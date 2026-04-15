Directo | El exdirector de la Policía Ignacio Cosidó niega cualquier relación con Villarejo o que conociese la operación Kitchen

El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó ha negado este miércoles que tuviera conocimiento en 2013 del presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, y ha negado haber tenido contactos con Villarejo más allá de que se produjera, en una ocasión, un saludo protocolario: “No era una relación de confianza”.

El también exsenador popular se ha reafirmado en lo que ha dicho en declaraciones anteriores, como la comisión de investigación del Congreso, donde negó haber despachado con Villarejo. “No tuve contacto previo a mi llegada a la dirección general”, ha declarado al ser preguntado si conocía al excomisario de antes.

En respuestas al letrado defensor del excomisario, Cosidó ha reconocido haber mantenido con el excomisario "un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho, al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía". "¿Fortuito en su despacho a solas?", ha inquirido el abogado de Villarejo, a lo que ha respondido: "Creo que Dejamos la puerta abierta y fue realmente breve".

Además, Cosidó ha negado haber intervenido para asignar a Villarejo algún cometido para acceder a información sobre Bárcenas, y ha añadido: “Además mi relación con el señor Villarejo no era de confianza y en ningún caso me hubiera parecido adecuado".

“🔴 El exdirector de la Policía Nacional y exsenador del PP, Ignacio Cosidó, niega ante el juez de la 'Kitchen' conocer a Villarejo o la operación



▪️Reconoce la investigación de la UDEF en la operación Gürtel, y rechaza cualquier relación con el excomisario



🎙️ Laura Herrero pic.twitter.com/J1MRhCO4UZ“ — Radio 5 (@radio5_rne) April 15, 2026

El ex director general de la Policía Nacional ha rechazado tener conocimiento de la operación Kitchen, pero al ser preguntado si conocía alguna operación en relación a Luis Bárcenas, ha afirmado recordar el caso Gurtel, que investigaba la UDEF: "Tenía conocimiento de que existía una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal denominada 'investigación Gürtel'". Pero ha detallado que que "como cocinero o 'Kitchen' no tengo constancia de haberlo oído". En todo caso, ha insistido en que "no tenía conocimiento preciso de las actuaciones de la UDEF", ya que "los funcionarios tienen que guardar secreto sobre actuaciones y a quien han de informar es a los jueves, no a cargos políticos o administrativos".

Respecto al excomisario Villarejo, ha recordado que solicitó a la dirección adjunta operativa un informe "para contrastar informaciones que habían aparecido en medios de comunicación", pero ha explicado por qué no llegó a abrirse expediente disciplinario: "Lo sustancial del informe era que el enriquecimiento de Villarejo que se denunciaba en esas informaciones periodísticas se habían producido en su etapa en excedencia de la Policía Nacional, y por tanto esa información reservada, previa a la apertura de expediente disciplinario, no recomendaba tal apertura" de expediente.

La declaración estaba inicialmente prevista para el martes El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó ha sido citado de nuevo este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen tras haber tenido que retrasar el tribunal un día su comparecencia ante el exhaustivo interrogatorio al que las defensas de los diez acusados han sometido entre el lunes y el martes al responsable policial de la investigación de esta causa. A la vista de que se prolongaba la declaración de este investigador, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el tribunal acordó cambios en el calendario del juicio y decidió volver a citar al día siguiente a Cosidó después de haber permanecido toda la mañana en la Audiencia Nacional esperando su turno para prestar su testimonio. Villarejo presumía de tener influencia sobre la cúpula de Interior, según el investigador de la Kitchen Noemí San Juan, Àlex Cabrera Lo mismo sucedió con otros dos testigos citados también ayer: el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, el Gordo, pieza clave en el despliegue de Kitchen y que ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud. Ambos han sido también citados de nuevo para este miércoles. Para Cosidó, máximo responsable de la Policía de 2012 a 2016, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir sin éxito al juez instructor su imputación en el caso Kitchen a raíz de que el excomisario José Villarejo le señalara como la persona que le dijo que se iba a encargar de captar a alguien para espiar al extesorero.