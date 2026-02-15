Conoce a los participantes de ‘Top Chef’: divertidos, dulces y muy famosos

¿Te imaginas a la cuñada de Cristiano Ronaldo peleando por conseguir los mejores ingredientes para sus postres? ¿Y a Roi y Natalia dejando de cantar para ponerse manos a la obra con todo tipo de postres de alta cocina?

Si algo tiene Top Chef es que está lleno de sorpresas, de situaciones inesperadas, y sobre todo, trae consigo a unos concursantes muy dulces y famosos que no van a dejar indiferente a nadie. Te los presentamos.

Belén Esteban Auténtica, directa y sin filtros, así es y así seguirá. Nunca cambiará. Convertida en un fenómeno mediático desde hace más de dos décadas, ha sabido ganarse al pueblo con su cercanía y humildad. Apasionada, impulsiva y profundamente humana, Belén se enfrenta ahora a un reto muy distinto y, además, con una dificultad añadida: es diabética y no podrá probar sus cocinados. Esta vez, lejos de la polémica y los titulares, se adentra en un terreno donde mandan la paciencia, la técnica y el esfuerzo. ¿Será capaz “la princesa del pueblo” de conquistar con sus platos tanto como con su verdad? No te pierdas a Belén Esteban cocinando en 'Top Chef: dulces y famosos'

Luis Merlo Luis Merlo ha vivido muchas vidas sobre los escenarios y frente a las cámaras, y nosotros hemos sido testigos de ello. Nacido en el seno de una familia de artistas, aprendió pronto que el arte también se cocina a fuego lento, con paciencia y verdad. Ahora, en un giro inesperado de su propia historia, Luis se adentra en otro territorio donde la emoción también es protagonista: la cocina. Con la misma pasión con la que habita un personaje, se dispone a cruzar las puertas de Top Chef, dispuesto a demostrar que la creatividad no entiende de límites y que el talento, como los grandes platos, puede nacer donde menos se espera. No te pierdas a Luis Merlo en 'Top Chef: dulces y famosos'

Mariano Peña Con décadas de experiencia en teatro, cine y televisión, llega a Top Chef para mostrarnos quién hay detrás de ese hombre que tantas veces nos ha hecho reír desde nuestras casas. Sin embargo, si hay un papel que lo ha convertido en icono es el de Mauricio Colmenero en Aída. Durante años, Mariano ha estado “detrás de la barra del bar”, dando vida a uno de los personajes más irreverentes y memorables de la ficción española. Ahora, sale de esa barra para empezar a cocinar postres y demostrarnos que, a veces, querer es poder. Y más cuando se trata de cocina. No te pierdas a Mariano Peña en 'Top Chef: dulces y famosos'

Eva Isanta Con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, su rostro es inolvidable gracias a personajes que ya forman parte del imaginario colectivo, especialmente por su papel en La que se avecina, donde demostró una vis cómica arrolladora. Ahora, Eva llega a las cocinas para permitirnos conocer una nueva faceta suya: la de repostera. Un escenario nuevo que nos permitirá descubrir a la actriz y seguir divirtiéndonos con ella. ¿Logrará conquistar al jurado con la misma naturalidad con la que conquista al público? No te pierdas a Eva Isanta en 'Top Chef: dulces y famosos'

Samantha Ballentines Se trata de una de las drag queens más vibrantes y creativas del panorama nacional. Reivindicativa, divertida y dicharachera, Samantha Ballentines ha construido una carrera sólida marcada por la interpretación, la reivindicación y el espectáculo en vivo. Gaditana de nacimiento y con más de quince años de trayectoria, comenzó su camino artístico actuando en locales LGTBI+ de Andalucía y fue ganando visibilidad hasta convertirse en una figura querida tanto en televisión, como en redes sociales, donde sus directos y su sello personal la catapultaron al reconocimiento. Ahora, Samantha se adentra en el mundo de la repostería para demostrarnos que con pasión y buen gusto, ningún postre “gourmet” queda fuera de su alcance. No te pierdas a Samantha Ballentines en 'Top Chef: dulces y famosos'

