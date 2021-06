"No he visto ni un solo papel en que se hable de operación Kitchen". Con estas palabras, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado haber conocido nada relacionado con el operativo parapolicial presuntamente impulsado desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido entre 2013 y 2014.

Martínez es uno de los principales imputados en la causa 'Kitchen' que instruye la Audiencia Nacional, junto con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien el juez sitúa como el "centro nuclear" de la operación.

"Niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo como secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción", ha sentenciado.

Ha desmentido así las declaraciones el pasado 27 de mayo ante esta comisión del excomisario José Villarejo, que afirmó que Martínez estaba al tanto del operativo para espiar a Bárcenas, por el que el ex secretario de Estado lleva imputado desde enero de 2020.

Martínez ha hablado después del exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, quien también ha negado haber tenido trato alguno con Villarejo ni la existencia de un operativo parapolicial.

"Jamás en mi vida he visto al señor Bárcenas", ha asegurado Martínez, y ha dicho que tampoco habló de esta operación parapolicial con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, con quien ha dicho que no tenía relación, como tampoco con la estructura orgánica del partido.

El ex número dos de Interior también ha negado haber recibido un pendrive con el contenido de los móviles de Bárcenas, tal y como afirmó el excomisario Enrique García Castaño, conocido como 'El Gordo', otro de los principales imputado en Kitchen. "Yo no he visto en la vida un pendrive e Bárcenas", ha indicado Martínez.

Dice que los mensajes de su móvil que le incriminan están "descontextualizados" Por otra parte, Martínez ha hecho hincapié en mensajes de móvil que constan en un informe policial de conversaciones con otros imputados, como el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino o García Castaño. En uno de ellos, Martínez responde "todos muertos" a García Castaño, supuestamente para decirle que si él hablaba de Kitchen, tanto el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, acabarían también investigados. Ante los diputados ha lamentado la filtración sesgada de ese informe policial, ha explicado que esos mensajes están incompletos y descontextualizados y ha dicho desconocer por qué estos funcionarios le señalan como partícipe del espionaje. Se ha referido asimismo al mensaje que envió en 2019 al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en el que afirmaba que su "error" fue haber sido leal a "miserables" como Fernández Díaz, Rajoy o Cospedal. Lo escribió, ha indicado, fruto de "un sentimiento de ansiedad, de enorme frustración y enfado", en un contexto de "absoluta privacidad" dentro de su relación con el magistrado y en un momento en que él "estaba roto". "En el contexto de la política a veces uno se siente mal con quienes han sido sus superiores", ha dicho, y ha reconocido que cuando dejó la política ese año se quedó con un sentimiento "bastante amargo" y que "probablemente" se sintió "defraudado por el ministro". Martínez se ha quejado de que no trasciendan mediáticamente intervenciones ante el juzgado "muy favorables" a su inocencia, como la declaración de dos policías que han negado que le entregasen ningún pendrive con el volcado de datos de dos móviles de Bárcenas.