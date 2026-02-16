'Top Chef: Dulces y Famosos' ya tiene a su primer expulsado: "El que resiste, gana"

Doce famosos han entrado a las cocinas con el deseo de convertirse en el mejor pastelero Top Chef de España. Sin embargo, para conseguirlo tendrán que enfrentarse a todo tipo de pruebas y desafíos de repostería y convencer a los jueces Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross de que son merecedores de ello.

Por suerte o por desgracia, cada programa uno de nuestros dulces y famosos concursantes tendrá que coger su delantal y abandonar las cocinas para siempre. Pero, ¿quién habrá sido el expulsado de este primer capítulo de la temporada?

Estrés, emoción, sonrisas y lágrimas La primera emisión de Top Chef: dulces y famosos ha estado marcada por la inconsciencia, el sufrimiento, la desesperación y el orgullo de cocinar. Entre los aspirantes han surgido los primeros rifirrafes, las primeras filias y fobias y las primeras decepciones. Eso sí, también han disfrutado de la cocina y nos han demostrado que si se quiere, muchas veces, se puede. El primer programa arrancó con una prueba de lo más creativa: cocinar un postre que contase algo de ellos mismos. Entre los postres ha habido de todo: torrijas, tarta de manzana, tarta de fresas y muchos platos más. Pero ha habido uno que ha gustado especialmente a los jueces: el tiramisú de Desirée. 01.55 min Top Chef | Desirée gana la primera prueba individual En la segunda prueba, de carácter grupal, los celebrities se han enfrentado a un cocinado de lo más tradicional y español: los churros con chocolate. Esta prueba ha sido un gran desafío para los concursantes que, no solo debían cocinar churros y porras, sino también decorarlas para seducir al jurado con la presentación del plato. “¡Viva España, la verbena, los churros y chocolate!”, decía Belén Esteban. Pero, ¿quiénes han sido los equipos salvados? El equipo azul y el rojo. Por tanto, Natalia, Desirée, Luis, Marina, Samantha e Ivana han tenido que seguir cocinando.