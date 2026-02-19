Las lecciones de vida de Luis Merlo en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’
A Luis Merlo le hemos visto en la piel de muchos personajes, pero casi nunca en la suya propia. Con él hemos sufrido, nos hemos emocionado, pero, sobre todo, nos hemos disfrutado viéndole cocinar entre el caos y la ironía mientras hacía lo que mejor sabe hacer: entretener.
Luis nos ha hecho cómplices de cada una de sus recetas y nos ha dejado grandes reflexiones, que no solo hablan del concurso de pastelería, sino de la vida misma.
Hay que tomarse la vida en 'brevio': medio en broma, medio enserio
La vida tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, y hay quien dice que lo más importante es cómo te enfrentas a aquello que viene. Luis Merlo lo tiene claro: su truco es tomarse la vida medio en broma, medio enserio. Y parece que de momento no le va nada mal, no solo por su excelente trayectoria profesional, sino por su paso por Top Chef: dulces y famosos que ha conquistado al público.
Uno de los momentos en los que Luis se ha tomado la vida en "brevio" ha sido cuando sobrepasado por el cocinado, ha presentado ante el jurado un postre al que ha terminado llamando 'Mi triste tarta y yo', pero al que también barajó llamar 'Qué disgusto más grande, hija mía'. Mientras, Paco Roncero probaba el plato, Luis hablaba con ironía del desastre que había cocinado. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el postre estaba sabroso.
Asimismo, ante la adversidad, Luis ha vuelto a hacernos reír al pedirle el jurado que escribiese sobre la tarta "Felicidades". Un requisito que era indispensable para terminar la prueba y que parecía difícil de llevar a cabo con una manga pastelera. Ante esta situación, Luis respondía con tono jocoso: "Tengo una amiga que se llama Feli, ¿le puedo hacer un homenaje?".
De la misma manera, con poca esperanza en sí mismo al entrar en la prueba de eliminación decidió que no iba a llorar de pena. Y es que, si algo le hemos visto hacer al actor durante el programa ha sido sacar lo mejor de sí mismo en las situaciones más complejas: “¿Vosotros habéis oído la expresión “me río por no llorar”? Pues voy a pasar toda la prueba de eliminación riéndome”, comentaba el actor.
También hemos visto a Luis en su faceta más pícara. La caja negra nos ha regalado momentos de lo más divertidos entre él y Alejandro Vergara. "Si tardamos más de dos minutos ahí dentro, no nos molestéis”, decía. Y parece que no ha sido precisamente el amor lo que ha surgido entre ellos, sino las dudas de qué tenían delante y debían replicar en el cocinado. ¿Habrán conseguido replicar el postre que escondía la caja negra?
El orden es el éxito en cocina
Si algo ha aprendido Luis en sus primeros cocinados en Top Chef es que, como bien le dijo Paco Roncero: "Todo lo que se enciende, se apaga". En la primera prueba estuvo a punto de quemar las cocinas debido a que dejó un soplete encendido sobre la encimera en la que trabajaba. Esto enfadó a los jueces y el actor tuvo que pedir perdón: "Os pido disculpas, entonces estoy lleno de faltas hoy”, decía con tristeza.
bienvenidos
canal 24 horas. Arrancamos en Barcelona porque, como
están contando en la hora de la 1, cinco jóvenes han muerto de madrugada
en un incendio, en un traster utilizado como vivienda en Manlleu.
Están viendo la imagen en
directo del exterior de este edificio, del lugar donde se originó ese fuego.
A esta hora se investiga cómo comenzó, qué
atrapó a las víctimas en la última planta del edificio sin poder escapar.
El Ayuntamiento ha decretado
tres días de luto, han revisado el edificio, parece que está en buenas
condiciones y por eso los vecinos han podido volver a sus casas
Y noticia de esta misma mañana, los trenes de Alta Velocidad vuelven
a circular entre Madrid y Andalucía.
La línea ha estado cerrada ya saben desde el accidente de Adamoz
...y en Grazalema, en Cádiz, primera noche en casa...
...para la mayoría de los vecinos se tuvieron que marchar...
...de emergencia hace 11 días..
por las fuertes e intensas y persistentes lluvias.
Una quinta parte de las viviendas todavía no son seguras
El Consejo de Ministros pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y
TikTok por posibles delitos por la creación y difusión de pornografía
infantil mediante inteligencia
artificial. Además, el Gobierno aprobará el
anteproyecto de Ley de Integridad Pública, el paquete de medidas
anticorrupción pactado por Sánchez y
Díaz tras el caso Cerdán.
También el Congreso vota hoy una propuesta de Vox para prohibir
el uso del burka y el nicap en lugares públicos.
Los de Abascal y el PP van de la mano.
Junts acaba de anunciar
que no lo apoyará y presentará su propia propuesta.
En Extremadura, por cierto, las negociaciones atascadas, María
Guardiola..
ha dicho que defiende el mismo feminismo que Vox
Novedades hoy sobre las denuncias contra el alcalde de Móstoles.
En Madrid, la ex concejala ha formalizado esta mañana una querella
tanto contra el primer edil como contra el PP como persona jurídica por los
presuntos delitos de acoso sexual y laboral
contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Piden que testifiquen 11 personas, entre ellas..
la propia presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Con más líneas rojas
¿qué puntos en común llega?
Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones nucleares hoy en Ginebra,
Teherán
está abierto a rebajar el nivel de enriquecimiento de uranio, pero
Washington quiere más.
Trama segura que se
implicará indirectamente en las conversaciones
ocasión está dedicado al caballo en la gala.
No ha faltado detalle
incluso ha habido, como ven, robots humanoides y también un espectáculo
de flamenco
Brutal lo de los robots, no sé si lo habías visto.
Bueno, está
Venga, jornada en general muy estable en comparación con lo que hemos tenido
estos días
Por fin días un poco más tranquilos, aunque llega una borrasca.
Lo vemos en el mapa de presión en superficie.
De cara a la jornada de mañana se notará..
el avance del sistema frontal.
Vuelven, por lo tanto, las precipitaciones a muchas zonas de
España.
Sobre todo mañana vuelve el
viento y el oleaje, se va a notar en muchas zonas, hoy nos ha dejado todavía
intervalos muy intensos en el este peninsular,
sobre todo zonas altas, en Baqueira, 130 kilómetros por hora, pero ya va
perdiendo intensidad
Aún así, volverá a ganar fuerza mañana miércoles con la llegada de esa nueva
borrasca y el viento se notará en más zonas
Hoy el aviso se mantiene solo activado en la costa norte por fenómenos
costeros, mañana sube a naranja, fíjense que es fuerza 8 y oleaje de
más de 7 metros de altura y los avisos amarillos son por viento.
Por lo tanto mañana una jornada ventosa y lluviosa en muchas
zonas de España y hoy, sin embargo, un día en general con nubes, con algunas
nieblas, pero con muy pocas
precipitaciones. Un día en general bastante seco, quizás
alguna llovizna en el norte, pero cantidades bastante exiguas
Será mañana cuando lleguen las lluvias un poco más generosas.
Calima en Canarias, sigue el aviso amarillo activado y como decíamos,
alguna precipitación
por el norte y sigue el riesgo de deshielos en el norte peninsular sigue
acumulándose agua en el caudal de los ríos
los niveles rojos en muchas zonas, sobre todo en el Duero y en el Tajo y
en los afluentes evidentemente y las
temperaturas hoy que suben un poco más, valores primaverales en el Mediterráneo
y en Canarias, por encima de los 25 grados
Mañana sí que será una jornada más lluviosa, esta es la acumulación de
precipitación y de nieve, además, fíjense, aparecen los tonos blancos
y verdosos en el modelo, se acumulará algo de nieve en esas zonas de montaña
y tenemos esa cota de nieve en el rango de los 1.300
metros... ...de hecho se activan avisos por esas
nevadas...
...precipitaciones que quedarán el jueves...
...pero que ya los siguientes días..
hablaremos por fin de situación realmente estable, anticiclónica,
Lluís, de cara a un fin de semana que viene
marcado, supongo que te interesa, por el sol.
Incluso podríamos decir por el calorcito.
Permíteme
Bueno, me interesa a mí, le interesa a todo el mundo.
de las 10 y media, el Consejo de Ministros con esa tragedia que se ha
vivido en Manlleu, en Barcelona.
Recordamos
cinco jóvenes, tres de ellos menores de edad, han muerto en un incendio en un
traster ubicado en la azotea de este edificio
Todo ocurrió en torno a las 9 de la noche.
Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma.
Volvemos ahí
en directo porque hasta ahora los Mossos tratan de determinar cómo se
originó el fuego
Barnate Randiz, buenos días.
Buenos días y ahora se centran en la inspección ocular
en el lugar de los hechos para tratar de esclarecer qué inició este incendio
mortal.
También buscan resolver otras
dudas que plantea la investigación, como por ejemplo, por qué cuatro de los
cinco jóvenes muertos no pudieron
abandonar el trastero donde se inició este fuego.
Recordemos que las víctimas son cinco adolescentes y
según hemos podido confirmar, tres de ellos son menores de edad y el más
joven tiene apenas 12 años
También se tuvo que atender a cuatro heridos leves por inhalación de humo
que no han sido hospitalizados.
Hoy aquí en Manlleu
es el primero de los tres días de luto oficial decretados por esta tragedia y
se ha
habilitado el centro cívico Frederica Monseñ para la atención psicológica a
las familias
En este trastero se originó el fuego.
Está situado en el piso más alto de un edificio de cinco
plantas de la localidad de Mangéu, Barcelona.
Y según los vecinos no vivía nadie, era utilizado como un
lugar de reunión. Los bomberos recibieron el aviso en
torno a las 9 de la noche y activaron hasta
13 dotaciones. En apenas media hora consiguieron
extinguir las llamas, pero no pudieron hacer nada
por las víctimas. Cinco jóvenes, varios de ellos menores
de edad.
Otras cinco personas
resultaron también heridas leves el resto de los vecinos fueron evacuados
del edificio a un centro
cívico cercano y de madrugada han podido volver a sus casas.
Los Mossos han iniciado una investigación
para conocer las causas y un equipo de científica recoge pruebas en el lugar
del incendio
El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y esta tarde se ha
convocado un minuto de silencio por las víctimas
Otro de los puntos de atención esta mañana es el Palacio de la Moncloa, la
rueda de prensa del Consejo
de Ministros, que arranca en unos minutos.
Va a pedir esta mañana a la Fiscalía que investigue a las grandes
plataformas digitales por posibles delitos de pornografía infantil.
Además, aprobará el paquete de medidas anticorrupción
anunciado tras el caso Cerdán
Empiezan a materializarse las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en Dubai
para proteger a los menores en el entorno digital porque hoy el Consejo
de Ministros ha pedido a la Fiscalía
que investigue posibles delitos de violencia sexual contra los menores o
de pornografía infantil en redes sociales
como X, Meta o Facebook.
Les pide que no solo analicen los hechos, sino que también
exijan responsabilidades penales ya no sólo contra los creadores o difusores
de estos contenidos sino también contra las
propias plataformas digitales.
Y además hoy, ocho meses después de aquella comparecencia de Pedro Sánchez
en el Congreso..
en la que anunció una serie de medidas contra la corrupción tras el estallido
del caso Cerdán, hoy algunas de esas medidas
se han aprobado en el Consejo de Ministros y tendrán que ir al Congreso
de los Diputados, entre ellas una agencia independiente
contra la corrupción que se va a encargar de detectar posibles anomalías
relacionadas con las contrataciones o las subvenciones.
Además, hoy aquí también se ha aprobado la subida del salario mínimo a 1.222
euros en 14 pagas, son 37 euros más de lo que se cobraba ahora en ese salario
mínimo. Y también se ha limitado durante una
semana el precio de los alojamientos turísticos..
en aquellos municipios afectados por las borrascas tanto en Andalucía como
en Extremadura
Aragón y Extremadura, las dos formaciones votan hoy juntas en el
Congreso a favor de que se prohíba
el burka en lugares públicos
Vamos al Congreso con Ana Rosa Veraquero.
Ana Rosa, acabamos de saber que Junts finalmente no va a apoyar esa
iniciativa.
En Junts dicen que ellos están en contra del burka, pero que también..
están en contra de Vox, por lo que su opción es presentar una iniciativa
propia para
prohibir el Burka en lugares públicos y también para que se delegue la
seguridad a Cataluña
Con este no de Junts se pone más complicado que esta iniciativa pueda
salir
adelante. Necesitan más si es que no es hoy aquí
en el Congreso.
En todo caso es una toma en consideración
...es decir, el inicio del trámite...
...que luego puede sufrir modificaciones por ahora..
los únicos si es que tiene esa iniciativa de Vox son los del partido
de Abascal y los del
Partido Popular. No es la primera vez que estas dos
formaciones votan juntas una iniciativa silenciosa
similar, ya lo hicieron en el Parlamento de Baleares, una proposición
no de ley
el islamismo no es un fenómeno integrador es un fenómeno disolvente de
nuestra cultura una cuestión de identidad y de seguridad el partido
Popular ahora dice que va a apoyar este tipo de iniciativas, pues vamos a ver
si es verdad
al día de ayer mismo la señora Guardiola compartir su feminismo con
verdad
box en serio
negarla, que es lo que hacen.
Son negacionistas de la violencia.
Son machistas recalcitrantes.
Y el PP ahora se suma al feminismo de Vox
¡Qué fantasía, ¿no?
Bueno, pues en medio de esas negociaciones entre PP y Vox
en esas comunidades en Aragón y en Extremadura, el líder del PP y también
el presidente de la Junta de Castilla y León, el
siguiente varón del PP en ir a elecciones el 15 de marzo, ha lanzado
este mensaje a los de Abascal
parte para el cambio.
No podemos permitir que fallen los
partidos. Nuestra obligación es ordenar la
mayoría de cambio que ha salido de las urnas
y no fracturarlo
Este acuerdo tiene que ser para cuatro años.
Eso lo voy a exigir con claridad.
No puede
ser que por los intereses de un partido político o de unas encuestas
se vaya alguien del gobierno sin una justificación seria
La excedil del PP en Móstoles...
...se querella contra el alcalde Manuel Bautista...
...y contra el PP...
...por acoso sexual y laboral...
...y otros cuatro delitos...
...su abogado ha presentado esta misma mañana...
...la querella a la denunciante...
...que acusó al partido..
de encubrir la denuncia y de presionarla para no hacerla pública,
pide que testifiquen 11 personas
entre ellas la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Mi cliente asistió hasta tres reuniones en las cuales no se le hizo el menú
caso a las denuncias que venía formulando en las mismas.
Se tendrá que esclarecer
qué conocimiento tenía de esa situación la presidenta de la Comunidad de Madrid
y tendrán que venir a declarar las personas que han concurrido a esa
reuniones. Volvemos al Congreso porque a las doce
y media se celebra allí un acto para conmemorar que la actual Constitución
es la más longeva de la historia, Ana Rosa.
Sí, exacto, un acto que como siempre
podrá estar marcado por quienes asisten y quienes no a esta hora de presidentes
autonómicos solo ha
confirmado el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page...
...no hay ninguno más confirmado..
de expresidentes del gobierno han confirmado su asistencia, Felipe
González y José María
Aznar. Como suele ser habitual en este tipo de
actos, no viene ninguno de los partidos
nacionalistas... ...los actos de este cumpleaños, de
este 47 cumpleaños...
...que celebramos hoy de
vigencia de nuestra Constitución, la Constitución de 1978, empezarán aquí en
el patio será por aquí por donde lleguen los Reyes y donde les van a
recibir la Presidenta del congreso
el presidente del Senado, el presidente del Constitucional y la presidenta del
Consejo General
del Poder Judicial.
Y por este acto en el
Como ya les adelanté, la semana pasada, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado
Escuchamos a la portavoz
un real decreto con medidas para proteger a
los afectados. Como ven, me acompaña la vicepresidenta
primera y ministra de Hacienda, que a continuación les va a detallar todo el
contenido.
Pero antes, como es habitual, también me voy a detener en un apunte económico
Como saben, ayer el presidente del Gobierno presentó el fondo España
Crece, que permitirá movilizar
120.000 millones de euros en inversión público-privada.
Será una palanca clave para
dar continuidad al impulso logrado gracias a los fondos movilizados por el
Plan de Recuperación-Transformación
Transformación y Resiliencia.
El objetivo es seguir dinamizando la competitividad de la economía y de
políticas en las que creemos como la construcción de más vivienda pública y
asequible
En concreto, hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para la
construcción de hasta 15.000 viviendas al año.
El
mayor volumen de financiación de nuestra historia para combatir esta
crisis
Como último apunte y poniéndome una mañana más el sombrero de ministra de
Migraciones, quisiera destacar un dato que hemos
publicado hoy. Las autorizaciones de estancia por
presidenta
estudios han aumentado un 93% en 10 años
Esta gran cifra reafirma a España como destino educativo internacional..
este permiso para estudiar en España.
Eso es un 6,3% más que en 2023 y el nivel más
alto nunca registrado.
Comienzo ya con la relación de acuerdos destacados en el día de hoy
presidenta
Comienzo por el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que
forman parte del plan estatal de lucha contra la corrupción,
medios necesarios para reforzar la integridad pública y combatir la
corrupción pública y privada
en todas sus fases y dimensiones.
Como ven, también me acompaña la vicepresidenta segunda y ministra de
Trabajo y
Economía Social, quien les detallará un importante paquete de medidas entre las
que, sin duda alguna, destaca la
subida del salario mínimo interprofesional para 2026.
Este año su revalorización se sitúa en
un 3,1% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 1.221 euros
mensuales en 14
pagas. Es la octava subida desde el año 2018,
con un incremento acumulado de más
del 66% cuando apenas alcanzaba los 740 euros mensuales
Es una decisión política consciente que el trabajo permita vivir con dignidad.
En España, el 9% de los
asalariados perciben el salario mínimo, más de 1,6 millones de trabajadores y
trabajadoras entre los que se encuentran,
principalmente jóvenes y mujeres.
