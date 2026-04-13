Directo: El excomisario Villarejo defiende la legalidad de la operación Kitchen

Segunda semana del juicio por la operación Kitchen, el presunto operativo parapolicial montado por la cúpula del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que podía resultar comprometedora para el partido. Justo antes de comenzar esta sesión, en la que escucharemos a dos agentes de asuntos internos, el excomisario José Manuel Villarejo atendía a la prensa en la entrada de la Audiencia Nacional. Desde su punto de vista, ha dicho, la operación Kitchen fue “lícita”.

“Las operaciones policiales se inician porque son preventivas. Ninguna se inicia con autorización judicial”, ha explicado el excomisario: “Primero se indaga y cuando hay posibilidad de un delito se da el tanto de culpa a la autoridad judicial”. De hecho, ha insistido, “si la policía tuviera que informar cada vez que tiene una información y la va a verificar los juzgados estaría mucho más colapsados de lo que están”.

Declaran investigadores de Asuntos Internos El juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy se reanuda este lunes con la declaración de dos investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que elaboraron informes que han nutrido la causa. El tribunal escuchará los pormenores de la investigación que destapó una presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Uno de los dos funcionarios citados este lunes para hablar de ello es inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos y ya ha testificado en otros juicio del caso Tándem, que gira en torno a los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y en el que se encuadra el juicio de Kitchen. Esta es unidad la que elaboró los informes policiales del caso. En uno de ellos, por ejemplo, apuntó al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Fernández Díaz y con Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad -también acusado-, como el departamento desde el que se habría organizado la operación Kitchen. La Audiencia Nacional rechaza suspender el juicio de Kitchen e imputar al PP y a Cospedal como pedía el PSOE Noemí San Juan El objetivo de esta sería apoderase de los documentos "y sustraerlos a la investigación judicial en curso", actuando "extramuros del procedimiento judicial". El informe, datado en 2018, apuntaba que, de las conversaciones intervenidas, "se colige" que la operación Kitchen "habría tenido resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, (con conocimiento del "Asturiano" y del "Largo")". La Fiscalía identificó al "Asturiano" en un escrito como el apelativo con el que Villarejo se referiría al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del que también aparece el apodo "Barbas" en el sumario, aunque en una de sus declaraciones el acusado Sergio Ríos dijo que el término "asturiano" era como Villarejo se refería al exdirigente del PP Francisco Álvarez Cascos. Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas y presunto confidente policial en la operación, es otro de los acusados, entre los que también figura el ex número dos de la Policía Eugenio Pino y miembros de la cúpula policial de entonces. En el escrito donde Anticorrupción pidió la imputación en el caso de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, aludía a informes de Asuntos Internos que reflejaban que Villarejo "podría haber actuado por cuenta directa" del partido, colaborando con éste "a instancias de altos responsables del mismo" con relación a investigaciones policiales o judiciales. Cospedal fue investigada por la operación Kitchen pero el juez la sacó del caso con la oposición frontal de la Fiscalía.