobierno presentó el fondo España

Crece, que permitirá movilizar

120.000 millones de euros en inversión público-privada.

Será una palanca clave para

dar continuidad al impulso logrado gracias a los fondos movilizados por el

Plan de Recuperación-Transformación

Transformación y Resiliencia.

El objetivo es seguir dinamizando la competitividad de la economía y de

políticas en las que creemos como la construcción de más vivienda pública y

asequible

En concreto, hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para la

construcción de hasta 15.000 viviendas al año.

El

mayor volumen de financiación de nuestra historia para combatir esta

crisis

Como último apunte y poniéndome una mañana más el sombrero de ministra de

Migraciones, quisiera destacar un dato que hemos

publicado hoy. Las autorizaciones de estancia por

presidenta

estudios han aumentado un 93% en 10 años

Esta gran cifra reafirma a España como destino educativo internacional..

este permiso para estudiar en España.

Eso es un 6,3% más que en 2023 y el nivel más

alto nunca registrado.

Comienzo ya con la relación de acuerdos destacados en el día de hoy

presidenta

Comienzo por el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que

forman parte del plan estatal de lucha contra la corrupción,

medios necesarios para reforzar la integridad pública y combatir la

corrupción pública y privada

en todas sus fases y dimensiones.

Como ven, también me acompaña la vicepresidenta segunda y ministra de

Trabajo y

Economía Social, quien les detallará un importante paquete de medidas entre las

que, sin duda alguna, destaca la

subida del salario mínimo interprofesional para 2026.

Este año su revalorización se sitúa en

un 3,1% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 1.221 euros

mensuales en 14

pagas. Es la octava subida desde el año 2018,

con un incremento acumulado de más

del 66% cuando apenas alcanzaba los 740 euros mensuales

Es una decisión política consciente que el trabajo permita vivir con dignidad.

En España, el 9% de los

asalariados perciben el salario mínimo, más de 1,6 millones de trabajadores y

trabajadoras entre los que se encuentran,

principalmente jóvenes y mujeres.

Espero que estos datos puedan tener un efecto multiplicador y se reflejen

en las negociaciones colectivas para que los empresarios de nuestro país,

siempre muy comprometidos con el crecimiento,

y la mejora de la competitividad, den un paso adelante que permita impulsar

las rentas medias de nuestro país

Quiero recordar, además, que es una medida que contribuye a la

sostenibilidad del sistema de pensiones ahora

y en el futuro, que garantiza mejores condiciones de acceso a la jubilación y

ayuda de manera decisiva a

terminar con la brecha en materia de pensiones.

Asimismo, se ha aprobado la declaración

Institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial, que celebramos el

presidente

próximo 22 de febrero, en el que el Gobierno de España reitera como

compromiso irrenunciable cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres

democracia en la empresa.

A continuación, quería destacar un ejemplo práctico de cómo las decisiones

que tomamos tienen impacto directo en la vida de las personas.

El pasado martes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y

Agenda 2030, detalló un acuerdo para limitar las subidas de precios en

servicios esenciales,

como el transporte o el alojamiento ante determinadas situaciones.

Hoy hemos autorizado la aplicación de estas limitaciones de precios al sector

hotelero y de hospedaje, que no podrán superar el precio medio registrado en

los 30

días anteriores a la catástrofe en los municipios con población desalojada y

realojada por la borrasca

Leonardo, tanto en Andalucía como en Extremadura.

Y permítame señalarles

un asunto de enorme relevancia.

El compromiso de este Gobierno con la defensa de los entornos digitales de

los menores es absoluto y lo vamos a concretar.

Les voy a dar un dato

En once días ha habido tres millones de fotos de desnudos generados por

inteligencia artificial y muchas de ellas

de menores. A partir de ahora, el Ministerio de la

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitará

a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir

estos posibles delitos de violencia sexual

digital en las principales redes sociales.

No podemos permitir, a través del algoritmo, que se puedan

amplificar o amparar todo esto.

Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras

hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad

Por último, a propuesta de la vicepresidencia tercera y ministra para

la transición ecológica y reto demográfico, hemos aprobado

también la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que

será también

complementaria con la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y

Exclusión Social

Este texto persigue garantizar el acceso universal, asequible y

sostenible a la energía como un derecho básico, además de condición

necesaria para una vida digna.

Para cerrar, un doble apunte culto cultural

quizás sin el impacto de mi recomendación anterior, pero también

relevante.

En primer lugar, autorizamos

la firma de tratado de coproducción audiovisual con Canadá.

Canadá es el socio

número uno de nuestro país fuera del ámbito europeo e iberoamericano y fruto

de esta colaboración han surgido obras

que seguro conocen de relevancia internacional, como el thriller

psicológico Enemy de Denis Villeneuve, que

como segundo apunte cultural, ya que hoy homenajeamos a nuestra Constitución

se distribuyó en más de 30 países, o Mamá, la película de terror dirigida

por Andrés Muschietti, que

logró recaudar más de 146 millones de dólares en todo el mundo.

Y

más longeva, quiero invitarle

a que lean su artículo 44, que reconoce el acceso y difusión de

la cultura como lo que es un derecho con todas las letras.

Y ahora ya sin más cedo la palabra a las vicepresidentas

empezando por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús

Montero.

Muchas gracias, ministra

portavoz, y buenos días a todos y todas.

Y efectivamente, como ella misma ha comentado, hoy hemos

aprobado un real decreto ley que contempla importantes ayudas para los

afectados por las graves lluvias, por las

inundaciones provocadas por las borrascas que han afectado en las

últimas semanas amplias zonas

de Andalucía y de Extremadura.

Quiero decir que los recursos movilizados en este decreto ley

permitirán cubrir los daños generados en los municipios compensar a más de 12

12.400 personas desalojadas por estos fenómenos así como

mitigar el impacto que han sufrido las viviendas los comercios el sector

agrícola y pesquero

por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos.

El objetivo no es solamente paliar los daños,

sino impulsar la reconstrucción de los lugares, de las infraestructuras que

han quedado

afectadas y en este punto no puedo dejar de mencionar la oportunidad yo

diría la obligación

de hacer un llamamiento por el pacto por el cambio climático todas estas

situaciones

vienen provocadas por una realidad que nadie puede ya poner en duda como es

este fenómeno tan cercano

del cambio climático y por tanto estamos a los partidos políticos sobre

todo

al partido popular que suscriba este pacto de estado para permitirnos

intervenir y por tanto

que no tengamos que hacer frente a las consecuencias de las situaciones que

hoy estamos intentando

dar respuesta antes de detallar la ayuda también quiero en nombre del

gobierno

felicitar el gran trabajo que se ha realizado durante esta semana por parte

de los equipos de emergencia

bomberos policía Nacional guardia civil unidad militar de emergencia protección

civil en

todos los niveles de la administración tanto del estado como de la junta de

andalucía el personal

de confederaciones hidrográficas técnicos del centro superior de

investigaciones científicas y

demás empleados públicos como digo han puesto de manifiesto la excelente

profesionalidad para que

nuestros ciudadanos se hayan visto protegidos y los pueblos también de

alguna manera con

menor impacto por las fuertes lluvias e inundaciones igualmente queremos lanzar

un mensaje de esperanza a todas las personas que han visto que su vida se

ha alterado por estas borrascas

para decirles que el Gobierno va a movilizar todos los recursos que sean

necesarios

para reconstruir los pueblos y las infraestructuras dañadas.

Lo hemos hecho anteriormente a

lo largo del periodo de vigencia de este gobierno y lo seguiremos haciendo

durante todo el

tiempo que haga falta.

En la Dana, así lo pusimos de manifiesto, también en los incendios

del pasado verano,

y ahora no va a ser una excepción de hecho el gobierno aprueba las ayudas

hoy puede

ser que en el futuro haya que incorporar algo que aparezca como daño

nuevo a lo largo de los peritajes y

por supuesto seguiremos acompañando a los afectados cuando desaparezcan las

cámaras

el gobierno por tanto la semana pasada hizo una primera aproximación

declarando zona catastrófica zona gravemente afectada por emergencia de

protección civil a

los municipios más afectados por las borrascas pero ahora damos un paso más

porque ampliamos

el paquete de ayuda a más de 7.000 millones de euros que voy a intentar

desglosar

aunque el detalle lo encontrarán en el texto en primer lugar ayudas que

aprobamos para

familias y hogares afectados a quienes expresamos nuestra solidaridad y

nuestro apoyo de hecho

el decreto implica cuadruplicar el importe de las indemnizaciones que

establece la ley

para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en

vivienda y en seres

y también establecimientos industriales mercantiles o de servicio multiplicamos

por tanto

por cuatro las indemnizaciones que ya se recogen en la ley general otra

novedad

es que vamos a aprobar ayudas directas para las más de 12.400 personas que han

sido

desalojadas por los fenómenos meteorológicos en concreto la

compensación va a ser de ciento

150 euros por persona y por día esto supone por ejemplo

para una familia de cuatro miembros que hayan permanecido 10 días fuera de su

hogar una ayuda directa

de 6.000 euros y además esta compensación quiero decir que va a ser

compatible con otras

ayudas a las que también puedan tener derechos, como los daños en las

viviendas.

Todas las ayudas

van a estar exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedad

un segundo apartado son ayudas para ayuntamientos en donde hay varias

iniciativas enfocadas a mitigar el impacto en los centenares de municipios

afectados quiero decir

que en esta ocasión no hay una relación glosario de los municipios afectados

porque esto

se desarrollará con la totalidad de municipios que han tenido alguna

persona desalojada

más aquellos que se incorporen después de la valoración de daño algo que tiene

que ocurrir en el plazo

de un mes y por tanto después de este mes que se haya aproximado los daños de

los municipios

publicaremos esa relación de zonas afectadas de municipios afectados con

todos los

que tienen personas desalojadas, más aquellos que se incorporen con motivo

del primer périta

peritaje decía que las ayudas para ayuntamientos de estos municipios una

de las

principales va a ser la movilización de 2.000 millones de euros que se van

a transferir a esos municipios para afrontar la reparación de

infraestructuras municipales

afectadas por lluvias e inundaciones se trata de transferencias no de préstamos

y

por tanto dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver aunque sí

justificar que a

sido abonados para la reparación de todas esas infraestructuras

también vamos a financiar el 100% anticipar el 100% y financiar

el 100% de estos daños y por tanto no según marca la legislación general

que planteaba un 50% de anticipo y un 50% de ayuda en este caso

de estos municipios 100% de ayuda 100% de anticipo igualmente

permitiremos que se pueda utilizar el superávit del año 2025 todavía no lo

tenemos

no saldrá hasta finales del mes de marzo después de que europa y mandemos

los datos a Eurostar y

tengamos el dato definitivo provisionalmente el más definitivo

vamos a utilizar como digo ese

superávit de 2025 para que se pueda emplear en inversiones que se hayan

a resarcir daños provocados por la borrasca también flexibilizar

flexibilizaremos la regla de gastos para comunidades autónomas y

corporaciones

locales afectadas, de manera que no se computen estas partidas presupuestarias

y, por

tanto se pueda no compita con el gasto normal ordinario que tiene que

computarse

en la regla de gasto vamos a poner en marcha igualmente un plan de empleo de

50 millones de euros

que irá dirigido a estos ayuntamientos afectados en el tercer apartado de

medidas

fiscales y de seguridad social se incluyen medidas de carácter fiscal

como exención del pago del IBI

y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026

cuando se

afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones.

En caso de que se haya ya

realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de los

abonados

También se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial

simplificado del

IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada

Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un

ahorro para estos contribuyentes

de unos 350 millones de euros.

También se contempla dentro de esta tercera

apartado medidas del ámbito laboral y de la Seguridad Social como la

prestación del cese de actividad

hasta el 31 de mayo para autónomos afectados exenciones a empresas en ERTE

por

causa mayor o aplazamiento en las cuotas de seguridad social el cuarto

apartado respecto a ayudas en agricultura siendo conscientes del

impacto que las fuertes lluvias han tenido en el

sector agrario, aprobamos diversas iniciativas entre las que quiero

destacar, más

de 2.100 millones de euros en ayudas directas repito 2.100 millones de

euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en

el

registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas también ayudas por

valor de 10

millones de euros para armadores de buques de pesca, cuyo puerto base esté

en las provincias de Málaga,

de Cádiz y de Huelva por el amarre de la flota que no ha podido salir a la

mar

también se reduce de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas las

llamadas habitualmente peonadas, para cobrar el subsidio por desempleo o la

renta agraria

para trabajadores eventuales agrarios que vivan por supuesto residan en

municipios afectados

igualmente 600 millones para reparación de caminos rurales o

infraestructuras asociadas una labor que se le encarga directamente a traza

e igualmente

163 millones para la reparación de estructuras viarias y ferroviarias

de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes y

por último las ayudas directas a los sectores las ayudas al comercio

se acompañan a los negocios que se han visto dañado por las inundaciones en un

doble sentido

primero aprobando ayudas directas especialmente para la hostelería y

comercio minorista de zonas afectadas con un importe de 120 millones de euros

y también

líneas de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios

de borrasca

y por supuesto para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguro

como dije al principio quiero que todos los vecinos de estos municipios que

terminen

finalmente afectado tanto por haber tenido desocupado por los daños que se

hayan podido

provocar en el primer peritaje aproximado se van a poder beneficiar de

un

paquete de medidas que, como digo, suman más de 7.000 millones de euros

puestos a disposición

de la comunidad autónoma de Andalucía y de Extremadura en segundo lugar

ministra portavoz también acompañamos la aprobación del salario mínimo

interprofesional

con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas de forma que estas

personas

perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar

la parte fiscal

correspondiente que venían haciendo anteriormente qué significa esto pues

que

el incremento del SMI de 1.221 euros en 14 pagas se acompaña

de que no tributen en el IRPF esto significa que volvemos a provocar

una bajada fiscal en términos de deducción de hasta 590

euros a personas con salarios por debajo de 20.000 euros esto

es a pesar de que el salario de 17 mil 94 es el del salario mínimo nuevo

del salario mínimo nuevo interprofesional para evitar el error

interprofesional para evitar el error de salto se le baja 591

de salto se le baja 591 euros hasta 591 euros a personas cuyos salarios estén

euros hasta 591 euros a personas cuyos salarios estén por debajo de 20

por debajo de 20.000 euros brutos al año.

Incluso si esto se ajusta por la inflación

el trabajador hoy que gana el SMI paga 800 euros menos que durante la

etapa del partido Popular y si no tenemos en cuenta la inflación estaría

pagando ese trabajador

mil 812 euros menos insisto menos que los que pagaba en la

vigencia del Gobierno del Partido Popular.

El ahorro de todos estos contribuyentes de rentas

baja acumulado a lo largo de los años de su vida del salario mínimo

interprofesional

alcanza 11.000 millones de euros de ahorro.

Digo esto porque

ha sido una iniciativa de este gobierno como siempre bajar la contribución a

las personas

de bajos salarios y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la

escala alta

o sectores como la energía o la banca.

Por último, hemos aprobado en primera vuelta

el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública sólo unas pocas

pinceladas porque le facilitaremos todas las información que contiene y

las explicaciones

detalladas el proyecto forma parte del plan de lucha contra la corrupción que

aprobó que

anunció y que aprobó el gobierno de España y se desarrolla en diferentes

textos legislativos

en concreto este que traemos hoy contiene 84 medidas que dan respuesta a

todo el ciclo de la corrupción esto supone modificar 18 normas incluyendo

seis

leyes orgánicas que modifica es la que hoy aprobamos en primera vuelta por

tanto una

ley muy ambiciosa en materia de contratación pública la medida

demandada

que quiero destacar es que se contempla que el registro de empresa con

prohibiciones de contratar con la administración

va a ser público y va a ser accesible también las empresas condenadas por

prácticas corruptas incrementamos su pena máxima de inhabilitación para

contratar con la administración

de 15 a 20 años sin que pueda tampoco recibir subvenciones o beneficios

fiscal. Otra novedad es que se endurece el

control y la transparencia en las donaciones de

partidos políticos y fundaciones se reduce el umbral de publicación de

estas donaciones y

individualizadas de 25.000, que son las actuales, a 2.500 y

también se reduce el plazo para informar en el transcurso de un mes

también se obliga

a los partidos políticos a realizar auditorías externas e independientes de

sus cuentas

No realizarla implica infracción grave o muy grave, endureciéndose el régimen

sancionador para los partidos que no publiquen estas donaciones con una

sanción equivalente

al doble del importe de la donación no publicada.

