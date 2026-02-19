Desirée Vila conquista 'Top Chef' con talento, humor negro y una gran lección de vida

Desirée Vila entró, por primera vez, en las cocinas de Top Chef con alegría y desparpajo. Y desde ese día, la atleta paralímpica no solo nos ha enseñado sobre cocina, sino que también nos ha dado una lección de vida que nos demuestra que, incluso en las situaciones más difíciles, el humor siempre es un gran aliado.

Desirée es una buena cocinera, pero también ha demostrado gran capacidad para trabajar en equipo, una sensatez infinita, mucha paciencia y compañerismo. Y es que la deportista nos ha regalado grandes momentos y, sobre todo, mucho humor negro.

00.35 min Top Chef | El humor negro de Desirée Vila

El salto de miel de Desirée Parece que casi todo lo que hace Desirée, lo hace bien. Ya lo dijo en su presentación: “Vengo a demostrarle a mi familia que el deporte no es lo único que se me da bien”, explicaba. En la primera prueba, Desirée ha vuelto a demostrar su capacidad para la repostería, cocinando unos pestiños con miel que han dejado buen sabor de boca a sus comensales. “Nos has presentado dos buenos platos de pestiños, no se te han abierto al freírlos y están muy ricos”, sentenciaba Eva Arguiñano. Por último, Desi añadía: “Yo con esta prueba siento que he saltado bien lejos”. El segundo cocinado no ha dejado ni a los concursantes, ni a los jueces, satisfechos. Eso sí, ha demostrado que la joven es una gran compañera. Y, aunque su plato parecía “vómito de unicornio”, el jurado ha llegado a la conclusión de que los crepes estaban muy bien hechos. Por último, Desi ha trabajado junto a Mariano y Samantha en una prueba que traía consigo un gran desafío: averiguar de qué se trataba el postre sin poder ver nada. En pleno cocinado se han dado cuenta de que estaban preparando una porción menos de lo que esperaba el jurado, por lo que los nervios les han acompañado hasta el final. Por suerte, el jurado lo ha valorado muy positivamente. Top Chef: Dulces y Famosos Top Chef: Dulces y famosos - Programa 2 Los concursantes afrontan una exigencia cada vez mayor. Una noche cargada de emoción y sorpresas, como la aparición de una caja negra que se convie... Ver ahora

La segunda pastelera Top Chef de la temporada Si algo tenemos claro es que Desirée no esperaba convertirse en la pastelera Top Chef de la semana. “Una parte de mí dice que soy una crack y la otra parte dice ‘vale, pero no te acomodes’”, explicaba la joven. Se trata de una decisión que ha tomado el jurado para premiar el incansable trabajo de la deportista, tanto en grupo como en solitario. Finalmente, Eva ha concluido: “Nos ha resultado muy agradable verte trabajar”. 00.49 min Título: Top Chef | Desireé Vila, pastelera Top Chef de la semana