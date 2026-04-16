Directo | Los notarios que registraron los mensajes entre Martínez y el ministro declaran en el juicio de la Kitchen

Nueva jornada crucial en el juicio del caso Kitchen, sobre el presunto operativo parapolicial del ministerio del Interior en 2013 para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas y sustraerle documentación supuestamente comprometedora para el partido. Mariano Rajoy era presidente del Gobierno en ese momento, y Jorge Fernández Díaz ministro del Interior. Este último es uno de los principales acusados junto con el que fuera su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos estarán este martes en el foco de las miradas, ya que entre los testigos que pasarán por el tribunal están los notarios que levantaron acta de los mensajes que intercambiaron en 2013 en relación con esta trama.

El primer de esos notarios es Enrique Franch, ante el que el exnúmero dos de Interior protocolizó esos mensajes. Después responderá a las partes Alberto Vela, es otro notario al que Martínez acudió cuando le fueron requeridos por el juez instructor y al que presuntamente pidió borrar una parte referida, afirmó, a comentarios fuera de tono y un "chiste verde".

Esos mensajes, de los que resultarían versiones contradictorias entre los dos acusados (Fernández Díaz negó su autoría a pesar de que Martínez los registró ante notario), llevaron a las autoridades judiciales a organizar entre ambos un carea en 2020 que terminó en un tenso enfrentamiento cuyas imágenes se dieron a conocer unos días antes de comenzar este juicio.