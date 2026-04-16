La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de abril con Ca7riel y Paco Amoroso como invitados

Dos de las estrellas más internacionales de la música hecha en Argentina regresan a La Revuelta. Ca7riel y Paco Amoroso son los invitados de hoy en el programa de David Broncano para presentar su tercer álbum, FREE SPIRITS, tras el éxito cosechado a nivel mundial con BAÑO MARÍA y PAPOTA. Puedes ver el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir de público a la grabación del programa en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.