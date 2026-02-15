Receta de churros, porras y chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'

El frío ha llegado a nuestras casas, pero hay tradiciones que no fallan cuando el termómetro baja a 0º. Entre ellas, un el desayuno más popular de la cocina tradicional española: los churros, las porras y el chocolate. La concursante de Top Chef más dicharachera, Belén Esteban, lo dice alto y claro: ¡Viva España, la verbena, los churros y el chocolate!

¿Quieres preparar el desayuno ideal? ¡Te contamos los detalles!