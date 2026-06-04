España prueba ante Irak su versatilidad para el Mundial 2026 en ausencia de Lamine Yamal y Nico Williams
- La selección española afrontará este y el siguiente amistoso en México sin sus dos extremos estrella
- Sigue el España - Irak en directo este jueves a las 21:00 en La 1 y RTVE Play
La selección española masculina de fútbol disputa este jueves en Riazor (A Coruña) el primero de los dos amistosos de preparación antes de su debut en el Mundial 2026. Será la única prueba en territorio nacional antes de poner rumbo a América que tengan los pupilos de Luis de la Fuente.
Y será un partido obligado para pruebas, porque ya avisó el técnico riojano de que a jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams se les espera más tarde por sus respectivos periodos de recuperación. A ellos se suma, además, Víctor Muñoz por unas molestias en el sóleo, una preocupación extra para De la Fuente.
Por lo tanto, es previsible que el primer ensayo de debut mundialista sea sin esos tres atacantes, los tres en la posición de extremo. Eso reduce mucho las posibilidades para el seleccionador, aunque tiene recambios naturales con Yéremi Pino y otros de probada polivalencia como Dani Olmo o Ferran Torres.
Además, en la recámara están los nueve reservas, entre los cuales Jesús Rodríguez y Gonzalo García tienen experiencia en la posición de extremo, aunque el segundo es más delantero centro. Las lesiones son la única puerta de entrada de estos futbolistas para jugar el Mundial, pero es una puerta que se cerrará en cuanto se termine el partido de Riazor.
Un Riazor, por cierto, que está recuperándose de la fiesta del ascenso a Primera del Deportivo de la Coruña y la resaca ha venido en forma de deterioro del césped, por lo que los operarios del Dépor llevan trabajando a destajo durante toda la semana para tenerlo a punto el día del encuentro. Un contratiempo en absoluto achacable al club y una fiesta más que merecida.
En cuanto la Roja embarque hacia América para jugar el último amistoso contra Perú en terreno mexicano, esos futbolistas de apoyo se quedarán en España y ya todo quedará en manos de los 26 elegidos para el Mundial.
Buenos días. Cucupilo, creo que os conocéis
de algo
Creo que la palabra clave es ilusión.
Ilusión, emoción
Creo que los que habéis visto el vídeo, yo cuando he tenido oportunidad de
verlo me he emocionado
Y desde luego, si ya tenía ilusión, pues ha despertado todavía un grado de
la Util o a la Uxamza, vamos a hacerlo, van a ser el FC Barcelona Marc Bernal,
Celta de Vigo Javi Rodríguez, del Como Jesús Rodríguez, del Real Club
Deportivo
Mallorca Leo Román, del Real Madrid Gonzalo García, de la Real Sociedad
Sergio Gómez, John
Martín y Beníaz Turrientes y del Valencia Club de Fútbol Javi Guerra
Estos jugadores, insisto, comenzará la concentración con nosotros el día 30 y
estarán hasta
el día 4, una vez que se juegue, se disputa el partido en Coruña contra
Irak
Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues
también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores
porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista
era de total absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de
titular, todos ellos,
Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque estamos en
todas las demarcaciones,
pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad
y una trayectoria
impresionante. ¿Roy?
pueda afectar a la convivencia del grupo
Miguel Ángel, yo de verdad, creedme, y no es por entristecer a nadie, no tengo
tengo ninguna presión.
ninguna presión
La presión la demuestro en la lista que saco cada día, que es la que yo quiero
sacar o que queremos sacar, todo el grupo de trabajo.
sacar, o que queremos sacar, todo
el grupo de trabajo.
Creo que con eso ya queda evidente el nivel de presión que siento con todo el
Creo que con eso ya queda evidente el nivel de presión que siento de
respeto.
Exactamente
igual. Vamos a valorar en cada momento el
portero que nos conviene más y jugará
en las condiciones fantásticas que tienen los tres, que son de total y
absoluta garantía.
Parece que solo hablamos de una y de
Joan, pero es que tenemos un portero, yo también no me canso de repetir,
David García considerado
en Inglaterra el mejor portero del mundo.
Tenemos a tres de los mejores porteros del mundo.
Quien juegue..
nos va a ofrecer total y absoluta garantía.
