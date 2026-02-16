'Top Chef: Dulces y Famosos' ya tiene a su primer expulsado: "El que resiste, gana"
- Descubre cómo se vivió la prueba final que concluyó con la primera expulsión de la temporada
- No te pierdas el primer programa de Top Chef: Dulces y Famosos en RTVE Play
Doce famosos han entrado a las cocinas con el deseo de convertirse en el mejor pastelero Top Chef de España. Sin embargo, para conseguirlo tendrán que enfrentarse a todo tipo de pruebas y desafíos de repostería y convencer a los jueces Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross de que son merecedores de ello.
Por suerte o por desgracia, cada programa uno de nuestros dulces y famosos concursantes tendrá que coger su delantal y abandonar las cocinas para siempre. Pero, ¿quién habrá sido el expulsado de este primer capítulo de la temporada?
Estrés, emoción, sonrisas y lágrimas
La primera emisión de Top Chef: dulces y famosos ha estado marcada por la inconsciencia, el sufrimiento, la desesperación y el orgullo de cocinar. Entre los aspirantes han surgido los primeros rifirrafes, las primeras filias y fobias y las primeras decepciones. Eso sí, también han disfrutado de la cocina y nos han demostrado que si se quiere, muchas veces, se puede.
El primer programa arrancó con una prueba de lo más creativa: cocinar un postre que contase algo de ellos mismos. Entre los postres ha habido de todo: torrijas, tarta de manzana, tarta de fresas y muchos platos más. Pero ha habido uno que ha gustado especialmente a los jueces: el tiramisú de Desirée.
En la segunda prueba, de carácter grupal, los celebrities se han enfrentado a un cocinado de lo más tradicional y español: los churros con chocolate. Esta prueba ha sido un gran desafío para los concursantes que, no solo debían cocinar churros y porras, sino también decorarlas para seducir al jurado con la presentación del plato. “¡Viva España, la verbena, los churros y chocolate!”, decía Belén Esteban. Pero, ¿quiénes han sido los equipos salvados? El equipo azul y el rojo. Por tanto, Natalia, Desirée, Luis, Marina, Samantha e Ivana han tenido que seguir cocinando.
La prueba de fuego: ¿Quién abandonará el concurso?
El tercer cocinado ha consistido en recrear una tarta de chocolate y café elaborada por Raúl Bernal, el mejor pastelero y chocolatero de España. Esta vez, los concursantes han contado con una pequeña ayuda: los jueces se han convertido en sus robots de cocina y les han echado una mano. Finalmente, tras un tenso cocinado y mucha emoción, Luis y Marina han sido los perdedores de la prueba, y por tanto, quienes se han tenido que enfrentar en la prueba de fuego.
Luis Merlo y Marina Castaño se han enfrentado en un duelo que nos ha tenido con el corazón en la mano hasta el último instante. Y no dejamos de hacernos la misma pregunta: ¿Quién sería el expulsado?
Desde el salón, el resto de sus compañeros asistía al duelo con sorpresa: “Yo creo que se va Luis”, decían unos. “El jurado ha sido más duro con Marina”, respondía Alejandro. Finalmente, el jurado dio su veredicto: “El primer expulsado o expulsada de Top Chef: dulces y famosos es…”
Marina Castaño aceptó la derrota con elegancia y cordura: “La frase que llevaba grabada mi exmarido Camilo José Cela es “el que resiste, gana” y no deberíamos olvidarla”, concluyó la concursante.