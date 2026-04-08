Operación Kitchen: García Castaño señaló al secretario de Estado en su declaración judicial

El ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, era el imputado número once en el juicio de la Kitchen que comenzó el pasado lunes en la Audiencia Nacional. No le veremos en el banquillo, puesto que la causa contra él quedó archivada tras sufrir un ictus cuyas secuelas le hacen inimputable.

Aunque sí escucharemos su voz y veremos su imagen, gracias a la declaración que realizó en sede judicial cuando la causa estaba todavía bajo secreto de sumario, en marzo de 2019. Este miércoles el programa La Hora de la 1 de TVE ha adelantado en exclusiva parte de esas imágenes en la que García Castaño señaló directamente al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El excomisario, a quien apodaron ‘el Gordo’, ofreció detalles de cómo se le habría encargado, desde la cúpula policial y del ministerio de Interior, la supuesta operación para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el partido.

"Me dice que necesita mi experiencia para saber el dinero que tiene Bárcenas, donde lo tiene depositado y quien es su testaferro", dice García Castaño en esas imágenes, que hemos conocido este miércoles. El objetivo, continúa era "descubrir si Bárcenas se había llevado discos duros en los que aparecía la financiación".

Así se ordenó y ejecutó ese espionaje, gracias al cual, según detalló el excomisario en su declaración hace siete años. Durante la Kitchen, presuntamente se sustrajeron dispositivos móviles al extesorero del PP. Sobre su contenido versa la siguiente declaración de García Castaño: "Extrajimos de los teléfonos lo que había. Toda esa información la meto en un pendrive y se lo doy al secretario de Estado".

El secretario de Estado, en ese momento, era Francisco Martínez, número dos del exministro Jorge Fernández Díaz. Ambos se sientan en el banquillo de los acusados del juicio de la Kitchen, que arrancó el pasado lunes. Las dos primeras jornadas de la vista se han dedicado a dilucidar las cuestiones previas.