España prueba ante Irak su versatilidad para el Mundial 2026 en ausencia de Lamine Yamal y Nico Williams

Buenos días. Cucupilo, creo que os conocéis

de algo

Creo que la palabra clave es ilusión.

Ilusión, emoción

Creo que los que habéis visto el vídeo, yo cuando he tenido oportunidad de

verlo me he emocionado

Y desde luego, si ya tenía ilusión, pues ha despertado todavía un grado de

la Util o a la Uxamza, vamos a hacerlo, van a ser el FC Barcelona Marc Bernal,

Celta de Vigo Javi Rodríguez, del Como Jesús Rodríguez, del Real Club

Deportivo

Mallorca Leo Román, del Real Madrid Gonzalo García, de la Real Sociedad

Sergio Gómez, John

Martín y Beníaz Turrientes y del Valencia Club de Fútbol Javi Guerra

Estos jugadores, insisto, comenzará la concentración con nosotros el día 30 y

estarán hasta

el día 4, una vez que se juegue, se disputa el partido en Coruña contra

Irak

Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues

también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores

porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista

era de total absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de

titular, todos ellos,

Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque estamos en

todas las demarcaciones,

pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad

y una trayectoria

impresionante. ¿Roy?

pueda afectar a la convivencia del grupo

Miguel Ángel, yo de verdad, creedme, y no es por entristecer a nadie, no tengo

tengo ninguna presión.

ninguna presión

La presión la demuestro en la lista que saco cada día, que es la que yo quiero

sacar o que queremos sacar, todo el grupo de trabajo.

sacar, o que queremos sacar, todo

el grupo de trabajo.

Creo que con eso ya queda evidente el nivel de presión que siento con todo el

Creo que con eso ya queda evidente el nivel de presión que siento de

respeto.

Exactamente

igual. Vamos a valorar en cada momento el

portero que nos conviene más y jugará

en las condiciones fantásticas que tienen los tres, que son de total y

absoluta garantía.

Parece que solo hablamos de una y de

Joan, pero es que tenemos un portero, yo también no me canso de repetir,

David García considerado

en Inglaterra el mejor portero del mundo.

Tenemos a tres de los mejores porteros del mundo.

Quien juegue..

nos va a ofrecer total y absoluta garantía.

A mí me va a ofrecer total y absoluta garantía a todo el cuerpo técnico

exactamente

igual. Y a España exactamente igual.

tenéis? Miguel, mira, estamos muy tranquilos,

conscientes de que si no hay contratiempos, creo que podremos casi

disponer de todos

desde el primer partido.

¿Por qué? Porque tenemos una coordinación

excepcional últimamente,

las últimas semanas han estado el doctor Claudio Vázquez y nuestro

preparador físico Carlos Cruz

visitando diferentes clubes, visitando la situación de los jugadores, la

realidad de los jugadores y compartiendo

información con los servicios médicos.

Estamos totalmente coordinados.

contará con ellos en el momento en que éramos oportuno, pero no me cabe

ninguna duda que yo creo que van a estar preparados

para ese primer partido, pero que en cualquier caso, si no, llegarán al

segundo y

incorporación de los jugadores, si nos puede un poco detallar un poco más

Mira, vamos a ver, Mark Pouville ofrece muchísimas cosas, entre otras algo muy

evidente como es una versatilidad una polivalencia

que nos ofrece la posibilidad de jugar de central o de lateral, por ejemplo,

aunque creo que todas las demarcaciones las tenemos muy bien cubiertas,

pero durante un torneo tan exigente, tantos partidos tan seguidos, luego

podemos hablar

hablaremos de la peculiaridad de este torneo, de esta edición, pues va a

seguir un desgaste físico

muy importante, insisto, nos permite esa versatilidad de la que constenta,

de la que ha dicho una

gran demostración esta temporada.

La conocemos perfectamente.

yo lo digo claramente, vamos a ver, ¿nos sentimos favoritos?

Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial?

Sí. Ahora,

¿Que eso no garantiza nada?

Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo

nivel que nosotros, no superior?

diferentes, pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia, que no,

porque vais a decir,

es que se olvidó decir a fulana, no, no, que si Francia, Eglaterra, Brasil,

Argentina, Portugal, etc.,

etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues

Gracias. Pues sí, esa es la parte más

desagradable,

Miguel, la parte más dura, más difícil.

