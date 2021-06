El juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación 'Kitchen', Manuel García Castellón, considera que podría quedar "claro" que el presunto espionaje 'parapolicial' a Bárcenas se habría montado desde el propio Partido Popular tras escuchar el testimonio del que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva,

Durante una declaración voluntaria de Sergio Ríos en noviembre de 2020, el magistrado le preguntó si opinaba que la oferta de trabajo como conductor para Bárcenas por parte del PP en 2013 podía estar relacionada con su captación en la trama del espionaje meses después.

"Visto en el tiempo, tengo cada vez más claro que me buscaron aposta. No creo en las casualidades", respondió entonces el imputado, algo que llevó al juez a reflexionar que, "de ser así, está claro que se monta el asunto desde el partido, no desde el Ministerio del Interior". Ríos aseveró que él actuó de buena fe.

En una grabación de audio de la pieza a la que ha tenido acceso RTVE, el confidente policial del operativo narra cómo comenzó a trabajar como conductor para la familia Bárcenas en 2013 tras recibir la oferta por parte de un compañero de la Dirección de Seguridad del PP.

Poco después, tras una llamada del que fuera jefe de la UCAO el comisario Enrique García Castaño, se reunió con el excomisario José Manuel Villarejo, con quien decidió colaborar gracias a que Andrés Gómez Gordo, policía de la máxima confianza de María Dolores de Cospedal, le asegurase que se trataba de la policía y que era "importante".

Fernández Díaz y su 'número dos' conocían el pago de 48.000 euros En esa primera reunión, celebrada en una terraza de un McDonald, Villarejo le explicó que él iba a ser el máximo responsable de un operativo judicial relacionado con su jefe que estaba autorizado por el propio Ministerio del Interior y en conocimiento de Cospedal. Tras asegurarle la legalidad de la investigación, le pidió al imputado que colaborase aportando información sobre la familia Bárcenas. "Si colaboras no es nada ilegal, que esto estaba auspiciado por el Ministerio", asegura Ríos que le dijo el comisario jubilado. Asimismo, en palabras de Sergio Ríos, le reprochó que estuviera obstaculizando la investigación al extesorero, ya que el chófer anteriormente se había percatado de que seguían a la familia. "Yo los veía y tomaba medidas, porque no sabía que eran policías los que me seguían", cuenta el imputado al juez, señalando que cuando conducía tomaba cambios bruscos de dirección o se saltaba semáforos, y que informaba de esos seguimientos a Bárcenas. Ríos asegura durante su declaración que le pagaron hasta 48.000 euros -a razón de 2.000 euros por mes- procedentes de los fondos reservados. Villarejo le indicó que estos pagos estaban "acordados con el Ministerio del Interior" y que los dos principales responsables, el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez, estaban informados porque si no el pago "no podría efectuarse". "Villarejo me explicó que esto era una garantía que demostraba lo importante y lo alto autorizado que estaba la operación", añade. Esos pagos se los realizaba el comisario jubilado, a excepción de varios que le hizo Gómez Gordo. "Los fondos yo no tenía que justificarlos. Me los daban y no firmaba nada", indica Ríos.