Espero que estos datos puedan tener un efecto multiplicador y se reflejen
en las negociaciones colectivas para que los empresarios de nuestro país,
siempre muy comprometidos con el crecimiento,
y la mejora de la competitividad, den un paso adelante que permita impulsar
las rentas medias de nuestro país
Quiero recordar, además, que es una medida que contribuye a la
sostenibilidad del sistema de pensiones ahora
y en el futuro, que garantiza mejores condiciones de acceso a la jubilación y
ayuda de manera decisiva a
terminar con la brecha en materia de pensiones.
Asimismo, se ha aprobado la declaración
Institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial, que celebramos el
presidente
próximo 22 de febrero, en el que el Gobierno de España reitera como
compromiso irrenunciable cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres
democracia en la empresa.
A continuación, quería destacar un ejemplo práctico de cómo las decisiones
que tomamos tienen impacto directo en la vida de las personas.
El pasado martes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y
Agenda 2030, detalló un acuerdo para limitar las subidas de precios en
servicios esenciales,
como el transporte o el alojamiento ante determinadas situaciones.
Hoy hemos autorizado la aplicación de estas limitaciones de precios al sector
hotelero y de hospedaje, que no podrán superar el precio medio registrado en
los 30
días anteriores a la catástrofe en los municipios con población desalojada y
realojada por la borrasca
Leonardo, tanto en Andalucía como en Extremadura.
Y permítame señalarles
un asunto de enorme relevancia.
El compromiso de este Gobierno con la defensa de los entornos digitales de
los menores es absoluto y lo vamos a concretar.
Les voy a dar un dato
En once días ha habido tres millones de fotos de desnudos generados por
inteligencia artificial y muchas de ellas
de menores. A partir de ahora, el Ministerio de la
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitará
a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir
estos posibles delitos de violencia sexual
digital en las principales redes sociales.
No podemos permitir, a través del algoritmo, que se puedan
amplificar o amparar todo esto.
Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras
hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad
Por último, a propuesta de la vicepresidencia tercera y ministra para
la transición ecológica y reto demográfico, hemos aprobado
también la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que
será también
complementaria con la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y
Exclusión Social
Este texto persigue garantizar el acceso universal, asequible y
sostenible a la energía como un derecho básico, además de condición
necesaria para una vida digna.
Para cerrar, un doble apunte culto cultural
quizás sin el impacto de mi recomendación anterior, pero también
relevante.
En primer lugar, autorizamos
la firma de tratado de coproducción audiovisual con Canadá.
Canadá es el socio
número uno de nuestro país fuera del ámbito europeo e iberoamericano y fruto
de esta colaboración han surgido obras
que seguro conocen de relevancia internacional, como el thriller
psicológico Enemy de Denis Villeneuve, que
como segundo apunte cultural, ya que hoy homenajeamos a nuestra Constitución
se distribuyó en más de 30 países, o Mamá, la película de terror dirigida
por Andrés Muschietti, que
logró recaudar más de 146 millones de dólares en todo el mundo.
Y
más longeva, quiero invitarle
a que lean su artículo 44, que reconoce el acceso y difusión de
la cultura como lo que es un derecho con todas las letras.
Y ahora ya sin más cedo la palabra a las vicepresidentas
empezando por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús
Montero.
Muchas gracias, ministra
portavoz, y buenos días a todos y todas.
Y efectivamente, como ella misma ha comentado, hoy hemos
aprobado un real decreto ley que contempla importantes ayudas para los
afectados por las graves lluvias, por las
inundaciones provocadas por las borrascas que han afectado en las
últimas semanas amplias zonas
de Andalucía y de Extremadura.
Quiero decir que los recursos movilizados en este decreto ley
permitirán cubrir los daños generados en los municipios compensar a más de 12
12.400 personas desalojadas por estos fenómenos así como
mitigar el impacto que han sufrido las viviendas los comercios el sector
agrícola y pesquero
por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos.
El objetivo no es solamente paliar los daños,
sino impulsar la reconstrucción de los lugares, de las infraestructuras que
han quedado
afectadas y en este punto no puedo dejar de mencionar la oportunidad yo
diría la obligación
de hacer un llamamiento por el pacto por el cambio climático todas estas
situaciones
vienen provocadas por una realidad que nadie puede ya poner en duda como es
este fenómeno tan cercano
del cambio climático y por tanto estamos a los partidos políticos sobre
todo
al partido popular que suscriba este pacto de estado para permitirnos
intervenir y por tanto
que no tengamos que hacer frente a las consecuencias de las situaciones que
hoy estamos intentando
dar respuesta antes de detallar la ayuda también quiero en nombre del
gobierno
felicitar el gran trabajo que se ha realizado durante esta semana por parte
de los equipos de emergencia
bomberos policía Nacional guardia civil unidad militar de emergencia protección
civil en
todos los niveles de la administración tanto del estado como de la junta de
andalucía el personal
de confederaciones hidrográficas técnicos del centro superior de
investigaciones científicas y
demás empleados públicos como digo han puesto de manifiesto la excelente
profesionalidad para que
nuestros ciudadanos se hayan visto protegidos y los pueblos también de
alguna manera con
menor impacto por las fuertes lluvias e inundaciones igualmente queremos lanzar
un mensaje de esperanza a todas las personas que han visto que su vida se
ha alterado por estas borrascas
para decirles que el Gobierno va a movilizar todos los recursos que sean
necesarios
para reconstruir los pueblos y las infraestructuras dañadas.
Lo hemos hecho anteriormente a
lo largo del periodo de vigencia de este gobierno y lo seguiremos haciendo
durante todo el
tiempo que haga falta.
En la Dana, así lo pusimos de manifiesto, también en los incendios
del pasado verano,
y ahora no va a ser una excepción de hecho el gobierno aprueba las ayudas
hoy puede
ser que en el futuro haya que incorporar algo que aparezca como daño
nuevo a lo largo de los peritajes y
por supuesto seguiremos acompañando a los afectados cuando desaparezcan las
cámaras
el gobierno por tanto la semana pasada hizo una primera aproximación
declarando zona catastrófica zona gravemente afectada por emergencia de
protección civil a
los municipios más afectados por las borrascas pero ahora damos un paso más
porque ampliamos
el paquete de ayuda a más de 7.000 millones de euros que voy a intentar
desglosar
aunque el detalle lo encontrarán en el texto en primer lugar ayudas que
aprobamos para
familias y hogares afectados a quienes expresamos nuestra solidaridad y
nuestro apoyo de hecho
el decreto implica cuadruplicar el importe de las indemnizaciones que
establece la ley
para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en
vivienda y en seres
y también establecimientos industriales mercantiles o de servicio multiplicamos
por tanto
por cuatro las indemnizaciones que ya se recogen en la ley general otra
novedad
es que vamos a aprobar ayudas directas para las más de 12.400 personas que han
sido
desalojadas por los fenómenos meteorológicos en concreto la
compensación va a ser de ciento
150 euros por persona y por día esto supone por ejemplo
para una familia de cuatro miembros que hayan permanecido 10 días fuera de su
hogar una ayuda directa
de 6.000 euros y además esta compensación quiero decir que va a ser
compatible con otras
ayudas a las que también puedan tener derechos, como los daños en las
viviendas.
Todas las ayudas
van a estar exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedad
un segundo apartado son ayudas para ayuntamientos en donde hay varias
iniciativas enfocadas a mitigar el impacto en los centenares de municipios
afectados quiero decir
que en esta ocasión no hay una relación glosario de los municipios afectados
porque esto
se desarrollará con la totalidad de municipios que han tenido alguna
persona desalojada
más aquellos que se incorporen después de la valoración de daño algo que tiene
que ocurrir en el plazo
de un mes y por tanto después de este mes que se haya aproximado los daños de
los municipios
publicaremos esa relación de zonas afectadas de municipios afectados con
todos los
que tienen personas desalojadas, más aquellos que se incorporen con motivo
del primer périta
peritaje decía que las ayudas para ayuntamientos de estos municipios una
de las
principales va a ser la movilización de 2.000 millones de euros que se van
a transferir a esos municipios para afrontar la reparación de
infraestructuras municipales
afectadas por lluvias e inundaciones se trata de transferencias no de préstamos
y
por tanto dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver aunque sí
justificar que a
sido abonados para la reparación de todas esas infraestructuras
también vamos a financiar el 100% anticipar el 100% y financiar
el 100% de estos daños y por tanto no según marca la legislación general
que planteaba un 50% de anticipo y un 50% de ayuda en este caso
de estos municipios 100% de ayuda 100% de anticipo igualmente
permitiremos que se pueda utilizar el superávit del año 2025 todavía no lo
tenemos
no saldrá hasta finales del mes de marzo después de que europa y mandemos
los datos a Eurostar y
tengamos el dato definitivo provisionalmente el más definitivo
vamos a utilizar como digo ese
superávit de 2025 para que se pueda emplear en inversiones que se hayan
a resarcir daños provocados por la borrasca también flexibilizar
flexibilizaremos la regla de gastos para comunidades autónomas y
corporaciones
locales afectadas, de manera que no se computen estas partidas presupuestarias
y, por
tanto se pueda no compita con el gasto normal ordinario que tiene que
computarse
en la regla de gasto vamos a poner en marcha igualmente un plan de empleo de
50 millones de euros
que irá dirigido a estos ayuntamientos afectados en el tercer apartado de
medidas
fiscales y de seguridad social se incluyen medidas de carácter fiscal
como exención del pago del IBI
y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026
cuando se
afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones.
En caso de que se haya ya
realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de los
abonados
También se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial
simplificado del
IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada
Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un
ahorro para estos contribuyentes
de unos 350 millones de euros.
También se contempla dentro de esta tercera
apartado medidas del ámbito laboral y de la Seguridad Social como la
prestación del cese de actividad
hasta el 31 de mayo para autónomos afectados exenciones a empresas en ERTE
por
causa mayor o aplazamiento en las cuotas de seguridad social el cuarto
apartado respecto a ayudas en agricultura siendo conscientes del
impacto que las fuertes lluvias han tenido en el
sector agrario, aprobamos diversas iniciativas entre las que quiero
destacar, más
de 2.100 millones de euros en ayudas directas repito 2.100 millones de
euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en
el
registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas también ayudas por
valor de 10
millones de euros para armadores de buques de pesca, cuyo puerto base esté
en las provincias de Málaga,
de Cádiz y de Huelva por el amarre de la flota que no ha podido salir a la
mar
también se reduce de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas las
llamadas habitualmente peonadas, para cobrar el subsidio por desempleo o la
renta agraria
para trabajadores eventuales agrarios que vivan por supuesto residan en
municipios afectados
igualmente 600 millones para reparación de caminos rurales o
infraestructuras asociadas una labor que se le encarga directamente a traza
e igualmente
163 millones para la reparación de estructuras viarias y ferroviarias
de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes y
por último las ayudas directas a los sectores las ayudas al comercio
se acompañan a los negocios que se han visto dañado por las inundaciones en un
doble sentido
primero aprobando ayudas directas especialmente para la hostelería y
comercio minorista de zonas afectadas con un importe de 120 millones de euros
y también
líneas de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios
de borrasca
y por supuesto para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguro
como dije al principio quiero que todos los vecinos de estos municipios que
terminen
finalmente afectado tanto por haber tenido desocupado por los daños que se
hayan podido
provocar en el primer peritaje aproximado se van a poder beneficiar de
un
paquete de medidas que, como digo, suman más de 7.000 millones de euros
puestos a disposición
de la comunidad autónoma de Andalucía y de Extremadura en segundo lugar
ministra portavoz también acompañamos la aprobación del salario mínimo
interprofesional
con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas de forma que estas
personas
perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar
la parte fiscal
correspondiente que venían haciendo anteriormente qué significa esto pues
que
el incremento del SMI de 1.221 euros en 14 pagas se acompaña
de que no tributen en el IRPF esto significa que volvemos a provocar
una bajada fiscal en términos de deducción de hasta 590
euros a personas con salarios por debajo de 20.000 euros esto
es a pesar de que el salario de 17 mil 94 es el del salario mínimo nuevo
del salario mínimo nuevo interprofesional para evitar el error
interprofesional para evitar el error de salto se le baja 591
de salto se le baja 591 euros hasta 591 euros a personas cuyos salarios estén
euros hasta 591 euros a personas cuyos salarios estén por debajo de 20
por debajo de 20.000 euros brutos al año.
Incluso si esto se ajusta por la inflación
el trabajador hoy que gana el SMI paga 800 euros menos que durante la
etapa del partido Popular y si no tenemos en cuenta la inflación estaría
pagando ese trabajador
mil 812 euros menos insisto menos que los que pagaba en la
vigencia del Gobierno del Partido Popular.
El ahorro de todos estos contribuyentes de rentas
baja acumulado a lo largo de los años de su vida del salario mínimo
interprofesional
alcanza 11.000 millones de euros de ahorro.
Digo esto porque
ha sido una iniciativa de este gobierno como siempre bajar la contribución a
las personas
de bajos salarios y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la
escala alta
o sectores como la energía o la banca.
Por último, hemos aprobado en primera vuelta
el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública sólo unas pocas
pinceladas porque le facilitaremos todas las información que contiene y
las explicaciones
detalladas el proyecto forma parte del plan de lucha contra la corrupción que
aprobó que
anunció y que aprobó el gobierno de España y se desarrolla en diferentes
textos legislativos
en concreto este que traemos hoy contiene 84 medidas que dan respuesta a
todo el ciclo de la corrupción esto supone modificar 18 normas incluyendo
seis
leyes orgánicas que modifica es la que hoy aprobamos en primera vuelta por
tanto una
ley muy ambiciosa en materia de contratación pública la medida
demandada
que quiero destacar es que se contempla que el registro de empresa con
prohibiciones de contratar con la administración
va a ser público y va a ser accesible también las empresas condenadas por
prácticas corruptas incrementamos su pena máxima de inhabilitación para
contratar con la administración
de 15 a 20 años sin que pueda tampoco recibir subvenciones o beneficios
fiscal. Otra novedad es que se endurece el
control y la transparencia en las donaciones de
partidos políticos y fundaciones se reduce el umbral de publicación de
estas donaciones y
individualizadas de 25.000, que son las actuales, a 2.500 y
también se reduce el plazo para informar en el transcurso de un mes
también se obliga
a los partidos políticos a realizar auditorías externas e independientes de
sus cuentas
No realizarla implica infracción grave o muy grave, endureciéndose el régimen
sancionador para los partidos que no publiquen estas donaciones con una
sanción equivalente
al doble del importe de la donación no publicada.
Igualmente se recoge
la creación de la autoridad de la Agencia Independiente de Integridad
Pública en donde este organismo
va a aglutinar funciones que hoy están dispersas.
Será la responsable de
coordinar a España en la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea frente al fraude
También se introducen cambios claves en el ámbito penal al ampliar el plazo
de prescripción de delitos de corrupción de cinco a siete años.
Por tanto, se podrá dedicar
más tiempo a investigar delito complejo y por último con el objetivo de
recuperar
el dinero mal versado por casos de corrupción, se refuerza el papel de la
Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos y también reforzamos la capacidad del Estado para embargar
bienes desde
el inicio de la investigación, embargarlos a tiempo y, por tanto, que
puedan ser recuperados
antes de que los titulares los puedan ocultar para ello incorporamos figuras
como el
decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada siempre con
garantía
judiciales y basándonos en la transposición de la normativa europea
una ley muy amplia que como digo a lo largo del día de hoy les daremos
también información detallada para
que puedan ustedes contemplarla en su totalidad.
totalidad
Muchas gracias, vicepresidenta primera.
Vicepresidenta
segunda. Gracias, ministra portavoz.
Gracias por su presencia.
Bueno, me van a permitir que arranque diciéndoles que mientras
gobierno de España se ocupa y se dedica a aprobar medidas que van en dos
direcciones la primera
mejorar la vida de la gente y la segunda, democratizar la economía en
nuestro país.
Es
decir, que una parte sustancial hoy que conmemoramos la Constitución más
longeva..
una parte sustancial de la democracia que tiene que ver con los elementos de
economía, hablaba la vicepresidenta
primera de una parte la fiscalidad por primera vez se rebajan los impuestos a
las clases trabajadoras
y no, como hace el Partido Popular, a las clases altas y a los que más tienen
en nuestro país
Este gobierno justo hace lo contrario y lo que hace es impulsar un proyecto de
país a través de figuras claves
La primera de las que le voy a hablar tiene que ver con la subida del salario
mínimo
Hoy también que dedicamos el día a la igualdad retributiva.
La subida es espectacular, como
ya saben, en estos seis años hasta alcanzar 1.221
euros 37 euros más al mes 518 euros más al año y
con un impacto global del 66% de su vida.
No ha pasado nada en España, no hemos destruido nada,
sino que hemos conseguido los niveles de ocupación récord que nunca ha tenido
España, superando
los 22 millones y medio de personas trabajadoras y hoy día de igualdad
retributiva
10.100.000 mujeres ocupadas, como también conoce muy bien la ministra
portavoz. Pero me van a permitir que les diga que
esta medida es especialmente feminista, tiene un impacto de
género sin precedentes que se vislumbra en un hecho claro y es que la brecha
retributiva hoy de España se encuentra por debajo de la brecha retributiva del
conjunto
de la Unión Europea y la hemos reducido un 22% a pesar de todas
las catástrofes que ha vivido España, sencillamente por el salario mínimo.
Abarca
a un millón 625 mil mujeres ese casi el 66%
y, por tanto, el impacto de género que tiene esta medida en términos de
igualdad creo que es absolutamente
el salario mínimo interprofesional se encuentra entre los jóvenes
encuentra entre los jóvenes en nuestro país, con un aumento mayúsculo en los
en nuestro país con un aumento mayúsculo en los deciles más bajos y…
deciles más bajos y, bueno, creo que dando oportunidad de cierta dignidad en
bueno, creo que dando oportunidad de cierta dignidad en el trabajo a las
el trabajo a las poblaciones asalariadas más jóvenes.
poblaciones a
¿Ven ustedes el impacto por comunidades autónomas?
La comunidad autónoma que recibe con mayor impacto el salario mínimo es
Canarias y
después Extremadura.
El impacto es brutal en Canarias.
Hablamos de un 21,3%
Esto es mejorar la vida de la gente frente al proyecto de las derechas en
nuestro país, que, como saben,
no defienden la subida del salario mínimo, pero el impacto, por ejemplo,
en Andalucía
es de o afecta a 503.400 personas.
