El jefe de la Policía en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario jubilado Eugenio Pino, se ha negado este jueves a colaborar con los grupos políticos que forman parte de la comisión de investigación sobre el caso 'Kitchen' en el Congreso de los Diputados.

"Con el debido respeto, no voy a contestar a ninguna pregunta, ni a un saludo", ha asegurado Eugenio Pino al portavoz del PSOE, Felipe Sicilia. De este modo, ha guardado silencio, solo interrumpido con frases como "sin comentarios" o "no voy a contestar".

El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, uno de los mandos investigados en esta pieza del 'caso Villarejo', ha pedido la palabra antes de que le hicieran ninguna pregunta para advertir que la "actitud investigadora" de la comisión del Congreso "no es jurisdiccional" y sí "de naturaleza política".

En su opinión, la comisión de investigación del Congreso lo que hace es "emitir juicios de oportunidad política", por lo que reconoce que está obligado a comparecer pero no a declarar. "Argumentos que aquí se exponen carecen de idoneidad jurídica y la condición de certeza sólo la garantiza el proceso judicial", ha leído Pino, que se ha escudado en su derecho de defensa y en el secreto de sumario.

El PSOE critica la negativa de Pino a colaborar

Sicilia ha tachado de "lamentable" la negativa de Pino a colaborar, la cual ha relacionado con un deseo de ocultar el presunto delito que habría cometido al participar en el operativo al margen de la tutela judicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, y le ha recordado que otros mandos policiales sí han contestado a aquello que entendían que no afectaba a su estrategia de defensa.

Asimismo, le ha pedido "educación" y atención: "Le agradecería que me prestara atención, cuanto menos, que me atienda. Si quiere no me conteste, pero que los ciudadanos al menos vean que tiene educación".

El PP, por su parte, ha aceptado que Pino se niegue a declarar y ha reprochado al grupo parlamentario socialista que "desacredite" a la Policía. "Nada tan útil como recurrir al victimismo", ha dicho el diputado 'popular' Santamaría, quien ha criticado que llamen "cloacas a los mandos policiales".

Uno de los momentos más tensos se ha vivido durante el interrogatorio del portavoz de Esquerra, Grabiel Rufián, quien ha adelantado que le haría pasar "un mal rato". "Todos los caminos de la 'Kitchen' llegan a usted", le ha dicho a Pino. "Es una especie de Villarejo, pero con mejor prensa. No se habla nada de usted", ha añadido.

Además, Rufián le ha preguntado si se considera un patriota. "Sin duda sí", ha contestado Pino, añadiendo que haría "todo por España" y que "hacer todo es todo". "¿Todo? ¿Más allá de la ley?", le ha inquirido Rufián; Pino ha respondido: "en ese caso, seguramente ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España".