A mí me va a ofrecer total y absoluta garantía a todo el cuerpo técnico
exactamente
igual. Y a España exactamente igual.
tenéis? Miguel, mira, estamos muy tranquilos,
conscientes de que si no hay contratiempos, creo que podremos casi
disponer de todos
desde el primer partido.
¿Por qué? Porque tenemos una coordinación
excepcional últimamente,
las últimas semanas han estado el doctor Claudio Vázquez y nuestro
preparador físico Carlos Cruz
visitando diferentes clubes, visitando la situación de los jugadores, la
realidad de los jugadores y compartiendo
información con los servicios médicos.
Estamos totalmente coordinados.
contará con ellos en el momento en que éramos oportuno, pero no me cabe
ninguna duda que yo creo que van a estar preparados
para ese primer partido, pero que en cualquier caso, si no, llegarán al
segundo y
incorporación de los jugadores, si nos puede un poco detallar un poco más
Mira, vamos a ver, Mark Pouville ofrece muchísimas cosas, entre otras algo muy
evidente como es una versatilidad una polivalencia
que nos ofrece la posibilidad de jugar de central o de lateral, por ejemplo,
aunque creo que todas las demarcaciones las tenemos muy bien cubiertas,
pero durante un torneo tan exigente, tantos partidos tan seguidos, luego
podemos hablar
hablaremos de la peculiaridad de este torneo, de esta edición, pues va a
seguir un desgaste físico
muy importante, insisto, nos permite esa versatilidad de la que constenta,
de la que ha dicho una
gran demostración esta temporada.
La conocemos perfectamente.
yo lo digo claramente, vamos a ver, ¿nos sentimos favoritos?
Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial?
Sí. Ahora,
¿Que eso no garantiza nada?
Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo
nivel que nosotros, no superior?
diferentes, pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia, que no,
porque vais a decir,
es que se olvidó decir a fulana, no, no, que si Francia, Eglaterra, Brasil,
Argentina, Portugal, etc.,
etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues
Gracias. Pues sí, esa es la parte más
desagradable,
Miguel, la parte más dura, más difícil.
He hablado con algunos jugadores,
con otros no he hablado y es la parte, insisto, más fea de este trabajo
Dejar a jugadores que están capacitados en lo profesional y en lo humano para
formar parte de este grupo, que han formado
parte de este grupo durante mucho tiempo, pero que es verdad que aquí no
se termina la historia, que es que
habrá más oportunidades.
Esto simplemente es un..
historia de lo que es la vida.
Pero muy agradecido por todo
el trabajo que han hecho con nosotros.
Y no es un adiós, es una hasta pronto.
Seguro que antes de lo que pensamos,
nos volveremos a encontrar y yo lo estoy deseando que sea así
Gracias. David, me hubiese permitido que haga
una excepción.
He comentado antes con Javier
que no vamos a hablar de los que no están, pero en esta ocasión permitidme
que me permita esta licencia y obviamente
tener unas palabras para Dani y Álvaro por la importancia que han tenido con
nosotros, por la
importancia que siguen teniendo y por la importancia que espero, Dios lo
quiera, que la tengan en el futuro.
No se ha terminado su ciclo
pero llegarán mejores momentos, tanto para ellos como para el grupo, para
poder volver a contar con ellos
Han dejado un legado imborrable, un legado de señorío, de personalidad,
la gente, la generación que se queda, los Rodrigo, Unai, Simón, Ferran,
Torres y Miquel y Garzabal,
que son los siguientes cuatro capitanes por antigüedad y por el legado,
insisto, a recoger el legado que han dejado,
están perfectamente preparados.
Es que son igual que ellos, tienen la misma madera y eso nos da mucha
tranquilidad. Pero empiezo como termine,
Sin ir más lejos..
también aprovecho para tener un recuerdo para Fermín, que ha sido
el último que ha quedado apartado de esta carrera mundialista por una
lesión, y
tienes que estar pendiente de esas circunstancias hasta última hora.
¿Quién ha sido el último jugador que incorporamos
en la lista? No es que lo incorporáramos.