Es un proyecto de país lo que hoy el
Gobierno de España está haciendo.
Pero fíjense, más allá del impacto de…
género y de los jóvenes, los sectores que siempre se han cuestionado de
desde el arranque de esta política en nuestro país, singularmente la
agricultura, recuerden lo que nos decían que
iba a suponer un descalabro absoluto en este sector, ven ustedes
el impacto, es muy positivo en la agricultura por el salario mínimo y
corrige los déficits
de desigualdad que tenemos en España.
En definitiva, me van a permitir que con esto culmine esta parte
del salario mínimo, es la historia de éxito de nuestro país
Para todos aquellos que lo han cuestionado, la academia y aquellos
sectores económicos ortodoxos que siguen discutiendo..
el impacto negativo del salario mínimo, me atrevo a decirles que no hay ciencia
ni ninguna
posición académica que lo pueda sostener es un proyecto de país en el
que si avanzamos y efectivamente
lo hacemos con justicia social y con justicia fiscal, con un modelo
absolutamente diferente
La gran novedad aquí –ya les adelantamos ayer en el Ministerio de
Trabajo con el presidente del Gobierno–
es que en el acuerdo con los sindicatos vamos a corregir un elemento que es muy
importante, que es la
compensación y la absorción de los pluses y complementos salariales para
que el impacto
del salario mínimo sea real y no con fraudes contables en nuestro país el
siguiente elemento
que tiene que ver con un proyecto de país que no solo es el salarial, sino
que es
el poder, el reparto del poder, tiene que ver con esta propuesta, este
maravilloso informe que yo les
conmino a que lean cuando tengan algún tiempo, que es el primer informe que
tenemos en
nuestro país para desplegar el artículo 129, apartado segundo de la
Constitución española.
Creo que es muy bonito
hacerlo hoy, justo que conmemoramos la Constitución más longeva.
Y es que es verdad
que, a pesar de ser un mandato del constituyente español y de tener
debates apasionados, nunca se había
desarrollado en España.
Van a ver ustedes, no me voy a extender mucho, pero que somos una
auténtica excepcionalidad en el ámbito europeo
Dieciocho Estados miembros, todos tienen fórmulas de codecisión, de voz y
de participación en el modelo productivo europeo y es España
realmente, como ven
ustedes en esas imágenes, realmente la anomalía en la ubicación
de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares
donde se toman las decisiones importantes
en las empresas. Vamos con muchísimo retraso, a pesar de
que hay otra forma de
participación democrática, que es el artículo 129 también, que son las
fórmulas de economía social y
cooperativismo en las que ahí sí hay democracia en las empresas y está
absolutamente naturalizado
Permítame que les diga, aquí no queremos con este proyecto de país
cooperativizar las
empresas mercantiles.
Lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un
paso adelante. Esto el legislador español, en el
debate del
Betusto Estatuto de los Trabajadores, fue una discusión
que hubo importante.
Esto que se denominó como que el estatuto de los trabajadores tenía
tintes autoritarios o
que la democracia quedaba la puerta de las empresas.
Pues bien, hoy corregimos esta situación.
Les adelanto que en 15 días…
la Mesa de Diálogo Social, por primera vez después de la aprobación de la
Constitución Española,
vamos a emprender las reformas pertinentes
para llevar adelante la democracia en las empresas hay elementos de
centralidad importantes y es que ven ustedes
en una de las gráficas que les exponemos es que el 86% más rico…
concentra el 86% de las personas
participaciones de los fondos empresariales.
Es un modelo en términos democráticos
profundamente injusto.
Lo ven ustedes
ahí. Por no extenderme, lo que planteamos es
la democratización de las empresas como una solución, abordando nueve retos de
presidente
época
uno de ellos lo compartimos la ministra portavoz y yo misma que es que en diez
años vamos a perder
un tercio del tejido productivo de las pymes y los trabajadores autónomos en
España
democratización de las empresas entregándoles la propiedad de las
mismas a la gente trabajadora de este país
y no perder ese tejido productivo que es clave para España
Abordar los retos de época, que es la inteligencia artificial, la gobernanza
de la misma, la inteligencia artificial también,
la generativa, en la que hacemos algo fundamental y es que los comités de
empresa tienen que formar
parte del diseño, de la estrategia, de la deliberación, pero de la negociación
colectiva
con un comité asesor específico para esta materia por fin en las empresas
presidente
españolas lógicamente
la emergencia climática no puede ser de otra manera cuando hablamos de
transición justa
importantes de democratización, que es que la réplica de los derechos humanos,
de los derechos ambientales y de los derechos democráticos se replique en
toda la cadena de valor de
nuestras empresas. En definitiva, una apuesta que tiene
que ver también con la deslocalización de las
empresas, lo van a ver en el informe, y cómo actuar desde la participación de
la gente
trabajadora en la misma.
Y luego algo elemental que tiene que ver con la fatiga democrática.
Y es que cuando
hablamos de excepcionalidad es que tenemos un nivel de participación
democrático muy débil en las
empresas españolas y esto va ligado también a los mayores o a los mejores
niveles, digamos,
de afiliación sindical o de la participación sindical
en el planteamiento europeo.
La propuesta es dar voz a la gente trabajadora en los órganos
de decisión de las empresas.
Esto pasa en alguna empresa ya pública y no pública en España.
Y lo
más importante, en línea con lo que hace el artículo 128 y otros de la
Constitución española,
permitir la participación en la propiedad por parte de la
gente trabajadora. Aquí ven que la participación que
pedimos es, en línea con los parámetros
europeos, que cuando estemos en empresas de tamaño entre 50.000
trabajadores, un tercio de la representación
en los consejos ha de ser de la gente trabajadora.
Cuando supera los 1.000 en línea con los
parámetros europeos, se incrementará a la mitad.
Como les dije, la co-decision
con un nuevo derecho legal para que los comités de empresa tengan asesoramiento
específico en
esta materia, que es clave, es la vulneración de derechos más absoluto,
como vemos hoy con la propuesta que hacemos
con la red X, TikTok y otros, y, por supuesto, también la
participación en términos de participaciones de la gente
trabajadora.
Aquí la propuesta que hacemos son unos
umbrales mínimos en empresas medianas de participación de un 2% y hasta el
10% en las grandes empresas.
Termino. Incorporamos también algo que es muy
importante
para las economías sólidas y robustas, que son los fondos ciudadanos.
En definitiva, algo que se está debatiendo
en Europa, que es que podamos salvar empresas a través de la gente
trabajadora, de
los vecinos afectados o de los lugares en los que corran riesgos
de deslocalizar estas empresas.
Creo que esto es absolutamente
necesario en España, va de democracia, hoy que celebramos la Constitución más
longeva
Yo creo que hoy, si Marcelino Camacho viviera y Nicolás Redondo, padre,
viviera, se llevaría una
grandísima alegría por este paso que damos hoy.
Esta es la España que viene, es la
españa de las mujeres del futuro de los mejores salarios no de competir por
abajo y también como ya
se dijo, creo que con pasos importantes.
Un nuevo plan de empleo, como dijo la vice primera, para
Andalucía, que quiero poner en valor de 50 millones de euros, como ya hemos
hecho,
para Las Palmas y también en La Dana.
Los efectos son absolutamente
positivos y, por supuesto, también para la gente del campo, permítame que les
diga, los trabajadores
eventuales y las trabajadoras eventuales que devengarán subsidio de
desempleo con tan solo
cinco peonadas, como se conoce vulgarmente esta tarea,
en 12 meses. Por tanto, creo que frente a las
derechas que están prohibiendo el burka
en España, el Gobierno de España democratiza, feminiza y avanza
Segunda
Es que hay tres ministros, me parece feo no preguntarle a los tres
Sobre el salario mínimo, ayer
el presidente dijo que la patronal debería pagar más.
Ustedes influyen sobre el salario mínimo, pero sobre los
demás salarios, salarios bajos, salario medio, ¿qué cree que está pasando en
España y qué tendría que pasar para que
subiera el salario tanto como otros países europeos?
Y ya que está, le tenemos que preguntar si va a ir alguno de los dos actos que
están anunciados esta semana y cuándo va a anunciar su decisión sobre el
posible liderazgo de ese proyecto.
Sobre la agencia..
a la vicepresidenta, sobre la… bueno, lo reduzco entonces, sobre…
la agencia anticorrupción, sobre todo.
Estamos en febrero, quedan
no queda tanto de legislatura, estamos en primera vuelta.
¿Hay alguna posibilidad real de que esto salga adelante y
con los apoyos que hay por lo que queda?
Y el tema del SMI, ya que estamos
El año pasado hubo un debate.
Usted decía que el SMI tenía que tributar.
¿Usted entiende que se ha resuelto ese debate dentro del seno de gobierno?
porque han cambiado de opinión y lo último bueno lo dejo para otros
compañeros
Gracias. Bueno, en relación con la primera
cuestión
Sí, yo creo que la agencia va a contar con los apoyos, porque en las rondas
que se mantuvo para
ver las líneas que tenía que llevar el plan anticorrupción que recuerdan que
hicimos una ronda con todos los grupos
parlamentarios yo creo que es unánime que todo el mundo piensa que tiene que
existir un organismo independiente que tenga
funciones como las que le da la ley que permita actuar con independencia con el
anonimato correspondiente
de personas que denuncian y practicando las pruebas que puede practicar una
administración pública hasta que los temas llegan a
los juzgados digo esto porque nunca nunca una denuncia en un juzgado ante
supuestos
ilícitos penales puede sustituir cualquier tipo de denuncia que se pueda
hacer en un organismo
administrativo si todo va según lo previsto nuestra idea es que pueda
volver la ley a lo largo de este primer semestre es decir que podamos aprobarla
en definitivamente en los consejos de ministros antes de la fecha de
estival de vacaciones, de forma que se remitiría al Congreso para que pueda
incorporarla a la tramitación
a la vuelta de vacaciones.
Esto sería un poco el escenario para que quede aprobada de manera clara
durante la legislatura que como saben durará hasta mediados del 26 como
siempre
el presidente ha trasladado sin poder concretar la fecha perdón del 27
perdón perdón perdón hasta mediados del 27 el presidente siempre transmitió
su intención de que la legislatura se agota y por tanto lo que decía es que
estará antes de que se agote la
legislatura, a pesar de que los tiempos son bastante recordados.
Respecto al SMI, bueno, yo creo que..
lo que hace lo que hace el gobierno en el día de hoy con esta deducción fiscal
era una invitación
clara a los empresarios para que para que firmaran el acuerdo el grupo de
expertos estableció una horquilla entre un 3 con 1 o un 4 con 7
dependiendo de si había o no tributación el gobierno decidió que
los costes laborales para los empresarios fueran más bajos y, por
tanto, irnos a la parte baja de
la tabla de manera que hemos contribuido con esto con este 3 con 1 a
que el
coste para la patronal no fuera un coste tan elevado.
Pero, a pesar de eso, ¿verdad, vicepresidenta?
segunda la patronal no ha querido suscribir el acuerdo o sea el gobierno
de España
además de facilitar el trabajo ya contribuye económicamente a que
la subida del salario mínimo interprofesional tenga un efecto menor
sobre los costes laborales que
soportan las empresas entonces es por ello el que se puso encima de la mesa
la no tributación
aunque saben que el ministerio de hacienda considera que el debate sobre
la tributación mínima y el debate
sobre salario mínimo interprofesional son dos debates distintos y que por
tanto
nuestra aspiración es que el salario mínimo interprofesional siga creciendo
y alcance cota
elevada y por tanto la tributación mínima a la que tiene que hacer frente
un ciudadano en el país es otro
debate, aunque por ahora todavía están yendo de la
mano
Le agradezco las preguntas y soy consciente de que suscita mucho interés
presidente
las dos últimas, pero me van a permitir que estoy aquí en calidad de
vicepresidenta del Gobierno de España y no
puedo pronunciarme sobre ninguna de ellas, como nunca hago.
En todo caso, fuera de esta sala, estoy dispuesta
presidenta
Le pido prudencia y responsabilidad.
¿Y por qué lo hago?
Por algo que explicitábamos ayer.
Y es que en el año 80, en el año 80,
la participación de los salarios en la renta nacional en España alcanzaba
el 80%. Ahora lo hace en escasamente el 58%
Hemos perdido 12 puntos de participación de la gente trabajadora
en la renta nacional.
Es
decir, se ha construido un proyecto de país, que ahora estamos cambiando, en
contra de la gente
trabajadora en este país.
Y, por tanto, hay más que margen para mejorar los
salarios en nuestro país.
Pero digo más. Es que el país que va bien, que está
creciendo al 2,8%,
como único país que crece en la OCDE, con unos márgenes empresariales, me van
a
permitir que les diga brutales, podría dar datos hasta mañana de los mismos,
bien merece
que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente
trabajadora.
¿Y por
qué? Porque el Gobierno de España lanza un
proyecto de éxito, que es
esa gallo mínimo. Nosotros estamos impactando la subida
de dos millones y medio de personas trabajadoras
y esto hace que suba, como dije, el decir más alto, perdón, más bajo, pero
también lo hace
en idéntica cuantía el decil más alto, pero es que hay un montón de salarios
intermedios cuya media salarial en España, les vuelvo a recordar, es de
1.668 euros al
mes que me van a permitir, no es un salario digno.
Por tanto, el Gobierno de España hace su trabajo
pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los
empresarios, como dijo ayer
el presidente del Gobierno, paguen más.
Estamos creciendo al 2,8%
y la mediana salarial cualquiera de ustedes probablemente es de 1.668 euros
al mes. Por tanto, claro que hay margen para
hacer esto
Y yo solo señalarles que me parece que, insisto, que esto es la historia de
éxitos
sobre todo porque construir una España como la que decidió el Partido Popular,
basada
en la devaluación salarial, recuerden ustedes la exposición de motivos de la
reforma laboral del PP,
que lo decía explícitamente, es un fracaso de país.
Es la España
que condenó a uno de cada dos jóvenes a estar en desempleo y es la España que
alcanzó un millón seiscientos
1.628.000 personas en paro.
Empobrecer los salarios, bajarlos, es hacer un país
más pobre y más ineficiente económicamente.
Por tanto, yo sí suscribo las palabras del presidente del Gobierno
Recuerdo que el presidente de la patronal percibe 23 veces el salario
mínimo interprofesional y, hombre, un poquito de responsabilidad
y de prudencia y sobre todo de empatía con su país y si quieren ustedes los
márgenes
empresariales que son públicos en todos los sectores, también en los sectores
de personas autónomas, están a su disposición
son elocuentes, hablan por sí mismos.
Pero, claro, el esfuerzo de un país no puede estar centrado solo en la subida
del salario mínimo.
Tiene que ver con el reparto de la riqueza y la negociación colectiva
La señora ministra portavoz y yo misma no es nuestra tarea esta.
Si es la de las 5.000 unidades de negociación que
ustedes también son parte de las mismas con sus empresas tienen que negociar la
mejora salarial y esto hace un país mejor
Estamos, y termino con esto, a 25 puntos de diferencia negativa
con la Unión Europea en términos salariales.
Y la pregunta que tenemos que hacerle a los empresarios
es, ¿quieren ellos ser europeos o no?
El Gobierno de España sí
Una sola pregunta sobre la petición que se ha hecho a la Fiscalía para
investigar la difusión de pornografía infantil y más teniendo en cuenta que
la justicia es lenta.
¿Cómo se va a actuar y cómo se puede
actuar contra quien crea, contra quien difunde y contra
la plataforma? Gracias.
Entiendo que la contestaré yo si le parece
Mire, como sabe el compromiso de este gobierno con la defensa y generar
entornos seguros digitales
en redes sociales a nuestros menores es firme.
Tenemos un marco de
legislación actual que nos permite esa protección, pero lo que hacemos con
esta medida es concretar
aún más. Además, en virtud del artículo 8 del
reglamento orgánico del Ministerio Fiscal, respetando
absolutamente la autonomía del órgano, el propio ministro de Presidencia, el
ministro
Boraños, se va a dirigir a la Fiscalía acompañando un informe también de lo
que pasa en otros países
de nuestro entorno, de cara a que la Fiscalía investigue y, en su caso,
tipifique este tipo de acciones.
Hay que poner coto y lo que no se puede es que
el propio algoritmo amplifique este potencial daño que puede sufrir nuestro
menores. Así que ese es el trabajo que ahora se
inicia. Son dos, pero prometo que telegráficas.
Empiezo por usted, vicepresidenta primera, señora Montero
Como ministra de Hacienda y también como vicesecretaria general del PSOE,
¿qué le parece que un miembro de la Comisión Ejecutiva Federal utilice o
utilizará vericuetos para pagar menos impuestos?
Y a la vicepresidenta segunda, señora Díaz, ayer dijo usted que el presidente
siempre se sitúa en el
lado correcto de la historia.
Me gustaría preguntarle si ya no cree como en diciembre que urge una
remodelación
interés
en profundidad del Gobierno, porque, y le cito a usted misma, así no podemos
aguantar
interés
Fíjese, en todas las batallas que hemos dado en el Ministerio de Trabajo desde
el día que tomé posesión, el 13 de enero del año
nos han acompañado, debates intelectuales, académicos, económicos,
sociales, fuertes, muy
fuertes, créanme. Lo vuelvo a decir, ante toda España,
usted me da la oportunidad, el presidente del Gobierno
presidenta
siempre se ha posicionado en el lado de la defensa de los trabajadores y las
trabajadoras de mi país
las normas que hoy están aprobadas y que hacen que España sea un país mejor,
pues obviamente si el presidente del Gobierno
se colocara en otra posición no vería en la luz.
Por tanto, creo que esto es lo importante
Y en relación a consideraciones de otro ámbito y políticas, creo que hoy, si me
permite…
voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de
prohibición del burka de
vulneración constitucional.
Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las
presidenta
derechas españolas
hoy vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene
que ver con la libertad
respecto a la pregunta que usted formulaba en relación con me imagino
borja cabezón con borja
Cabezón, bueno, decir solamente que esta persona ni está investigada, ni
que sepamos..
tiene ningún tipo de imputación, no tiene ningún tipo de cuenta pendiente
con la Administración de Justicia…
Saben ustedes que hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al
asesoramiento financiero
y que por tanto en el ejercicio de su actividad privada durante un periodo de
hace más de 10 años
pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas que van
justamente en esa dirección
como a la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen
asesoramiento de empresas fiscales pero hasta ahí le puedo
decir la propia persona emitió ayer un comunicado que yo creo que aclara
algunos de los elementos que
se plantean y poco más hay que decir de esta materia
porque finalmente el Congreso no tomará en consideración la iniciativa de Vox
para prohibir el burka en lugares públicos
Junts rechaza la iniciativa que solo tiene el apoyo de PP y de UPN.
Vamos al Congreso con Ana Rosa
Veraquera. Ana Rosa, buenos días.
Hola, buenos días. Esa iniciativa necesitaba
más si es que no es esta tarde para que se empezase a tramitar aquí en el
Congreso y por lo que han anunciado ya..
los partidos políticos no cuenta con ese respaldo.
Es una iniciativa de Vox
el Partido Popular sí que está a favor de la misma, no es la primera vez que
estos dos partidos
...votan conjuntamente en una iniciativa de este tipo...
...ya lo hicieron en el Parlamento de Baleares..
Hoy se han encontrado con uno de los no es más significativos, que ha sido el
de Junts, porque ellos sí
que están en contra de que se use el Burka en lugares públicos, pero dicen
que también están en contra de
Vox por eso la opción de los de Puigdemont ha sido finalmente presentar
una iniciativa
propia. Además en esa misma iniciativa piden la
delegación de competencias en materia de seguridad
para Cataluña
fenómeno integrador, es un fenómeno disolvente de nuestra cultura.
Es una cuestión de identidad y de
seguridad. El Partido Popular ahora dice que va a
apoyar este tipo de iniciativas, pues vamos a ver
si es verdad. Al día de ayer mismo, la señora
Guardiola, compartir su feminismo
con Vox? ¿En serio?
¿En serio? Eso que les ha escuchado hablar alguna
vez, ¿no?
Sobre las mujeres, sobre la violencia contra las mujeres
Básicamente negarla, que es lo que hacen.
Son negacionistas de la violencia.
Son machistas recalcitrantes.
Y el PP
ahora se suma al feminismo de Vox.
¡Qué fantasía, ¿no?
Hay que decirle muy claro a
la ultraderecha, y nosotras lo vamos a hacer, que las mujeres en España no
necesitamos más prohibiciones, lo que necesitamos es más
derechos. Y que si quieren defender los derechos
de las mujeres, que apoyen la regularización extraordinaria que ha
conseguido
Podemos, que es como vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España
vivan mejor
No queremos dar apoyo a leyes que lo que quieran es criminalizar
determinadas
cuestiones si hay coacciones ya hay leyes el Código Penal ya tiene tipos
penales
de coacción para ir en contra de las personas que puedan obligar a otras
personas a vestir de una forma concreta
En medio de las negociaciones entre PP y Vox en Aragón y Extremadura, esta
mañana el líder del PP ha lanzado un mensaje a los de Abascal y le ha
respondido ya la portavoz de Vox en el Congreso
La gente está haciendo su parte para el cambio.
No podemos permitir que fallen los partidos
Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las
urnas y
no fracturarlo. No sabemos realmente qué es lo que
piensa María Guardiola porque un día dice una cosa, otro
día dice otra. Nosotros negociamos con quien tenemos
que negociar.
Hay un equipo negociador por parte de ambos partidos que son los que tendrán
que llegar a un acuerdo de forma discreta y seria, y no como ha venido
haciendo la señora Guardiola
últimamente con este espectáculo que desde luego no se merecen los
extremeños
La exedil del PP en Móstoles se cree ya contra el alcalde Manuel Bautista y
contra el PP por presunto acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos
Su abogado ha presentado esta misma mañana la querella, la denunciante que
acusó al partido de encubrir la denuncia
y de presionarla para que no la hiciera pública pide que testifiquen 11
personas, entre ellas la
propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Mi cliente asistió hasta tres reuniones en las cuales
no se le hizo el menor caso a las denuncias que venía formulando en las
mismas
Se tendrá que esclarecer qué conocimiento tenía de esa situación la
presidenta de la
Comunidad de Madrid y tendrán que venir a declarar las personas que han
concurrido
a esas reuniones
Es la imagen que estamos recibiendo en directo de las puertas del Congreso de
los Diputados, donde poco a poco van llegando los asistentes
al acto que se va a celebrar a mediodía, presidido por los Reyes, para
conmemorar
la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la
historia de España
tras superar a la de 1876 un acto en el que además del pp y
Partido Socialista estarán sumar Vox y Podemos y al que no asistirán
formaciones como Junts,
Esquerra, PNV, EH Bildu y BNG
Están viendo imágenes del original de esa constitución
del año 78... ...que se podrá visitar en una
exposición que se va a inaugurar también..
por parte de los reyes después del acto que se va a celebrar en el hemiciclo en
el que escucharemos los discursos
de la Presidenta de la Cámara Baja, Francisco Armengol, y también el rey
Felipe
volvemos ahora la imagen en directo de las puertas del congreso de donde como
les decíamos poco a poco
van llegando los asistentes a este acto.
Podrán seguirlo en directo
aquí en el canal 24 horas en un programa especial a partir de las 12 y
18 de
mediodía presentado por Alejandra Herrán
los reyes de España y a nosotras no nos representan.
Sabéis que nosotras creemos
que la monarquía parlamentaria no es el sistema político que debería de estar
presente en nuestra Constitución,
sino una República
Bueno, pues escuchamos lo que decían algunos de los portavoces de los
partidos en rueda de prensa sobre esta..
acto que va a seguir, como no, nuestro compañero Alejandro Riego.
Alejandro,
buenos días. ¿Qué tal?
Saludos, compañeros.
Muy buenos días a todos.
Pues sí, comienzan a llegar aquí prácticamente todos los invitados
...que van a asistir a esta sesión solemne prevista para las 12 y media de
esta mañana
Como estamos contando, la van a presidir sus Majestades los Reyes, don
Felipe y doña Leticia, que van a ser recibidos aquí en este patio de
Florida Blanca por los poderes del Estado, encabezados por el presidente
del gobierno, Pedro Sánchez, el del
Senado también la Presidenta del congreso francina armengol en el
interior saludarán a los invitados
portavoces representantes de las mesas de las dos cámaras en el pasillo del
orden del día y en el
salón de pasos perdidos ese saludo a los primeros senadores y diputados de
aquella legislatura constituyente
Será un acto breve y sencillo pero cargado de simbolismo y significado
para conmemorar que esta constitución,
la actual de 1978, se convierte en la más larga de nuestra historia, en
concreto
47 años, 2 meses y 15 días, supera así a la de 1876
un acto al que no van a asistir representantes de los partidos
nacionalistas e independentistas,
unos en desacuerdo por la Constitución, otros en contra de la presencia de los
Reyes, aunque la amplia mayoría de senadores
y diputados... ...estarán en este hemiciclo.
Después de la intervención de la Presidenta del Congreso y la
del Rey, asistiremos a una exposición.
Asiste también el expresidente del Gobierno, Felipe González, que está
interviniendo en este momento.
Sí, Borja Cabezón es amigo mío desde que tenía 17 años,
Eran las declaraciones del expresidente Felipe González a nuestra compañera Ana
Como Gonzalo Miro
Rosa Verraquero.
Hemos escuchado solo el final de sus palabras.
No sabemos en qué contexto estaba pronunciando esas palabras.
Luego le preguntamos
a Ana Rosa, que nos explique exactamente qué es lo que le estaba
respondiendo el expresidente Felipe González, que también asiste a este
acto
en el Congreso de los Diputados para conmemorar que la Constitución del 78
ya exista
es la más longeva de la historia después de superar la de 1876.
Como les decíamos, no es el
único expresidente del Gobierno que asiste al acto, también lo ha
confirmado José María Aznar.
En cuanto a los presidentes
autonómicos, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, de
momento es el único que ha confirmado su asistencia
a este acto, que va a empezar a las 12 y media del mediodía
pero que como les decíamos antes podremos ver en un programa especial
diputados de ideologías muy distintas pero con un objetivo común, garantizar
un marco de convivencia estable para
todos. Y lo lograron.
Con mucho esfuerzo y con mucha generosidad y con muy buen criterio,
y pensando en el futuro de España.
Acordaron un texto histórico que fue respaldado máximamente en referéndum el
6 de diciembre
de 1978. Pues es un paso hacia adelante para que
el pueblo español podamos vivir mejor.
Fue un logro
innegable porque realmente se hizo una transformación global del ordenamiento
jurídico
Es la primera Constitución que no es de partido, sino que es de todos y que ha
sido fruto de la
generosidad, del sentido común y sobre todo del respeto, del respeto al
sistema democrático que esta es la clave y tenemos que seguir
cuidándola y mimándola este consenso marcó el inicio de la democracia y
cambio españa es la primera
realmente fruto del acuerdo y el entendimiento y no de la imposición.
Es la primera que
no divide a los españoles sino que los une.
La Carta Magna del 78 se ha convertido ahora en la más longeva
de la historia de nuestro país.
Lleva más de 47 años en vigor.
La más longeva pero sobre todo
es la más transformadora.
Es la Constitución que más ha transformado la historia de este país
47 años no solo es una cifra, es la historia de casi cinco décadas de
convivencia democrática
El funcionamiento de los partidos políticos, de las instituciones, la
integración en la Unión Europea, nuestra pertenencia,
al mundo actual, realmente hacen de esta constitución un texto que no hubo
nunca en España
ha superado a la de 1876 que pasa a ser la segunda más longeva el récord que
alcanza
ahora la Constitución de 1978 será conmemorado a partir de las 12 y media
aquí en un acto solemne en
el Congreso... ...presidido por los Reyes.
En el hemiciclo hablarán Felipe VI...
...y la presidenta de la Cámara Baja..
para reivindicar la Carta Magna
Bueno, es el primer día y bueno, espero que lo hayan arreglado todo bien y no
haya ningún problema.
Vamos de turismo, vamos con
un familiar. La verdad que contenta de que funcione.
Vamos con cierta incertidumbre propia
También ilusión por volver a coger los trenes con normalidad.
Pues son algunos de los primeros usuarios de tren
que desde primera hora de la mañana pueden viajar ya en la recién reabierta
la estación de Atocha con Raúl
línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Rivera
Lo hacen un mes después del trágico accidente de Adamus en el que murieron
46 personas.
Vamos a ir en
Raúl, buenos días. Buenos días.
Pues sí, aquí empezamos a ver a los primeros pasajeros que llegan desde
Andalucía.
Andalucía vuelve a estar
conectada por alta velocidad después de que Adifa haya estado trabajando desde
hace casi un mes
en la reconstrucción del tramo afectado por el accidente que provocó 46
fallecidos
y después también de haber realizado todas las pruebas necesarias para
recuperar la seguridad y la normalidad en ese trazado a unos
pasajeros nos dicen que el tren en ese tramo circula un poquito más lento.
A pesar de esta reapertura, el tráfico..
no es todavía el habitual.
Hay algunas líneas afectadas.
El Madrid-Huelva se sigue realizando en
alta velocidad hasta Córdoba.
A partir de ahí los viajeros deben terminar su viaje en autobús.
El Madrid-Málaga también
permanece cortado. A partir de mañana Renfe va a poner en
marcha un plan de transporte
alternativo que permitirá a los viajeros coger el tren en Madrid,
viajar hasta Antequera en alta velocidad y terminar el viaje
en tren. Sí se restablecen las líneas entre
Madrid, Cádiz, Sevilla y el Albia
Madrid, Granada, Almería, también la alta velocidad a Granada, Irio
también retoma las operaciones con siete frecuencias en cada sentido.
Uigo ha anunciado que también lo hará durante el
día con seis viajes, tres de ida, tres de vuelta a Sevilla
Aquí en la estación de Santa Justa de la capital andaluza hoy han vuelto a
funcionar
los AB Sevilla-Madrid, Cádiz-Madrid, Granada-Madrid...
...y también el Albia-Almería-Granada-Madrid..
La línea Huelva-Madrid funciona, pero al llegar a Córdoba hay que coger el
autobús.
De momento lo que no está operativo es la alta velocidad entre Málaga y Madrid
por obras que está haciendo
Adif, el operador de infraestructuras ferroviarias.
Irio también ha retomado la actividad con 14
trayectos entre Sevilla, Madrid y Barcelona.
Hemos estado hablando con algunos de los pasajeros
que hoy tenían que coger el tren, dicen que lo hacen con respeto después del
accidente de Adamuz, pero se muestran
optimistas porque dicen que se retoman también los negocios y sobre todo el
que han dormido en casa muchos vecinos de Grazalema, en Cádiz, 11 días
turismo
después de ser desalojados por las persistentes lluvias.
Unas 1.800 personas más
o menos han podido regresar, otros esperan todavía los informes técnicos
de sus viviendas
casas de uno de los vecinos que ha podido volver
Buenos días, Lluís.
Pues así es. Esta es una de las 1.342 viviendas que
pueden habitar. Y aquí pues se respira vida.
ya se
Primera noche que han podido dormir aquí.
Y hoy es día
de limpiar de colocar de ordenar recordamos que un 80% de los vecinos
han podido volver hay un 20
que todavía no, pero muchos de ellos están ya alojados en casas de
familiares y amigos aquí en
Grazalema. Maritere Domínguez es una de las
personas que vive en esta casa junto a su marido.
Te ha cuidado, Maritere
y ella está hoy como decimos pues recogiendo limpiando pero yo le quiero
preguntar lo primero, Maritere, la sensación cuando usted ayer abrió la
puerta de su casa
Ya estamos en nuestra casa y podemos dormir aquí.
Vamos a ver lo que nos encontramos, porque no sabemos lo que ha pasado
¿Qué fue menos de lo que esperábamos?
Pues muy bien. Me decía que usted ha tenido
suerte. ¿Qué daños ha encontrado usted en su
casa?
Bueno, aparte de por las paredes que caía agua y esto estaba
nadando y... Bueno, pero bueno.
Me dice que hay algunas amigas suyas que están un poco
peor. Sí, sí, bastante peor.
Incluso hasta no poder entrar en casa.
Porque están mal
maritare la primera sensación hoy cuando entramos allí aquí ayer olía
humedad pero hoy
en la tele no se huele, pero hoy aquí huele.
¿A qué huele, Maritere?
¿Qué ha hecho usted?
A olla, a caldito de la olla
A los garbanzos. Y dije, bueno, pues así tenemos dos
días para comer.
Ya al tercero ya se verá
Pues como decimos, Maritere es una de las 1.342 viviendas que ya pueden
habitarse aquí en Grazalema, hoy se afanan por limpiar, por recoger, y por
cierto, también hemos sabido que el gobierno va a topar
los precios de los hoteles de aquí, de Grazalema, porque se ha visto que
después de la Dana de Valencia, del accidente de Adamuz, habían
subido mucho los precios así que el gobierno va a topar los precios de los
hoteles de los alojamientos al menos durante una semana a
aquí en Grazalema, una localidad que, como decimos, intenta volver poco a
poco a la normalidad
Grazalema ya tiene a la mayoría de sus vecinos de vuelta.
Vamos a ver qué nos encontramos.
Y aunque la incertidumbre asoma..
y el agobio también...
...hay otras emociones que tienen más peso..
Estos días he dicho muchas veces...
...que estoy trabajando la aceptación y la paciencia...
...y creo que como el resto del pueblo
Del empeño de ese pueblo por intentar parar el agua, son testigos aún estas
mantas en las puertas o
estos diques improvisados...
...una determinación que dicen...
...servirá ahora para recomponerse
Manos a la obra para los 1.720..
vecinos que han podido volver el 80%
Nunca antes, nos cuentan, pasar este cruce camino a casa había sido igual
La sensación es inédita.
Mucha emoción. Con ganas de coger tu sofá, de dormir
en tu cama.
Vida normal para la que aún tendrán que esperar
259 vecinos. Sus casas están en zonas que todavía no
son seguras
Otra consecuencia del tren de borrascas y de las intensas precipitaciones de
estos días es la crecida
del caudal de muchos ríos.
Entre ellos preocupa el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza.
El pico
máximo se espera para el próximo jueves.
Blanca Ramos, buenos
hay zonas donde se ha empezado a notar esa creciera ordinaria del río Ebro
como es en este parque de la Torre del Agua, que ha quedado ya parcialmente
inundado
Ayer por la noche el caudal de este río superaba los 1.300 metros cúbicos por
segundo y esta mañana ya rozaba los 1.500 metros cúbicos por segundo
...y superaba los 4 metros de altura...
...estas son algunas de las consecuencias de esta crecida...
...que se espera que esta tarde supere..
esos 1.500 metros cúbicos por segundo y se mantenga así a lo largo de la semana
hasta el próximo pico
Ante la previsión, el Ayuntamiento de Zaragoza activó ayer el plan de
emergencias en alerta naranja.
Ha señalizado
todas las zonas por las que no se puede pasar y también ha desalojado a los
vecinos de la urbanización de la Torre Urzaez
Por el momento no se espera ningún desalojo más a lo largo de la semana
Yo votaré PSOE y tacharé de la lista de mi provincia a aquellos que voten a
favor de la financiación
singular de Cataluña.
¿Qué le parece? Baja la cabeza, María,
por favor. Me parece que fue un
éxito de lo que hicimos la Constitución en el año 78.
Baja la cabeza
mucho que algunos quieran tirarla, la verdad es que todo lo que ha pasado en
España en estos 48 años, la Constitución,
siempre ha sido capaz de tener una respuesta para cualquier eventualidad,
ya sea huelgas de piloto,
ya sea la dana, ya sea cualquier circunstancia, siempre ha habido una
respuesta a la Constitución
Señor Ibarra, ¿usted cree que hay futuro después de Pedro Sánchez, en el
caso de que Pedro Sánchez decida marcharse?