Igualmente se recoge

la creación de la autoridad de la Agencia Independiente de Integridad

Pública en donde este organismo

va a aglutinar funciones que hoy están dispersas.

Será la responsable de

coordinar a España en la protección de los intereses financieros de la Unión

Europea frente al fraude

También se introducen cambios claves en el ámbito penal al ampliar el plazo

de prescripción de delitos de corrupción de cinco a siete años.

Por tanto, se podrá dedicar

más tiempo a investigar delito complejo y por último con el objetivo de

recuperar

el dinero mal versado por casos de corrupción, se refuerza el papel de la

Oficina de Recuperación y

Gestión de Activos y también reforzamos la capacidad del Estado para embargar

bienes desde

el inicio de la investigación, embargarlos a tiempo y, por tanto, que

puedan ser recuperados

antes de que los titulares los puedan ocultar para ello incorporamos figuras

como el

decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada siempre con

garantía

judiciales y basándonos en la transposición de la normativa europea

una ley muy amplia que como digo a lo largo del día de hoy les daremos

también información detallada para

que puedan ustedes contemplarla en su totalidad.

totalidad

Muchas gracias, vicepresidenta primera.

Vicepresidenta

segunda. Gracias, ministra portavoz.

Gracias por su presencia.

Bueno, me van a permitir que arranque diciéndoles que mientras

gobierno de España se ocupa y se dedica a aprobar medidas que van en dos

direcciones la primera

mejorar la vida de la gente y la segunda, democratizar la economía en

nuestro país.

Es

decir, que una parte sustancial hoy que conmemoramos la Constitución más

longeva..

una parte sustancial de la democracia que tiene que ver con los elementos de

economía, hablaba la vicepresidenta

primera de una parte la fiscalidad por primera vez se rebajan los impuestos a

las clases trabajadoras

y no, como hace el Partido Popular, a las clases altas y a los que más tienen

en nuestro país

Este gobierno justo hace lo contrario y lo que hace es impulsar un proyecto de

país a través de figuras claves

La primera de las que le voy a hablar tiene que ver con la subida del salario

mínimo

Hoy también que dedicamos el día a la igualdad retributiva.

La subida es espectacular, como

ya saben, en estos seis años hasta alcanzar 1.221

euros 37 euros más al mes 518 euros más al año y

con un impacto global del 66% de su vida.

No ha pasado nada en España, no hemos destruido nada,

sino que hemos conseguido los niveles de ocupación récord que nunca ha tenido

España, superando

los 22 millones y medio de personas trabajadoras y hoy día de igualdad

retributiva

10.100.000 mujeres ocupadas, como también conoce muy bien la ministra

portavoz. Pero me van a permitir que les diga que

esta medida es especialmente feminista, tiene un impacto de

género sin precedentes que se vislumbra en un hecho claro y es que la brecha

retributiva hoy de España se encuentra por debajo de la brecha retributiva del

conjunto

de la Unión Europea y la hemos reducido un 22% a pesar de todas

las catástrofes que ha vivido España, sencillamente por el salario mínimo.

Abarca

a un millón 625 mil mujeres ese casi el 66%

y, por tanto, el impacto de género que tiene esta medida en términos de

igualdad creo que es absolutamente

el salario mínimo interprofesional se encuentra entre los jóvenes

encuentra entre los jóvenes en nuestro país, con un aumento mayúsculo en los

en nuestro país con un aumento mayúsculo en los deciles más bajos y…

deciles más bajos y, bueno, creo que dando oportunidad de cierta dignidad en

bueno, creo que dando oportunidad de cierta dignidad en el trabajo a las

el trabajo a las poblaciones asalariadas más jóvenes.

poblaciones a

¿Ven ustedes el impacto por comunidades autónomas?

La comunidad autónoma que recibe con mayor impacto el salario mínimo es

Canarias y

después Extremadura.

El impacto es brutal en Canarias.

Hablamos de un 21,3%

Esto es mejorar la vida de la gente frente al proyecto de las derechas en

nuestro país, que, como saben,

no defienden la subida del salario mínimo, pero el impacto, por ejemplo,

en Andalucía

es de o afecta a 503.400 personas.

Es un proyecto de país lo que hoy el

Gobierno de España está haciendo.

Pero fíjense, más allá del impacto de…

género y de los jóvenes, los sectores que siempre se han cuestionado de

desde el arranque de esta política en nuestro país, singularmente la

agricultura, recuerden lo que nos decían que

iba a suponer un descalabro absoluto en este sector, ven ustedes

el impacto, es muy positivo en la agricultura por el salario mínimo y

corrige los déficits

de desigualdad que tenemos en España.

En definitiva, me van a permitir que con esto culmine esta parte

del salario mínimo, es la historia de éxito de nuestro país

Para todos aquellos que lo han cuestionado, la academia y aquellos

sectores económicos ortodoxos que siguen discutiendo..

el impacto negativo del salario mínimo, me atrevo a decirles que no hay ciencia

ni ninguna

posición académica que lo pueda sostener es un proyecto de país en el

que si avanzamos y efectivamente

lo hacemos con justicia social y con justicia fiscal, con un modelo

absolutamente diferente

La gran novedad aquí –ya les adelantamos ayer en el Ministerio de

Trabajo con el presidente del Gobierno–

es que en el acuerdo con los sindicatos vamos a corregir un elemento que es muy

importante, que es la

compensación y la absorción de los pluses y complementos salariales para

que el impacto

del salario mínimo sea real y no con fraudes contables en nuestro país el

siguiente elemento

que tiene que ver con un proyecto de país que no solo es el salarial, sino

que es

el poder, el reparto del poder, tiene que ver con esta propuesta, este

maravilloso informe que yo les

conmino a que lean cuando tengan algún tiempo, que es el primer informe que

tenemos en

nuestro país para desplegar el artículo 129, apartado segundo de la

Constitución española.

Creo que es muy bonito

hacerlo hoy, justo que conmemoramos la Constitución más longeva.

Y es que es verdad

que, a pesar de ser un mandato del constituyente español y de tener

debates apasionados, nunca se había

desarrollado en España.

Van a ver ustedes, no me voy a extender mucho, pero que somos una

auténtica excepcionalidad en el ámbito europeo

Dieciocho Estados miembros, todos tienen fórmulas de codecisión, de voz y

de participación en el modelo productivo europeo y es España

realmente, como ven

ustedes en esas imágenes, realmente la anomalía en la ubicación

de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares

donde se toman las decisiones importantes

en las empresas. Vamos con muchísimo retraso, a pesar de

que hay otra forma de

participación democrática, que es el artículo 129 también, que son las

fórmulas de economía social y

cooperativismo en las que ahí sí hay democracia en las empresas y está

absolutamente naturalizado

Permítame que les diga, aquí no queremos con este proyecto de país

cooperativizar las

empresas mercantiles.

Lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un

paso adelante. Esto el legislador español, en el

debate del

Betusto Estatuto de los Trabajadores, fue una discusión

que hubo importante.

Esto que se denominó como que el estatuto de los trabajadores tenía

tintes autoritarios o

que la democracia quedaba la puerta de las empresas.

Pues bien, hoy corregimos esta situación.

Les adelanto que en 15 días…

la Mesa de Diálogo Social, por primera vez después de la aprobación de la

Constitución Española,

vamos a emprender las reformas pertinentes

para llevar adelante la democracia en las empresas hay elementos de

centralidad importantes y es que ven ustedes

en una de las gráficas que les exponemos es que el 86% más rico…

concentra el 86% de las personas

participaciones de los fondos empresariales.

Es un modelo en términos democráticos

profundamente injusto.

Lo ven ustedes

ahí. Por no extenderme, lo que planteamos es

la democratización de las empresas como una solución, abordando nueve retos de

presidente

época

uno de ellos lo compartimos la ministra portavoz y yo misma que es que en diez

años vamos a perder

un tercio del tejido productivo de las pymes y los trabajadores autónomos en

España

democratización de las empresas entregándoles la propiedad de las

mismas a la gente trabajadora de este país

y no perder ese tejido productivo que es clave para España

Abordar los retos de época, que es la inteligencia artificial, la gobernanza

de la misma, la inteligencia artificial también,

la generativa, en la que hacemos algo fundamental y es que los comités de

empresa tienen que formar

parte del diseño, de la estrategia, de la deliberación, pero de la negociación

colectiva

con un comité asesor específico para esta materia por fin en las empresas

presidente

españolas lógicamente

la emergencia climática no puede ser de otra manera cuando hablamos de

transición justa

importantes de democratización, que es que la réplica de los derechos humanos,

de los derechos ambientales y de los derechos democráticos se replique en

toda la cadena de valor de

nuestras empresas. En definitiva, una apuesta que tiene

que ver también con la deslocalización de las

empresas, lo van a ver en el informe, y cómo actuar desde la participación de

la gente

trabajadora en la misma.

Y luego algo elemental que tiene que ver con la fatiga democrática.

Y es que cuando

hablamos de excepcionalidad es que tenemos un nivel de participación

democrático muy débil en las

empresas españolas y esto va ligado también a los mayores o a los mejores

niveles, digamos,

de afiliación sindical o de la participación sindical

en el planteamiento europeo.

La propuesta es dar voz a la gente trabajadora en los órganos

de decisión de las empresas.

Esto pasa en alguna empresa ya pública y no pública en España.

Y lo

más importante, en línea con lo que hace el artículo 128 y otros de la

Constitución española,

permitir la participación en la propiedad por parte de la

gente trabajadora. Aquí ven que la participación que

pedimos es, en línea con los parámetros

europeos, que cuando estemos en empresas de tamaño entre 50.000

trabajadores, un tercio de la representación

en los consejos ha de ser de la gente trabajadora.

Cuando supera los 1.000 en línea con los

parámetros europeos, se incrementará a la mitad.

Como les dije, la co-decision

con un nuevo derecho legal para que los comités de empresa tengan asesoramiento

específico en

esta materia, que es clave, es la vulneración de derechos más absoluto,

como vemos hoy con la propuesta que hacemos

con la red X, TikTok y otros, y, por supuesto, también la

participación en términos de participaciones de la gente

trabajadora.

Aquí la propuesta que hacemos son unos

umbrales mínimos en empresas medianas de participación de un 2% y hasta el

10% en las grandes empresas.

Termino. Incorporamos también algo que es muy

importante

para las economías sólidas y robustas, que son los fondos ciudadanos.

En definitiva, algo que se está debatiendo

en Europa, que es que podamos salvar empresas a través de la gente

trabajadora, de

los vecinos afectados o de los lugares en los que corran riesgos

de deslocalizar estas empresas.

Creo que esto es absolutamente

necesario en España, va de democracia, hoy que celebramos la Constitución más

longeva

Yo creo que hoy, si Marcelino Camacho viviera y Nicolás Redondo, padre,

viviera, se llevaría una

grandísima alegría por este paso que damos hoy.

Esta es la España que viene, es la

españa de las mujeres del futuro de los mejores salarios no de competir por

abajo y también como ya

se dijo, creo que con pasos importantes.

Un nuevo plan de empleo, como dijo la vice primera, para

Andalucía, que quiero poner en valor de 50 millones de euros, como ya hemos

hecho,

para Las Palmas y también en La Dana.

Los efectos son absolutamente

positivos y, por supuesto, también para la gente del campo, permítame que les

diga, los trabajadores

eventuales y las trabajadoras eventuales que devengarán subsidio de

desempleo con tan solo

cinco peonadas, como se conoce vulgarmente esta tarea,

en 12 meses. Por tanto, creo que frente a las

derechas que están prohibiendo el burka

en España, el Gobierno de España democratiza, feminiza y avanza

Segunda

Es que hay tres ministros, me parece feo no preguntarle a los tres

Sobre el salario mínimo, ayer

el presidente dijo que la patronal debería pagar más.

Ustedes influyen sobre el salario mínimo, pero sobre los

demás salarios, salarios bajos, salario medio, ¿qué cree que está pasando en

España y qué tendría que pasar para que

subiera el salario tanto como otros países europeos?

Y ya que está, le tenemos que preguntar si va a ir alguno de los dos actos que

están anunciados esta semana y cuándo va a anunciar su decisión sobre el

posible liderazgo de ese proyecto.

Sobre la agencia..

a la vicepresidenta, sobre la… bueno, lo reduzco entonces, sobre…

la agencia anticorrupción, sobre todo.

Estamos en febrero, quedan

no queda tanto de legislatura, estamos en primera vuelta.

¿Hay alguna posibilidad real de que esto salga adelante y

con los apoyos que hay por lo que queda?

Y el tema del SMI, ya que estamos

El año pasado hubo un debate.

Usted decía que el SMI tenía que tributar.

¿Usted entiende que se ha resuelto ese debate dentro del seno de gobierno?

porque han cambiado de opinión y lo último bueno lo dejo para otros

compañeros

Gracias. Bueno, en relación con la primera

cuestión

Sí, yo creo que la agencia va a contar con los apoyos, porque en las rondas

que se mantuvo para

ver las líneas que tenía que llevar el plan anticorrupción que recuerdan que

hicimos una ronda con todos los grupos

parlamentarios yo creo que es unánime que todo el mundo piensa que tiene que

existir un organismo independiente que tenga

funciones como las que le da la ley que permita actuar con independencia con el

anonimato correspondiente

de personas que denuncian y practicando las pruebas que puede practicar una

administración pública hasta que los temas llegan a

los juzgados digo esto porque nunca nunca una denuncia en un juzgado ante

supuestos

ilícitos penales puede sustituir cualquier tipo de denuncia que se pueda

hacer en un organismo

administrativo si todo va según lo previsto nuestra idea es que pueda

volver la ley a lo largo de este primer semestre es decir que podamos aprobarla

en definitivamente en los consejos de ministros antes de la fecha de

estival de vacaciones, de forma que se remitiría al Congreso para que pueda

incorporarla a la tramitación

a la vuelta de vacaciones.

Esto sería un poco el escenario para que quede aprobada de manera clara

durante la legislatura que como saben durará hasta mediados del 26 como

siempre

el presidente ha trasladado sin poder concretar la fecha perdón del 27

perdón perdón perdón hasta mediados del 27 el presidente siempre transmitió

su intención de que la legislatura se agota y por tanto lo que decía es que

estará antes de que se agote la

legislatura, a pesar de que los tiempos son bastante recordados.

Respecto al SMI, bueno, yo creo que..

lo que hace lo que hace el gobierno en el día de hoy con esta deducción fiscal

era una invitación

clara a los empresarios para que para que firmaran el acuerdo el grupo de

expertos estableció una horquilla entre un 3 con 1 o un 4 con 7

dependiendo de si había o no tributación el gobierno decidió que

los costes laborales para los empresarios fueran más bajos y, por

tanto, irnos a la parte baja de

la tabla de manera que hemos contribuido con esto con este 3 con 1 a

que el

coste para la patronal no fuera un coste tan elevado.

Pero, a pesar de eso, ¿verdad, vicepresidenta?

segunda la patronal no ha querido suscribir el acuerdo o sea el gobierno

de España

además de facilitar el trabajo ya contribuye económicamente a que

la subida del salario mínimo interprofesional tenga un efecto menor

sobre los costes laborales que

soportan las empresas entonces es por ello el que se puso encima de la mesa

la no tributación

aunque saben que el ministerio de hacienda considera que el debate sobre

la tributación mínima y el debate

sobre salario mínimo interprofesional son dos debates distintos y que por

tanto

nuestra aspiración es que el salario mínimo interprofesional siga creciendo

y alcance cota

elevada y por tanto la tributación mínima a la que tiene que hacer frente

un ciudadano en el país es otro

debate, aunque por ahora todavía están yendo de la

mano

Le agradezco las preguntas y soy consciente de que suscita mucho interés

presidente

las dos últimas, pero me van a permitir que estoy aquí en calidad de

vicepresidenta del Gobierno de España y no

puedo pronunciarme sobre ninguna de ellas, como nunca hago.

En todo caso, fuera de esta sala, estoy dispuesta

presidenta

Le pido prudencia y responsabilidad.

¿Y por qué lo hago?

Por algo que explicitábamos ayer.

Y es que en el año 80, en el año 80,

la participación de los salarios en la renta nacional en España alcanzaba

el 80%. Ahora lo hace en escasamente el 58%

Hemos perdido 12 puntos de participación de la gente trabajadora

en la renta nacional.

Es

decir, se ha construido un proyecto de país, que ahora estamos cambiando, en

contra de la gente

trabajadora en este país.

Y, por tanto, hay más que margen para mejorar los

salarios en nuestro país.

Pero digo más. Es que el país que va bien, que está

creciendo al 2,8%,

como único país que crece en la OCDE, con unos márgenes empresariales, me van

a

permitir que les diga brutales, podría dar datos hasta mañana de los mismos,

bien merece

que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente

trabajadora.

¿Y por

qué? Porque el Gobierno de España lanza un

proyecto de éxito, que es

esa gallo mínimo. Nosotros estamos impactando la subida

de dos millones y medio de personas trabajadoras

y esto hace que suba, como dije, el decir más alto, perdón, más bajo, pero

también lo hace

en idéntica cuantía el decil más alto, pero es que hay un montón de salarios

intermedios cuya media salarial en España, les vuelvo a recordar, es de

1.668 euros al

mes que me van a permitir, no es un salario digno.

Por tanto, el Gobierno de España hace su trabajo

pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los

empresarios, como dijo ayer

el presidente del Gobierno, paguen más.

Estamos creciendo al 2,8%

y la mediana salarial cualquiera de ustedes probablemente es de 1.668 euros

al mes. Por tanto, claro que hay margen para

hacer esto

Y yo solo señalarles que me parece que, insisto, que esto es la historia de

éxitos

sobre todo porque construir una España como la que decidió el Partido Popular,

basada

en la devaluación salarial, recuerden ustedes la exposición de motivos de la

reforma laboral del PP,

que lo decía explícitamente, es un fracaso de país.

Es la España

que condenó a uno de cada dos jóvenes a estar en desempleo y es la España que

alcanzó un millón seiscientos

1.628.000 personas en paro.

Empobrecer los salarios, bajarlos, es hacer un país

más pobre y más ineficiente económicamente.

Por tanto, yo sí suscribo las palabras del presidente del Gobierno

Recuerdo que el presidente de la patronal percibe 23 veces el salario

mínimo interprofesional y, hombre, un poquito de responsabilidad

y de prudencia y sobre todo de empatía con su país y si quieren ustedes los

márgenes

empresariales que son públicos en todos los sectores, también en los sectores

de personas autónomas, están a su disposición

son elocuentes, hablan por sí mismos.

Pero, claro, el esfuerzo de un país no puede estar centrado solo en la subida

del salario mínimo.

Tiene que ver con el reparto de la riqueza y la negociación colectiva

La señora ministra portavoz y yo misma no es nuestra tarea esta.

Si es la de las 5.000 unidades de negociación que

ustedes también son parte de las mismas con sus empresas tienen que negociar la

mejora salarial y esto hace un país mejor

Estamos, y termino con esto, a 25 puntos de diferencia negativa

con la Unión Europea en términos salariales.

Y la pregunta que tenemos que hacerle a los empresarios

es, ¿quieren ellos ser europeos o no?

El Gobierno de España sí

Una sola pregunta sobre la petición que se ha hecho a la Fiscalía para

investigar la difusión de pornografía infantil y más teniendo en cuenta que

la justicia es lenta.

¿Cómo se va a actuar y cómo se puede

actuar contra quien crea, contra quien difunde y contra

la plataforma? Gracias.

Entiendo que la contestaré yo si le parece

Mire, como sabe el compromiso de este gobierno con la defensa y generar

entornos seguros digitales

en redes sociales a nuestros menores es firme.

Tenemos un marco de

legislación actual que nos permite esa protección, pero lo que hacemos con

esta medida es concretar

aún más. Además, en virtud del artículo 8 del

reglamento orgánico del Ministerio Fiscal, respetando

absolutamente la autonomía del órgano, el propio ministro de Presidencia, el

ministro

Boraños, se va a dirigir a la Fiscalía acompañando un informe también de lo

que pasa en otros países

de nuestro entorno, de cara a que la Fiscalía investigue y, en su caso,

tipifique este tipo de acciones.

Hay que poner coto y lo que no se puede es que

el propio algoritmo amplifique este potencial daño que puede sufrir nuestro

menores. Así que ese es el trabajo que ahora se

inicia. Son dos, pero prometo que telegráficas.

Empiezo por usted, vicepresidenta primera, señora Montero

Como ministra de Hacienda y también como vicesecretaria general del PSOE,

¿qué le parece que un miembro de la Comisión Ejecutiva Federal utilice o

utilizará vericuetos para pagar menos impuestos?

Y a la vicepresidenta segunda, señora Díaz, ayer dijo usted que el presidente

siempre se sitúa en el

lado correcto de la historia.

Me gustaría preguntarle si ya no cree como en diciembre que urge una

remodelación

interés

en profundidad del Gobierno, porque, y le cito a usted misma, así no podemos

aguantar

interés

Fíjese, en todas las batallas que hemos dado en el Ministerio de Trabajo desde

el día que tomé posesión, el 13 de enero del año

nos han acompañado, debates intelectuales, académicos, económicos,

sociales, fuertes, muy

fuertes, créanme. Lo vuelvo a decir, ante toda España,

usted me da la oportunidad, el presidente del Gobierno

presidenta

siempre se ha posicionado en el lado de la defensa de los trabajadores y las

trabajadoras de mi país

las normas que hoy están aprobadas y que hacen que España sea un país mejor,

pues obviamente si el presidente del Gobierno

se colocara en otra posición no vería en la luz.

Por tanto, creo que esto es lo importante

Y en relación a consideraciones de otro ámbito y políticas, creo que hoy, si me

permite…

voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de

prohibición del burka de

vulneración constitucional.

Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las

presidenta

derechas españolas

hoy vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene

que ver con la libertad

respecto a la pregunta que usted formulaba en relación con me imagino

borja cabezón con borja

Cabezón, bueno, decir solamente que esta persona ni está investigada, ni

que sepamos..

tiene ningún tipo de imputación, no tiene ningún tipo de cuenta pendiente

con la Administración de Justicia…

Saben ustedes que hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al

asesoramiento financiero

y que por tanto en el ejercicio de su actividad privada durante un periodo de

hace más de 10 años

pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas que van

justamente en esa dirección

como a la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen

asesoramiento de empresas fiscales pero hasta ahí le puedo

decir la propia persona emitió ayer un comunicado que yo creo que aclara

algunos de los elementos que

se plantean y poco más hay que decir de esta materia

pues hasta aquí la rueda de prensa posterior al Consejo

de Ministros, más pronto de lo habitual por el acto del Congreso de la

Constitución del 78,

que ya es la más longeva de la historia.

Vamos con otra de las noticias de la mañana

porque finalmente el Congreso no tomará en consideración la iniciativa de Vox

para prohibir el burka en lugares públicos

Junts rechaza la iniciativa que solo tiene el apoyo de PP y de UPN.

Vamos al Congreso con Ana Rosa

Veraquera. Ana Rosa, buenos días.

Hola, buenos días. Esa iniciativa necesitaba

más si es que no es esta tarde para que se empezase a tramitar aquí en el

Congreso y por lo que han anunciado ya..

los partidos políticos no cuenta con ese respaldo.

Es una iniciativa de Vox

el Partido Popular sí que está a favor de la misma, no es la primera vez que

estos dos partidos

...votan conjuntamente en una iniciativa de este tipo...

...ya lo hicieron en el Parlamento de Baleares..

Hoy se han encontrado con uno de los no es más significativos, que ha sido el

de Junts, porque ellos sí

que están en contra de que se use el Burka en lugares públicos, pero dicen

que también están en contra de

Vox por eso la opción de los de Puigdemont ha sido finalmente presentar

una iniciativa

propia. Además en esa misma iniciativa piden la

delegación de competencias en materia de seguridad

para Cataluña

fenómeno integrador, es un fenómeno disolvente de nuestra cultura.

Es una cuestión de identidad y de

seguridad. El Partido Popular ahora dice que va a

apoyar este tipo de iniciativas, pues vamos a ver

si es verdad. Al día de ayer mismo, la señora

Guardiola, compartir su feminismo

con Vox? ¿En serio?

¿En serio? Eso que les ha escuchado hablar alguna

vez, ¿no?

Sobre las mujeres, sobre la violencia contra las mujeres

Básicamente negarla, que es lo que hacen.

Son negacionistas de la violencia.

Son machistas recalcitrantes.

Y el PP

ahora se suma al feminismo de Vox.

¡Qué fantasía, ¿no?

Hay que decirle muy claro a

la ultraderecha, y nosotras lo vamos a hacer, que las mujeres en España no

necesitamos más prohibiciones, lo que necesitamos es más

derechos. Y que si quieren defender los derechos

de las mujeres, que apoyen la regularización extraordinaria que ha

conseguido

Podemos, que es como vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España

vivan mejor

No queremos dar apoyo a leyes que lo que quieran es criminalizar

determinadas

cuestiones si hay coacciones ya hay leyes el Código Penal ya tiene tipos

penales

de coacción para ir en contra de las personas que puedan obligar a otras

personas a vestir de una forma concreta

En medio de las negociaciones entre PP y Vox en Aragón y Extremadura, esta

mañana el líder del PP ha lanzado un mensaje a los de Abascal y le ha

respondido ya la portavoz de Vox en el Congreso

La gente está haciendo su parte para el cambio.

No podemos permitir que fallen los partidos

Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las

urnas y

no fracturarlo. No sabemos realmente qué es lo que

piensa María Guardiola porque un día dice una cosa, otro

día dice otra. Nosotros negociamos con quien tenemos

que negociar.

Hay un equipo negociador por parte de ambos partidos que son los que tendrán

que llegar a un acuerdo de forma discreta y seria, y no como ha venido

haciendo la señora Guardiola

últimamente con este espectáculo que desde luego no se merecen los

extremeños

La exedil del PP en Móstoles se cree ya contra el alcalde Manuel Bautista y

contra el PP por presunto acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos

Su abogado ha presentado esta misma mañana la querella, la denunciante que

acusó al partido de encubrir la denuncia

y de presionarla para que no la hiciera pública pide que testifiquen 11

personas, entre ellas la

propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Mi cliente asistió hasta tres reuniones en las cuales

no se le hizo el menor caso a las denuncias que venía formulando en las

mismas

Se tendrá que esclarecer qué conocimiento tenía de esa situación la

presidenta de la

Comunidad de Madrid y tendrán que venir a declarar las personas que han

concurrido

a esas reuniones

Es la imagen que estamos recibiendo en directo de las puertas del Congreso de

los Diputados, donde poco a poco van llegando los asistentes

al acto que se va a celebrar a mediodía, presidido por los Reyes, para

conmemorar

la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la

historia de España

tras superar a la de 1876 un acto en el que además del pp y

Partido Socialista estarán sumar Vox y Podemos y al que no asistirán

formaciones como Junts,

Esquerra, PNV, EH Bildu y BNG

Están viendo imágenes del original de esa constitución

del año 78... ...que se podrá visitar en una

exposición que se va a inaugurar también..

por parte de los reyes después del acto que se va a celebrar en el hemiciclo en

el que escucharemos los discursos

de la Presidenta de la Cámara Baja, Francisco Armengol, y también el rey

Felipe

volvemos ahora la imagen en directo de las puertas del congreso de donde como

les decíamos poco a poco

van llegando los asistentes a este acto.

Donde no estaremos será en los actos posteriores...

...no vamos a compartir espacio...

...ni ningún tipo de celebración...

...con un gobierno

absolutamente corrupto y mucho menos vamos a celebrar con el Gobierno que

hayan convertido la Constitución en

papel mojado para dar cabida a todo tipo de tropelías, empezando por la

Amnistía

No sabemos qué están celebrando porque la Constitución Española no se cumple y

ojalá

destinaran más esfuerzos a cumplir la Constitución y no a hacerse fotos

y a buscar titulares como están haciendo en el día de hoy.

Es un acto que realizan

los reyes de España y a nosotras no nos representan.

Sabéis que nosotras creemos

que la monarquía parlamentaria no es el sistema político que debería de estar

presente en nuestra Constitución,

sino una República

Bueno, pues escuchamos lo que decían algunos de los portavoces de los

partidos en rueda de prensa sobre esta..

acto que va a seguir, como no, nuestro compañero Alejandro Riego.

Alejandro,

buenos días. ¿Qué tal?

Saludos, compañeros.

Muy buenos días a todos.

Pues sí, comienzan a llegar aquí prácticamente todos los invitados

...que van a asistir a esta sesión solemne prevista para las 12 y media de

esta mañana

Como estamos contando, la van a presidir sus Majestades los Reyes, don

Felipe y doña Leticia, que van a ser recibidos aquí en este patio de

Florida Blanca por los poderes del Estado, encabezados por el presidente

del gobierno, Pedro Sánchez, el del

Senado también la Presidenta del congreso francina armengol en el

interior saludarán a los invitados

portavoces representantes de las mesas de las dos cámaras en el pasillo del

orden del día y en el

salón de pasos perdidos ese saludo a los primeros senadores y diputados de

aquella legislatura constituyente

Será un acto breve y sencillo pero cargado de simbolismo y significado

para conmemorar que esta constitución,

la actual de 1978, se convierte en la más larga de nuestra historia, en

concreto

47 años, 2 meses y 15 días, supera así a la de 1876

un acto al que no van a asistir representantes de los partidos

nacionalistas e independentistas,

unos en desacuerdo por la Constitución, otros en contra de la presencia de los

Reyes, aunque la amplia mayoría de senadores

y diputados... ...estarán en este hemiciclo.

Después de la intervención de la Presidenta del Congreso y la

del Rey, asistiremos a una exposición.

Asiste también el expresidente del Gobierno, Felipe González, que está

interviniendo en este momento.

Sí, Borja Cabezón es amigo mío desde que tenía 17 años,

Eran las declaraciones del expresidente Felipe González a nuestra compañera Ana

Como Gonzalo Miro

Rosa Verraquero.

Hemos escuchado solo el final de sus palabras.

No sabemos en qué contexto estaba pronunciando esas palabras.

Luego le preguntamos

a Ana Rosa, que nos explique exactamente qué es lo que le estaba

respondiendo el expresidente Felipe González, que también asiste a este

acto

en el Congreso de los Diputados para conmemorar que la Constitución del 78

ya exista

es la más longeva de la historia después de superar la de 1876.

Como les decíamos, no es el

único expresidente del Gobierno que asiste al acto, también lo ha

confirmado José María Aznar.

En cuanto a los presidentes

autonómicos, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, de

momento es el único que ha confirmado su asistencia

diputados de ideologías muy distintas pero con un objetivo común, garantizar

un marco de convivencia estable para

todos. Y lo lograron.

Con mucho esfuerzo y con mucha generosidad y con muy buen criterio,

y pensando en el futuro de España.

Acordaron un texto histórico que fue respaldado máximamente en referéndum el

6 de diciembre

de 1978. Pues es un paso hacia adelante para que

el pueblo español podamos vivir mejor.

Fue un logro

innegable porque realmente se hizo una transformación global del ordenamiento

jurídico

Es la primera Constitución que no es de partido, sino que es de todos y que ha

sido fruto de la

generosidad, del sentido común y sobre todo del respeto, del respeto al

sistema democrático que esta es la clave y tenemos que seguir

cuidándola y mimándola este consenso marcó el inicio de la democracia y

cambio españa es la primera

realmente fruto del acuerdo y el entendimiento y no de la imposición.

Es la primera que

no divide a los españoles sino que los une.

La Carta Magna del 78 se ha convertido ahora en la más longeva

de la historia de nuestro país.

Lleva más de 47 años en vigor.

La más longeva pero sobre todo

es la más transformadora.

Es la Constitución que más ha transformado la historia de este país

47 años no solo es una cifra, es la historia de casi cinco décadas de

convivencia democrática

El funcionamiento de los partidos políticos, de las instituciones, la

integración en la Unión Europea, nuestra pertenencia,

al mundo actual, realmente hacen de esta constitución un texto que no hubo

nunca en España

ha superado a la de 1876 que pasa a ser la segunda más longeva el récord que

alcanza

ahora la Constitución de 1978 será conmemorado a partir de las 12 y media

aquí en un acto solemne en

el Congreso... ...presidido por los Reyes.

