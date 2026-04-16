Celta de Vigo - Friburgo, en directo hoy el partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League

El RC Celta de Vigo recibe al Friburgo en el Abanca Balaídos en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League con la necesidad de remontar el 3-0 en contra que le endosó el equipo alemán hace una semana en el Europa-Park-Stadion. Sigue aquí la narración, miunto a minuto, de este partidazo.

La previa:

El Celta se aferra a Balaídos y a la épica para seguir con vida en la UEFA Europa League. El conjunto gallego necesita remontar el contundente 3-0 encajado en la ida ante el Friburgo, un resultado que le obliga a firmar una de esas noches europeas que quedan grabadas en la memoria colectiva.

El equipo celeste también busca corregir las sensaciones que dejó en Alemania, donde fue superado por un rival que se mostró muy superior en varios tramos del partido, especialmente en las llegadas desde segunda línea. Aun así, los precedentes en Balaídos invitan a creer. Ha sido escenario de algunas de las noches más contundentes del Celta en Europa. Para el recuerdo la eliminatoria ante la Juventus FC el 9 de marzo del 2000, en la que los vigueses supieron remontar la ida con un 4-0.

Para alimentar ese hilo de esperanza, el técnico Claudio Giráldez podría optar por un once más ofensivo, con nombres como Iago Aspas y Borja Iglesias liderando en ataque. Enfrente, el conjunto alemán llega reforzado tras su última victoria en la Bundesliga, y con el peligro constante de jugadores como Vincenzo Grifo o Jan-Niklas Beste, decisivos en los costados.

El factor anímico será otro de los grandes protagonistas. El estadio presentará un lleno absoluto en una cita marcada en rojo. No obstante, el Celta llega condicionado por una racha irregular en resultados recientes. Dos victorias y tres derrotas en las últimas cinco jornadas, la última de ellas el pasado fin de semana contra el Real Oviedo (0-3).