Arranca el juicio del caso Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas que lleva al banquillo a la cúpula de Interior de Rajoy

A mediados de 2013, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó en prisión preventiva en Soto del Real. Desde la cárcel, amenazaba con "tirar de la manta" y decía que tenía documentos que "harían caer al Gobierno", entonces encabezado por Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior.

Como trama derivada de la Gürtel había salido a la luz el caso Bárcenas. Apuntaba a una presunta contabilidad irregular del PP que incluía sobresueldos en dinero negro a algunos de sus dirigentes. En ese momento, crucial para los populares, habría arrancado lo que se cree que fue la llamada Operación Kitchen. Se considera que fue un presunto operativo parapolicial puesto en marcha por Fernández Díaz con ayuda del excomisario José Manuel Villarejo.

El objetivo: sustraer al extesorero esa documentación sensible que pudiera ser comprometedora para el Partido Popular. Igualmente, se cree que se buscaba espiar los movimientos de Bárcenas y su entorno familiar.

Casi 13 años después, este lunes 6 de abril el caso Kitchen llega a la Audiencia Nacional para someterse al escrutinio de un tribunal, con sesiones que se prologarán hasta el próximo mes de junio.

Respecto a Bárcenas, el juez Pablo Ruz tomó esa decisión de mandarle a Soto del Real por considerar que existía "riesgo de fuga" al haberse descubierto que disponía de un "patrimonio oculto" en el extranjero. Se estaba investigando el caso Gürtel, la trama que aludía a un red de corrupción política vinculada al PP. El magistrado quería, además, "neutralizar" el acceso del imputado al asunto "que aún no se ha finalizado de investigar".

Los acusados Diez personas se sentarán en el banquillo de los acusados, incluida la cúpula del Ministerio del Interior en ese momento. El primero será el ministro Jorge Fernández Díaz, también el exchofer del extesorero o el comisario jubilado José Manuel Villarejo. ■Trama política Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior Ministro del Interior entre 2011 y 2016, el auto de procesamiento lo coloca en lo más alto de la trama y considera su presencia "útil y pertinente" para llevar a cabo este espionaje. Díaz declaró que desconocía la operación Kitchen y se enteró por la prensa, aunque su número dos reiteró que estaba al tanto de la misma. Fernánez Díaz solicitó en 2023 que el PP se sentase en el banquillo como responsable civil a título lucrativo. Se enfrenta a una petición de 15 años de prisión y su inhabilitación durante 33 años. Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad También llamado "Paco" o "Cocho", fue mano derecha del ministro Fernández Díaz. Tras ser su jefe de Gabinete se convirtió en secretario de Estado de Seguridad. Se investiga si autorizó los pagos con fondos reservados para el operativo de Kitchen. Según el juez, asumió la coordinación del mismo, que habría encomendado al responsable de la policía Nacional, Eugenio Pino. Se enfrenta a una petición de 15 años de prisión. José Manuel Villarejo, excomisario El omnipresente excomisario Villarejo está imputado en diversos procesos judiciales. Según el auto de procesamiento del caso Kitchen, Villarejo habría sido el ejecutor de la trama. Encargado, entre otras cosas, de captar al chófer de los Bárcenas para que actuase como espía del operativo. En su domicilio, agentes de Asuntos Internos de la Policía encontraron evidencias de la trama. Para él se pide la condena más alta de todas las del caso Kitchen: 19 años de prisión. ■Trama policial Eugenio Pino Sánchez, ex director adjunto de la Policía Nacional Ex número 2 del cuerpo policial, fue el máximo responsable no político del cuerpo. Según la Fiscalía, el ex-DAO habría tenido un papel relevante en el dispositivo puesto en marcha desde el Ministerio del Interior, que se saldó con el robo, entre otra documentación, de las agendas personal y de trabajo de Bárcenas. Se enfrenta a una petición de 15 años de prisión. Marcelino Martín Blas Aranda Exjefe de Asuntos Internos de la Policía, se desmarcó totalmente de la Operación Kitchen cuando declaró en la Audiencia Nacional en 2021. Negó haber recibido órdenes para investigar nada relacionado con la trama, ni desde la Policía Nacional ni a través del Ministerio del Interior. El juez, sin embargo, mantiene su imputación al considerar que habrían participado funcionarios de Asuntos Internos bajo su mando. La Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión. Andrés Manuel Gómez Gordo En su escrito de defensa, el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo pidió su absolución alegando que actuó por órdenes de sus superiores que consideraba legítimas y convencido de que la operación era “totalmente legal”.Gómez Gordo fue contratado por María Dolores de Cospedal como director general en Castilla-La Mancha. Según Pino, suya habría sido la iniciativa de seguir a Bárcenas a través del chófer Sergio Ríos, ya que se conocían previamente. Él lo negó. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión. José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diéz Sevillano Inspectores jefes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la denominada "policía política", aseguraron en la comisión de investigación del Congreso que no tienen nada que ver con el caso Kitchen. Afirmaron que no conocían a Sergio García y minimizaron su relación con Villarejo. Ambos están considerados personas de confianza del exdirector adjunto operativo Eugenio Pino. Fuentes Gago trabajó como jefe de gabinete del ex-DAO en calidad de "analista" desde mayo de 2014 hasta septiembre de 2015 y Díez Sevillano, en comisión de servicio y funciones "administrativas" y de apoyo al DAO desde el verano de 2014 hasta julio de 2016. No son acusados por Anticorrupción, sino por la acusación particular. José Luis Olivera Serrano Ex responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fue imputado tras la denuncia del inspector Manuel Morocho, al que habría intentado apartar del caso Gürtel y boicotear la investigación. Según Morocho, Olivera le ofreció un puesto de agregado policial en la embajada de Lisboa durante un encuentro en el que dijo recibir una llamada del exministro. El juez subraya que tenía conocimiento de la Kitchen, de su ilicitud y del empleo de fondos reservados. Al igual que Fuentes y Díez, Anticorrupción ha rechazado acusarle formalmente al considerar que no existen indicios suficientes, pero sí lo reclama la acusación particular. Sergio Javier Ríos Esgueva Exchófer del matrimonio Bárcenas, habría traicionado la confianza de su jefe facilitando a la trama información sobre ellos. Bajo el alias “el cocinero”, Ríos fue el primer imputado por el magistrado De Egea en diciembre de 2018 y es clave en la investigación. Habría cobrado 2.000 euros mensuales a cargo de fondos reservados del Ministerio del Interior, hasta un total de 53.000 euros, por pasar información a Villarejo. La Fiscalía pide para él 12 años y 15 días de cárcel. Enrique García Castaño El que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) sufrió un ictus en mayo de 2022. Como consecuencia de ello se pidió el archivo provisional de la causa contra él por motivos médicos y la “incapacidad mental sobrevenida”, que trajo consigo “su inimputabilidad”. Conocido como “el Gordo”, fue considerado mano derecha de Villarejo y uno de los agentes protagonistas de la llamada “policía patriótica”.

