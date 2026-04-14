Directo: Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, declara como testigo en el juicio de Kitchen

El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó declara este martes como testigo en el juicio del caso Kitchen, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior en el gobierno del PP de Mariano Rajoy, con el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez como principales acusados. El tribunal tratará de desentrañar su participación y la de otros miembros de la cúpula policial del momento, en un presunto operativo para policial, organizado con fondos reservados, para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentos comprometedores para el partido.

Será la segunda sesión de la fase testifical, que ha arrancado este lunes con la declaración del investigador principal del caso Kitchen. El funcionario de Policía explicó cómo se había desarrollado la captación del exchofer de los Bárcenas para que actuase como espía y los sobrenombres con los que los investigados se referían a algunas personas, como el presidente del Gobierno de ese momento, Mariano Rajoy, a quien llamaban "El Asturiano" o "El Barbas". Su declaración continuará este martes, ya que en la sesión del lunes no hubo tiempo suficiente para que fuera interrogado por todas las defensas.

Además de Cosidó, este martes también está previsto que declaren este martes el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, El Gordo, quien ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud.

También será el turno del inspector jefe Vicente Galán, quien ordenó a varios agentes vigilar el domicilio de la familia Bárcenas y el taller de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, cuyo allanamiento en busca de documentación que pudiera perjudicar reconoció García Castaño en sus declaraciones en instrucción.