Ivana Rodríguez Divertida, pija, perfeccionista o generosa son algunos de los adjetivos que pueden describir a la cuñada de Cristiano Ronaldo. Ligada a una de las familias más mediáticas del deporte internacional, Ivana ha aprendido a convivir con la exposición sin renunciar a su identidad propia. Humilde y divertida, la joven no solo se enfrenta al desafío de aprender sobre repostería, sino a uno aún mayor: aprender a mancharse. Y demostrar que más allá de los apellidos y los titulares, hay una historia personal marcada por la constancia, la dedicación y la capacidad de encontrar su propio lugar. ¿Será capaz “la hermanísima” de quitarse los anillos y llenarse las manos de harina? No te pierdas a Ivana Rodríguez en 'Top Chef: dulces y famosos'

Roi Méndez Su paso por Operación Triunfo no solo le dio a conocer musicalmente, sino que le convirtió en el amigo que todo el mundo quería tener. Con el tiempo, Roi ha demostrado que su carrera se sostiene en el trabajo constante, la conexión con su público y una sensibilidad creativa que va más allá del escenario. Ahora, esa misma inquietud le lleva a aceptar un desafío inesperado: Top Chef. ¿Encontrará en los fogones una nueva forma de expresarse y sorprender? No te pierdas a Roi Méndez 'Top Chef: dulces y famosos'

Natalia Rodríguez Fue participante de la primera edición de Operación Triunfo y una de las caras más visibles del programa. Esta vez, los nervios, las adversidades y la exigencia de Top Chef pondrán sus nervios a prueba y la cantante tendrá que contrarrestar todo esto con paciencia y una sonrisa. Desde sus primeros pasos en la música hasta su consolidación como artista en televisión y teatro, ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su autenticidad. No te pierdas a Natalia Rodríguez en 'Top Chef: dulces y famosos'

Alejandro Vergara Alejandro Vergara ha ido construyendo su camino como actor a lo largo de los años y se ganó el cariño del público con su papel como Abel, el médico de La Promesa en Radio Televisión Española. Ahora, lejos del guion, le veremos emocionarse, llorar, cocinar y divertirse junto a quienes se han convertido en sus grandes amigos. Este es un nuevo escenario donde Alejandro se muestra tal como es: cercano, auténtico y dispuesto a convencer a los jueces. No te pierdas a Alejandro Vergara en 'Top Chef: dulces y famosos'

Tote Fernández Si hay alguien a quien le guste el “divineo” y el “brilli, brilli”, ese es Tote Fernández. A través de las redes sociales ha construido una comunidad fiel gracias a su naturalidad, su sentido del humor y un universo propio muy original. En Top Chef, el influencer está dispuesto a demostrar que detrás del creador de contenido hay esfuerzo, disciplina y muchas ganas de aprender. ¿Conseguirá conquistar al jurado con su “brilli, brilli”? No te pierdas a Tote Fernández en 'Top Chef: dulces y famosos'

Desirée Vila Valiente, tenaz y con una historia que inspira, Desirée Vila es mucho más que una deportista paralímpica: es un ejemplo de superación y pasión que, esta vez, deja el deporte para darlo todo en las cocinas. Campeona de España, posee récords nacionales y ha representado a España en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Además, ha sido distinguida con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo por su impacto dentro y fuera del deporte. ¿La disciplina propia del deporte, se reflejará en las cocinas? No te pierdas a Desirée Vila en 'Top Chef: dulces y famosos'

Marina Castaño Elegante, culta y viuda del escritor Camilo José Cela. Periodista y escritora, ha estado ligada durante décadas al mundo intelectual y artístico, moviéndose con soltura entre las letras, los debates y los escenarios. Acostumbrada a la reflexión y al análisis, y anfitriona de muchos eventos de amigos y familia, llega a Top Chef para demostrar que no solo sabe escribir, sino también cocinar. ¿Logrará convertir su bagaje cultural en platos con carácter propio? No te pierdas a Marina Castaño en 'Top Chef: dulces y famosos'