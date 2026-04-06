El PP condena "sin matices" la corrupción y expresa su "respeto" a la justicia: "El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel"

El PP condena "sin matices" cualquier delito de corrupción y ha mostrado su respeto a la actuación de la Justicia "con plena independencia" este lunes, tras la reunión del comité de dirección del partido. Así lo ha asegurado el vicesecretario de Hacienda del PP con motivo del inicio del juicio en la Audiencia Nacional a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy en el caso Kitchen, en la que ha abogado por que los culpables "paguen".

"No señalamos a jueces, no hablamos de low fare, el PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel, ni el PSOE de 2026 es Filesa", ha afirmado Bravo en rueda de prensa en la que ha señalado como "diferencia" con el PSOE en que las causas en investigación como el caso Koldo y el de Leire Díez, es la "evolución natural de la corrupción y el dinero metálico corriendo por Ferraz, todo eso es el entorno de Sánchez".

"Feijoo no tiene a nadie en su equipo implicado en casos de corrupción y ninguno de sus consejeros tuvo que responder por casos de corrupción cuando fue presidente de la Xunta", ha señalado Bravo.

El PSOE ve en el caso Kitchen "la mayor vergüenza de la democracia española" Por parte del PSOE, fuentes del partido ven en este caso "la mayor vergüenza de la democracia española", un caso que investiga la presunta utilización del Partido Popular utilizando del Ministerio del Interior, jueces, fiscales y policías para destruir las pruebas de su propia corrupción", dicen fuentes socialistas. "No es un caso aislado. No es un exceso puntual. Es una operación organizada desde el poder para tapar la Gürtel . El PP tapando al PP con los aparatos del Estado", apuntan. La Operación Kitchen, según los socialistas, es el Partido Popular "utilizando el Ministerio del Interior, jueces, fiscales y policías para destruir las pruebas de su propia corrupción", y no se trata de "un caso aislado" ni de un "exceso puntual", sino de una "operación organizada desde el poder para tapar la Gürtel". Y para entender lo que es el PP, dicen, "basta con mirar Génova 13 planta por planta", en el primero "los sobres de la Gürtel, el primer partido condenado por corrupción en la historia de España", en el segundo "el Ministerio del Interior destruyendo las pruebas de esa corrupción" y en el tercero "el Ministerio de Hacienda investigado por vender el BOE". Tres plantas, pero "un mismo método".