¿Usted cree que
hay una voz en el Partido Socialista que vaya a salir para liderar el
Partido
si perdimos una guerra si hubo un exilio de 40 años y aquí estamos
comprenderá
que por muchas cosas que pasen vamos a seguir estando
Son las declaraciones del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra
a su llegada..
al Congreso de los Diputados para asistir también al acto para conmemorar
que la Constitución del 78
es ya la más longeva de la historia son justo ahora casi las 12
del mediodía, las 11 en Canarias y en media hora arrancará este acto
presidido por los Reyes...
...y la llegada se va a producir alrededor de las 12 y 20..
Lo podrán seguir en directo en un programa especial en Radio Televisión
Española, también aquí en el canal
24 Horos, presentado por Alejandro Randos
El acto será
una sesión conjunta del congreso y el Senado comenzará a las doce y media los
reyes
llegarán al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde serán recibidos por
la Presidenta de la
Cámara Baja, Francisco Armin Gol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y
el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, entre otras autoridades.
Tras saludar en el Salón de los Pasos Perdidos a las mesas de ambas cámaras,
...los portavoces parlamentarios...
...y el líder de la oposición, Alberto Minefeijo...
...y ahora comienzo el acto..
en el hemiciclo con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja.
El acto se cerrará
con la intervención de Felipe VI ante los diputados y senadores de las dos
cámaras
Además de asistir a este acto en el hemiciclo, los Reyes van a inaugurar
también en el Congreso la exposición
Nuestra Constitución Más Longeva, organizada por el Ministerio de la
Presidencia y el Congreso
con fondos de la Agencia EFE y de la Cámara.
En la exposición, entre otras cosas, podrá verse el
original de la constitución, el ejemplar sobre el que juraron el
entonces príncipe de Asturias,
en 1986 y la princesa de Asturias en 2023.
Declaraciones de la
ministra Diana Morán.
...señalamiento a una cultura que quiere convivir en nuestro país..
y por tanto no... Y además es un debate que está poniendo
encima de la mesa Vox precisamente para seguir señalando a las personas
migrantes como si fueran
un problema en nuestro país y las personas migrantes no son el problema
de nuestro país.
¿Habría que cambiar la
Constitución? Bueno, venimos a celebrar precisamente
que es la Constitución más larga en la época de
democracia más larga que ha tenido nuestro país y seguramente las dos
cosas están relacionadas, así que siempre
los documentos y los espacios normativos creo que tienen que
ir adecuándose al día a día de la ciudadanía, pero pienso que la
constitución
ya fue lo suficientemente amplia como para permitir un futuro de cambios con
la incorporación de derechos, por ejemplo, relacionados con
las mujeres, que no preveían un principio, pero que sí que previene ese
aumento de
derechos. Muchas gracias.
Las palabras de la ministra Diana Morán.
Le preguntaban al inicio, lo han escuchado
sí que previene ese aumento de derechos.
Muchas gracias
el burka en lugares públicos.
Jun rechaza la iniciativa que solo tiene el apoyo de PP y UPN.
Durante toda la mañana han seguido las reacciones a este tema
fenómeno integrador, es un fenómeno disolvente de nuestra cultura.
Una cuestión de identidad
y de seguridad. El Partido Popular ahora dice que va a
apoyar este tipo de iniciativas
pues vamos a ver si es verdad.
Hay que decirle muy claro a la ultraderecha y nosotras lo vamos a
hacer
que las mujeres en España no necesitamos más prohibiciones, lo que
necesitamos es más derechos y que si quieren
defender los derechos de las mujeres, que apoyen la regularización
extraordinaria que ha conseguido Podemos, que es como
vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España vivan mejor
Lo único que hace VOX con esto es buscar un marco de odio.
Ya está, es lo que hace.
Y les digo otra cosa, es que las medidas que plantea Vox en esta norma
de otras religiones y que precisamente para las mujeres buenos no son, es
multar a esas mujeres o echarlas
de España. Hombre, como comprenderán, este es un
marco que está alejado de todo lo que entiende mi grupo parlamentario y mi
espacio
en el que podemos encontrarnos.
Votaremos
que no. ¿Nos parece bien el Burka?
No. ¿Debiera haber un debate sobre ello
tranquilo, como digo, sereno, razonable?
Pues sí
Pero lo que no vamos a hacer nunca es apoyar una propuesta de Vox que lo
único que pretende es avivar
el odio contra el diferente en nuestro país
quien comparece ahora en directo para hablar de este asunto es la portavoz en
el Congreso de Junts, Miriam Nogueras.
Ya saben que la formación de Carles Puigdemont finalmente ha decidido no
apoyar esta iniciativa de Vox, que sí que tiene el respaldo de PP y UPN, y
¿Sí?
dice que van a presentar una propuesta propia.
Escuchamos las palabras en directo de Miriam Nogueras,
arropada por otros de los diputados de la formación
formación
de Junts es clarísimo.
Ni Burka ni Vox
Dice Miriam Nogueras que el posicionamiento de Junts es clarísimo,
ni Burka ni Vox
Está justificando por qué
no apoyan la iniciativa del partido de Santiago Pascal y defiende que por eso,
como no están de acuerdo con el uso del Burka en lugares públicos, han
presentado iniciativa propia
propia
brevemente, Nogueras dice que los partidos de ultraderecha demuestran que
saben bramar mucho.
Esto han demostrado que saben hacer, pero también han demostrado que no
saben hacer leyes.
Muchas gracias
saben..
quemar mucho pero que no saben hacer leyes
Le acaban de preguntar si han registrado ya su propia iniciativa para
prohibir el burka
Dice que lo acaban de registrar y que enseguida la van a distribuir a los
medios de comunicación para que puedan leer el texto
que presenta Junts
son las
preguntas?
Miriam Nogueras a la pregunta sobre la iniciativa presentada por Vox y dice
mal hecha
que la ley está muy
Palabras indirectas de Cándido Conde Bumpido, el presidente del Tribunal
Constitucional.
No me gusta hacer declaración alguna.
Hoy estamos tan satisfechos de que la Constitución
haya superado y llegue a un momento en que se convierta en la más prolongada
de la historia española que eso se debe también a los constituyentes que
hicieron
una gran Constitución y al trabajo de toda la sociedad española que la ha
sostenido durante este
tiempo por lo tanto es un buen día yo la veo joven
porque tuvo un enorme consenso en su momento para ser aprobada.
La
apoyo de toda la sociedad española un referéndum y aquella constitución que
hicimos en
aquel momento, pues bastante difícil que se pueda llegar al mismo consenso
para modificarla
pero bueno ha habido tres modificaciones puntuales y esas
modificaciones revelan que la constitución
cuando es necesaria se puede se puede modificar y por otra parte a nosotros
nos corresponde un trabajo
difícil que es el trabajo de interpretarla porque somos intérpretes
supremos de la constitución y a
través de esa interpretación tratar de adaptarla a la realidad social de los
tiempos que van corriendo
Muchas gracias. ¿Sería constitucional o cómo habría que
plantear en España la prohibición de..
prendas como el burka o el nicap?
Es que hoy tenemos aquí un debate de Vox sobre ese asunto.
No sé si usted tiene una posición
No. Como jurista, como presidente, tiene
una posición constitucional.
Muchísimas gracias, pero solamente
quiero hablar de la Constitución porque los debates políticos
deben ser más bien los políticos los que lo contesten
Sí, era más bien la Constitución.
En el siglo XXI la preeminencia del varón sobre la mujer en el tema de la
sucesión a la comuna, ¿no sería una reforma
también acometer? Esa reforma se planteó en ese momento,
la estudió el Consejo de Estado, pero realmente en este momento no tenemos
ninguna
necesidad. Tenemos una heredera del trono que es
una mujer y que además
está viéndose que está perfectamente preparada para ello y
por tanto no es algo que sea acuciante desde un punto de vista de la sucesión
de la
corona pero creo que bueno en algún momento podría plantearse
Tenemos que subyúdice algún tema y los temas subyúdices no hablamos de
ellos. ¿Y cuándo se van a resolver?
¿Qué calentario baraja?
Los periodistas intentan arrancar declaraciones
al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido,
que ha recordado que su labor..
la del tribunal constitucional es interpretar la constitución del 78
que hoy se convierte en la más longeva de la historia y se va a celebrar en un
acto en el Congreso, que arrancará en unos minutos
Sí, en este acto que vamos a conmemorar el 47
aniversario de la constitución señalar en primer lugar la importancia de que
España lleva 47
años en democracia una democracia que se va consolidando
Estábamos escuchando a Enrique Santiago, pero veíamos la llegada del
expresidente José Villaznar, que no se ha parado a responder a las juntas de
los periodistas.
Seguimos escuchando a Enrique Santiago
importante defenderla y se defiende fortaleciendo la Constitución.
Una ley que tiene tantos años ya es una ley que necesita ser actualizada para
que la Constitución garantice el
derecho a la vivienda, el derecho a la protección social, para que
constitucionalmente se garanticen las pensiones,
y para que todo lo que son principios orientadores de las políticas
económicas y sociales
pasen a ser derechos en el texto constitucional la sanidad la educación
la protección del medio ambiente.
Esto es un mandato legal, incluso contenido en nuestro Código Civil,
las leyes tienen que aplicarse adaptadas a su momento histórico y todo
nuestro empeño todo el empeño izquierda unida todo el empeño de todo el espacio
de sumar va a ser
modificar la Constitución para que realmente garantice derechos y proteja
la democracia en un momento que está amenazada
Muchas gracias. Enrique Santiago de Sumar defendiendo
que se pueda reformar la Constitución
para fortalecer el derecho al acceso, por ejemplo, a la vivienda.
Recordamos que la Constitución del 78 solo ha tenido tres
reformas puntuales.
puntuales
Escuchábamos sus palabras en directo a algunos de los asistentes a este acto
para conmemorar..
expresidente José María Aznar, veíamos cómo entraba al Congreso de los
Diputados, quien sí lo ha hecho, ha sido el expresidente Felipe González,
que también asiste a este acto, y le han preguntado por sus declaraciones de
hace un par de semanas, cuando en un acto, si lo recuerdan, dijo que en las
próximas generales votaría en blanco
bueno pues vamos a escuchar porque antes cuando hemos contado en directo
justo estaba terminando de atender a los medios de comunicación vamos a
escuchar
qué ha respondido esta mañana Felipe González sobre este tema
Hace muchos años que lo dije, porque hace mucho tiempo, no muchos años,
porque el 23 voté la oferta
que se hizo. Otra cosa es lo que se cumplió.
Las palabras de
lo que se cumplió
del Congreso, pendientes de todas las llegadas que se van produciendo para
conmemorar la Constitución del 78, que se convierte hoy en la más longeva de
las
nueve constituciones que ha tenido España en su historia, al superar en
tiempo de vigencia a la de 1890
impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que
ostentaba el
récord de vigencia con 47 años y 73 días.
En concreto, aquella constitución duró
17.239 días desde su promulgación
en el 76, en el 1876, hasta el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera.
Una cifra que la vigente carta magna del 78
iguala hoy, contando desde su aprobación por el pueblo español en
referéndum
el 6 de diciembre del 78, aunque no fue entonces cuando entró en vigor, sino el
29..
de diciembre del 78
Están viendo a la derecha de sus pantallas las imágenes del original de
esa constitución que se podrá visitar en una exposición que van a
inaugurar los reyes.
Yo creo que son un insulto clarísimamente y que la señora
Guardiola yo creo que no sabe
dónde está. Quiere hacerse la feminista, pero
claro, está al mismo tiempo
utilizando la muleta y la vamos a ver, con Vox, que es un partido negacionista
de la violencia de género, machista hasta la médula y que reniega de todas
las políticas de igualdad
Por lo tanto, no se puede sorber y soplar, no se puede estar en misa y
repicando, no se puede estar nadando
y guardando la ropa a la vez, que es lo que pretende la señora Guardiola, tiene
que definirse
y no se puede uno poner por la mañana la camiseta de feminista y
seguir pactando con Vox por la tarde.
¿Qué es la iniciativa del Burka que se vota esta tarde aquí?
Bueno, pues es un tema
muy importante. Yo creo que es además una cuestión
también de modelo de sociedad.
No es un tema fácil, es un
tema muy complejo, poliédrico.
Vamos a estar muy atentas al debate de esta
tarde. Lo que sí que estoy radicalmente en
contra es confundir un debate
sobre el modelo de sociedad con un debate racista, que es lo que pretende
Vox y ha pretendido con esta iniciativa,
transformar una cuestión fundamental de derechos fundamentales en una..
iniciativa racista que es lo que ha presentado
respondiendo a dos asuntos de la actualidad.
Las declaraciones de María Guardiola en Extremadura diciendo que..
defiende el feminismo de Vox.
video
Ya saben que PP y Vox en esa comunidad están en plenas negociaciones para la
investidura de María Guardiola.
Y también le preguntaban a Rosa Berraquero por otro de los asuntos que
marca
tomada en consideración porque no va a contar con el apoyo de Junts.
Escuchábamos a
Miriam Nogueras, defender que ellos no van a apoyar una iniciativa de Vox y
por eso han presentado una propuesta
parecida pero propia que en los próximos minutos conoceremos en detalle
porque pasará en el
texto que han registrado ya en la cámara baja.
Bueno, están viendo la imagen en directo del patio del
Congreso donde todo está preparado para que en unos minutos lleguen los reyes
que van a presidir este acto en el Congreso, acto institucional para
conmemorarlo
la Constitución de 1978 que se convierte, como les estamos contando,
en la más longeva
de la historia de España, tras superar a la de 1876
un acto en el que además de PP psoe sumar vox y podemos no
asistirán otras formaciones como Junts, Esquerra, PNV, EH Bildu y
el BNG. La sesión conjunta de Congreso y Senado
comenzará a las
12 y media con la llegada de los Reyes al Palacio de la Carrera de San
Jerónimo, donde serán
recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sáñez.
Estamos a la espera de mostrarles la imagen de la llegada
de Sánchez. No sabemos si llega precisamente al
Congreso en este
coche que acaba de aparcar ahí en el patio.
Pues mira, precisamente Pedro Sánchez
justo ahora llega al Congreso, como sospechábamos, y está saludando
...a la Presidenta del Congreso...
...Fracional Mengol, el del Senado Pedro Yaán...
...y otras autoridades que también..
asisten a este acto como el presidente del Tribunal Constitucional y la
presidenta del Consejo
General del Poder Judicial, que están ya esperando ahí en el patio para
recibir en los próximos minutos..
a los Reyes
tras saludar en el salón de los pasos perdidos a las mesas de ambas cámaras
porque es una sesión conjunta
de Congreso y Senado, los portavoces parlamentarios y al líder de la
oposición, Alberto Núñez Feco, dará comienzo
el acto con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja, que
pronunciará
un discurso... ...y después cerrará el acto el rey
Felipe VI..
ante los diputados y senadores de las dos cámaras
...además de asistir...
...a este acto en el hemiciclo...
...los reyes inaugurarán...
...como les estamos contando también en el Congreso..
la exposición Nuestra Constitución más longeva, organizada por el Ministerio
de la Presidencia y el Congreso
con fondos de la Agencia EFE y de la Cámara, entre otras cosas
en esta exposición podrá verse el original de la Constitución, el
ejemplar sobre el que juraron el entonces príncipe de Asturias
en 86... ...la princesa de Asturias en el 23 y
el que se utilizó para la proclamación precisamente de Felipe VI..
entre otros documentos custodiados por el archivo del Congreso
Empieza ahora, en breves segundos, un programa especial en Radio Televisión
Española en el que podrán seguir en directo este acto para
conmemorar la Constitución del 78, la más longeva de la historia
Hola, ¿qué tal? Faltan cinco minutos para la una, una
hora menos en las Islas Canarias.
Se acaban de ver en directo desde el Congreso el acto institucional
presidido por los Reyes, organizado por el Congreso, como les decimos, para
celebrar..
los 40 años en vigor de la Constitución del 78, que pasa a ser la más longeva
de la historia
Les vamos a dar una buena cuenta de lo que ha ocurrido esta mañana en el
Congreso, pero también queremos hablarles de otras noticias
De esta primera que además nos sobrecoge porque cinco jóvenes han
muerto en Barcelona en un incendio
en un trastero que utilizaban como vivienda en Manjú.
Los Mossos investigan ahora cómo empezó ese fuego que atrapó a las víctimas en
la última planta de ese edificio sin poder escapar.
El Ayuntamiento ha decretado
tres días de luto
Y los trenes de Alta Velocidad vuelven a circular entre Madrid y Andalucía.
La línea ha estado cerrada desde el accidente de Adamuz
Bueno, es el primer día y espero que lo hayan arreglado todo bien y no haya
ningún problema.
Vamos de turismo, vamos con un familiar.
La verdad que contenta
de que funcione. Con cierta incertidumbre propia.
También ilusión por volver a
coger los trenes con normalidad.
Y el Consejo de Ministros pide a la Fiscalía que investigue a X a metas
y a TikTok por posibles delitos por la creación y difusión de pornografía
infantil mediante
inteligencia artificial.
Además el gobierno va a aprobar el anteproyecto de ley de integridad
pública, el paquete de medidas anticorrupción
pactado por Sánchez y Díaz tras el caso Cerda
salir adelante
apoyo de los populares no es suficiente porque se han desmarcado Junts, PNV y
Coalición Canaria
Novedades sobre las denuncias contra el alcalde de Móstoles.
La ex concejal ha formalizado esta mañana una querella tanto contra el
primer edil
como contra el Partido Popular como persona jurídica por los delitos de
acoso sexual y laboral
contra la integridad moral, lesiones y coacciones y revelación de secretos.
Pide que testifiquen 11
personas, entre ellas la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso
Con más líneas rojas, ¿qué puntos en común llegan Estados Unidos e Irán a la
mesa de negociación
nuclear hoy en Ginebra?
su..
Teherán está abierto a rebajar el nivel de enriquecimiento de uranio, pero
Washington quiere más.
Irán asegura que se implicará indirectamente en las conversaciones
Año Nuevo Lunar y en esta ocasión está dedicado al caballo
La unión entre hombre y máquina se ha puesto en evidencia en la gala china al
llevar al escenario..
estos robots humanoides capaces de ejecutar saltos acrobáticos bombásticos
volteretas consecutivas y movimientos coordinados en grupo junto a artistas
humanos
Y a estos, a los robots, no les duelen las rodillas
Bueno, pues como les venimos contando y también
lo están pudiendo seguir aquí en directo en el canal 24 Horas, el
Congreso celebra el acto
institucional para celebrar los 40 años en vigor de la Constitución de 1978,
que pasa a ser..
la más longeva de la historia.
