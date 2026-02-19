El desastroso cocinado de Eva Isanta y Mariano Peña en ‘Top Chef’: "Los peores reposteros" y un castigo explosivo

Si algo han demostrado Eva Isanta y Mariano Peña a lo largo de estos últimos dos programas de Top Chef: Dulces y Famosos es que, aunque son grandes actores, no son precisamente grandes cocineros. Pero por si esto fuese poco, en este caso, les ha tocado cocinar juntos y el resultado ha sido… ¿Impresionante?

Tras haber sido bautizados como “los peores reposteros” después de presentar unos pestiños que dejaban mucho que desear en la primera prueba, el castigo ha sido que cocinen juntos en el segundo desafío del programa. ¿El resultado? Mucha diversión y algún que otro rifirrafe.

Sonrisas, lágrimas y Mariano a punto de rendirse “Ponernos de acuerdo Mariano y yo está siendo un poco complicado. Intento ser la cabeza fría e igual estoy siendo un poco mandona con él”, decía Eva mientras parecía que el tiempo y los errores se les echaban encima. Por su parte, Mariano se ha sentido sobrepasado y desesperado durante el cocinado, dejándonos frases tan desesperanzadoras como esta: “Estoy agotado, ya no puedo más”. Ante los ojos atónitos de los jueces, Eva Isanta y Mariano Peña comenzaban a montar un crepe sobre otro con la esperanza de conseguir recrear la preciosa tarta que les había mostrado el jurado. “Eva le está dando órdenes a Mariano, pero él no hace caso”, decía Eva Arguiñano. Sin embargo, aunque a lo largo de toda la prueba hemos estado en tensión, el momento de mayor emoción ha llegado cuando, al no poder montar la tarta debido al poco espesor de la “ganache”, ambos han terminado riendo mientras trataban de sostener la estructura con sus propias manos. 01.50 min Top Chef | La desastrosa tarta arcoíris de Mariano Peña y Eva Isanta

“Más que una tarta, parece una cheeseburger” Una vez terminada la prueba, ha llegado el momento más temido: el veredicto de los jueces. “De repente, un extraño”, este ha sido el nombre que Mariano y Eva le han dado a su postre. Mientras todos miraban con sorpresa y estupor su tarta, Eva Isanta ha aclarado: “Era como un alien, tenía vida propia y, de ahí, el resultado”. Contra todo pronóstico, Paco Roncero no ha sido extremadamente duro. Sin embargo, ha señalado: “Más que una tarta, parece una cheeseburger”. Por su parte, Eva Arguiñano se ha mostrado comprensiva y les ha felicitado por haber sido capaces de presentar algo. Eso sí, también ha aportado su toque de ironía: “Felicidades porque habéis presentado algo, aunque parezca plastilina”, terminaba. Lo que pides VS lo que te llega versión 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)