En el hemiciclo hablarán Felipe VI...

...y la presidenta de la Cámara Baja..

para reivindicar la Carta Magna

Bueno, es el primer día y bueno, espero que lo hayan arreglado todo bien y no

haya ningún problema.

Vamos de turismo, vamos con

un familiar. La verdad que contenta de que funcione.

Vamos con cierta incertidumbre propia

También ilusión por volver a coger los trenes con normalidad.

Pues son algunos de los primeros usuarios de tren

que desde primera hora de la mañana pueden viajar ya en la recién reabierta

la estación de Atocha con Raúl

línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Rivera

Lo hacen un mes después del trágico accidente de Adamus en el que murieron

46 personas.

Vamos a ir en

Raúl, buenos días. Buenos días.

Pues sí, aquí empezamos a ver a los primeros pasajeros que llegan desde

Andalucía.

Andalucía vuelve a estar

conectada por alta velocidad después de que Adifa haya estado trabajando desde

hace casi un mes

en la reconstrucción del tramo afectado por el accidente que provocó 46

fallecidos

y después también de haber realizado todas las pruebas necesarias para

recuperar la seguridad y la normalidad en ese trazado a unos

pasajeros nos dicen que el tren en ese tramo circula un poquito más lento.

A pesar de esta reapertura, el tráfico..

no es todavía el habitual.

Hay algunas líneas afectadas.

El Madrid-Huelva se sigue realizando en

alta velocidad hasta Córdoba.

A partir de ahí los viajeros deben terminar su viaje en autobús.

El Madrid-Málaga también

permanece cortado. A partir de mañana Renfe va a poner en

marcha un plan de transporte

alternativo que permitirá a los viajeros coger el tren en Madrid,

viajar hasta Antequera en alta velocidad y terminar el viaje

en tren. Sí se restablecen las líneas entre

Madrid, Cádiz, Sevilla y el Albia

Madrid, Granada, Almería, también la alta velocidad a Granada, Irio

también retoma las operaciones con siete frecuencias en cada sentido.

Uigo ha anunciado que también lo hará durante el

día con seis viajes, tres de ida, tres de vuelta a Sevilla

Aquí en la estación de Santa Justa de la capital andaluza hoy han vuelto a

funcionar

los AB Sevilla-Madrid, Cádiz-Madrid, Granada-Madrid...

...y también el Albia-Almería-Granada-Madrid..

La línea Huelva-Madrid funciona, pero al llegar a Córdoba hay que coger el

autobús.

De momento lo que no está operativo es la alta velocidad entre Málaga y Madrid

por obras que está haciendo

Adif, el operador de infraestructuras ferroviarias.

Irio también ha retomado la actividad con 14

trayectos entre Sevilla, Madrid y Barcelona.

Hemos estado hablando con algunos de los pasajeros

que hoy tenían que coger el tren, dicen que lo hacen con respeto después del

accidente de Adamuz, pero se muestran

optimistas porque dicen que se retoman también los negocios y sobre todo el

que han dormido en casa muchos vecinos de Grazalema, en Cádiz, 11 días

turismo

después de ser desalojados por las persistentes lluvias.

Unas 1.800 personas más

o menos han podido regresar, otros esperan todavía los informes técnicos

de sus viviendas

casas de uno de los vecinos que ha podido volver

Buenos días, Lluís.

Pues así es. Esta es una de las 1.342 viviendas que

pueden habitar. Y aquí pues se respira vida.

ya se

Primera noche que han podido dormir aquí.

Y hoy es día

de limpiar de colocar de ordenar recordamos que un 80% de los vecinos

han podido volver hay un 20

que todavía no, pero muchos de ellos están ya alojados en casas de

familiares y amigos aquí en

Grazalema. Maritere Domínguez es una de las

personas que vive en esta casa junto a su marido.

Te ha cuidado, Maritere

y ella está hoy como decimos pues recogiendo limpiando pero yo le quiero

preguntar lo primero, Maritere, la sensación cuando usted ayer abrió la

puerta de su casa

Ya estamos en nuestra casa y podemos dormir aquí.

Vamos a ver lo que nos encontramos, porque no sabemos lo que ha pasado

¿Qué fue menos de lo que esperábamos?

Pues muy bien. Me decía que usted ha tenido

suerte. ¿Qué daños ha encontrado usted en su

casa?

Bueno, aparte de por las paredes que caía agua y esto estaba

nadando y... Bueno, pero bueno.

Me dice que hay algunas amigas suyas que están un poco

peor. Sí, sí, bastante peor.

Incluso hasta no poder entrar en casa.

Porque están mal

maritare la primera sensación hoy cuando entramos allí aquí ayer olía

humedad pero hoy

en la tele no se huele, pero hoy aquí huele.

¿A qué huele, Maritere?

¿Qué ha hecho usted?

A olla, a caldito de la olla

A los garbanzos. Y dije, bueno, pues así tenemos dos

días para comer.

Ya al tercero ya se verá

Pues como decimos, Maritere es una de las 1.342 viviendas que ya pueden

habitarse aquí en Grazalema, hoy se afanan por limpiar, por recoger, y por

cierto, también hemos sabido que el gobierno va a topar

los precios de los hoteles de aquí, de Grazalema, porque se ha visto que

después de la Dana de Valencia, del accidente de Adamuz, habían

subido mucho los precios así que el gobierno va a topar los precios de los

hoteles de los alojamientos al menos durante una semana a

aquí en Grazalema, una localidad que, como decimos, intenta volver poco a

poco a la normalidad

Grazalema ya tiene a la mayoría de sus vecinos de vuelta.

Vamos a ver qué nos encontramos.

Y aunque la incertidumbre asoma..

y el agobio también...

...hay otras emociones que tienen más peso..

Estos días he dicho muchas veces...

...que estoy trabajando la aceptación y la paciencia...

...y creo que como el resto del pueblo

Del empeño de ese pueblo por intentar parar el agua, son testigos aún estas

mantas en las puertas o

estos diques improvisados...

...una determinación que dicen...

...servirá ahora para recomponerse

Manos a la obra para los 1.720..

vecinos que han podido volver el 80%

Nunca antes, nos cuentan, pasar este cruce camino a casa había sido igual

La sensación es inédita.

Mucha emoción. Con ganas de coger tu sofá, de dormir

en tu cama.

Vida normal para la que aún tendrán que esperar

259 vecinos. Sus casas están en zonas que todavía no

son seguras

Otra consecuencia del tren de borrascas y de las intensas precipitaciones de

estos días es la crecida

del caudal de muchos ríos.

Entre ellos preocupa el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza.

El pico

máximo se espera para el próximo jueves.

Blanca Ramos, buenos

hay zonas donde se ha empezado a notar esa creciera ordinaria del río Ebro

como es en este parque de la Torre del Agua, que ha quedado ya parcialmente

inundado

Ayer por la noche el caudal de este río superaba los 1.300 metros cúbicos por

segundo y esta mañana ya rozaba los 1.500 metros cúbicos por segundo

...y superaba los 4 metros de altura...

...estas son algunas de las consecuencias de esta crecida...

...que se espera que esta tarde supere..

esos 1.500 metros cúbicos por segundo y se mantenga así a lo largo de la semana

hasta el próximo pico

Ante la previsión, el Ayuntamiento de Zaragoza activó ayer el plan de

emergencias en alerta naranja.

Ha señalizado

todas las zonas por las que no se puede pasar y también ha desalojado a los

vecinos de la urbanización de la Torre Urzaez

Por el momento no se espera ningún desalojo más a lo largo de la semana

Yo votaré PSOE y tacharé de la lista de mi provincia a aquellos que voten a

favor de la financiación

singular de Cataluña.

¿Qué le parece? Baja la cabeza, María,

por favor. Me parece que fue un

éxito de lo que hicimos la Constitución en el año 78.

Baja la cabeza

mucho que algunos quieran tirarla, la verdad es que todo lo que ha pasado en

España en estos 48 años, la Constitución,

siempre ha sido capaz de tener una respuesta para cualquier eventualidad,

ya sea huelgas de piloto,

ya sea la dana, ya sea cualquier circunstancia, siempre ha habido una

respuesta a la Constitución

Señor Ibarra, ¿usted cree que hay futuro después de Pedro Sánchez, en el

caso de que Pedro Sánchez decida marcharse?

¿Usted cree que

hay una voz en el Partido Socialista que vaya a salir para liderar el

Partido

si perdimos una guerra si hubo un exilio de 40 años y aquí estamos

comprenderá

que por muchas cosas que pasen vamos a seguir estando

Son las declaraciones del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra

a su llegada..

al Congreso de los Diputados para asistir también al acto para conmemorar

que la Constitución del 78

es ya la más longeva de la historia son justo ahora casi las 12

del mediodía, las 11 en Canarias y en media hora arrancará este acto

presidido por los Reyes...

...y la llegada se va a producir alrededor de las 12 y 20..

Lo podrán seguir en directo en un programa especial en Radio Televisión

Española, también aquí en el canal

24 Horos, presentado por Alejandro Randos

El acto será

una sesión conjunta del congreso y el Senado comenzará a las doce y media los

reyes

llegarán al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde serán recibidos por

la Presidenta de la

Cámara Baja, Francisco Armin Gol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y

el presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, entre otras autoridades.

Tras saludar en el Salón de los Pasos Perdidos a las mesas de ambas cámaras,

...los portavoces parlamentarios...

...y el líder de la oposición, Alberto Minefeijo...

...y ahora comienzo el acto..

en el hemiciclo con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja.

El acto se cerrará

con la intervención de Felipe VI ante los diputados y senadores de las dos

cámaras

Además de asistir a este acto en el hemiciclo, los Reyes van a inaugurar

también en el Congreso la exposición

Nuestra Constitución Más Longeva, organizada por el Ministerio de la

Presidencia y el Congreso

con fondos de la Agencia EFE y de la Cámara.

En la exposición, entre otras cosas, podrá verse el

original de la constitución, el ejemplar sobre el que juraron el

entonces príncipe de Asturias,

en 1986 y la princesa de Asturias en 2023.

Declaraciones de la

ministra Diana Morán.

...señalamiento a una cultura que quiere convivir en nuestro país..

y por tanto no... Y además es un debate que está poniendo

encima de la mesa Vox precisamente para seguir señalando a las personas

migrantes como si fueran

un problema en nuestro país y las personas migrantes no son el problema

de nuestro país.

¿Habría que cambiar la

Constitución? Bueno, venimos a celebrar precisamente

que es la Constitución más larga en la época de

democracia más larga que ha tenido nuestro país y seguramente las dos

cosas están relacionadas, así que siempre

los documentos y los espacios normativos creo que tienen que

ir adecuándose al día a día de la ciudadanía, pero pienso que la

constitución

ya fue lo suficientemente amplia como para permitir un futuro de cambios con

la incorporación de derechos, por ejemplo, relacionados con

las mujeres, que no preveían un principio, pero que sí que previene ese

aumento de

derechos. Muchas gracias.

Las palabras de la ministra Diana Morán.

Le preguntaban al inicio, lo han escuchado

sí que previene ese aumento de derechos.

Muchas gracias

el burka en lugares públicos.

Jun rechaza la iniciativa que solo tiene el apoyo de PP y UPN.

Durante toda la mañana han seguido las reacciones a este tema

fenómeno integrador, es un fenómeno disolvente de nuestra cultura.

Una cuestión de identidad

y de seguridad. El Partido Popular ahora dice que va a

apoyar este tipo de iniciativas

pues vamos a ver si es verdad.

Hay que decirle muy claro a la ultraderecha y nosotras lo vamos a

hacer

que las mujeres en España no necesitamos más prohibiciones, lo que

necesitamos es más derechos y que si quieren

defender los derechos de las mujeres, que apoyen la regularización

extraordinaria que ha conseguido Podemos, que es como

vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España vivan mejor

Lo único que hace VOX con esto es buscar un marco de odio.

Ya está, es lo que hace.

Y les digo otra cosa, es que las medidas que plantea Vox en esta norma

de otras religiones y que precisamente para las mujeres buenos no son, es

multar a esas mujeres o echarlas

de España. Hombre, como comprenderán, este es un

marco que está alejado de todo lo que entiende mi grupo parlamentario y mi

espacio

en el que podemos encontrarnos.

Votaremos

que no. ¿Nos parece bien el Burka?

No. ¿Debiera haber un debate sobre ello

tranquilo, como digo, sereno, razonable?

Pues sí

Pero lo que no vamos a hacer nunca es apoyar una propuesta de Vox que lo

único que pretende es avivar

el odio contra el diferente en nuestro país

quien comparece ahora en directo para hablar de este asunto es la portavoz en

el Congreso de Junts, Miriam Nogueras.

Ya saben que la formación de Carles Puigdemont finalmente ha decidido no

apoyar esta iniciativa de Vox, que sí que tiene el respaldo de PP y UPN, y

¿Sí?

dice que van a presentar una propuesta propia.

Escuchamos las palabras en directo de Miriam Nogueras,

arropada por otros de los diputados de la formación

formación

de Junts es clarísimo.

Ni Burka ni Vox

Dice Miriam Nogueras que el posicionamiento de Junts es clarísimo,

ni Burka ni Vox

Está justificando por qué

no apoyan la iniciativa del partido de Santiago Pascal y defiende que por eso,

como no están de acuerdo con el uso del Burka en lugares públicos, han

presentado iniciativa propia

propia

brevemente, Nogueras dice que los partidos de ultraderecha demuestran que

saben bramar mucho.

Esto han demostrado que saben hacer, pero también han demostrado que no

saben hacer leyes.

Muchas gracias

saben..

quemar mucho pero que no saben hacer leyes

Le acaban de preguntar si han registrado ya su propia iniciativa para

prohibir el burka

Dice que lo acaban de registrar y que enseguida la van a distribuir a los

medios de comunicación para que puedan leer el texto

que presenta Junts

son las

preguntas?

Miriam Nogueras a la pregunta sobre la iniciativa presentada por Vox y dice

mal hecha

que la ley está muy

Palabras indirectas de Cándido Conde Bumpido, el presidente del Tribunal

Constitucional.

No me gusta hacer declaración alguna.

Hoy estamos tan satisfechos de que la Constitución

haya superado y llegue a un momento en que se convierta en la más prolongada

de la historia española que eso se debe también a los constituyentes que

hicieron

una gran Constitución y al trabajo de toda la sociedad española que la ha

sostenido durante este

tiempo por lo tanto es un buen día yo la veo joven

porque tuvo un enorme consenso en su momento para ser aprobada.

La

apoyo de toda la sociedad española un referéndum y aquella constitución que

hicimos en

aquel momento, pues bastante difícil que se pueda llegar al mismo consenso

para modificarla

pero bueno ha habido tres modificaciones puntuales y esas

modificaciones revelan que la constitución

cuando es necesaria se puede se puede modificar y por otra parte a nosotros

nos corresponde un trabajo

difícil que es el trabajo de interpretarla porque somos intérpretes

supremos de la constitución y a

través de esa interpretación tratar de adaptarla a la realidad social de los

tiempos que van corriendo

Muchas gracias. ¿Sería constitucional o cómo habría que

plantear en España la prohibición de..

prendas como el burka o el nicap?

Es que hoy tenemos aquí un debate de Vox sobre ese asunto.

No sé si usted tiene una posición

No. Como jurista, como presidente, tiene

una posición constitucional.

Muchísimas gracias, pero solamente

quiero hablar de la Constitución porque los debates políticos

deben ser más bien los políticos los que lo contesten

Sí, era más bien la Constitución.

En el siglo XXI la preeminencia del varón sobre la mujer en el tema de la

sucesión a la comuna, ¿no sería una reforma

también acometer? Esa reforma se planteó en ese momento,

la estudió el Consejo de Estado, pero realmente en este momento no tenemos

ninguna

necesidad. Tenemos una heredera del trono que es

una mujer y que además

está viéndose que está perfectamente preparada para ello y

por tanto no es algo que sea acuciante desde un punto de vista de la sucesión

de la

corona pero creo que bueno en algún momento podría plantearse

Tenemos que subyúdice algún tema y los temas subyúdices no hablamos de

ellos. ¿Y cuándo se van a resolver?

