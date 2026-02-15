Receta de Tiramisú de Desirée Vila en 'Top Chef: dulces y famosos'

El listón ha quedado muy alto en la primera prueba de Top Chef: dulces y famosos. Desirée Vila, atleta paralímpica y aspirante a TopChef, sorprendió a los jueces con un tiramisú muy especial con crema de licor de orujo: un postre que mezcla las raíces gallegas e italianas de la atleta.

Este postre cremoso y con tanta personalidad ha sido proclamado un “postre Top Chef”. Para que no te quedes sin probarlo, ¡te dejamos la receta!