He hablado con algunos jugadores,

con otros no he hablado y es la parte, insisto, más fea de este trabajo

Dejar a jugadores que están capacitados en lo profesional y en lo humano para

formar parte de este grupo, que han formado

parte de este grupo durante mucho tiempo, pero que es verdad que aquí no

se termina la historia, que es que

habrá más oportunidades.

Esto simplemente es un..

historia de lo que es la vida.

Pero muy agradecido por todo

el trabajo que han hecho con nosotros.

Y no es un adiós, es una hasta pronto.

Seguro que antes de lo que pensamos,

nos volveremos a encontrar y yo lo estoy deseando que sea así

Gracias. David, me hubiese permitido que haga

una excepción.

He comentado antes con Javier

que no vamos a hablar de los que no están, pero en esta ocasión permitidme

que me permita esta licencia y obviamente

tener unas palabras para Dani y Álvaro por la importancia que han tenido con

nosotros, por la

importancia que siguen teniendo y por la importancia que espero, Dios lo

quiera, que la tengan en el futuro.

No se ha terminado su ciclo

pero llegarán mejores momentos, tanto para ellos como para el grupo, para

poder volver a contar con ellos

Han dejado un legado imborrable, un legado de señorío, de personalidad,

la gente, la generación que se queda, los Rodrigo, Unai, Simón, Ferran,

Torres y Miquel y Garzabal,

que son los siguientes cuatro capitanes por antigüedad y por el legado,

insisto, a recoger el legado que han dejado,

están perfectamente preparados.

Es que son igual que ellos, tienen la misma madera y eso nos da mucha

tranquilidad. Pero empiezo como termine,

Sin ir más lejos..

también aprovecho para tener un recuerdo para Fermín, que ha sido

el último que ha quedado apartado de esta carrera mundialista por una

lesión, y

tienes que estar pendiente de esas circunstancias hasta última hora.

¿Quién ha sido el último jugador que incorporamos

en la lista? No es que lo incorporáramos.

Es que ayer hasta las 11 y media, 12 de la noche, estuvimos

pendientes del último partido del Villarreal Atlético de Madrid y

estuvimos pendientes del estado de todos los jugadores

que estaban incluidos en esa lista, pero sabiendo hasta que no tuvimos la

certeza de que estaban en perfectas condiciones

todos o si hubiéramos tenido que sustituir a alguno.

mira, Víctor es ha sido un jugador que

ha aparecido en la Liga durante toda la competición con una energía, con un

rendimiento fantástico

Este último tramo de temporada ha sido especialmente brillante, diría yo, y

nos aporta..

velocidad, cambio de intensidad, cambian los ritmos del partido

nos da las dos bandas, incluso puede jugar por el interior, pero sobre todo

lo que

nos da es una energía muy poderosa que creo que vamos a necesitar en muchos

partidos

He hablado con Alex Ramiro, pero no te diga lo que le he dicho.

Simplemente es una conversación privada, pero entiendo que intuiréis

que ha sido

pues, simplemente transmitirle que no iba a estar con nosotros.

Y yo lo he entendido perfectamente.

claro gracias no pero es que Rafa ¿por qué no hablamos de

David Raya? Es que es tremendo, es tremendo.

De verdad, yo de verdad me quedo asustado.

Hablamos solo de Unai, de este caso de

Joan. Ah, perdón.

Bueno, está, perdón.

Nada, nada. Hablemos también de Unai, de David Raya

Es que estoy muy tranquilo.

Nada más. Y Gaby, pues tú sabes especialmente, lo

sabes tú, lo que

significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, porque

es un jugador muy querido primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy

reconocido, es..

el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño, y a la vez

futbolísticamente no tengo que descubrir a Gaby, la versatilidad que

también te da.

Si algo tiene importante este equipo, esta selección,

y creo que es muy importante destacar, es la polivalencia de los muchos

jugadores que tiene esta selección

lista. No sé si quiere verlo, pero es una

imagen

muy bonita. Pablo, eso demuestra única y

exclusivamente la categoría humana

que tiene este grupo de jugadores.

Por eso Gaby es tan querido entre otros jugadores, o la min, o gente que

cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por

ti.

Eso es el calado..

humano que tiene este grupo, otra de nuestras fortalezas.

¿podrías elegir tres palabras que definen tu lista?

Pues sí, bueno, voy a intentar a ver si improviso bien.

Mira, si me viene rápidamente, primero que al

calidad, humanidad y competitividad