Directo | Los notarios que registraron los mensajes entre Martínez y el ministro declaran en el juicio de la Kitchen
- El exministro y su ex número dos protagonizaron un careo por sus contradicciones sobre los mensajes
- Entre los testigos de este martes, también, los directores de la cárcel de Soto del Real
Nueva jornada crucial en el juicio del caso Kitchen, sobre el presunto operativo parapolicial del ministerio del Interior en 2013 para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas y sustraerle documentación supuestamente comprometedora para el partido. Mariano Rajoy era presidente del Gobierno en ese momento, y Jorge Fernández Díaz ministro del Interior. Este último es uno de los principales acusados junto con el que fuera su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos estarán este martes en el foco de las miradas, ya que entre los testigos que pasarán por el tribunal están los notarios que levantaron acta de los mensajes que intercambiaron en 2013 en relación con esta trama.
El primer de esos notarios es Enrique Franch, ante el que el exnúmero dos de Interior protocolizó esos mensajes. Después responderá a las partes Alberto Vela, es otro notario al que Martínez acudió cuando le fueron requeridos por el juez instructor y al que presuntamente pidió borrar una parte referida, afirmó, a comentarios fuera de tono y un "chiste verde".
Esos mensajes, de los que resultarían versiones contradictorias entre los dos acusados (Fernández Díaz negó su autoría a pesar de que Martínez los registró ante notario), llevaron a las autoridades judiciales a organizar entre ambos un carea en 2020 que terminó en un tenso enfrentamiento cuyas imágenes se dieron a conocer unos días antes de comenzar este juicio.
Los directores de la cárcel y el compañero de celda de Bárcenas
Este jueves también está previsto que declaren como testigos en la sexta jornada de juicio el actual director de la cárcel madrileña de Soto del Real, Luis Carlos Antón, y su predecesor, José Luis Argenta, donde cumplió condena el extesorero del PP.
Luis Bárcenas ingresó en este centro penitenciario cuando se decretó su prisión provisional en 2013, en medio de la investigación del caso Gürtel y cuando se habían dado a conocer los llamados "Papeles de Bárcenas", y regresó en 2018 para cumplir condena.
Bárcenas, que ejerce la acusación particular en esta causa, asegura haber sufrido un trato vejatorio en prisión y denuncia haber sido espiado en ese centro penitenciario por un preso que también ha sido citado este jueves como testigo.
Previamente a estos testigos faltan por declarar una decena de agentes de la Policía, y además han sido citados el que fuera director de El Mundo Francisco Rosell y el periodista de ese diario Esteban Urreztieta, que fue el primero en publicar datos sobre la existencia de este operativo presuntamente puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.