¿Qué calentario baraja?

Los periodistas intentan arrancar declaraciones

al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido,

que ha recordado que su labor..

la del tribunal constitucional es interpretar la constitución del 78

que hoy se convierte en la más longeva de la historia y se va a celebrar en un

acto en el Congreso, que arrancará en unos minutos

Sí, en este acto que vamos a conmemorar el 47

aniversario de la constitución señalar en primer lugar la importancia de que

España lleva 47

años en democracia una democracia que se va consolidando

Estábamos escuchando a Enrique Santiago, pero veíamos la llegada del

expresidente José Villaznar, que no se ha parado a responder a las juntas de

los periodistas.

Seguimos escuchando a Enrique Santiago

importante defenderla y se defiende fortaleciendo la Constitución.

Una ley que tiene tantos años ya es una ley que necesita ser actualizada para

que la Constitución garantice el

derecho a la vivienda, el derecho a la protección social, para que

constitucionalmente se garanticen las pensiones,

y para que todo lo que son principios orientadores de las políticas

económicas y sociales

pasen a ser derechos en el texto constitucional la sanidad la educación

la protección del medio ambiente.

Esto es un mandato legal, incluso contenido en nuestro Código Civil,

las leyes tienen que aplicarse adaptadas a su momento histórico y todo

nuestro empeño todo el empeño izquierda unida todo el empeño de todo el espacio

de sumar va a ser

modificar la Constitución para que realmente garantice derechos y proteja

la democracia en un momento que está amenazada

Muchas gracias. Enrique Santiago de Sumar defendiendo

que se pueda reformar la Constitución

para fortalecer el derecho al acceso, por ejemplo, a la vivienda.

Recordamos que la Constitución del 78 solo ha tenido tres

reformas puntuales.

puntuales

Escuchábamos sus palabras en directo a algunos de los asistentes a este acto

para conmemorar..

expresidente José María Aznar, veíamos cómo entraba al Congreso de los

Diputados, quien sí lo ha hecho, ha sido el expresidente Felipe González,

que también asiste a este acto, y le han preguntado por sus declaraciones de

hace un par de semanas, cuando en un acto, si lo recuerdan, dijo que en las

próximas generales votaría en blanco

bueno pues vamos a escuchar porque antes cuando hemos contado en directo

justo estaba terminando de atender a los medios de comunicación vamos a

escuchar

qué ha respondido esta mañana Felipe González sobre este tema

Hace muchos años que lo dije, porque hace mucho tiempo, no muchos años,

porque el 23 voté la oferta

que se hizo. Otra cosa es lo que se cumplió.

Las palabras de

lo que se cumplió

del Congreso, pendientes de todas las llegadas que se van produciendo para

conmemorar la Constitución del 78, que se convierte hoy en la más longeva de

las

nueve constituciones que ha tenido España en su historia, al superar en

tiempo de vigencia a la de 1890

impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que

ostentaba el

récord de vigencia con 47 años y 73 días.

En concreto, aquella constitución duró

17.239 días desde su promulgación

en el 76, en el 1876, hasta el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera.

Una cifra que la vigente carta magna del 78

iguala hoy, contando desde su aprobación por el pueblo español en

referéndum

el 6 de diciembre del 78, aunque no fue entonces cuando entró en vigor, sino el

29..

de diciembre del 78

Están viendo a la derecha de sus pantallas las imágenes del original de

esa constitución que se podrá visitar en una exposición que van a

inaugurar los reyes.

Yo creo que son un insulto clarísimamente y que la señora

Guardiola yo creo que no sabe

dónde está. Quiere hacerse la feminista, pero

claro, está al mismo tiempo

utilizando la muleta y la vamos a ver, con Vox, que es un partido negacionista

de la violencia de género, machista hasta la médula y que reniega de todas

las políticas de igualdad

Por lo tanto, no se puede sorber y soplar, no se puede estar en misa y

repicando, no se puede estar nadando

y guardando la ropa a la vez, que es lo que pretende la señora Guardiola, tiene

que definirse

y no se puede uno poner por la mañana la camiseta de feminista y

seguir pactando con Vox por la tarde.

¿Qué es la iniciativa del Burka que se vota esta tarde aquí?

Bueno, pues es un tema

muy importante. Yo creo que es además una cuestión

también de modelo de sociedad.

No es un tema fácil, es un

tema muy complejo, poliédrico.

Vamos a estar muy atentas al debate de esta

tarde. Lo que sí que estoy radicalmente en

contra es confundir un debate

sobre el modelo de sociedad con un debate racista, que es lo que pretende

Vox y ha pretendido con esta iniciativa,

transformar una cuestión fundamental de derechos fundamentales en una..

iniciativa racista que es lo que ha presentado

respondiendo a dos asuntos de la actualidad.

Las declaraciones de María Guardiola en Extremadura diciendo que..

defiende el feminismo de Vox.

video

Ya saben que PP y Vox en esa comunidad están en plenas negociaciones para la

investidura de María Guardiola.

Y también le preguntaban a Rosa Berraquero por otro de los asuntos que

marca

tomada en consideración porque no va a contar con el apoyo de Junts.

Escuchábamos a

Miriam Nogueras, defender que ellos no van a apoyar una iniciativa de Vox y

por eso han presentado una propuesta

parecida pero propia que en los próximos minutos conoceremos en detalle

porque pasará en el

texto que han registrado ya en la cámara baja.

Bueno, están viendo la imagen en directo del patio del

Congreso donde todo está preparado para que en unos minutos lleguen los reyes

que van a presidir este acto en el Congreso, acto institucional para

conmemorarlo

la Constitución de 1978 que se convierte, como les estamos contando,

en la más longeva

de la historia de España, tras superar a la de 1876

un acto en el que además de PP psoe sumar vox y podemos no

asistirán otras formaciones como Junts, Esquerra, PNV, EH Bildu y

el BNG. La sesión conjunta de Congreso y Senado

comenzará a las

12 y media con la llegada de los Reyes al Palacio de la Carrera de San

Jerónimo, donde serán

recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sáñez.

Estamos a la espera de mostrarles la imagen de la llegada

de Sánchez. No sabemos si llega precisamente al

Congreso en este

coche que acaba de aparcar ahí en el patio.

Pues mira, precisamente Pedro Sánchez

justo ahora llega al Congreso, como sospechábamos, y está saludando

...a la Presidenta del Congreso...

...Fracional Mengol, el del Senado Pedro Yaán...

...y otras autoridades que también..

asisten a este acto como el presidente del Tribunal Constitucional y la

presidenta del Consejo

General del Poder Judicial, que están ya esperando ahí en el patio para

recibir en los próximos minutos..

a los Reyes

tras saludar en el salón de los pasos perdidos a las mesas de ambas cámaras

porque es una sesión conjunta

de Congreso y Senado, los portavoces parlamentarios y al líder de la

oposición, Alberto Núñez Feco, dará comienzo

el acto con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja, que

pronunciará

un discurso... ...y después cerrará el acto el rey

Felipe VI..

ante los diputados y senadores de las dos cámaras

...además de asistir...

...a este acto en el hemiciclo...

...los reyes inaugurarán...

...como les estamos contando también en el Congreso..

la exposición Nuestra Constitución más longeva, organizada por el Ministerio

de la Presidencia y el Congreso

con fondos de la Agencia EFE y de la Cámara, entre otras cosas

en esta exposición podrá verse el original de la Constitución, el

ejemplar sobre el que juraron el entonces príncipe de Asturias

en 86... ...la princesa de Asturias en el 23 y

el que se utilizó para la proclamación precisamente de Felipe VI..

entre otros documentos custodiados por el archivo del Congreso

Empieza ahora, en breves segundos, un programa especial en Radio Televisión

Española en el que podrán seguir en directo este acto para

conmemorar la Constitución del 78, la más longeva de la historia

Hola, ¿qué tal? Faltan cinco minutos para la una, una

hora menos en las Islas Canarias.

Se acaban de ver en directo desde el Congreso el acto institucional

presidido por los Reyes, organizado por el Congreso, como les decimos, para

celebrar..

los 40 años en vigor de la Constitución del 78, que pasa a ser la más longeva

de la historia

Les vamos a dar una buena cuenta de lo que ha ocurrido esta mañana en el

Congreso, pero también queremos hablarles de otras noticias

De esta primera que además nos sobrecoge porque cinco jóvenes han

muerto en Barcelona en un incendio

en un trastero que utilizaban como vivienda en Manjú.

Los Mossos investigan ahora cómo empezó ese fuego que atrapó a las víctimas en

la última planta de ese edificio sin poder escapar.

El Ayuntamiento ha decretado

tres días de luto

Y los trenes de Alta Velocidad vuelven a circular entre Madrid y Andalucía.

La línea ha estado cerrada desde el accidente de Adamuz

Bueno, es el primer día y espero que lo hayan arreglado todo bien y no haya

ningún problema.

Vamos de turismo, vamos con un familiar.

La verdad que contenta

de que funcione. Con cierta incertidumbre propia.

También ilusión por volver a

coger los trenes con normalidad.

Y el Consejo de Ministros pide a la Fiscalía que investigue a X a metas

y a TikTok por posibles delitos por la creación y difusión de pornografía

infantil mediante

inteligencia artificial.

Además el gobierno va a aprobar el anteproyecto de ley de integridad

pública, el paquete de medidas anticorrupción

pactado por Sánchez y Díaz tras el caso Cerda

salir adelante

apoyo de los populares no es suficiente porque se han desmarcado Junts, PNV y

Coalición Canaria

Novedades sobre las denuncias contra el alcalde de Móstoles.

La ex concejal ha formalizado esta mañana una querella tanto contra el

primer edil

como contra el Partido Popular como persona jurídica por los delitos de

acoso sexual y laboral

contra la integridad moral, lesiones y coacciones y revelación de secretos.

Pide que testifiquen 11

personas, entre ellas la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso

Con más líneas rojas, ¿qué puntos en común llegan Estados Unidos e Irán a la

mesa de negociación

nuclear hoy en Ginebra?

su..

Teherán está abierto a rebajar el nivel de enriquecimiento de uranio, pero

Washington quiere más.

Irán asegura que se implicará indirectamente en las conversaciones

Año Nuevo Lunar y en esta ocasión está dedicado al caballo

La unión entre hombre y máquina se ha puesto en evidencia en la gala china al

llevar al escenario..

estos robots humanoides capaces de ejecutar saltos acrobáticos bombásticos

volteretas consecutivas y movimientos coordinados en grupo junto a artistas

humanos

Y a estos, a los robots, no les duelen las rodillas

Bueno, pues como les venimos contando y también

lo están pudiendo seguir aquí en directo en el canal 24 Horas, el

Congreso celebra el acto

institucional para celebrar los 40 años en vigor de la Constitución de 1978,

que pasa a ser..

la más longeva de la historia.

En estos momentos están viendo la señal en directo que nos llega desde..

los Reyes... ...visitando precisamente esa

exposición...

...conmemorativa..

de la Constitución del 78, acompañados de autoridades y también de miembros

del gobierno. De hecho estamos viendo imágenes, si no

me falla la vista, de esos retratos de

Suárez y Fraga

Esta es una exposición de fotografía que está organizada junto al Ministerio

de la Presidencia y también la Agencia

EFE. Es una muestra en la que puede

contemplarse el original de la Constitución

sobre la que juró el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón

recuerden en el año 1986 y también la princesa de Asturias

la princesa Leonor en 2023 y el que se utilizó para la Proclamación de

su Majestad el Rey Felipe VI.

Es alguno de los documentos que están custodiados por el

archivo del Congreso y que se exponen en esa muestra que se está inaugurando,

que lo están haciendo los reyes,

tras finalizar ese acto institucional en recuerdo de la Constitución del 78

bueno

pues ahora han visto en sus pantallas a Miguel Angel Oliver es el que está

moviendo ahora los brazos es el director de la agencia

EFE, quien está guiando en estos momentos a los Reyes, le está sirviendo

de guía por esa

exposición, como les decimos, es una exposición en la que

está el Congreso. Y también está la Agencia EFE, muchas

de esas fotografías que están pudiendo ver ahí lo tienen

tienen

los reyes esas fotografías, en la que también hay objetos, como les decía en

unos instantes,

como esa constitución en la que juraba hace ya algunos años

el ahora rey

se acaban de incorporar al Canal 24 horas, están viendo señal en directo en

estos momentos desde el Congreso, están viendo a los Reyes, vemos también al

presidente del Gobierno,

al ministro Bolaños a la presidenta de la cámara baja también al presidente

del senado veamos también

no se ve en ese plano, pero a Miguel Ángel Olivero, si se ve es que desde

aquí no lo alcanzo a ver

están viendo en estos momentos y recibiendo explicaciones de esa

exposición,

con fotografías y objetos para conmemorar esos 48 años en vigor

de la Constitución de 1978, que pasa a ser la más longeva

de la historia. Hace unos minutos podían ver ese acto

institucional que se celebraba en el

hemiciclo en el que hemos escuchado unas palabras del rey en recuerde de la

importancia de esa

carta magna que cumple 48 años

pues

hago estos silencios para que capten ustedes también el sonido que

nos llega desde allí y las explicaciones que están dando a los

Reyes.

Bueno, pues como les decimos, han podido seguir aquí en directo

en este canal 24 horas ese acto que acaba de finalizar en el hemiciclo

pues un acto que ha conmemorado la actual constitución, la más longeva de

la historia, y siguiendo este acto presidido

por los Reyes ha estado nuestro compañero Alejandro Rigo

Saludos compañeros, pues sí, continúa esa presencia de los Reyes, la parte

final de este acto conmemorativo, como estás contando Ana Belén, con esa

exposición

que está en la parte baja del Salón de Pasos Perdidos, una zona remodelada,

son 40

fotografías escogidas del archivo del Congreso de los Diputados y de la

Agencia EFE y que conmemoran estos campos

47 años de vigencia de la Constitución de 1978.

Se comienza con la ponencia

constitucional, con ese referéndum y después se han ido escogiendo momentos

importantes de todo este

periodo, de esta vigencia constitucional, la votación en

referéndum, la entrada en vigor de varios derechos como el derecho a

aborto, derecho a la vivienda, también el matrimonio igualitario o

consolidación

de derechos y deberes hay un especial recuerdo también lo ha hecho don Felipe

en su intervención a todas las víctimas

del terrorismo que han perdido la vida por defender precisamente la legalidad

y el Estado de Derecho.

Un discurso

del Rey que nos ha dejado varios mensajes, decía que la Constitución...

...es nuestra referencia, que esperamos legar a nuestros hijos..

no sabríamos vivir, decía el rey, siendo otra cosa que ciudadanos libres.

Hoy aseguraba Felipe

VI, conmemoramos estos 47 años de vigencia, pero sobre todo la

legitimidad

de origen de esta Constitución, votada por el pueblo español, expresado

libremente en las urnas y que impulsó

un proceso de concordia que la hizo posible.

El rey hablaba de esa constitución,

de este período constitucional como un momento brillante siempre y cuando lo

sigamos escribiendo juntos

Recordaba que se están viviendo momentos difíciles e inciertos en ese

marco institucional,

pero que siempre cabe la posibilidad de pues de reformar o de modificar la

constitución para adaptarse a los tiempos

cumpliendo las normas y las leyes.

Uno de los titulares que decía el Rey también en la presencia

de las Cortes Generales es la mejor manera de conmemorar la Constitución es

cumplirla y decía,

nos llamaba a la reflexión a todos, cómo seríamos hoy los españoles si no

tuviésemos esta

Constitución de 1978 que garantiza derechos y libertades y la vigencia del

Estado social y

Democrático de Derecho...

...aquí en el patio de Florida Blanca...

...mucha presencia de compañeros de medios de comunicación..

...van saliendo algunos diputados...

...también algunos ministros que retoman la agenda...

...porque después del acto va a haber un cóctel..

...pero está previsto que a las 3 se retome el pleno...

...la sesión en el Congreso de los Diputados..

...también aquí en este patio se encuentran los vehículos oficiales...

...tanto de los Reyes como del presidente del gobierno...

...Pedro Sánchez, que comenzará una..

visita oficial a la India.

Una jornada importante aquí en el Congreso

con la que en la Cámara Baja las Cortes conmemoran estos 47 años,

dos meses y 15 días de vigencia de la Constitución de 1978.