En estos momentos están viendo la señal en directo que nos llega desde..
los Reyes... ...visitando precisamente esa
exposición...
...conmemorativa..
de la Constitución del 78, acompañados de autoridades y también de miembros
del gobierno. De hecho estamos viendo imágenes, si no
me falla la vista, de esos retratos de
Suárez y Fraga
Esta es una exposición de fotografía que está organizada junto al Ministerio
de la Presidencia y también la Agencia
EFE. Es una muestra en la que puede
contemplarse el original de la Constitución
sobre la que juró el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón
recuerden en el año 1986 y también la princesa de Asturias
la princesa Leonor en 2023 y el que se utilizó para la Proclamación de
su Majestad el Rey Felipe VI.
Es alguno de los documentos que están custodiados por el
archivo del Congreso y que se exponen en esa muestra que se está inaugurando,
que lo están haciendo los reyes,
tras finalizar ese acto institucional en recuerdo de la Constitución del 78
bueno
pues ahora han visto en sus pantallas a Miguel Angel Oliver es el que está
moviendo ahora los brazos es el director de la agencia
EFE, quien está guiando en estos momentos a los Reyes, le está sirviendo
de guía por esa
exposición, como les decimos, es una exposición en la que
está el Congreso. Y también está la Agencia EFE, muchas
de esas fotografías que están pudiendo ver ahí lo tienen
tienen
los reyes esas fotografías, en la que también hay objetos, como les decía en
unos instantes,
como esa constitución en la que juraba hace ya algunos años
el ahora rey
se acaban de incorporar al Canal 24 horas, están viendo señal en directo en
estos momentos desde el Congreso, están viendo a los Reyes, vemos también al
presidente del Gobierno,
al ministro Bolaños a la presidenta de la cámara baja también al presidente
del senado veamos también
no se ve en ese plano, pero a Miguel Ángel Olivero, si se ve es que desde
aquí no lo alcanzo a ver
están viendo en estos momentos y recibiendo explicaciones de esa
exposición,
con fotografías y objetos para conmemorar esos 48 años en vigor
de la Constitución de 1978, que pasa a ser la más longeva
de la historia. Hace unos minutos podían ver ese acto
institucional que se celebraba en el
hemiciclo en el que hemos escuchado unas palabras del rey en recuerde de la
importancia de esa
carta magna que cumple 48 años
pues
hago estos silencios para que capten ustedes también el sonido que
nos llega desde allí y las explicaciones que están dando a los
Reyes.
Bueno, pues como les decimos, han podido seguir aquí en directo
en este canal 24 horas ese acto que acaba de finalizar en el hemiciclo
pues un acto que ha conmemorado la actual constitución, la más longeva de
la historia, y siguiendo este acto presidido
por los Reyes ha estado nuestro compañero Alejandro Rigo
Saludos compañeros, pues sí, continúa esa presencia de los Reyes, la parte
final de este acto conmemorativo, como estás contando Ana Belén, con esa
exposición
que está en la parte baja del Salón de Pasos Perdidos, una zona remodelada,
son 40
fotografías escogidas del archivo del Congreso de los Diputados y de la
Agencia EFE y que conmemoran estos campos
47 años de vigencia de la Constitución de 1978.
Se comienza con la ponencia
constitucional, con ese referéndum y después se han ido escogiendo momentos
importantes de todo este
periodo, de esta vigencia constitucional, la votación en
referéndum, la entrada en vigor de varios derechos como el derecho a
aborto, derecho a la vivienda, también el matrimonio igualitario o
consolidación
de derechos y deberes hay un especial recuerdo también lo ha hecho don Felipe
en su intervención a todas las víctimas
del terrorismo que han perdido la vida por defender precisamente la legalidad
y el Estado de Derecho.
Un discurso
del Rey que nos ha dejado varios mensajes, decía que la Constitución...
...es nuestra referencia, que esperamos legar a nuestros hijos..
no sabríamos vivir, decía el rey, siendo otra cosa que ciudadanos libres.
Hoy aseguraba Felipe
VI, conmemoramos estos 47 años de vigencia, pero sobre todo la
legitimidad
de origen de esta Constitución, votada por el pueblo español, expresado
libremente en las urnas y que impulsó
un proceso de concordia que la hizo posible.
El rey hablaba de esa constitución,
de este período constitucional como un momento brillante siempre y cuando lo
sigamos escribiendo juntos
Recordaba que se están viviendo momentos difíciles e inciertos en ese
marco institucional,
pero que siempre cabe la posibilidad de pues de reformar o de modificar la
constitución para adaptarse a los tiempos
cumpliendo las normas y las leyes.
Uno de los titulares que decía el Rey también en la presencia
de las Cortes Generales es la mejor manera de conmemorar la Constitución es
cumplirla y decía,
nos llamaba a la reflexión a todos, cómo seríamos hoy los españoles si no
tuviésemos esta
Constitución de 1978 que garantiza derechos y libertades y la vigencia del
Estado social y
Democrático de Derecho...
...aquí en el patio de Florida Blanca...
...mucha presencia de compañeros de medios de comunicación..
...van saliendo algunos diputados...
...también algunos ministros que retoman la agenda...
...porque después del acto va a haber un cóctel..
...pero está previsto que a las 3 se retome el pleno...
...la sesión en el Congreso de los Diputados..
...también aquí en este patio se encuentran los vehículos oficiales...
...tanto de los Reyes como del presidente del gobierno...
...Pedro Sánchez, que comenzará una..
visita oficial a la India.
Una jornada importante aquí en el Congreso
con la que en la Cámara Baja las Cortes conmemoran estos 47 años,
dos meses y 15 días de vigencia de la Constitución de 1978.
Un acto
para recordar, decían, para defender la vigencia de esa Carta Magna..
Como os digo, ahora habrá un momento más distendido para poder charlar de
los reyes y de las autoridades con los invitados, sobre
todo con esos ponentes constitucionales que seguramente tengan en su memoria
muchos recuerdos de
aquel momento de hace 47 años.
Veíamos en el hemiciclo también a los expresidentes Felipe González y
José María Aznar, al que hemos visto volver a acceder aquí al hemiciclo hace
unos minutos.
También
algunos diputados como los de Podemos llevaban camisetas reivindicando que se
aplique la Constitución
en toda su integridad.
No han aplaudido el discurso de don Felipe, pero sí han asistido, no han
asistido a la sesión,
como estamos contando durante toda esta mañana, los partidos nacionalistas e
independentistas, bien porque rechazan
la Constitución o bien porque están en contra de la monarquía parlamentaria
No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el
derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido o fue
en
vano. Tengamos visión y perspectiva.
El camino recorrido por esta
España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos
siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos
No bajemos la guardia, no caigamos en el ensimismamiento, no seamos los
extremos de un cuerpo
que da bandazos en el aire.
Estamos obligados y obligadas a remar en la misma dirección
El trabajo de asegurar nuestra democracia es un trabajo comunitario.
Continuemos con el mandato
Sigamos amando con furia el porvenir.
Honremos esta Constitución
Bueno, pues a ese acto no han acudido los partidos nacionalistas.
Podemos y Vox sí lo han hecho, pero de forma crítica.
Donde no estaremos será en los actos posteriores.
No vamos a compartir espacio ni ningún tipo de celebración con un gobierno
absolutamente corrupto y mucho menos vamos a celebrar con el gobierno que
hayan convertido la Constitución en
papel mojado para dar cabida a todo tipo de tropelías, empezando por la
Amnistía
No sabemos que están celebrando porque la Constitución Española no se cumple y
ojalá
destinaran más esfuerzos a cumplir la Constitución y no a hacerse fotos y a
buscar titulares como están haciendo en el día de hoy.
Es un acto que realizan los
reyes de España y a nosotras no nos representan.
Sabéis que nosotras creemos que
la monarquía parlamentaria no es el sistema político que debería de estar
presente en nuestra Constitución, sino
una República
Y esta es una de las imágenes que nos deja este acto.
Pedro Sánchez y Felipe González juntos.
Es la primera vez que se ven desde que el expresidente del gobierno dijera que
va a votar
en blanco en las próximas elecciones generales.
Y la primera también desde que varios ministros del gobierno
le enseñaran la puerta de salida del PSOE a Felipe González
A él, al expresidente, le han preguntado por esa polémica en la
llegada al Congreso
Congreso
¿Cómo afronta el día después de lo que hemos visto de los ministros con las
peticiones
afecta mucho. Y se lo lanzamos en titulares.
¿El Congreso no tomará en consideración?
la iniciativa de Vox para prohibir el Burka en lugares públicos.
Junts rechaza la iniciativa que solo tiene
el apoyo del Partido Popular y UPN.
Ana Rosa Berraquero
Para que esa toma en consideración salga adelante necesita más si es que
no es y por lo que han dicho los partidos
esta mañana no cuenta con esos apoyos.
Se queda solo con los apoyos de PP, Vox
y UPN. PP y Vox ya han votado a favor de
iniciativas similares, por ejemplo, en el Parlamento
de Baleares. Creen los populares que prohibir el
Burka es una forma de luchar
contra el machismo y, en cambio, por ejemplo, en el gobierno, podríamos
preguntar también
a miembros del Ejecutivo y lo que dicen es que ellos entienden que esto pueda
ser un debate
pero que no están de acuerdo en que este debate parta de Vox porque
consideran que ellos hacen que
este sea un debate racista.
Argumentos que van en línea parecida
son los de Junts. Ellos dicen que están en contra del
Burka en lugares públicos, pero
que también están en contra de Vox y por eso la opción de los de Puigdemont
es presentar su
propia iniciativa. Esa iniciativa además pide la
delegación de competencias en seguridad
para Cataluña
fenómeno integrador, es un fenómeno disolvente de nuestra cultura.
Es una cuestión de identidad y de
seguridad. El Partido Popular ahora dice que va a
apoyar este tipo de iniciativas.
Pues vamos a ver si
es verdad. El posicionamiento de Junts es
clarísimo. Ni Burka ni Vox.
Es evident y
creo que todos lo vean, que los partidos de ultradreta saben bramar
mucho.
Eso han demostrado que saben hacerlo, pero también han demostrado que no
saben hacer leyes
señora Guardiola? ¿Compartir su feminismo
con Vox? ¿En serio?
¿En serio? Eso que les he escuchado hablar alguna
vez, ¿no?
Sobre las mujeres, sobre la violencia contra las mujeres
leis
se suma al feminismo de Vox.
¡Qué fantasía, ¿no?
Hay que decirle muy claro a la
ultraderecha, y nosotras lo vamos a hacer, que las mujeres en España no
necesitamos más prohibiciones, lo que necesitamos es más
derechos. Y que si quieren defender los derechos
de las mujeres, que apoyen la regularización extraordinaria que ha
conseguido
Podemos, que es como vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España
vivan mejor
No queremos dar apoyo a leyes que lo que quieran es criminalizar
determinadas
cuestiones si hay coacciones ya hay leyes el Código Penal ya tiene tipos
penales
de coacción para ir en contra de las personas que puedan obligar a otras
personas a vestir de una forma concreta
nos parece bien el burka no debiera haber un debate sobre ello tranquilo
como
digo, sereno, razonable?
Pues sí. Pero lo que no vamos a hacer nunca es
apoyar una propuesta de
VOX que lo único que pretende es avivar el odio contra el diferente en nuestro
país
Confundir un debate sobre el modelo de sociedad con un debate racista
que es lo que pretende Vox y ha pretendido con esta iniciativa,
transformar una cuestión fundamental
de derechos fundamentales en una iniciativa racista que es lo que ha
presentado
En Extremadura las negociaciones entre el Partido Popular y Vox continúan
atascadas, los de Abascal
acusan a María Guardiola de dar bandazos.
El presidente del Partido Popular les lanza este mensaje
La gente está haciendo su parte para el cambio.
No podemos permitir que fallen los partidos.
Nuestra obligación es ordenar la mayoría
de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo
No sabemos realmente qué es lo que piensa María Guardiola, porque un día
dice una cosa, otro día dice otra.
Nosotros negociamos con quien tenemos que negociar.
Hay un equipo negociador
por parte de ambos partidos que son los que tendrán que llegar a un acuerdo de
forma discreta y seria
y no como ha venido haciendo la señora Guardiola últimamente con este
espectáculo que desde luego no se merecen los extremeños
La excedil del Partido Popular en Móstoles ha
presentado esta mañana una querella contra el alcalde Manuel Bautista y
contra el Partido Popular por presunto acoso sexual y laboral y
otros cuatro delitos.
Una trabajadora del consistorio ha dimitido.
exconcejala lo que dice es que el alcalde supuestamente la acosó en tres
Melania Stüber
ocasiones, la acosó sexualmente y que lo que pretendía, lo que
buscaba era mantener una relación personal con ella.
Ante la negativa, ante el rechazo, el
regidor lo que inició, y esto siempre según el relato del abogado de la
exconcejala,
inició un patrón sistemático de hostigamiento y abuso.
Recordamos que hace dos
semanas, cuando se conoció que la exconcejala había denunciado estos
hechos,
estos comportamientos, el alcalde rechazó dimitir asegurando que el
relato no se corresponde con la realidad
Hoy hemos contactado con el ayuntamiento de Móstoles y lo que nos
dicen es que de momento no va a haber
declaraciones. La que sí ha dimitido es un cargo de
confianza del ayuntamiento, una decisión
dice, que ha tomado en coherencia con los hechos que han sido públicos
Mi cliente asistió hasta tres reuniones en las cuales no se le hizo el menor
caso a las denuncias que venía formulando en las mismas.
Se
tendrá que esclarecer qué conocimiento tenía de esa situación la presidenta de
la Comunidad de Madrid
y tendrán que venir a declarar las personas que han concurrido a esas
reuniones. Más cosas.
El Gobierno ha aprobado esta mañana el paquete de
medidas anticorrupción que anunció Pedro Sánchez tras destaparse el caso
Cerdán.
Palacio de la Moncloa Daniel Luis
¿qué detalles han dado?
¿Qué tal? Buenas tardes
Pues ocho meses después de esa comparecencia hoy ha llegado el día en
el que se han aprobado parte de esas medidas, un total de 84 que van a
modificar..
dado?
aquí en el Consejo de Ministros que se apruebe definitivamente en segunda
vuelta ya después del verano
Sobre todo esta medida pasa por la creación de una agencia independiente
contra la corrupción que se va a encargar
en principio de perseguir las vulnerabilidades en lo que se refiere a
la gestión presupuestaria o a la asignación de
subvenciones o de contrataciones, pero también hay otros puntos, por ejemplo,
se busca dar mayor
transparencia a las donaciones que se hacen a los partidos políticos, también
van a aumentar las penas de cárcel para los
corruptores, tanto públicos como privados, y se va a reforzar el papel
de la oficina que se encarga
de recuperar el dinero malversado.
Estas son unas medidas que se anuncian ahora y que ya venían
pidiendo, lo hicieron tras el estallido de ese caso Cerdán, tanto el socio
minoritario del gobierno sumar como también
los socios parlamentarios
Nuestra idea es que pueda volver la ley a lo largo de este primer semestre, es
decir, que
podamos aprobarla en definitivamente en los consejos de ministros antes de
la fecha de estival de vacaciones de forma que se remitiría al congreso para
que pueda
incorporarla la tramitación a la vuelta de vacaciones seguimos contigo Daniel
porque
otro de los temas aprobados ha sido la petición a la Fiscalía para que
investigue las grandes plataformas digitales por posibles
delitos de pornografía infantil con Inteligencia Artificial
Sí, es un paso más que ha dado Pedro Sánchez en ese intento de proteger a
los menores en el entorno digital.
Ya anunció en Dubái hace unas semanas la intención de prohibir a los menores
de 16 años el acceso a las redes sociales y ahora
lo que hacen, como dices, es pedir a la Fiscalía que investigue por su cuenta
los posibles delitos de violencia sexual
en las redes o de pornografía infantil en redes sociales como X, como TikTok o
como Meta
...información que generan principalmente...
...a través de sus inteligencias artificiales...
...de lo que se trata es de que el Ministerio Público..
analice estos hechos que exija responsabilidades penales ya no solo a
los creadores y a los difusores
de estos contenidos, sino también a las propias plataformas digitales como
últimas
responsables. Dice Pedro Sánchez que estas
plataformas muchas veces atentan contra la dignidad, contra la salud mental o
contra los derechos de niños y niñas.
Es una medida esta que ya se viene tomando...
...en países de nuestro entorno, por ejemplo..
en Francia en Reino unido también en Brasil o en Canadá y que está
estudiando también la comisión europea
Investigar y en su caso perseguir estos posibles delitos de violencia
sexual digital en las principales redes sociales.
Hay que poner coto y lo que no se puede
es que el propio algoritmo amplifique este potencial daño que pueden sufrir
nuestros menores
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde ya de forma definitiva a la
subida del salario
mínimo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha
vuelto a reprochar a la patronal que se haya descolgado del
acuerdo
Recuerdo que el presidente de la patronal percibe 23 veces el salario
mínimo interprofesional.
El gobierno de España hace su trabajo, pero
ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los
empresarios, como dijo ayer
el presidente del gobierno, paguen más.
Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro
país. Y continúa el debate de la izquierda
del PSOE
este sábado se presenta la nueva coalición bajo el lema un paso adelante
aunque de momento continúa la incógnita de saber
quién va a liderar ese proyecto
le damos un hálito de esperanza a la gente había una yo voy por la calle
siempre Antonio uniros algo que va
a ser determinante para el futuro de nuestro país es la posibilidad de
reeditar gobiernos, de fortalecer políticas
públicas y de carácter social.
Reabierta la línea de alta velocidad entre
Madrid y Andalucía casi un mes después del trágico accidente ferroviario de
Adamuz
En Adamuz vuelven a circular los trenes, 30 días después del accidente
que costó la vida a 46 personas y que ha mantenido cerrada la línea de alta
velocidad entre
madrid y andalucía durante este tiempo el tramo entre Villanueva de Córdoba y
córdoba capital se
realizaba por carretera a la espera de que las infraestructuras quedasen
completamente reparadas
Ahora con el visto bueno de Adif, los operadores tanto Renfe como sus
competidores Irio y Huigo
han retomado el servicio entre Madrid y Sevilla
Bueno, pues en este punto nos vamos a ir a Santa Justa, a la estación
sevillana.
