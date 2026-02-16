Natalia Rodríguez se rompe en ‘Top Chef: Dulces y Famosos': “He sufrido muchísimo”

Natalia Rodríguez nos está volviendo locos en el primer programa de Top Chef: dulces y famosos. Se mueve entre los hornos como si estuviera en un circuito de Fórmula 1. Sin embargo, no todo es velocidad: también está demostrando talento culinario, gran capacidad para cocinar en equipo y una energía inagotable. Por ello, ha sido elegida por los jueces como Pastelera Top de la semana.

Y es que la cantante nos está regalando momentazos. En el primer programa la hemos visto pasar por todas las emociones posibles: ha llorado, ha reído, ha cantado e incluso se ha dado un beso con Luis Merlo. ¿Qué más puede pasar? Con Natalia Rodríguez, cualquier cosa es posible, porque promete seguir dándolo todo entre los hornos de Top Chef.

El éxito de "La Talitarta" y el gran dúo con Desirée Vila En la primera prueba, Natalia escogió hacer su tarta favorita de la infancia: “La Tarlitarta”, un pastel de fresas y nata muy especial. Ella misma explicó que siempre pedía esa tarta en su cumpleaños. Una elección sencilla, según el juez, pero con muy buen resultado. Conquistó a Paco Roncero no solo por su buen aspecto, sino también por el cariño y esfuerzo con el que Natalia la preparó. No todo ha sido un camino fácil para la cantante. Puesto que en la prueba grupal, su equipo no logró salvarse para la siguiente fase, pero lejos de venirse abajo, le sirvió como impulso para el siguiente cocinado. Junto a Desirée Vila, consiguió sacar fuerzas y demostrar a los jueces que va a continuar en Top Chef: dulces y famosos. El esfuerzo tuvo su recompensa: la valoración del reconocido pastelero Raúl Bernal fue positiva y supuso un chute de energía para la aspirante.

Natalia Rodríguez elegida como Pastelera Top “Yo que estaba en la cuerda floja, que he sufrido muchísimo, que he llorado, que me he cortado, que pensaba que me iba a mi casa”, afirmaba la aspirante emocionada cuando la reconocían como Pastelera Top. Una decisión que ha tomado el jurado por la energía de Natalia, su actitud y por saber trabajar en equipo. Si algo ha demostrado Natalia en este primer programa es que luchará por seguir superando las pruebas por todo lo alto y será muy difícil frenarla. 01.31 min Top Chef | Natalia Rodríguez se convierte de Pastelera Top Chef esta semana