Un acto

para recordar, decían, para defender la vigencia de esa Carta Magna..

Como os digo, ahora habrá un momento más distendido para poder charlar de

los reyes y de las autoridades con los invitados, sobre

todo con esos ponentes constitucionales que seguramente tengan en su memoria

muchos recuerdos de

aquel momento de hace 47 años.

Veíamos en el hemiciclo también a los expresidentes Felipe González y

José María Aznar, al que hemos visto volver a acceder aquí al hemiciclo hace

unos minutos.

También

algunos diputados como los de Podemos llevaban camisetas reivindicando que se

aplique la Constitución

en toda su integridad.

No han aplaudido el discurso de don Felipe, pero sí han asistido, no han

asistido a la sesión,

como estamos contando durante toda esta mañana, los partidos nacionalistas e

independentistas, bien porque rechazan

la Constitución o bien porque están en contra de la monarquía parlamentaria

No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el

derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido o fue

en

vano. Tengamos visión y perspectiva.

El camino recorrido por esta

España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos

siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos

No bajemos la guardia, no caigamos en el ensimismamiento, no seamos los

extremos de un cuerpo

que da bandazos en el aire.

Estamos obligados y obligadas a remar en la misma dirección

El trabajo de asegurar nuestra democracia es un trabajo comunitario.

Continuemos con el mandato

Sigamos amando con furia el porvenir.

Honremos esta Constitución

Bueno, pues a ese acto no han acudido los partidos nacionalistas.

Podemos y Vox sí lo han hecho, pero de forma crítica.

Donde no estaremos será en los actos posteriores.

No vamos a compartir espacio ni ningún tipo de celebración con un gobierno

absolutamente corrupto y mucho menos vamos a celebrar con el gobierno que

hayan convertido la Constitución en

papel mojado para dar cabida a todo tipo de tropelías, empezando por la

Amnistía

No sabemos que están celebrando porque la Constitución Española no se cumple y

ojalá

destinaran más esfuerzos a cumplir la Constitución y no a hacerse fotos y a

buscar titulares como están haciendo en el día de hoy.

Es un acto que realizan los

reyes de España y a nosotras no nos representan.

Sabéis que nosotras creemos que

la monarquía parlamentaria no es el sistema político que debería de estar

presente en nuestra Constitución, sino

una República

Y esta es una de las imágenes que nos deja este acto.

Pedro Sánchez y Felipe González juntos.

Es la primera vez que se ven desde que el expresidente del gobierno dijera que

va a votar

en blanco en las próximas elecciones generales.

Y la primera también desde que varios ministros del gobierno

le enseñaran la puerta de salida del PSOE a Felipe González

A él, al expresidente, le han preguntado por esa polémica en la

llegada al Congreso

Congreso

¿Cómo afronta el día después de lo que hemos visto de los ministros con las

peticiones

afecta mucho. Y se lo lanzamos en titulares.

¿El Congreso no tomará en consideración?

la iniciativa de Vox para prohibir el Burka en lugares públicos.

Junts rechaza la iniciativa que solo tiene

el apoyo del Partido Popular y UPN.

Ana Rosa Berraquero

Para que esa toma en consideración salga adelante necesita más si es que

no es y por lo que han dicho los partidos

esta mañana no cuenta con esos apoyos.

Se queda solo con los apoyos de PP, Vox

y UPN. PP y Vox ya han votado a favor de

iniciativas similares, por ejemplo, en el Parlamento

de Baleares. Creen los populares que prohibir el

Burka es una forma de luchar

contra el machismo y, en cambio, por ejemplo, en el gobierno, podríamos

preguntar también

a miembros del Ejecutivo y lo que dicen es que ellos entienden que esto pueda

ser un debate

pero que no están de acuerdo en que este debate parta de Vox porque

consideran que ellos hacen que

este sea un debate racista.

Argumentos que van en línea parecida

son los de Junts. Ellos dicen que están en contra del

Burka en lugares públicos, pero

que también están en contra de Vox y por eso la opción de los de Puigdemont

es presentar su

propia iniciativa. Esa iniciativa además pide la

delegación de competencias en seguridad

para Cataluña

fenómeno integrador, es un fenómeno disolvente de nuestra cultura.

Es una cuestión de identidad y de

seguridad. El Partido Popular ahora dice que va a

apoyar este tipo de iniciativas.

Pues vamos a ver si

es verdad. El posicionamiento de Junts es

clarísimo. Ni Burka ni Vox.

Es evident y

creo que todos lo vean, que los partidos de ultradreta saben bramar

mucho.

Eso han demostrado que saben hacerlo, pero también han demostrado que no

saben hacer leyes

señora Guardiola? ¿Compartir su feminismo

con Vox? ¿En serio?

¿En serio? Eso que les he escuchado hablar alguna

vez, ¿no?

Sobre las mujeres, sobre la violencia contra las mujeres

leis

se suma al feminismo de Vox.

¡Qué fantasía, ¿no?

Hay que decirle muy claro a la

ultraderecha, y nosotras lo vamos a hacer, que las mujeres en España no

necesitamos más prohibiciones, lo que necesitamos es más

derechos. Y que si quieren defender los derechos

de las mujeres, que apoyen la regularización extraordinaria que ha

conseguido

Podemos, que es como vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España

vivan mejor

No queremos dar apoyo a leyes que lo que quieran es criminalizar

determinadas

cuestiones si hay coacciones ya hay leyes el Código Penal ya tiene tipos

penales

de coacción para ir en contra de las personas que puedan obligar a otras

personas a vestir de una forma concreta

nos parece bien el burka no debiera haber un debate sobre ello tranquilo

como

digo, sereno, razonable?

Pues sí. Pero lo que no vamos a hacer nunca es

apoyar una propuesta de

VOX que lo único que pretende es avivar el odio contra el diferente en nuestro

país

Confundir un debate sobre el modelo de sociedad con un debate racista

que es lo que pretende Vox y ha pretendido con esta iniciativa,

transformar una cuestión fundamental

de derechos fundamentales en una iniciativa racista que es lo que ha

presentado

En Extremadura las negociaciones entre el Partido Popular y Vox continúan

atascadas, los de Abascal

acusan a María Guardiola de dar bandazos.

El presidente del Partido Popular les lanza este mensaje

La gente está haciendo su parte para el cambio.

No podemos permitir que fallen los partidos.

Nuestra obligación es ordenar la mayoría

de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo

No sabemos realmente qué es lo que piensa María Guardiola, porque un día

dice una cosa, otro día dice otra.

Nosotros negociamos con quien tenemos que negociar.

Hay un equipo negociador

por parte de ambos partidos que son los que tendrán que llegar a un acuerdo de

forma discreta y seria

y no como ha venido haciendo la señora Guardiola últimamente con este

espectáculo que desde luego no se merecen los extremeños

La excedil del Partido Popular en Móstoles ha

presentado esta mañana una querella contra el alcalde Manuel Bautista y

contra el Partido Popular por presunto acoso sexual y laboral y

otros cuatro delitos.

Una trabajadora del consistorio ha dimitido.

exconcejala lo que dice es que el alcalde supuestamente la acosó en tres

Melania Stüber

ocasiones, la acosó sexualmente y que lo que pretendía, lo que

buscaba era mantener una relación personal con ella.

Ante la negativa, ante el rechazo, el

regidor lo que inició, y esto siempre según el relato del abogado de la

exconcejala,

inició un patrón sistemático de hostigamiento y abuso.

Recordamos que hace dos

semanas, cuando se conoció que la exconcejala había denunciado estos

hechos,

estos comportamientos, el alcalde rechazó dimitir asegurando que el

relato no se corresponde con la realidad

Hoy hemos contactado con el ayuntamiento de Móstoles y lo que nos

dicen es que de momento no va a haber

declaraciones. La que sí ha dimitido es un cargo de

confianza del ayuntamiento, una decisión

dice, que ha tomado en coherencia con los hechos que han sido públicos

Mi cliente asistió hasta tres reuniones en las cuales no se le hizo el menor

caso a las denuncias que venía formulando en las mismas.

Se

tendrá que esclarecer qué conocimiento tenía de esa situación la presidenta de

la Comunidad de Madrid

y tendrán que venir a declarar las personas que han concurrido a esas

reuniones. Más cosas.

El Gobierno ha aprobado esta mañana el paquete de

medidas anticorrupción que anunció Pedro Sánchez tras destaparse el caso

Cerdán.

Palacio de la Moncloa Daniel Luis

¿qué detalles han dado?

¿Qué tal? Buenas tardes

Pues ocho meses después de esa comparecencia hoy ha llegado el día en

el que se han aprobado parte de esas medidas, un total de 84 que van a

modificar..

dado?

aquí en el Consejo de Ministros que se apruebe definitivamente en segunda

vuelta ya después del verano

Sobre todo esta medida pasa por la creación de una agencia independiente

contra la corrupción que se va a encargar

en principio de perseguir las vulnerabilidades en lo que se refiere a

la gestión presupuestaria o a la asignación de

subvenciones o de contrataciones, pero también hay otros puntos, por ejemplo,

se busca dar mayor

transparencia a las donaciones que se hacen a los partidos políticos, también

van a aumentar las penas de cárcel para los

corruptores, tanto públicos como privados, y se va a reforzar el papel

de la oficina que se encarga

de recuperar el dinero malversado.

Estas son unas medidas que se anuncian ahora y que ya venían

pidiendo, lo hicieron tras el estallido de ese caso Cerdán, tanto el socio

minoritario del gobierno sumar como también

los socios parlamentarios

Nuestra idea es que pueda volver la ley a lo largo de este primer semestre, es

decir, que

podamos aprobarla en definitivamente en los consejos de ministros antes de

la fecha de estival de vacaciones de forma que se remitiría al congreso para

que pueda

incorporarla la tramitación a la vuelta de vacaciones seguimos contigo Daniel

porque

otro de los temas aprobados ha sido la petición a la Fiscalía para que

investigue las grandes plataformas digitales por posibles

delitos de pornografía infantil con Inteligencia Artificial

Sí, es un paso más que ha dado Pedro Sánchez en ese intento de proteger a

los menores en el entorno digital.

Ya anunció en Dubái hace unas semanas la intención de prohibir a los menores

de 16 años el acceso a las redes sociales y ahora

lo que hacen, como dices, es pedir a la Fiscalía que investigue por su cuenta

los posibles delitos de violencia sexual

en las redes o de pornografía infantil en redes sociales como X, como TikTok o

como Meta

...información que generan principalmente...

...a través de sus inteligencias artificiales...

...de lo que se trata es de que el Ministerio Público..

analice estos hechos que exija responsabilidades penales ya no solo a

los creadores y a los difusores

de estos contenidos, sino también a las propias plataformas digitales como

últimas

responsables. Dice Pedro Sánchez que estas

plataformas muchas veces atentan contra la dignidad, contra la salud mental o

contra los derechos de niños y niñas.

Es una medida esta que ya se viene tomando...

...en países de nuestro entorno, por ejemplo..

en Francia en Reino unido también en Brasil o en Canadá y que está

estudiando también la comisión europea

Investigar y en su caso perseguir estos posibles delitos de violencia

sexual digital en las principales redes sociales.

Hay que poner coto y lo que no se puede

es que el propio algoritmo amplifique este potencial daño que pueden sufrir

nuestros menores

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde ya de forma definitiva a la

subida del salario

mínimo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha

vuelto a reprochar a la patronal que se haya descolgado del

acuerdo

Recuerdo que el presidente de la patronal percibe 23 veces el salario

mínimo interprofesional.

El gobierno de España hace su trabajo, pero

ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los

empresarios, como dijo ayer

el presidente del gobierno, paguen más.

Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro

país. Y continúa el debate de la izquierda

del PSOE

este sábado se presenta la nueva coalición bajo el lema un paso adelante

aunque de momento continúa la incógnita de saber

quién va a liderar ese proyecto

le damos un hálito de esperanza a la gente había una yo voy por la calle

siempre Antonio uniros algo que va

a ser determinante para el futuro de nuestro país es la posibilidad de

reeditar gobiernos, de fortalecer políticas

públicas y de carácter social.

Reabierta la línea de alta velocidad entre

Madrid y Andalucía casi un mes después del trágico accidente ferroviario de

Adamuz

En Adamuz vuelven a circular los trenes, 30 días después del accidente

que costó la vida a 46 personas y que ha mantenido cerrada la línea de alta

velocidad entre

madrid y andalucía durante este tiempo el tramo entre Villanueva de Córdoba y

córdoba capital se

realizaba por carretera a la espera de que las infraestructuras quedasen

completamente reparadas

Ahora con el visto bueno de Adif, los operadores tanto Renfe como sus

competidores Irio y Huigo

han retomado el servicio entre Madrid y Sevilla

Bueno, pues en este punto nos vamos a ir a Santa Justa, a la estación

sevillana.

Allí está Natalia Garmendian.

¿Cómo se ha vivido esta

reapertura por parte de los viajeros?

¿Qué tal, Ana Belén?

Pues con bastante

optimismo porque dicen que se van a renudar los negocios, el turismo.

Hoy aquí en la estación de Santa Justa, de la capital andaluza,

hay bastante movimiento, han empezado a funcionar otra vez los AVE, Sevilla,

Madrid, Cádiz,

Madrid, Granada, Madrid y también el Albia, Almería, Granada, Madrid.

¿La línea Huelva,

Madrid funciona... ...pero a partir de Córdoba hay que

coger el autobús...

...y lo único que no está operativo es..

la alta velocidad entre Málaga y Madrid...

...aunque Renfe ya estudia poner un plan alternativo..

que combine eso, tren con autobús.

¿Los Irio también han estado funcionando?

hoy con 14 trayectos entre Sevilla, Madrid y Barcelona.

Como decíamos,

hemos estado hablando con algunos de los pasajeros que iban a coger hoy el

tren, esa alta

velocidad que ha vuelto a unir la capital andaluza con la capital de

España y nos decían que tenían respeto

por pasar por la estación de Adamuz, donde el pasado 18 de enero ocurrió

ese trágico accidente.

Pero, como decíamos al principio de este directo, que lo recibían la

noticia con bastante optimismo porque se recuperaban otra vez los negocios en

Madrid..

y también el turismo

Gracias Natalia. Es lo que nos contaba desde Santa

Justa, una estación con muchísimo movimiento en Andalucía, es la de

Sevilla

El ministro ha dicho que la reapertura está dentro de la normalidad, lo decía

hace unos minutos el ministro

la normalidad propia de un día de retomar una infraestructura después de

un accidente muy grave

y con los ajustes lógicos de las limitaciones de velocidad, en concreto

en el tramo de Adamuz, que hasta que

no pasen un par de días no tendremos ya a pleno rendimiento

alegría que están sintiendo ya los vecinos de Grazalema que

ya lo ven ya pueden pasear por las calles de su pueblo los alumnos mañana

ya van a poder volver a las clases

es otro signo de que empieza a funcionar ya con normalidad esta

localidad tan duramente

castigada por lluvias e inundaciones.

Eso sí, todavía hay 200 vecinos que no han podido volver.

La mayoría de los negocios levantan la persiana.

Toca ahora, eso sí, evaluar daños.

Queda mucho trabajo por hacer

hasta recuperar la normalidad.

Pero bueno, ya están allí y ya se les puede ver hacer paseos

y un poco la vida cotidiana que hacían antes de estas borrascas

Sí, eso es. Por lo menos en este primer día de

vuelta a la normalidad, luz, el sol y eso está acompañando sobre todo..

en los ánimos. En puntos como este, por ejemplo, donde

nos encontramos, que fue una de las más afectadas, hemos visto escenas

que no se veían desde hace unos cuantos días, ropa tendida y terrazas ya en las

calles, gente

tomando el sol, tomando una bebida.

Había muchas ganas de eso

La mayoría de los vecinos ya están aquí.

Hoy ha sido un día de ir y venir de coches, de reencuentros, de

abrazos. Incluso el pueblo les ha recibido, como

ven, con este cartel que luce ya desde el balcón de

ayuntamiento. Bienvenidos a casa.

Había muchas ganas de volver.

Hoy respiran tranquilos la mayoría

de vecinos, aunque en torno a unos 300 todavía siguen sin poder volver a sus

viviendas, que permanecen

desalojadas de manera preventiva...