Allí está Natalia Garmendian.
¿Cómo se ha vivido esta
reapertura por parte de los viajeros?
¿Qué tal, Ana Belén?
Pues con bastante
optimismo porque dicen que se van a renudar los negocios, el turismo.
Hoy aquí en la estación de Santa Justa, de la capital andaluza,
hay bastante movimiento, han empezado a funcionar otra vez los AVE, Sevilla,
Madrid, Cádiz,
Madrid, Granada, Madrid y también el Albia, Almería, Granada, Madrid.
¿La línea Huelva,
Madrid funciona... ...pero a partir de Córdoba hay que
coger el autobús...
...y lo único que no está operativo es..
la alta velocidad entre Málaga y Madrid...
...aunque Renfe ya estudia poner un plan alternativo..
que combine eso, tren con autobús.
¿Los Irio también han estado funcionando?
hoy con 14 trayectos entre Sevilla, Madrid y Barcelona.
Como decíamos,
hemos estado hablando con algunos de los pasajeros que iban a coger hoy el
tren, esa alta
velocidad que ha vuelto a unir la capital andaluza con la capital de
España y nos decían que tenían respeto
por pasar por la estación de Adamuz, donde el pasado 18 de enero ocurrió
ese trágico accidente.
Pero, como decíamos al principio de este directo, que lo recibían la
noticia con bastante optimismo porque se recuperaban otra vez los negocios en
Madrid..
y también el turismo
Gracias Natalia. Es lo que nos contaba desde Santa
Justa, una estación con muchísimo movimiento en Andalucía, es la de
Sevilla
El ministro ha dicho que la reapertura está dentro de la normalidad, lo decía
hace unos minutos el ministro
la normalidad propia de un día de retomar una infraestructura después de
un accidente muy grave
y con los ajustes lógicos de las limitaciones de velocidad, en concreto
en el tramo de Adamuz, que hasta que
no pasen un par de días no tendremos ya a pleno rendimiento
alegría que están sintiendo ya los vecinos de Grazalema que
ya lo ven ya pueden pasear por las calles de su pueblo los alumnos mañana
ya van a poder volver a las clases
es otro signo de que empieza a funcionar ya con normalidad esta
localidad tan duramente
castigada por lluvias e inundaciones.
Eso sí, todavía hay 200 vecinos que no han podido volver.
La mayoría de los negocios levantan la persiana.
Toca ahora, eso sí, evaluar daños.
Queda mucho trabajo por hacer
hasta recuperar la normalidad.
Pero bueno, ya están allí y ya se les puede ver hacer paseos
y un poco la vida cotidiana que hacían antes de estas borrascas
Sí, eso es. Por lo menos en este primer día de
vuelta a la normalidad, luz, el sol y eso está acompañando sobre todo..
en los ánimos. En puntos como este, por ejemplo, donde
nos encontramos, que fue una de las más afectadas, hemos visto escenas
que no se veían desde hace unos cuantos días, ropa tendida y terrazas ya en las
calles, gente
tomando el sol, tomando una bebida.
Había muchas ganas de eso
La mayoría de los vecinos ya están aquí.
Hoy ha sido un día de ir y venir de coches, de reencuentros, de
abrazos. Incluso el pueblo les ha recibido, como
ven, con este cartel que luce ya desde el balcón de
ayuntamiento. Bienvenidos a casa.
Había muchas ganas de volver.
Hoy respiran tranquilos la mayoría
de vecinos, aunque en torno a unos 300 todavía siguen sin poder volver a sus
viviendas, que permanecen
desalojadas de manera preventiva...
...pero eso sí, se están quedando en casas de familiares...
...hoy está siendo un día de mucho trabajo..
de limpieza, de valorar daños que sobre todo en comercios, en algunos comercios
de las calles más
afectadas que son esas que tengo justo detrás de mí, están siendo muy
cuantiosos.
Un día en el que aquí ya
están empezando a conocer las medidas de ayuda que se van a aprobar en el
video
Consejo de Ministros
ya tiene a la mayoría de sus vecinos de vuelta.
Vamos a ver qué nos encontramos
Y aunque la incertidumbre asoma y el agobio también.
Mío, cómo está todo.
Hay otras emociones
que tienen más peso...
...estos días he dicho muchas veces...
...que estoy trabajando la aceptación y la paciencia..
Y creo que como el resto del pueblo.
Del empeño de ese pueblo por intentar parar el agua son testigos aún estas
mantas en las puertas o estos diques improvisados.
Una determinación que, dicen, servirá
ahora para recomponerse.
Manos
a la obra para los 1.728 vecinos...
...que han podido volver el 80%
Nunca antes, nos cuentan, pasar este cruce camino a casa había sido
igual. Vida
normal para la que aún tendrán que esperar 259 vecinos.
Sus casas están en zonas que todavía..
no son seguras. Como nos decía Fabiola, desde
Grazalema, para reconstruir las localidades
no solo esas, sino las más afectadas por las borrascas en Andalucía y
Extremadura, el gobierno ha anunciado hoy
un paquete de ayudas de 7.000 millones de euros.
Ampliamos el paquete
de ayuda a más de 7.000 millones de euros.
El gobierno va a movilizar todos los recursos
que sean necesarios para reconstruir los pueblos y las infraestructuras
dañadas.
Lo hemos hecho
anteriormente a lo largo del periodo de vigencia de este gobierno y lo
seguiremos haciendo
durante todo el tiempo que haga falta otra de las consecuencias
de estas borrascas que pasaba una tras otra es que además de lluvias nos ha
dejado la crecida del
caudal por el deshielo de muchos ríos.
Entre ellos preocupa el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza
Blanca Ramos
Así es, aquí en este parque de la Torre del Agua en Zaragoza sí se ha notado
esa crecida del Ebro ordinaria.
Se trata de una zona muy cercana
al caudal que se ha quedado inundada ahora mismo el río ebro supera los
cuatro metros de altura y se
espera que se mantenga de forma sostenida con esta altura y con un
caudal de los 1.500 metros cúbicos por segundo
durante los próximos días.
Aunque podría haber algún repunte, el viernes se espera que esta creciera
ordinaria termine y que se alcancen
los niveles previos a este episodio.
Desde la Confederación Hidrográfica del EFRO nos aseguran que no se ha
detectado ningún problema
en las motas. Aún así, desde el Ayuntamiento de
Zaragoza sigue manteniendo ese plan de emergencias en alerta naranja
para evitar riesgos
Aquí en Miranda de Ebro, el río Ebro ya ha alcanzado el pico de la crecida de
la segunda avenida que se registra en la ciudad en pocos días
Ha llegado a superar los 500 metros cúbicos por segundo de caudal y la
tendencia en este momento
es descendente. El Ebro no se ha salido en ningún
momento de su cauce, sí que ha inundado
los paseos de las riberas.
La Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Miranda están
realizando
un seguimiento de esta crecida.
Se está informando a la población y se mantiene la vigilancia por
si esa tendencia descendente cambia
A su paso por Zamora el Duero ha saltado un meandro detrás de la línea
que marca esa alameda y ha inundado toda esta zona
de la rinconada... ...en el barrio de Villagodio.
Por ahora no hay desalojos, aunque el agua está
amenazando ya alguna vivienda.
La mayoría de esta zona inundada son fincas agrícolas
y segundas residencias de recreo.
Desde el ayuntamiento nos han explicado que estamos viviendo una crecida
atípica. En 2013, cuando el cauce creció hasta
los 1.600 metros cúbicos
por segundo, esta carretera no se inundó.
Hoy, en cambio, con un cauce inferior de 1.400
metros cúbicos, esta carretera sí que ha llegado el agua hasta aquí
Tragedia en Manlleu Barcelona.
Cinco jóvenes, tres de ellos menores a
muerto en el incendio en un trastero ubicado en la azotea de ese edificio.
Todo ocurrió en torno a las 9 de la noche
Fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma.
Los Mossos tratan ahora de determinar cómo se originó
ese fuego. Sara Torremocha, ¿cuáles son las
hipótesis principales que manejan?
Noticia de última hora, hace pocos minutos
que ha hablado la portavoz de los Mossos aquí y ha descartado que
existiera una explosión
o deflagración y también que se hallara una bombona de gas de la risa como se
había apuntado según algunas
fuentes... ...todo apunta que algún objeto habría
quemado...
...provocando una fuerte combustión..
y al parecer todo apuntaría que las víctimas podrían haber muerto por
inhalación de humo.
Ya
también teniendo en cuenta que ha sido un incendio de poca llama y que se
había extinguido en tan solo media
hora. Aún no ha finalizado la identificación
de los cadáveres, pero la investigación continuará fuera
del edificio. Están abandonando los agentes de los
Mossos de Escuadra y también habría finalizado la tarea
de la unidad central de inspección ocular que estaba trabajando para
determinar el origen del incendio
y la cronología del fuego.
A las 7 de la tarde está convocado un minuto de silencio delante del
Ayuntamiento de Manlleu, en el que asistirá el presidente de la
Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior,
Núria Parlón. También se han decretado tres días de
luto oficial por la muerte de estas cinco personas
En este trastero se originó el fuego.
Está situado en el piso más alto de un
edificio de cinco plantas de la localidad de Manlleu Barcelona y según
los vecinos no vivía nadie
Era utilizado como un lugar de reunión
Era un local de ocio de chavales...
...de pasar la tarde e irse a casa cada uno...
...ninguno vivía ahí.
Los bomberos recibieron el aviso en torno a las nueve de la noche..
y activaron hasta 13 dotaciones.
En apenas media hora consiguieron extinguir las llamas,
pero no pudieron hacer nada por las víctimas.
Cinco jóvenes, varios de ellos menores de edad
El resto de los vecinos fueron evacuados del edificio a un centro
cívico cercano y de madrugada han podido volver
a sus casas
Los mozos han iniciado
una investigación...
...para conocer las causas...
...y un equipo de científica recoge pruebas...
...en el lugar del incendio
Trata de una tragedia que tiene un impacto evidente con gente joven y por
lo tanto necesitamos especialistas que
actúen en consecuencia.
El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y esta tarde se ha
convocado un minuto de silencio por las víctimas
Más asuntos. Bruselas ha abierto una investigación a
Sein, el gigante chino de venta online, por no controlar supuestamente
la oferta de productos ilegales o peligrosos.
La comisión también estudia si su sistema de venta es adictivo
Nueva investigación de Bruselas, esta vez dirigida contra la plataforma china
Shane. La comisión ha anunciado que va a
investigar la venta de productos ilegales como las muñecas sexuales con
aspecto
infantil que pueden constituir, dice Bruselas, material de abuso.
También la venta de armas
o productos inseguros como juguetes, cosméticos, ropa o bisutería que pueden
suponer un
riesgo para los consumidores de la Unión Europea.
La comisión investigará además el diseño adictivo de la
plataforma y su sistema de recomendaciones.
Con este anuncio la Comisión Europea da un paso más contra las
grandes plataformas que incumplen el reglamento de servicios digitales
europeo.
Hace tres semanas
abrió también una investigación a X por las imágenes sexualizadas que genera la
inteligencia artificial GROP
Brock
prolonga la senda alcista que iniciaba ayer.
Sí, ¿qué tal? Hemos visto indefinición en la apertura
de las bolsas
europeas pero el Ibex 35 enseguida ha comenzado a caminar con determinación y
así sigue hasta ahora
con subidas que rondan el medio punto porcentual.
En algún momento de la negociación se ha llegado a aproximar a los 18.000
puntos. El nombre propio del día hoy es
Senagas.
La gasista ha publicado cuentas esta mañana en 2025
deja tras las pérdidas, vuelve al beneficio y hemos visto a sus acciones
titubear al principio
de la negociación, pero a esta hora ya vemos subidas en torno a un punto
porcentual y es que hoy es una jornada en la
que sube la energía.
Las posiciones más alcistas de la tabla del IBEX 35 son para
compañías como Endesa, como Naturgy o como Redella y Verdrola también con
subidas notables
en esta jornada. Una jornada en la que se retoma la
actividad en Wall Street, ayer estuvo descansando por festivo
Los futuros anticipan caídas al otro lado del Atlántico.
El foco está puesto de nuevo en esas dudas
que suscita la inteligencia artificial y su recorrido.
Y vemos como los futuros anticipan las caídas más abultadas
en el tecnológico Nasdaq.
Por lo demás, pendientes del petróleo, de esas conversaciones que mantienen
Irán y
Estados Unidos, tenemos al barril Brent ligeramente subiendo, se acerca a los
69 dólares el
bitcóin está moviéndose en torno a los 68.000 dólares después del tropiezo de
las últimas horas y tenemos
al oro por debajo de esa barrera psicológica de los 5 mil dólares la
onza
Otro dato económico, la deuda pública en términos absolutos crece un 5% en
2020
hasta rozar los 1.700 billones de euros.
Supone un 100,8% del
PIB, cae casi un punto y mejora el objetivo del gobierno.
La Seguridad Social subió el año pasado
hasta los 136.000 millones, 10.000 millones más frente a los 34.800
millones
de 2018
Y en este punto nos vamos a la redacción del Canal 24 horas.
Martes ya tenemos datos actualizados de los embalses.
Lluís Guilera, ¿cuáles son?
Sí, además tenemos noticia porque después de este tren de borrascas que
ha afectado nuestro país, hasta nueve borrascas de gran impacto
desde que se empezó este año 2026.
Las consecuencias es que la reserva hídrica de nuestro
país, el nivel de los embalses está en máximos que no veíamos en los últimos
12 años
El aumento respecto a la semana pasada fue del 5,2%, por lo tanto la capacidad
total de los
embalses está ya al 82,5% de su capacidad.
Son aumentos
no tan importantes como las dos últimas semanas en las que hubo incluso
incrementos récord
pero igualmente llegamos a un nivel que, como decía, no se veía desde el
año 2014
Gracias, Lluís. Les hablamos ahora de las Islas
Canarias.
Lluís
Allí preocupa y mucho la calima que está invadiendo el cielo del
archipiélago y además allí es que están en carnavales
recomendando a las personas que puedan tener problemas respiratorios que tomen
precauciones
Estos carnavales la calima está siendo protagonista en Canarias.
La buena noticia es que a partir de este mediodía
comienza a disiparse ese polvo en suspensión procedente del continente
africano y que ha reducido la visibilidad hasta los 3.000
metros. Otra de las consecuencias de ese polvo
en suspensión, que han aumentado las temperaturas, sobre todo las mínimas en
todo el mundo
el archipiélago. Estos días la concentración de
partículas oscila entre los 50 y los 200
microgramos... ...por metro cúbico...
...lo que ha obligado al gobierno canario...
...a decretar la prealerta...
...que dirige sobre todo..
a mayores, menores y personas con problemas respiratorios y de corazón.
El consejo para ellos es que eviten
la exposición prolongada al exterior...
...que mantengan las ventanas cerradas y que no hagan ejercicio..
al aire libre
Martes de carnaval y por cuarto día consecutivo, madamas y galaneras
recorren las calles de Cobres en Milaboas con sus trajes y sombreros
libre
repletos de colorido floreste
siglo XVIII solo se interrumpió la guerra civil y más recientemente por la
pandemia de COVID.
Es el único
carnaval tradicional de Galicia cuyos protagonistas van sin más cara a cara
descubierta, bailando distintas danzas
muñeiras, otas o pasadobles para conseguir dinero para la fiesta.
Llevan meses ensayando
Los padres y abuelos de muchos danzantes ya participaban en este
entroido que aspira a ser declarado
...Fiesta de Interés Turístico Nacional"
Bueno, pues están viendo en sus pantallas cómo está celebrando China su
Año Lunar.
Ha mezclado un mar
humanoides con humanos, esa unión entre máquina y
hombre en una gala en la que en el escenario hemos visto a
robot humanoides hacer saltos acrobáticos, volteretas, movimientos
coordinados
junto, pues eso ya lo ven, con un grupo de humanos
Gracias por ver el
feliz año nuevo o Fiesta de la Primavera.
Esta es la celebración más importante del año en
China y también son las vacaciones más largas de su historia.
Las autoridades han extendido un día más
hasta los nueve días el periodo oficial para impulsar el consumo.
En estas fechas se
dispara el gasto en compras, ocio, restauración y el gobierno central ha
inyectado unos 250 millones
de euros para incentivar el consumo con subsidios, descuentos, vales de compra.
El
año nuevo chino también genera el mayor éxodo humano del mundo.
Este año se espera conseguir
un nuevo récord... ...9.500 millones de desplazamientos...
...el gobierno calcula que el sector del turismo..
ingresará estos días más de 85.000 millones de euros, un 7% más
que el año pasado. Aún así, el gasto turístico per cápita
se recuperaría solo al
92% del nivel que había antes de la pandemia.
En un contexto de guerra arancelaria
e incertidumbre, China espera que ese pico de consumo dé un empujón a su
crecimiento para depender menos
de las exportaciones
Dragones, farolillos, fuegos artificiales representan la estética de
la Fiesta de Primavera en China
una fiesta que da inicio al año nuevo chino, el año del caballo en esta
ocasión.
Así lo recuerda la gala
anual de la televisión pública que este año tuvo como lema el corcel galopa,
impulso imparable
...pero lo tradicional se ha unido a lo futurista este año.
En esta gala reconocida por el Libro Guinness de los
Récords como el programa de televisión anual más visto del planeta, las danzas
tradicionales se han mezclado con los robots
con inteligencia artificial que han realizado coreografías perfectamente
sincronizadas para sorpresa de los
espectadores. Por todo el país se suceden las
celebraciones.
Figuras de dragones con más de 100 metros de
longitud, como esta de Xije, rodeada de decenas de faroles.
