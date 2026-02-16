Belén Esteban se enfrenta a los churros más decisivos de su vida en 'Top Chef: Dulces y Famosos'

Esta semana, el cocinado va de auténticos iconos de la cultura española: Belén Esteban y los churros con chocolate. Si hay una personalidad que se ha colado durante años en nuestros salones hasta convertirse en un emblema de nuestra televisión, es ella, la Princesa del Pueblo. Y si existe una comida que nos apetezca a todos un domingo por la mañana, son los churros con chocolate. ¿Hay algo más español que eso?

Televisión y gastronomía se fusionan y nuestra querida Belén se deja el alma junto al resto de sus compañeros para cocinar unos churros y porras que convenzan al jurado. ¿Lo conseguirán?

Belén Esteban, durante uno de los cocinados de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

A la segunda va la vencida Para quienes son fieles seguidores de la colaboradora, esta no será la primera vez que vean a Belén cocinando churros en televisión. Lo hizo, y como casi todo lo que hace, se convirtió en historia de España. ¿Su objetivo esta vez? Hacerlo sin llorar. Aunque las lágrimas no han brotado de sus ojos, el estrés ha estado muy presente en el cocinado. Y, por suerte, hay historias con finales felices como esta. “Al principio no confiaba en el cuadro que éramos, pero tengo que ser honesta y decir que la que menos ha colaborado he sido yo”, decía Belén. Y termina: “Este postre ha salido bien gracias a mis dos compañeros”. 'La familia churrera' se presenta orgullosa ante el jurado Yolanda Rodríguez Soria

La verbena mágica Tote, Alejandro y Belén se han convertido en una auténtica familia churrera formada por varias generaciones y el buen rollo entre ellos ha terminado traspasando la pantalla. Los jueces han probado este postre y, aunque han destacado alguna que otra mejora, como que les faltaba azúcar por encima, han considerado que los churros estaban para chuparse los dedos. “El punto está perfecto, están bien fritos y tengo que reconocer que me ha gustado”, decía Eva Arguiñano. Las verbenas son algo propio de nuestro pueblo. Un lugar que nos une, nos conecta y nos hace cantar de la mano las canciones de siempre. “En toda España hay verbenas y en ellas se junta gente de todas las edades, como nosotros”, dice Tote. Y Belén termina: “Viva España, la verbena, los churros y el chocolate”. 03.12 min Top Chef | ¡Viva Belén Esteban y los churros con chocolate!