...pero eso sí, se están quedando en casas de familiares...

...hoy está siendo un día de mucho trabajo..

de limpieza, de valorar daños que sobre todo en comercios, en algunos comercios

de las calles más

afectadas que son esas que tengo justo detrás de mí, están siendo muy

cuantiosos.

Un día en el que aquí ya

están empezando a conocer las medidas de ayuda que se van a aprobar en el

video

Consejo de Ministros

ya tiene a la mayoría de sus vecinos de vuelta.

Vamos a ver qué nos encontramos

Y aunque la incertidumbre asoma y el agobio también.

Mío, cómo está todo.

Hay otras emociones

que tienen más peso...

...estos días he dicho muchas veces...

...que estoy trabajando la aceptación y la paciencia..

Y creo que como el resto del pueblo.

Del empeño de ese pueblo por intentar parar el agua son testigos aún estas

mantas en las puertas o estos diques improvisados.

Una determinación que, dicen, servirá

ahora para recomponerse.

Manos

a la obra para los 1.728 vecinos...

...que han podido volver el 80%

Nunca antes, nos cuentan, pasar este cruce camino a casa había sido

igual. Vida

normal para la que aún tendrán que esperar 259 vecinos.

Sus casas están en zonas que todavía..

no son seguras. Como nos decía Fabiola, desde

Grazalema, para reconstruir las localidades

no solo esas, sino las más afectadas por las borrascas en Andalucía y

Extremadura, el gobierno ha anunciado hoy

un paquete de ayudas de 7.000 millones de euros.

Ampliamos el paquete

de ayuda a más de 7.000 millones de euros.

El gobierno va a movilizar todos los recursos

que sean necesarios para reconstruir los pueblos y las infraestructuras

dañadas.

Lo hemos hecho

anteriormente a lo largo del periodo de vigencia de este gobierno y lo

seguiremos haciendo

durante todo el tiempo que haga falta otra de las consecuencias

de estas borrascas que pasaba una tras otra es que además de lluvias nos ha

dejado la crecida del

caudal por el deshielo de muchos ríos.

Entre ellos preocupa el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza

Blanca Ramos

Así es, aquí en este parque de la Torre del Agua en Zaragoza sí se ha notado

esa crecida del Ebro ordinaria.

Se trata de una zona muy cercana

al caudal que se ha quedado inundada ahora mismo el río ebro supera los

cuatro metros de altura y se

espera que se mantenga de forma sostenida con esta altura y con un

caudal de los 1.500 metros cúbicos por segundo

durante los próximos días.

Aunque podría haber algún repunte, el viernes se espera que esta creciera

ordinaria termine y que se alcancen

los niveles previos a este episodio.

Desde la Confederación Hidrográfica del EFRO nos aseguran que no se ha

detectado ningún problema

en las motas. Aún así, desde el Ayuntamiento de

Zaragoza sigue manteniendo ese plan de emergencias en alerta naranja

para evitar riesgos

Aquí en Miranda de Ebro, el río Ebro ya ha alcanzado el pico de la crecida de

la segunda avenida que se registra en la ciudad en pocos días

Ha llegado a superar los 500 metros cúbicos por segundo de caudal y la

tendencia en este momento

es descendente. El Ebro no se ha salido en ningún

momento de su cauce, sí que ha inundado

los paseos de las riberas.

La Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Miranda están

realizando

un seguimiento de esta crecida.

Se está informando a la población y se mantiene la vigilancia por

si esa tendencia descendente cambia

A su paso por Zamora el Duero ha saltado un meandro detrás de la línea

que marca esa alameda y ha inundado toda esta zona

de la rinconada... ...en el barrio de Villagodio.

Por ahora no hay desalojos, aunque el agua está

amenazando ya alguna vivienda.

La mayoría de esta zona inundada son fincas agrícolas

y segundas residencias de recreo.

Desde el ayuntamiento nos han explicado que estamos viviendo una crecida

atípica. En 2013, cuando el cauce creció hasta

los 1.600 metros cúbicos

por segundo, esta carretera no se inundó.

Hoy, en cambio, con un cauce inferior de 1.400

metros cúbicos, esta carretera sí que ha llegado el agua hasta aquí

Tragedia en Manlleu Barcelona.

Cinco jóvenes, tres de ellos menores a

muerto en el incendio en un trastero ubicado en la azotea de ese edificio.

Todo ocurrió en torno a las 9 de la noche

Fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma.

Los Mossos tratan ahora de determinar cómo se originó

ese fuego. Sara Torremocha, ¿cuáles son las

hipótesis principales que manejan?

Noticia de última hora, hace pocos minutos

que ha hablado la portavoz de los Mossos aquí y ha descartado que

existiera una explosión

o deflagración y también que se hallara una bombona de gas de la risa como se

había apuntado según algunas

fuentes... ...todo apunta que algún objeto habría

quemado...

...provocando una fuerte combustión..

y al parecer todo apuntaría que las víctimas podrían haber muerto por

inhalación de humo.

Ya

también teniendo en cuenta que ha sido un incendio de poca llama y que se

había extinguido en tan solo media

hora. Aún no ha finalizado la identificación

de los cadáveres, pero la investigación continuará fuera

del edificio. Están abandonando los agentes de los

Mossos de Escuadra y también habría finalizado la tarea

de la unidad central de inspección ocular que estaba trabajando para

determinar el origen del incendio

y la cronología del fuego.

A las 7 de la tarde está convocado un minuto de silencio delante del

Ayuntamiento de Manlleu, en el que asistirá el presidente de la

Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior,

Núria Parlón. También se han decretado tres días de

luto oficial por la muerte de estas cinco personas

En este trastero se originó el fuego.

Está situado en el piso más alto de un

edificio de cinco plantas de la localidad de Manlleu Barcelona y según

los vecinos no vivía nadie

Era utilizado como un lugar de reunión

Era un local de ocio de chavales...

...de pasar la tarde e irse a casa cada uno...

...ninguno vivía ahí.

Los bomberos recibieron el aviso en torno a las nueve de la noche..

y activaron hasta 13 dotaciones.

En apenas media hora consiguieron extinguir las llamas,

pero no pudieron hacer nada por las víctimas.

Cinco jóvenes, varios de ellos menores de edad

El resto de los vecinos fueron evacuados del edificio a un centro

cívico cercano y de madrugada han podido volver

a sus casas

Los mozos han iniciado

una investigación...

...para conocer las causas...

...y un equipo de científica recoge pruebas...

...en el lugar del incendio

Trata de una tragedia que tiene un impacto evidente con gente joven y por

lo tanto necesitamos especialistas que

actúen en consecuencia.

El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y esta tarde se ha

convocado un minuto de silencio por las víctimas

Más asuntos. Bruselas ha abierto una investigación a

Sein, el gigante chino de venta online, por no controlar supuestamente

la oferta de productos ilegales o peligrosos.

La comisión también estudia si su sistema de venta es adictivo

Nueva investigación de Bruselas, esta vez dirigida contra la plataforma china

Shane. La comisión ha anunciado que va a

investigar la venta de productos ilegales como las muñecas sexuales con

aspecto

infantil que pueden constituir, dice Bruselas, material de abuso.

También la venta de armas

o productos inseguros como juguetes, cosméticos, ropa o bisutería que pueden

suponer un

riesgo para los consumidores de la Unión Europea.

La comisión investigará además el diseño adictivo de la

plataforma y su sistema de recomendaciones.

Con este anuncio la Comisión Europea da un paso más contra las

grandes plataformas que incumplen el reglamento de servicios digitales

europeo.

Hace tres semanas

abrió también una investigación a X por las imágenes sexualizadas que genera la

inteligencia artificial GROP

Brock

prolonga la senda alcista que iniciaba ayer.

Sí, ¿qué tal? Hemos visto indefinición en la apertura

de las bolsas

europeas pero el Ibex 35 enseguida ha comenzado a caminar con determinación y

así sigue hasta ahora

con subidas que rondan el medio punto porcentual.

En algún momento de la negociación se ha llegado a aproximar a los 18.000

puntos. El nombre propio del día hoy es

Senagas.

La gasista ha publicado cuentas esta mañana en 2025

deja tras las pérdidas, vuelve al beneficio y hemos visto a sus acciones

titubear al principio

de la negociación, pero a esta hora ya vemos subidas en torno a un punto

porcentual y es que hoy es una jornada en la

que sube la energía.

Las posiciones más alcistas de la tabla del IBEX 35 son para

compañías como Endesa, como Naturgy o como Redella y Verdrola también con

subidas notables

en esta jornada. Una jornada en la que se retoma la

actividad en Wall Street, ayer estuvo descansando por festivo

Los futuros anticipan caídas al otro lado del Atlántico.

El foco está puesto de nuevo en esas dudas

que suscita la inteligencia artificial y su recorrido.

Y vemos como los futuros anticipan las caídas más abultadas

en el tecnológico Nasdaq.

Por lo demás, pendientes del petróleo, de esas conversaciones que mantienen

Irán y

Estados Unidos, tenemos al barril Brent ligeramente subiendo, se acerca a los

69 dólares el

bitcóin está moviéndose en torno a los 68.000 dólares después del tropiezo de

las últimas horas y tenemos

al oro por debajo de esa barrera psicológica de los 5 mil dólares la

onza

Otro dato económico, la deuda pública en términos absolutos crece un 5% en

2020

hasta rozar los 1.700 billones de euros.

Supone un 100,8% del

PIB, cae casi un punto y mejora el objetivo del gobierno.

La Seguridad Social subió el año pasado

hasta los 136.000 millones, 10.000 millones más frente a los 34.800

millones

de 2018

Y en este punto nos vamos a la redacción del Canal 24 horas.

Martes ya tenemos datos actualizados de los embalses.

Lluís Guilera, ¿cuáles son?

Sí, además tenemos noticia porque después de este tren de borrascas que

ha afectado nuestro país, hasta nueve borrascas de gran impacto

desde que se empezó este año 2026.

Las consecuencias es que la reserva hídrica de nuestro

país, el nivel de los embalses está en máximos que no veíamos en los últimos

12 años

El aumento respecto a la semana pasada fue del 5,2%, por lo tanto la capacidad

total de los

embalses está ya al 82,5% de su capacidad.

Son aumentos

no tan importantes como las dos últimas semanas en las que hubo incluso

incrementos récord

pero igualmente llegamos a un nivel que, como decía, no se veía desde el

año 2014

Gracias, Lluís. Les hablamos ahora de las Islas

Canarias.

Lluís

Allí preocupa y mucho la calima que está invadiendo el cielo del

archipiélago y además allí es que están en carnavales

recomendando a las personas que puedan tener problemas respiratorios que tomen

precauciones

Estos carnavales la calima está siendo protagonista en Canarias.

La buena noticia es que a partir de este mediodía

comienza a disiparse ese polvo en suspensión procedente del continente

africano y que ha reducido la visibilidad hasta los 3.000

metros. Otra de las consecuencias de ese polvo

en suspensión, que han aumentado las temperaturas, sobre todo las mínimas en

todo el mundo

el archipiélago. Estos días la concentración de

partículas oscila entre los 50 y los 200

microgramos... ...por metro cúbico...

...lo que ha obligado al gobierno canario...

...a decretar la prealerta...

...que dirige sobre todo..

a mayores, menores y personas con problemas respiratorios y de corazón.

El consejo para ellos es que eviten

la exposición prolongada al exterior...

...que mantengan las ventanas cerradas y que no hagan ejercicio..

al aire libre

Martes de carnaval y por cuarto día consecutivo, madamas y galaneras

recorren las calles de Cobres en Milaboas con sus trajes y sombreros

libre

repletos de colorido floreste

siglo XVIII solo se interrumpió la guerra civil y más recientemente por la

pandemia de COVID.

Es el único

carnaval tradicional de Galicia cuyos protagonistas van sin más cara a cara

descubierta, bailando distintas danzas

muñeiras, otas o pasadobles para conseguir dinero para la fiesta.

Llevan meses ensayando

Los padres y abuelos de muchos danzantes ya participaban en este

entroido que aspira a ser declarado

...Fiesta de Interés Turístico Nacional"

Bueno, pues están viendo en sus pantallas cómo está celebrando China su

Año Lunar.

Ha mezclado un mar

humanoides con humanos, esa unión entre máquina y

hombre en una gala en la que en el escenario hemos visto a

robot humanoides hacer saltos acrobáticos, volteretas, movimientos

coordinados

junto, pues eso ya lo ven, con un grupo de humanos

Gracias por ver el

feliz año nuevo o Fiesta de la Primavera.

Esta es la celebración más importante del año en

China y también son las vacaciones más largas de su historia.

Las autoridades han extendido un día más

hasta los nueve días el periodo oficial para impulsar el consumo.

En estas fechas se

dispara el gasto en compras, ocio, restauración y el gobierno central ha

inyectado unos 250 millones

de euros para incentivar el consumo con subsidios, descuentos, vales de compra.

El

año nuevo chino también genera el mayor éxodo humano del mundo.

Este año se espera conseguir

un nuevo récord... ...9.500 millones de desplazamientos...

...el gobierno calcula que el sector del turismo..

ingresará estos días más de 85.000 millones de euros, un 7% más

que el año pasado. Aún así, el gasto turístico per cápita

se recuperaría solo al

92% del nivel que había antes de la pandemia.

En un contexto de guerra arancelaria

e incertidumbre, China espera que ese pico de consumo dé un empujón a su

crecimiento para depender menos

de las exportaciones

Dragones, farolillos, fuegos artificiales representan la estética de

la Fiesta de Primavera en China

una fiesta que da inicio al año nuevo chino, el año del caballo en esta

ocasión.

Así lo recuerda la gala

anual de la televisión pública que este año tuvo como lema el corcel galopa,

impulso imparable

...pero lo tradicional se ha unido a lo futurista este año.

En esta gala reconocida por el Libro Guinness de los

Récords como el programa de televisión anual más visto del planeta, las danzas

tradicionales se han mezclado con los robots

con inteligencia artificial que han realizado coreografías perfectamente

sincronizadas para sorpresa de los

espectadores. Por todo el país se suceden las

celebraciones.

Figuras de dragones con más de 100 metros de

longitud, como esta de Xije, rodeada de decenas de faroles.

El dragón ardiente de Sichuan ha

competido este año con pequeños drones con forma de dragón que sobrevuelan la

ciudad y los farolillos chinos han convivido

con riadas de hierro fundido que brillan en la oscuridad

Hasta la antigua Ruta de la Seda ha tenido un recuerdo en la ciudad de

Hasgar, que fue centro comercial y ciudad de fusión entre las culturas

china, india, islamista y europea hace más de 500 años

y planea más ataques sobre infraestructuras

energéticas. Es la advertencia que hace Zelensky

horas antes de que se retomen en Suiza las conversaciones de paz con

Rusia. Con la mediación de Estados Unidos van

a tratar de acercar posturas en la cuestión territorial, una de las

más complejas cuando está a punto de cumplirse cuatro años de

guerra.

Y también en Ginebra han arrancado la segunda ronda de negociaciones

indirectas entre Irán y Estados Unidos

sobre el programa nuclear iraní.

El Ayatollah Khamenei considera estúpido,

dice, tratar de determinar de antemano el resultado del encuentro

Acusa de ello a Estados Unidos después de que Trump haya asegurado que Irán no

querrá las consecuencias de la falta de acuerdo

Muy distanciadas acuden las partes a la embajada de Oman en Ginebra.

Allí transcurre la segunda ronda

de negociaciones sobre el programa nuclear iraní desde la guerra de los 12

días.

El ministro

de Exteriores iraní, Abbas Arachi, ya ha dicho que no renunciará por completo

a su programa de enriquecimiento de uranio ni al de

misiles balísticos.

Washington rechaza tanto las armas nucleares como los misiles de largo

alcance. Y pese a esas líneas rojas, Trump

señalaba que espera que esta vez el régimen

de los ayatolas sea más razonable.

Creo que quieren

un trato, ha dicho el presidente de Estados Unidos, convencido de que no

querrán las consecuencias de no lograrlo

Recuerda que ya estuvieron cerca de ello hace meses y la negativa de Irán

acabó con los ataques de los B2

a las instalaciones nucleares iraníes.

El ayatollah Khamenei ha restado importancia a las amenazas

y ha criticado la postura estadounidense.

