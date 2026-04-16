Vídeo en directo | Los astronautas de Artemis II: "En el viaje también iban los corazones de todos vosotros"

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ofrecen una rueda de prensa para hablar de Artemis II, la misión espacial que tenía como objetivo llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

A lo largo de la conferencia, los cuatro investigadores han manifestado sus impresiones sobre un viaje que ha cambiado sus vidas. Se han mostrado agradecidos con todas las personas del mundo que han estado pendientes de la operación: "Hemos visto el impacto positivo de la gente, en el viaje también iban los corazones de todos", ha dicho Koch, la primera mujer en salir de la órbita terrestre y viajar alrededor de la luna.

Han enfatizado en la buena relación que han mantenido durante los 10 días de la misión, actuando como un auténtico equipo: "Hemos tenido una muy buena comunicación. Todo era una actividad en el equipo", ha aclarado Wiseman.

La operación concluyó con éxito el pasado viernes, cuando la cápsula Orión en la que tripulaban los cuatro investigadores amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado por la NASA. Tras este viaje, Glover se ha convertido en la primera persona negra, Koch en la primera mujer y Hansen en el primer no estadounidense en salir de la órbita terrestre y viajar alrededor de la Luna.

Consejos para las próximas misiones

La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra. Los cuatro astronautas, por tanto, han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo. En esta ocasión, han podido captar "características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer".

Durante la expedición, Wiseman protagonizó uno de los momentos más emotivos, cuando sus compañeros bautizaron ‘Carroll’ a un cráter lunar observado por primera vez por el ser humano, en honor a su esposa fallecida.