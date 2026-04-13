Directo: El excomisario Villarejo defiende la legalidad de la operación Kitchen
- El tribunal escuchará los pormenores de la investigación que destapó la Kitchen recogidos en los informes
- Entre los testigos de esta semana, Ignacio Cosidó o el comisario Enrique Barón
Segunda semana del juicio por la operación Kitchen, el presunto operativo parapolicial montado por la cúpula del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que podía resultar comprometedora para el partido. Justo antes de comenzar esta sesión, en la que escucharemos a dos agentes de asuntos internos, el excomisario José Manuel Villarejo atendía a la prensa en la entrada de la Audiencia Nacional. Desde su punto de vista, ha dicho, la operación Kitchen fue “lícita”.
“Las operaciones policiales se inician porque son preventivas. Ninguna se inicia con autorización judicial”, ha explicado el excomisario: “Primero se indaga y cuando hay posibilidad de un delito se da el tanto de culpa a la autoridad judicial”. De hecho, ha insistido, “si la policía tuviera que informar cada vez que tiene una información y la va a verificar los juzgados estaría mucho más colapsados de lo que están”.
Declaran investigadores de Asuntos Internos
El juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy se reanuda este lunes con la declaración de dos investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que elaboraron informes que han nutrido la causa. El tribunal escuchará los pormenores de la investigación que destapó una presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Uno de los dos funcionarios citados este lunes para hablar de ello es inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos y ya ha testificado en otros juicio del caso Tándem, que gira en torno a los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y en el que se encuadra el juicio de Kitchen. Esta es unidad la que elaboró los informes policiales del caso. En uno de ellos, por ejemplo, apuntó al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Fernández Díaz y con Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad -también acusado-, como el departamento desde el que se habría organizado la operación Kitchen.
El objetivo de esta sería apoderase de los documentos "y sustraerlos a la investigación judicial en curso", actuando "extramuros del procedimiento judicial". El informe, datado en 2018, apuntaba que, de las conversaciones intervenidas, "se colige" que la operación Kitchen "habría tenido resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, (con conocimiento del "Asturiano" y del "Largo")".
La Fiscalía identificó al "Asturiano" en un escrito como el apelativo con el que Villarejo se referiría al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del que también aparece el apodo "Barbas" en el sumario, aunque en una de sus declaraciones el acusado Sergio Ríos dijo que el término "asturiano" era como Villarejo se refería al exdirigente del PP Francisco Álvarez Cascos. Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas y presunto confidente policial en la operación, es otro de los acusados, entre los que también figura el ex número dos de la Policía Eugenio Pino y miembros de la cúpula policial de entonces.
En el escrito donde Anticorrupción pidió la imputación en el caso de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, aludía a informes de Asuntos Internos que reflejaban que Villarejo "podría haber actuado por cuenta directa" del partido, colaborando con éste "a instancias de altos responsables del mismo" con relación a investigaciones policiales o judiciales. Cospedal fue investigada por la operación Kitchen pero el juez la sacó del caso con la oposición frontal de la Fiscalía.
Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, entre los primeros testigos
El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó será uno de los testigos más destacados que declarará esta semana en el juicio del caso Kitchen. Su declaración se producirá el martes.
Ese mismo día comparecerá el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017, reconocido por su labor en la lucha antiterrorista. Barón fue cesado por el sucesor en Interior de Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido. En sus comparecencias anteriores sobre la operación Kitchen como la que realizó en la comisión de investigación del Congreso, Barón ha señalado que él no fue informado siquiera del uso de recursos de la Comisaría General de Información al considerar que García Castaño recibió instrucciones de alguien que estaba por encima de él.
El martes también está citado como testigo el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos de García Castaño, y para el que la Fiscalía Anticorrupción también sin éxito su imputación. En la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso, Hervás reconoció, como hizo también su jefe García Castaño, los seguimientos a Bárcenas y a su esposa Rosalía Iglesias tras conocerse la fortuna que el extesorero ocultaba en Suiza.
El miércoles será el turno de otros agentes y el jueves, último día de juicio señalado para esa semana, además de los testigos ya mencionados, comparecerán el que fuera director de El Mundo Francisco Rosell y el periodista de ese diario Esteban Urreztieta, que fue el primero en publicar datos sobre la existencia de este presunto operativo para espiar a Bárcenas
El mismo día declararán el actual director de la cárcel madrileña de Soto del Real y de su predecesor. El extesorero del PP Luis Bárcenas ingresó en este centro penitenciario cuando se decretó su prisión provisional en 2013 y luego regresó en 2018 para cumplir condena por el caso Gürtel. Allí, aseguró haber sufrido un trato vejatorio y denuncia haber sido espiado en ese centro prenitenciario por otro preso que también ha sido citado como testigo.
También el jueves comparecerá el notario ante el que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta también en el banquillo, protocolizó los mensajes que se intercambiaron él y el exministro por móvil y que fueron determinantes para incriminar a su superior en esta causa, una de las piezas del llamado caso Tándem o Villarejo, la número 7.
En esos mensajes, Fernández Díaz le preguntaba a Martínez si sabía que el entonces chófer de Luis Bárcenas había sido captado como confidente en el marco de este operativo. Fernández Díez negó la autoría ante el magistrado instructor, y éste acordó someterles a un careo que, lejos de aclarar la situación, acabó en un cruce de reproches entre ambos.