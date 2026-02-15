El gran estreno de ‘Top Chef’: idas y venidas, lágrimas y un final inesperado

Top Chef: dulces y famosos arranca por todo lo alto. Desde que descubrimos que Belén Esteban cocinaría postres junto a Luis Merlo, Mariano Peña o Ivana Rodríguez, la expectación por el estreno no ha hecho más que crecer. Y este primer programa de la temporada no va a dejar indiferente a nadie: los doce famosos han llegado con ganas de darlo todo y de sorprender al jurado, tanto por sus dotes culinarias como por sus peripecias dentro de la cocina.

Entre los jueces, encontramos al reconocido chef Paco Roncero, curioso y vanguardista; a Eva Arguiñano, defensora de la cocina tradicional y gran pastelera; y a Osvaldo Gross, técnico y exigente. Un jurado que busca que cada plato esté cocinado con el corazón y sea único e irrepetible. Y es que, aunque los aspirantes desean dar lo mejor de sí mismos en las cocinas, Belén Esteban les advierte: “Platos únicos estamos seguros de que vais a probar. Os lo aseguro”.

Paula Vázquez y los jueces de Top Chef

Primera prueba: un postre, una historia Los comienzos nunca fueron fáciles. Y, en este caso, la primera prueba tampoco lo será para nuestros celebrities, ya que deberán dejar volar su imaginación y elaborar un postre que cuente algo de ellos mismos. Una prueba que, aunque parece sencilla, dará a nuestros concursantes algún que otro quebradero de cabeza. ¿Con qué postre se sentirá identificada Belén Esteban? ¿Y Luis Merlo? Estamos impacientes por saber qué cocinará cada uno de ellos. Sea como sea, el jurado está expectante por descubrir qué quieren contar los aspirantes con su primer postre y advierten que no van a ser benévolos con las críticas. ¿Conseguirán cocinar los famosos algún postre digno de un Pastelero Top Chef?

Pruebas grupales: ¿El roce hace el cariño? Tras una primera prueba marcada por las dudas y la capacidad resolutiva de algunos celebrities, los aspirantes se enfrentarán a dos desafíos más, esta vez en equipo. Se tratará de dos pruebas complejas en las que habrá dos elementos que marquen la diferencia: la comunicación y la empatía. Entre los hornos habrá tensión, nervios, cortes, disgustos, risas, pero también demostrarán que trabajar en equipo es necesario cuando se trata de cocinar. ¿Echarán humo los hornos de las cocinas de Top Chef? Los concursantes están a punto de enfrentarse a la primera prueba grupal Yolanda Rodríguez Soria En primer lugar, los concursantes cocinarán una receta española de lo más tradicional. Y, aunque estamos acostumbrados a comer este postre casi cotidianamente, su elaboración no es tan fácil como parece. Belén Esteban lo sabe bien, ya que en otra ocasión cocinó este plato en televisión y el resultado fue un desastre. ¿Sabéis de qué postre os estamos hablando?

Tarta de chocolate con Raúl Bernal En la segunda prueba grupal, los famosos contarán con la visita del mejor chocolatero y pastelero de España, Raúl Bernal. Y como consecuencia, tendrán que cocinar un postre complejo y sofisticado con dos ingredientes principales: el chocolate y el café. Sin embargo, el número de elaboraciones va a poner a los concursantes de los nervios y será muy difícil impresionar al mejor chocolatero pastelero de España. ¿Lograrán terminar el cocinado con éxito? Luis Merlo y Desirée cocinan una tarta de chocolate en 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Prueba de eliminación: todo o nada Los pasteleros que peor hayan ejecutado las tres últimas pruebas deberán enfrentarse a la prueba de eliminación. En ella, los concursantes tendrán que demostrar que son dignos participantes de Top Chef: dulces y famosos y que merecen permanecer en el concurso. La prueba no será fácil, pues tendrán que tener buen gusto y buen pulso para sorprender al jurado. ¿Quiénes serán los desafortunados que se enfrenten a la primera prueba de eliminación? Y lo que es peor: ¿Quién abandonará el concurso? ““

La guinda del pastel: jurado y presentadora Paula Vázquez presenta este talent en un plató en el que tienen cabida las cocinas donde los concursantes van a preparar sus postres, y también cuenta con espacios para definir estrategias. Además, la presentadora está acompañada de un jurado especializado en la materia: Eva Arguiñano, célebre repostera, conocida en televisión por su cercanía y empatía; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross. Por Top Chef: Dulces y Famosos también van a pasar prestigiosos profesionales que retarán a los concursantes. Algunos de ellos son Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu.