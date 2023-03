El Congreso de los Diputados ha constituido este martes una nueva comisión de investigación para investigar las actuaciones parapoliciales de la 'Operación Cataluña' cuando el PP dirigía el Ministerio del Interior, ligadas al caso judicial 'Kitchen'.

El portavoz del Partit Demòcrata (Pdecat) en el Congreso, Ferran Bel, ha sido elegido presidente de la comisión parlamentaria por asentimiento al no haber candidaturas alternativas. El resto de la mesa, también elegida por asentimiento y sin otros candidatos, lo integran Begoña Nasarre (PSOE) como vicepresidenta primera; José Antonio Bermúdez de Castro (PP), vicepresidente segundo; Enrique Santiago (Unidas Podemos), secretario primero, y Ana Belén Vázquez (PP), secretaria segunda.

El Pleno acordó volver a investigar este asunto el pasado mes de septiembre, pero ya no hizo nada más hasta principios de este mes, cuando abrió el plazo para que cada grupo designara a sus comisionados.

Las formaciones independentistas fueron las que promovieron la apertura de esta nueva investigación el pasado mes de junio. Su intención inicial era abrir pesquisas sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada 'Operación Cataluña'.

Pero cuando se debatió en el Pleno, ya en septiembre, el PSOE presentó una enmienda para no limitar la investigación a esa trama, sino extenderla a las irregularidades de Interior durante el Gobierno de PP.

UP, ERC y Bildu pedirán que comparezca Rajoy

Antes de cerrar la sesión, Bel ha convocado a los miembros de la mesa y a los portavoces de los grupos a reunirse para planificar el trabajo de la comisión, que tiene en principio prevista su próxima sesión para este jueves, 30 de marzo, en la que podría quedar aprobado el listado de comparecientes.

El diputado de Vox, Juan Carlos Segura, ha protestado por la propia constitución de una comisión sobre asuntos que "no tienen trayectoria judicial", mientras no se constituyen por otros casos de corrupción, como el 'caso Mediador', y Bel le ha recordado que las comisiones parlamentarias están al margen de las investigaciones judiciales y que esta fue aprobada en septiembre por el pleno y su constitución ahora no es objeto de debate.

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han avanzado que pedirán que el expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, vuelva a comparecer en una comisión de investigación parlamentaria sobre 'Kitchen', así como también Jorge Fernández Díaz, quien fue su ministro del Interior. ERC pedirá además que comparezca otro expresidente del PP, Pablo Casado. Por su parte, el PSOE ha indicado que está haciendo aún su lista de peticiones de comparecencia.