Es que ayer hasta las 11 y media, 12 de la noche, estuvimos
pendientes del último partido del Villarreal Atlético de Madrid y
estuvimos pendientes del estado de todos los jugadores
que estaban incluidos en esa lista, pero sabiendo hasta que no tuvimos la
certeza de que estaban en perfectas condiciones
todos o si hubiéramos tenido que sustituir a alguno.
mira, Víctor es ha sido un jugador que
ha aparecido en la Liga durante toda la competición con una energía, con un
rendimiento fantástico
Este último tramo de temporada ha sido especialmente brillante, diría yo, y
nos aporta..
velocidad, cambio de intensidad, cambian los ritmos del partido
nos da las dos bandas, incluso puede jugar por el interior, pero sobre todo
lo que
nos da es una energía muy poderosa que creo que vamos a necesitar en muchos
partidos
He hablado con Alex Ramiro, pero no te diga lo que le he dicho.
Simplemente es una conversación privada, pero entiendo que intuiréis
que ha sido
pues, simplemente transmitirle que no iba a estar con nosotros.
Y yo lo he entendido perfectamente.
claro gracias no pero es que Rafa ¿por qué no hablamos de
David Raya? Es que es tremendo, es tremendo.
De verdad, yo de verdad me quedo asustado.
Hablamos solo de Unai, de este caso de
Joan. Ah, perdón.
Bueno, está, perdón.
Nada, nada. Hablemos también de Unai, de David Raya
Es que estoy muy tranquilo.
Nada más. Y Gaby, pues tú sabes especialmente, lo
sabes tú, lo que
significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, porque
es un jugador muy querido primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy
reconocido, es..
el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño, y a la vez
futbolísticamente no tengo que descubrir a Gaby, la versatilidad que
también te da.
Si algo tiene importante este equipo, esta selección,
y creo que es muy importante destacar, es la polivalencia de los muchos
jugadores que tiene esta selección
lista. No sé si quiere verlo, pero es una
imagen
muy bonita. Pablo, eso demuestra única y
exclusivamente la categoría humana
que tiene este grupo de jugadores.
Por eso Gaby es tan querido entre otros jugadores, o la min, o gente que
cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por
ti.
Eso es el calado..
humano que tiene este grupo, otra de nuestras fortalezas.
¿podrías elegir tres palabras que definen tu lista?
Pues sí, bueno, voy a intentar a ver si improviso bien.
Mira, si me viene rápidamente, primero que al
calidad, humanidad y competitividad
El otro desafío para el seleccionador en estos dos amistosos, empezando por el de este jueves en Riazor, será elegir el número uno de la portería de España. Por veteranía y experiencia en la selección, ese rol -que no el dorsal, que es el '23'- parece reservado para Unai Simón, pero otra cosa distinta es la titularidad.
El 'Zamora' de la liga española ha sido el barcelonista Joan García, por el que apuesta buena parte de la afición y la prensa española, sobre todo la de Barcelona. Pero desde Inglaterra han promocionado con fuerza en las últimas semanas la candidatura de David Raya, un baluarte en el esquema defensivo del Arsenal, campeón de la Premier y subcampeón de la Champions League.
Irak también vive la fiesta de su clasificación para el Mundial
De la Fuente tiene por delante 180 minutos correspondientes a dos partidos, más la experiencia de los entrenamientos, para tomar la decisión de una de las posiciones de la selección que será más objeto de debate en los próximos días. El resto del esquema parece más seguro y atrae más consenso.
El primer rival escogido no es un modesto sin más. Irak se ha ganado la clasificación mundialista y ocupa el puesto 57 del ranking, por encima de Cabo Verde (69) y Arabia Saudí (61), que son dos de las rivales de España en el grupo H del Mundial.
Los 'leones de Mesopotamía', están encuadrados en el Grupo I con Francia, Senegal y Noruega. Dirigidos por el australiano Graham Arnold, cuentan con jugadores de experiencia como el capitán, Aymen Hussein, su referente ofensivo, y talentos de futuro en las botas de Zidane Iqbal (23 años), formado en el Manchester United y que ahora milita en el filial del Utrecht neerlandés, así como el extremo Ali Jasim (22 años), una de las perlas del fútbol asiático.
El partido contra Egipto jugado en terreno español, en el RCDE Stadium, terminó sin goles y le costó a la Roja la primera posición en el ranking de la FIFA. Irak será un rival, por tanto, para no confiarse.