Un dispositivo con decenas de agentes pagado con fondos reservados El dispositivo de seguimiento de la Kitchen habría empleado a varios confidentes, entre ellos el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, supuestamente captado por los excomisarios Villarejo y Andrés Gómez Gordo. La operación también habría utilizado a varias decenas de agentes de las fuerzas de seguridad. Todo pagado a cuenta de los fondos reservados. Durante varios meses, según la investigación, se realizaron seguimientos a Bárcenas y a su familia, aportando detallada información sobre sus actividades, además le sustrajeron documentos y dispositivos electrónicos. Bárcenas insiste en que le robaron información que comprometía al PP y a Rajoy En octubre de 2013, mientras el extesorero se encontraba en prisión, entró en el domicilio familiar un hombre disfrazado de sacerdote que retuvo, maniató y amenazó con una pistola a la esposa de Bárcenas, a su hijo y a una empleada doméstica. Unos hechos por los que el autor del allanamiento y del secuestro, Enrique Olivares García, fue condenado a 22 años de prisión en 2014, aunque no pudo cumplir su condena porque falleció en 2022. Cuando finalmente el juez Pablo Ruz recibió los ordenadores del extesorero, no había rastro de la documentación almacenada por Bárcenas relativa a los pagos en el seno de Partido Popular. Después, agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontraron en casa de Villarejo varias pruebas que se creen que sirvieron para confirmar la existencia de la operación.

Los testigos Durante los próximos tres meses pasarán por la sala de la Audiencia Nacional como testigos personalidades de gran relevancia política e institucional, empezando por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También están citados varios exministros y miembros relevantes del Partido Popular y cargos del ministerio del Interior y la Policía Nacional. Además, testificará el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha pedido declarar por escrito. Estos son algunos de los principales testigos.

Fernández Díaz acusó a su número dos En septiembre de 2020, el juez García Castellón levantó el secreto de la pieza, ya conocida como caso Kitchen. Un mes después declaró como imputado al exministro Jorge Fernández Díaz, que negó haber ordenado el espionaje ilegal a Bárcenas y afirmó haberse enterado por la prensa. El extitular de Interior descargó su responsabilidad en Francisco Martínez, que había sido su mano derecha, y le acusó de mentir y manipular los mensajes que le incriminaban. Martínez había asegurado que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación e incluso depositó ante notario unos mensajes en los que supuestamente le informaba de la misma. Posteriormente, ambos protagonizaron un tenso careo judicial al respecto, que finalizó con duros reproches personales mutuos. El tenso careo entre el exministro Fernández Díaz y su ex número dos por el caso Kitchen: "No sé nada de la operación" Fernández Díaz exculpó a la cúpula del partido, incluido el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que supuestamente se mencionaba en unas grabaciones de Villarejo que salieron a la luz. En ellas se referían al expresidente popular como el Asturiano o el Barbas. "Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas", afirmaba el excomisario. Mientras se desarrollaba una comisión de investigación en el Parlamento, el juez imputó temporalmente a María Dolores de Cospedal y a su marido, que finalmente quedaron fuera del grupo de acusados. Sus nombres han aparecido en momentos de la investigación, como la declaración de que fuera inspector de la Gürtel, Manuel Morocho. Un nuevo vídeo sobre el caso Kitchen desvela presiones sobre el inspector Morocho, investigador de Gürtel El juez García Castellón dio por concluida la instrucción de Kitchen en julio de 2021. Ahora la Audiencia Nacional tratará de dirimir la existencia de este operativo "parapolicial" montado por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2014 para hacerse con documentos comprometedores para el PP. La jueza ponente, encargada de redactar la sentencia, será Teresa Palacios. De cara a este proceso, el pasado martes la Fiscalía de Anticorrupción aportó, además, una serie de correos electrónicos de Villarejo a Martínez en los que le reprocha haberle dejado "tirado": "Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte", increpaba el excomisario al ex secretario de Estado, al que criticó por ponerse "de perfil" y le exigió su "placa insignia" y "la condición de Honorario".

Las acusaciones particulares Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas Iglesias, vocalista del grupo Taburete, ejercen las acusaciones particulares en este juicio, como víctimas de la supuesta trama de espionaje. Además, PSOE y Podemos ejercerán las acusaciones populares.