Califica de Estupido predeterminar el resultado de una

reunión. Como medida de presión sobre Teherán,

Washington ha enviado su mayor portaaviones a Oriente Próximo

donde ya tiene una potente flota.

Irán exhibe músculo militar en el estrecho de Hormuz

con las maniobras que obligan a cortar durante horas el tránsito de naves en

algunos tramos

Un atentado suicida en Pakistán deja al menos 24 muertos

Un grupo de insurgentes se empotró un vehículo cargado de explosivos contra

un muro que rodea una base militar.

En una zona fronteriza, el

muro se vino abajo.

También varias casas donde ha muerto una niña y varios civiles han resultado

heridos

El atentado se produce en un momento en el que está repuntando la violencia

extremista en esa zona de la frontera

Y el ministro

de Exteriores ha confirmado que España va a enviar ayuda humanitaria a Cuba a

través de la ONU.

El anuncio llega tras recibir a su

homólogo cubano aquí en Madrid.

La reunión se produce en un momento especialmente delicado para la isla

sometida a

un bloqueo petrolero que amenaza con paralizar su economía

El objetivo

el

nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León Jr.,

puesto que llevaba vacante desde julio de 2024 cuando la anterior responsable

que ha ocupado

dejó el cargo

El enviado de Trump ya ha marcado una de sus prioridades, convencer a España

para que aumente el gasto en Defensa

el 5%

Air Europa retoma hoy de forma gradual sus vuelos entre Madrid y Caracas,

convirtiéndose la primera aerolínea española en reanudar las

operaciones con Venezuela tras casi tres meses de suspensión.

Plus Ultra lo hará a principios de marzo.

Iberia

en abril.

Y la policía sueca investiga un caso de violación

que recuerda mucho al de Giselle Pellicot en Francia.

Un hombre está detenido después de que su mujer le haya denunciado

por ofrecerla a más de un centenar de hombres desde 2022.

La fiscal a cargo

de la investigación no ha dado más detalles de si la mujer fue drogada,

pero sí ha dicho que cuentan con documentos y

grabaciones telefónicas y que están interrogando a hombres que

supuestamente pagaron por abusar de

ella. El hombre fue detenido en octubre, pero

el caso se ha conocido hoy justo cuando Yesel Pelicot publica sus memorias

E incluso las mujeres

de estos individuos que acudieron a testificar decían que era imposible que

sus maridos, sus amigos, fueran violadores

Pero yo habría podido ser una de esas mujeres.

Es parte del testimonio de Giselle Pellicot que hoy

publica su historia, descubrir que su marido y decenas de hombres la drogaron

y violaron durante años

La entrevista con Páginas 2 se emite este sábado a las 12 menos cuarto en La

2

Es la mirada de una mujer que ha transformado el horror en

fuerza, dignidad y esperanza.

Su infierno se convierte ahora en un himno a la vida

El libro es todo esto.

Atraviesa la desgracia, las alegrías y las penas para llegar a la conclusión

de que podemos seguir adelante e incluso volver a enamorarse.

Durante diez años fue drogada y

violada en su propia casa por 50 desconocidos y su propio marido.

Y no se escondió

pidió que el juicio fuera público para que la vergüenza cambiara de bando.

Las víctimas no deben tener vergüenza

pueden mantenerse en pie y dignas, como yo me intenté mostrar a lo largo del

juicio

El libro arranca la mañana en la que descubrió el monstruo con el que

llevaba compartiendo los últimos 50 años de

su vida, pero también recorre su difícil infancia, su carrera, la

maternidad y la

búsqueda de la felicidad.

Su voz y su lucha resuenan en todo el mundo, pero las mentalidades, dice,

tienen que cambiar.

Las jóvenes generaciones, sea cual sea su entorno

o su historia, pueden impulsar la evolución de las mentalidades para

cambiar esta sociedad machista y patriarcal

en la que todavía estamos hoy en día.

Con una serenidad asombrosa, asegura que todavía

tiene fe en la gente.

Esa es ahora su fuerza.

Esa es, dice, su venganza

Bueno, pues momento de los deportes.

El Barcelona pierde el liderato en la Liga.

Nos da

todos los detalles Estela García

Hola, ¿qué tal? El Barça se ha dejado la primera

posición anoche en Montilivi.

Los de Flick..

atraviesan un momento de dudas.

Primero fue el bache copero contra el Atleti y ahora pierden..

el liderato de la Liga a pesar de la gran actuación de su portero y de

Cubarsí

Una nueva exhibición de Joan García no fue suficiente para evitar la derrota

del Barça en

Montilivi. Un partido plagado de ocasiones en el

que los culés pudieron marcharse al descanso por delante

de no ser por el palo.

El marcador se abrió ya en la segunda parte tras un gran remate de cabeza de

Cubarsí

Aunque la respuesta del Girona fue inmediata y Lemar puso el empate a

placer.

Los de Míchel comenzaron a tener

las mejores ocasiones y demandaron lo mejor de un Joan García que respondió y

de qué manera, pero que nada pudo hacer

ante este disparo de Fran Beltrán.

El 2-1 en el minuto 86, el Barça iba a tener su ocasión

de empatar en el descuento, pero terminó anulada por fuera de juego.

Joel Roca se marchó expulsado y los de

Flick cediendo el liderato

Hoy ha sido un partidazo.

Muy injusto que se hable de una jugada después del partido

que hemos visto.

Gracias a esa derrota del Barça, el Madrid es el nuevo líder de la Liga con

dos puntos de

ventaja. Esta noche les toca Champions y en

frente tendrán al Benfica de Mourinho

El último partido entre ambos se lo llevaron los portugueses y el Madrid

tiene ganas de reivindicarse

Hasta aquí, hasta Lisboa ha venido el Real Madrid buscando que le haga de

puente entre los dieciséisavos y los octavos de final.

Esta repesca que tiene que jugar tres semanas después de caer aquí en Lisboa

precisamente ante el Benfica también, aquel 4-2 con el gol de Trubin.

Pero ahora llega con mejores sensaciones

sobre todo en la Liga, donde lo ha ganado todo desde la llegada de Arbeloa

y además ha recuperado el liderato después del

pinchazo del Barça...

...ante el Girona...

...hoy en principio volverá al once...

...Mbappe en lugar de Gonzalo..

y el técnico blanco tiene las bajas de Asencio Rodrigo y Bellingham

Bellingham

El alma del Benfica va a ser muy parecido a lo que vimos hace tres

semanas.

Un

líder que yo creo que es el que les marca el camino.

Yo he dado

En este hotel de concentración descansará el Atlético de Madrid antes

de poner rumbo esta tarde al

primer entrenamiento en un estadio que no les trae muy buenos recuerdos.

Hace tres años fue el Brujas quien le eliminó

de la Champions. Ahora al equipo rojiblanco le toca

dejar atrás la derrota en liga ante el Rayo Vallecano

y centrarse en esta eliminatoria de Champions.

La primera parada es aquí en Brujas

y Simeone llega sin Nico y sin Barrios

Y sin fecha de vuelta tenemos a Nico Williams que ha tenido que parar.

La razón, la pubalgia que lleva meses arrastrando será una baja

fundamental para el Athletic y también para la Selección.

A menos de mes y medio de la Finalísima que se juega

contra Argentina en Doha

Sorpresa monumental

en la final de parejas de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

La pareja japonesa..

compuesta por Riku Miura y Ryuichi Kihara, firmó un programa libre récord

del mundo

para remontar los siete puntos de desventaja con los que partían

Las lágrimas después de conseguir lo que parecía impensable

Se resarcieron del error en el programa corto y se deslizaron desde la quinta

plaza hasta subir al oro

gracias a este ejercicio.

A ritmo de Gladiator crearon una rutina hermosa con una ejecución

perfecta. Saltos de máxima dificultad,

elevaciones limpias y una sincronía

hipnótica. Eran los doble campeones mundiales y

sentían esa

presión, pero los movimientos conquistaron al público y a los jueces

Una magnífica actuación de los nipones para sumar un nuevo récord del mundo y

la puntuación más

alta de toda su carrera

También hay alegrías para la delegación española.

Uno de nuestros abanderados ha obtenido una muy buena posición en slalom

King Salaric se enfrentó a la nieve y los banderines y salió triunfante.

Consiguió un décimo noveno puesto que sabe..

a mucho más

Kim Salaric acabó ayer décimo noveno en la prueba de slalom disputada en Bormio

después de completar las dos mangas, algo que no había conseguido en sus dos

más

ediciones originales

climatológicas fueron realmente duras, estaba nevando y apenas había

visibilidad y el propio Kim tuvo un susto

tremendo. De hecho, más del 50% de los

deportistas no pudieron acabar esa primera manga

Dos mangas, que la primera creo que podía haber hecho mejor, pero la

segunda ha intentado dar lo máximo.

Hay que pulir detalles, pero me voy contento con este resultado, así que a

seguir trabajando

Y hablamos de otra abanderada, esta vez de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Audrey Pascual será quien porte la bandera española

La esquiadora liderará a nuestros cinco representantes y un equipo de apoyo de

16 personas en la cita de Milano

Cortina. Lo veremos aquí, en Televisión

Española, a partir del próximo 6 de marzo

Siempre ves los abanderados en la tele y dices, pues estaré yo ahí en algún

momento y parece que sí, que el ir a unos juegos se hace realidad y me hace

mucha ilusión el ser yo quien

lleve la bandera en el desfile.

Sin dejar la nieve nos vamos hasta Andorra

Allí se han dejado ver los mejores esquiadores y snowboarders freestyle

del momento

el temporal de nieve de estos días

en Gran Valera no equipsó la gran fiesta de este evento que cumple dos

años y que como ven se celebraba por la noche

Reunía a varios artistas dispuestos a asombrarnos con sus trucos ya sea con

una tabla de snowboard o con unos esquís en los pies

Aunque el frío y la nieve hicieron acto de presencia, el público no faltó y así

se veía desde el cielo este particular

recorrido. Fue una de las mayores nevadas de los

últimos 25 años, pero la tormenta transformó este escenario

heredero del histórico

Atomic Night Fever y volvió a combinar competición show y proximidad con el

público, consolidando este formato que ya

se convirtió en una referencia hace años.

Esta edición destacó por un recorrido completamente nuevo, mucho más

exigente,

y diseñado para potenciar la creatividad y la innovación en cada uno

de los módulos

Esta segunda edición de la Red Bull Night Red reunió a más de 2.000

espectadores en un circuito que incluía dos estructuras principales, el

técnico Star Rail y un potente Full Jump.

Pero bueno, más allá de la teoría, en este caso se puede aplicar eso

de al mal tiempo buena cara y hay que destacar sobre todo el buen ambiente

que reunió tanto dentro

como fuera de la prueba a los aficionados al deporte extremo

Ha sido una semana muy buenas de entrenamiento, de intentar mejorar lo

que queremos mejorar

Me encantaría ganarlo, levantar trofeo, llegar a la final.

Ya lo han

oído, este martes Alcaraz debuta en el torneo de Doha.

Es el primer certamen del español tras ganar en

Australia y se enfrentará esta tarde al francés Rinderneck

En Fórmula 1 hay acuerdo entre la FIA y el Gran Premio de Montmeló para los

próximos años.

El circuito catalán permanece en el campeonato hasta 2032 alternando una

carrera cada

dos

años

Y la selección española de baloncesto sigue su hoja de ruta rumbo al Mundial

de 2027 de Catar.

La siguiente ventana será

una doble cita frente a Ucrania.

Chos Mateo, esta mañana en Oviedo, ha dado la lista de

convocados. El Seleccionador repite la fórmula con

la que consiguió las dos victorias en noviembre

16 jugadores donde están Izan Almanza del Real Madrid e Isaac Nogués del

Valencia Basket

Liberados por sus equipos pese a la Euroliga.

El primer partido en Riga el 27 de febrero y el segundo en Oviedo el 2

de marzo. Los dos se verán en Teledeporte

Y no dejamos el baloncesto porque ayer se celebró la Gala Gigantes donde se

vivió un momento muy especial.

Se rindió homenaje a los integrantes de aquella España campeona del mundo en

2006 en Japón.

El primer título

que marcó el camino para una era dorada en el baloncesto.

Hemos estado con uno de los campeones,

Alex Mumbrou. Después de 20 años volver

a encontrarnos casi todos, nos faltaba alguno, echamos de menos, a Pau, a

Navarro no pudieron venir, a Marc, pero

la verdad es que fue un bonito reencuentro.

Siempre digo que fuimos un poco los primeros, porque luego es verdad que

vino

Rafa Nadal Alonso, el fútbol, volvieron a ganar el Mundial, pero

bueno, a lo mejor abrimos un poco las

puertas a ser campeones del mundo de algo

Pues así nos vamos con baloncesto, Ana Belén, y si no me equivoco tú vas a

hablar de amor

Voy a hablar. ¿Estás enamorada, Estela?

Estoy enamorada, cruzo dedos para seguir así.

¿Y tú? Yo también.

¿Y tú has pasado por el Arco de los

Enamorados? No he tenido el gusto, ¿no?

No, yo tampoco y llevo más de 20 con Juan Ignacio, no te digo más.

¿Te explico por qué?

A ver, que nos cuentas, que tengo curiosidad.

Bueno, pues que no cunda el pánico.

Es verdad que es una pena que se haya caído, pero..

si usted no ha pasado por ahí, puede durar años y años como Estela y como

yo, el famoso arco de los

enamorados en la costa italiana se ha caído por el temporal.

Y lo peor de todo es que se ha caído el Día

de San Valentín esta formación rocosa era uno de los puntos más fotografiados

del Adriático escenario de

declaraciones de amor y peticiones de mano.

La leyenda cuenta que una pareja se estaba dando un beso, vino la marea y

le sorprendió

y desaparecieron. Y según la tradición, quien se besa

allí bajo el arco sella su amor para

toda la vida. El arco, eso sí, no ha podido aguantar

los temporales

Y hablando de borrascas, ojo porque llega otra aquí a nuestro país y se va

a llamar Pedro

Va a sacudir España desde mañana hasta el jueves y es la decimosexta de la

temporada

Jornada hoy marcada por la recuperación anticiclónica...

...aunque claramente avanza por el Atlántico...

...una nueva borrasca con frentes, con isobaras muy juntas...

...que va a hacer que sobre todo mañana...

...arrecie el viento, el oleaje y también las precipitaciones.

Hoy en la Costa Norte, fuerza 7, oleaje de más de..

4 metros de altura, como ven con el avance de las horas el viento será cada

vez más significativo en más zonas de España, con rachas fuertes o

muy fuertes. Y atención, en la costa norte, arrecia

el temporal marítimo, fuerza 8, oleaje de más de..

7 metros de altura.

También aumenta el temporal marítimo en el Mediterráneo

Hoy algunas precipitaciones en puntos del norte peninsular, muchas nubes

bajas y nieblas, atención en las carreteras, y riesgo de deshielos en el

norte

Siguen muchos ríos en niveles rojos, niveles de riesgo, como saben, y

todavía va a aumentar ese deshielo, lo

cual sigue empeorando esa situación.

Hablamos de algunas acumulaciones de precipitación sobre todo en el norte

peninsular y de calima

en Canarias, que sigue reduciendo la calidad del aire y también la

visibilidad.

En el resto de España, intervalos de

nubes con grandes claros, que también permite que suban las temperaturas

hasta los 25 grados en zonas del sureste peninsular

también en Andalucía, Málaga 24 y más de 24-25 en puntos de Canarias

Mañana las precipitaciones se extenderán desde el noroeste hacia más

regiones, podrían ser intensas en el noroeste.

Atención a las nevadas

mañana en el noroeste peninsular, también en el norte, Pirineo e incluso

en otras zonas.

La cota de nieve

irá bajando progresivamente, incluso por debajo de los 1.300 metros.

Puede haber precipitaciones tormentosas, sobre todo

en el noroeste peninsular y de nuevo muchas nubes bajas y muchas nieblas.

Temperaturas en descenso, bajada de mínimas,

prácticamente generalizada, ambiente más frío y también bajan las máximas

casi de forma

generalizada durante la tarde.

Aún así, calor o valores altos, mejor dicho, en el sureste peninsular y

también en puntos negros

de Canarias. La situación marcada por la llegada de

una nueva borrasca que aumenta el viento, el oleaje y

también las precipitaciones