El dragón ardiente de Sichuan ha
competido este año con pequeños drones con forma de dragón que sobrevuelan la
ciudad y los farolillos chinos han convivido
con riadas de hierro fundido que brillan en la oscuridad
Hasta la antigua Ruta de la Seda ha tenido un recuerdo en la ciudad de
Hasgar, que fue centro comercial y ciudad de fusión entre las culturas
china, india, islamista y europea hace más de 500 años
y planea más ataques sobre infraestructuras
energéticas. Es la advertencia que hace Zelensky
horas antes de que se retomen en Suiza las conversaciones de paz con
Rusia. Con la mediación de Estados Unidos van
a tratar de acercar posturas en la cuestión territorial, una de las
más complejas cuando está a punto de cumplirse cuatro años de
guerra.
Y también en Ginebra han arrancado la segunda ronda de negociaciones
indirectas entre Irán y Estados Unidos
sobre el programa nuclear iraní.
El Ayatollah Khamenei considera estúpido,
dice, tratar de determinar de antemano el resultado del encuentro
Acusa de ello a Estados Unidos después de que Trump haya asegurado que Irán no
querrá las consecuencias de la falta de acuerdo
Muy distanciadas acuden las partes a la embajada de Oman en Ginebra.
Allí transcurre la segunda ronda
de negociaciones sobre el programa nuclear iraní desde la guerra de los 12
días.
El ministro
de Exteriores iraní, Abbas Arachi, ya ha dicho que no renunciará por completo
a su programa de enriquecimiento de uranio ni al de
misiles balísticos.
Washington rechaza tanto las armas nucleares como los misiles de largo
alcance. Y pese a esas líneas rojas, Trump
señalaba que espera que esta vez el régimen
de los ayatolas sea más razonable.
Creo que quieren
un trato, ha dicho el presidente de Estados Unidos, convencido de que no
querrán las consecuencias de no lograrlo
Recuerda que ya estuvieron cerca de ello hace meses y la negativa de Irán
acabó con los ataques de los B2
a las instalaciones nucleares iraníes.
El ayatollah Khamenei ha restado importancia a las amenazas
y ha criticado la postura estadounidense.
Califica de Estupido predeterminar el resultado de una
reunión. Como medida de presión sobre Teherán,
Washington ha enviado su mayor portaaviones a Oriente Próximo
donde ya tiene una potente flota.
Irán exhibe músculo militar en el estrecho de Hormuz
con las maniobras que obligan a cortar durante horas el tránsito de naves en
algunos tramos
Un atentado suicida en Pakistán deja al menos 24 muertos
Un grupo de insurgentes se empotró un vehículo cargado de explosivos contra
un muro que rodea una base militar.
En una zona fronteriza, el
muro se vino abajo.
También varias casas donde ha muerto una niña y varios civiles han resultado
heridos
El atentado se produce en un momento en el que está repuntando la violencia
extremista en esa zona de la frontera
Y el ministro
de Exteriores ha confirmado que España va a enviar ayuda humanitaria a Cuba a
través de la ONU.
El anuncio llega tras recibir a su
homólogo cubano aquí en Madrid.
La reunión se produce en un momento especialmente delicado para la isla
sometida a
un bloqueo petrolero que amenaza con paralizar su economía
El objetivo
el
nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León Jr.,
puesto que llevaba vacante desde julio de 2024 cuando la anterior responsable
que ha ocupado
dejó el cargo
El enviado de Trump ya ha marcado una de sus prioridades, convencer a España
para que aumente el gasto en Defensa
el 5%
Air Europa retoma hoy de forma gradual sus vuelos entre Madrid y Caracas,
convirtiéndose la primera aerolínea española en reanudar las
operaciones con Venezuela tras casi tres meses de suspensión.
Plus Ultra lo hará a principios de marzo.
Iberia
en abril.
Y la policía sueca investiga un caso de violación
que recuerda mucho al de Giselle Pellicot en Francia.
Un hombre está detenido después de que su mujer le haya denunciado
por ofrecerla a más de un centenar de hombres desde 2022.
La fiscal a cargo
de la investigación no ha dado más detalles de si la mujer fue drogada,
pero sí ha dicho que cuentan con documentos y
grabaciones telefónicas y que están interrogando a hombres que
supuestamente pagaron por abusar de
ella. El hombre fue detenido en octubre, pero
el caso se ha conocido hoy justo cuando Yesel Pelicot publica sus memorias
E incluso las mujeres
de estos individuos que acudieron a testificar decían que era imposible que
sus maridos, sus amigos, fueran violadores
Pero yo habría podido ser una de esas mujeres.
Es parte del testimonio de Giselle Pellicot que hoy
publica su historia, descubrir que su marido y decenas de hombres la drogaron
y violaron durante años
La entrevista con Páginas 2 se emite este sábado a las 12 menos cuarto en La
2
Es la mirada de una mujer que ha transformado el horror en
fuerza, dignidad y esperanza.
Su infierno se convierte ahora en un himno a la vida
El libro es todo esto.
Atraviesa la desgracia, las alegrías y las penas para llegar a la conclusión
de que podemos seguir adelante e incluso volver a enamorarse.
Durante diez años fue drogada y
violada en su propia casa por 50 desconocidos y su propio marido.
Y no se escondió
pidió que el juicio fuera público para que la vergüenza cambiara de bando.
Las víctimas no deben tener vergüenza
pueden mantenerse en pie y dignas, como yo me intenté mostrar a lo largo del
juicio
El libro arranca la mañana en la que descubrió el monstruo con el que
llevaba compartiendo los últimos 50 años de
su vida, pero también recorre su difícil infancia, su carrera, la
maternidad y la
búsqueda de la felicidad.
Su voz y su lucha resuenan en todo el mundo, pero las mentalidades, dice,
tienen que cambiar.
Las jóvenes generaciones, sea cual sea su entorno
o su historia, pueden impulsar la evolución de las mentalidades para
cambiar esta sociedad machista y patriarcal
en la que todavía estamos hoy en día.
Con una serenidad asombrosa, asegura que todavía
tiene fe en la gente.
Esa es ahora su fuerza.
Esa es, dice, su venganza
Bueno, pues momento de los deportes.
El Barcelona pierde el liderato en la Liga.
Nos da
todos los detalles Estela García
Hola, ¿qué tal? El Barça se ha dejado la primera
posición anoche en Montilivi.
Los de Flick..
atraviesan un momento de dudas.
Primero fue el bache copero contra el Atleti y ahora pierden..
el liderato de la Liga a pesar de la gran actuación de su portero y de
Cubarsí
Una nueva exhibición de Joan García no fue suficiente para evitar la derrota
del Barça en
Montilivi. Un partido plagado de ocasiones en el
que los culés pudieron marcharse al descanso por delante
de no ser por el palo.
El marcador se abrió ya en la segunda parte tras un gran remate de cabeza de
Cubarsí
Aunque la respuesta del Girona fue inmediata y Lemar puso el empate a
placer.
Los de Míchel comenzaron a tener
las mejores ocasiones y demandaron lo mejor de un Joan García que respondió y
de qué manera, pero que nada pudo hacer
ante este disparo de Fran Beltrán.
El 2-1 en el minuto 86, el Barça iba a tener su ocasión
de empatar en el descuento, pero terminó anulada por fuera de juego.
Joel Roca se marchó expulsado y los de
Flick cediendo el liderato
Hoy ha sido un partidazo.
Muy injusto que se hable de una jugada después del partido
que hemos visto.
Gracias a esa derrota del Barça, el Madrid es el nuevo líder de la Liga con
dos puntos de
ventaja. Esta noche les toca Champions y en
frente tendrán al Benfica de Mourinho
El último partido entre ambos se lo llevaron los portugueses y el Madrid
tiene ganas de reivindicarse
Hasta aquí, hasta Lisboa ha venido el Real Madrid buscando que le haga de
puente entre los dieciséisavos y los octavos de final.
Esta repesca que tiene que jugar tres semanas después de caer aquí en Lisboa
precisamente ante el Benfica también, aquel 4-2 con el gol de Trubin.
Pero ahora llega con mejores sensaciones
sobre todo en la Liga, donde lo ha ganado todo desde la llegada de Arbeloa
y además ha recuperado el liderato después del
pinchazo del Barça...
...ante el Girona...
...hoy en principio volverá al once...
...Mbappe en lugar de Gonzalo..
y el técnico blanco tiene las bajas de Asencio Rodrigo y Bellingham
Bellingham
El alma del Benfica va a ser muy parecido a lo que vimos hace tres
semanas.
Un
líder que yo creo que es el que les marca el camino.
Yo he dado
En este hotel de concentración descansará el Atlético de Madrid antes
de poner rumbo esta tarde al
primer entrenamiento en un estadio que no les trae muy buenos recuerdos.
Hace tres años fue el Brujas quien le eliminó
de la Champions. Ahora al equipo rojiblanco le toca
dejar atrás la derrota en liga ante el Rayo Vallecano
y centrarse en esta eliminatoria de Champions.
La primera parada es aquí en Brujas
y Simeone llega sin Nico y sin Barrios
Y sin fecha de vuelta tenemos a Nico Williams que ha tenido que parar.
La razón, la pubalgia que lleva meses arrastrando será una baja
fundamental para el Athletic y también para la Selección.
A menos de mes y medio de la Finalísima que se juega
contra Argentina en Doha
Sorpresa monumental
en la final de parejas de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.
La pareja japonesa..
compuesta por Riku Miura y Ryuichi Kihara, firmó un programa libre récord
del mundo
para remontar los siete puntos de desventaja con los que partían
Las lágrimas después de conseguir lo que parecía impensable
Se resarcieron del error en el programa corto y se deslizaron desde la quinta
plaza hasta subir al oro
gracias a este ejercicio.
A ritmo de Gladiator crearon una rutina hermosa con una ejecución
perfecta. Saltos de máxima dificultad,
elevaciones limpias y una sincronía
hipnótica. Eran los doble campeones mundiales y
sentían esa
presión, pero los movimientos conquistaron al público y a los jueces
Una magnífica actuación de los nipones para sumar un nuevo récord del mundo y
la puntuación más
alta de toda su carrera
También hay alegrías para la delegación española.
Uno de nuestros abanderados ha obtenido una muy buena posición en slalom
King Salaric se enfrentó a la nieve y los banderines y salió triunfante.
Consiguió un décimo noveno puesto que sabe..
a mucho más
Kim Salaric acabó ayer décimo noveno en la prueba de slalom disputada en Bormio
después de completar las dos mangas, algo que no había conseguido en sus dos
más
ediciones originales
climatológicas fueron realmente duras, estaba nevando y apenas había
visibilidad y el propio Kim tuvo un susto
tremendo. De hecho, más del 50% de los
deportistas no pudieron acabar esa primera manga
Dos mangas, que la primera creo que podía haber hecho mejor, pero la
segunda ha intentado dar lo máximo.
Hay que pulir detalles, pero me voy contento con este resultado, así que a
seguir trabajando
Y hablamos de otra abanderada, esta vez de los Juegos Paralímpicos de Invierno.
Audrey Pascual será quien porte la bandera española
La esquiadora liderará a nuestros cinco representantes y un equipo de apoyo de
16 personas en la cita de Milano
Cortina. Lo veremos aquí, en Televisión
Española, a partir del próximo 6 de marzo
Siempre ves los abanderados en la tele y dices, pues estaré yo ahí en algún
momento y parece que sí, que el ir a unos juegos se hace realidad y me hace
mucha ilusión el ser yo quien
lleve la bandera en el desfile.
Sin dejar la nieve nos vamos hasta Andorra
Allí se han dejado ver los mejores esquiadores y snowboarders freestyle
del momento
el temporal de nieve de estos días
en Gran Valera no equipsó la gran fiesta de este evento que cumple dos
años y que como ven se celebraba por la noche
Reunía a varios artistas dispuestos a asombrarnos con sus trucos ya sea con
una tabla de snowboard o con unos esquís en los pies
Aunque el frío y la nieve hicieron acto de presencia, el público no faltó y así
se veía desde el cielo este particular
recorrido. Fue una de las mayores nevadas de los
últimos 25 años, pero la tormenta transformó este escenario
heredero del histórico
Atomic Night Fever y volvió a combinar competición show y proximidad con el
público, consolidando este formato que ya
se convirtió en una referencia hace años.
Esta edición destacó por un recorrido completamente nuevo, mucho más
exigente,
y diseñado para potenciar la creatividad y la innovación en cada uno
de los módulos
Esta segunda edición de la Red Bull Night Red reunió a más de 2.000
espectadores en un circuito que incluía dos estructuras principales, el
técnico Star Rail y un potente Full Jump.
Pero bueno, más allá de la teoría, en este caso se puede aplicar eso
de al mal tiempo buena cara y hay que destacar sobre todo el buen ambiente
que reunió tanto dentro
como fuera de la prueba a los aficionados al deporte extremo
Ha sido una semana muy buenas de entrenamiento, de intentar mejorar lo
que queremos mejorar
Me encantaría ganarlo, levantar trofeo, llegar a la final.
Ya lo han
oído, este martes Alcaraz debuta en el torneo de Doha.
Es el primer certamen del español tras ganar en
Australia y se enfrentará esta tarde al francés Rinderneck
En Fórmula 1 hay acuerdo entre la FIA y el Gran Premio de Montmeló para los
próximos años.
El circuito catalán permanece en el campeonato hasta 2032 alternando una
carrera cada
dos
años
Y la selección española de baloncesto sigue su hoja de ruta rumbo al Mundial
de 2027 de Catar.
La siguiente ventana será
una doble cita frente a Ucrania.
Chos Mateo, esta mañana en Oviedo, ha dado la lista de
convocados. El Seleccionador repite la fórmula con
la que consiguió las dos victorias en noviembre
16 jugadores donde están Izan Almanza del Real Madrid e Isaac Nogués del
Valencia Basket
Liberados por sus equipos pese a la Euroliga.
El primer partido en Riga el 27 de febrero y el segundo en Oviedo el 2
de marzo. Los dos se verán en Teledeporte
Y no dejamos el baloncesto porque ayer se celebró la Gala Gigantes donde se
vivió un momento muy especial.
Se rindió homenaje a los integrantes de aquella España campeona del mundo en
2006 en Japón.
El primer título
que marcó el camino para una era dorada en el baloncesto.
Hemos estado con uno de los campeones,
Alex Mumbrou. Después de 20 años volver
a encontrarnos casi todos, nos faltaba alguno, echamos de menos, a Pau, a
Navarro no pudieron venir, a Marc, pero
la verdad es que fue un bonito reencuentro.
Siempre digo que fuimos un poco los primeros, porque luego es verdad que
vino
Rafa Nadal Alonso, el fútbol, volvieron a ganar el Mundial, pero
bueno, a lo mejor abrimos un poco las
puertas a ser campeones del mundo de algo
Pues así nos vamos con baloncesto, Ana Belén, y si no me equivoco tú vas a
hablar de amor
Voy a hablar. ¿Estás enamorada, Estela?
Estoy enamorada, cruzo dedos para seguir así.
¿Y tú? Yo también.
¿Y tú has pasado por el Arco de los
Enamorados? No he tenido el gusto, ¿no?
No, yo tampoco y llevo más de 20 con Juan Ignacio, no te digo más.
¿Te explico por qué?
A ver, que nos cuentas, que tengo curiosidad.
Bueno, pues que no cunda el pánico.
Es verdad que es una pena que se haya caído, pero..
si usted no ha pasado por ahí, puede durar años y años como Estela y como
yo, el famoso arco de los
enamorados en la costa italiana se ha caído por el temporal.
Y lo peor de todo es que se ha caído el Día
de San Valentín esta formación rocosa era uno de los puntos más fotografiados
del Adriático escenario de
declaraciones de amor y peticiones de mano.
La leyenda cuenta que una pareja se estaba dando un beso, vino la marea y
le sorprendió
y desaparecieron. Y según la tradición, quien se besa
allí bajo el arco sella su amor para
toda la vida. El arco, eso sí, no ha podido aguantar
los temporales
Y hablando de borrascas, ojo porque llega otra aquí a nuestro país y se va
a llamar Pedro
Va a sacudir España desde mañana hasta el jueves y es la decimosexta de la
temporada
Jornada hoy marcada por la recuperación anticiclónica...
...aunque claramente avanza por el Atlántico...
...una nueva borrasca con frentes, con isobaras muy juntas...
...que va a hacer que sobre todo mañana...
...arrecie el viento, el oleaje y también las precipitaciones.
Hoy en la Costa Norte, fuerza 7, oleaje de más de..
4 metros de altura, como ven con el avance de las horas el viento será cada
vez más significativo en más zonas de España, con rachas fuertes o
muy fuertes. Y atención, en la costa norte, arrecia
el temporal marítimo, fuerza 8, oleaje de más de..
7 metros de altura.
También aumenta el temporal marítimo en el Mediterráneo
Hoy algunas precipitaciones en puntos del norte peninsular, muchas nubes
bajas y nieblas, atención en las carreteras, y riesgo de deshielos en el
norte
Siguen muchos ríos en niveles rojos, niveles de riesgo, como saben, y
todavía va a aumentar ese deshielo, lo
cual sigue empeorando esa situación.
Hablamos de algunas acumulaciones de precipitación sobre todo en el norte
peninsular y de calima
en Canarias, que sigue reduciendo la calidad del aire y también la
visibilidad.
En el resto de España, intervalos de
nubes con grandes claros, que también permite que suban las temperaturas
hasta los 25 grados en zonas del sureste peninsular
también en Andalucía, Málaga 24 y más de 24-25 en puntos de Canarias
Mañana las precipitaciones se extenderán desde el noroeste hacia más
regiones, podrían ser intensas en el noroeste.
Atención a las nevadas
mañana en el noroeste peninsular, también en el norte, Pirineo e incluso
en otras zonas.
La cota de nieve
irá bajando progresivamente, incluso por debajo de los 1.300 metros.
Puede haber precipitaciones tormentosas, sobre todo
en el noroeste peninsular y de nuevo muchas nubes bajas y muchas nieblas.
Temperaturas en descenso, bajada de mínimas,
prácticamente generalizada, ambiente más frío y también bajan las máximas
casi de forma
generalizada durante la tarde.
Aún así, calor o valores altos, mejor dicho, en el sureste peninsular y
también en puntos negros
de Canarias. La situación marcada por la llegada de
una nueva borrasca que aumenta el viento, el oleaje y
también las precipitaciones
