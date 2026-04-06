En directo, el juicio del caso Kitchen: Villarejo espera que Sáenz de Santamaría explique "qué hacía el CNI"

El excomisario José Manuel Villarejo ha llegado antes de las nueve y media a la sede de la Audiencia Nacional, ataviado con una corbata de la policía. "Orgulloso de haber sido parte del cuerpo", insistía en que él es "comisario jubilado o retirado". A preguntas de los periodistas, el acusado que se enfrenta a la mayor petición de pena de todos (19 años) decía llegar al juicio "con entusiasmo" e insistiendo en que él siempre responde a su abogado y al tribunal: "Yo como siempre voy a declarar", ha dicho, "Yo voy a declarar siempre la verdad".

Villarejo es uno de los imputados en el juicio del caso Kitchen. Contra él la Fiscalía pide la pena más alta: 19 años de prisión. Durante los próximos tres meses se investigará un presunto operativo parapolicial, pagado con fondos reservados, que habría puesto en marcha la cúpula del ministerio del Interior de 2013 para espiar al entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraerle documentos comprometedores para el PP. Un operativo supuestamente puesto en marcha la cúpula del ministerio, dirigida por Jorge Fernández Díaz, con ayuda de Villarejo.

"Yo soy un humilde trabajador de inteligencia", ha dicho a su llegada al tribunal Villarejo, "que ha hecho un trabajo de inteligencia y todo el mundo entendió que yo era la percha para que me cayeran todas las cosas. Solo me quedan 25 juicios", ha recalcado a su entrada a la Audiencia Nacional, y ha pedido que Soraya Sáenz de Santamaría explique "qué hacía el CNI" en esta operación.

El excomisario, que ha dicho que espera "que la verdad prevalezca" y ha afirmado que "el tribunal se está dando cuenta de que casi todo era humo", ha afirmado que no tiene miedo de entrar en prisión, aunque "si me meten de nuevo en prisión es para no salir", ha dicho, aludiendo a su edad: "Tengo más años que un bosque y he vivido muy bien, muy divertido, me lo he pasado muy bien. Si al final estos chicos deciden darme matarile por lo menos quedarán mis libros, que se están vendiendo muy bien".