¿Por qué 'Top Chef: Dulces y Famosos' va a convertirse en tu nuevo programa de cocina favorito?

Top Chef: Dulces y Famosos, el nuevo talent culinario que se estrena en La 1 y en RTVE Play, cuenta con la participación de 12 celebrities que buscan convertirse en el mejor pastelero o pastelera de España. Los concursantes deberán mostrar sus habilidades con la repostería para alcanzar el título de primer Top Chef pastelero de España y un premio de 100.000 euros que destinará a la ONG de su elección.

Entre los participantes, se encuentran personalidades de diferentes ámbitos: Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez y Alejandro Vergara.

Una eliminación por programa Con el objetivo de hacer cosas nuevas en la repostería, basándose también en lo que ya hay, en este espacio los concursantes tendrán que demostrar sus habilidades y su capacidad de aprendizaje, adaptación y creatividad. En cada programa habrá cuatro pruebas donde deberán preparar desde postres clásicos, otros regionales o algunos más sorprendentes, como los realizados con casquería. Un concursante será coronado como Pastelero Top de la semana, lo que le otorga un comodín que le dará el control del juego en el siguiente programa. En cada entrega, se eliminará a un participante. Los concursantes compiten en el 'Todos contra todos' y también en la 'Batalla de equipos'. Quienes se queden rezagados, tienen que jugarse su futuro en la 'Prueba de salvación', o en la definitiva 'Prueba de fuego'. Los participantes de 'Top Chef'

Desafío sorpresa Cuando menos se lo esperen, los concursantes se tendrán que enfrentar al reto de 'La caja negra'. Esta prueba consiste en que las celebrities se tendrán que meter en un enorme cubículo sin luz, donde habrá un postre de un afamado chef. El objetivo es que repliquen este postre, aunque no lo hayan visto. Aquí, tendrán que agudizar el olfato, el gusto y el tacto para poder desarrollar la prueba con éxito.

Presentadora y jurado Paula Vázquez presenta este talent en un plató en el que tienen cabida las cocinas donde los concursantes van a preparar sus postres, y también cuenta con espacios para definir estrategias. Además, la presentadora está acompañada de un jurado especializado en la materia: Eva Arguiñano, célebre repostera, conocida en televisión por su cercanía y empatía; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross. Por Top Chef: Dulces y Famosos también van a pasar prestigiosos profesionales que retarán a los concursantes. Algunos de ellos son Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. RTVE estrena 'Top Chef: Dulces y Famosos'