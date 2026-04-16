La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de abril con Ca7riel y Paco Amoroso como invitados
- Los artistas argentinos vuelven a La Revuelta para presentar su nuevo disco, FREE SPIRITS, y su gira europea
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Dos de las estrellas más internacionales de la música hecha en Argentina regresan a La Revuelta. Ca7riel y Paco Amoroso son los invitados de hoy en el programa de David Broncano para presentar su tercer álbum, FREE SPIRITS, tras el éxito cosechado a nivel mundial con BAÑO MARÍA y PAPOTA. Puedes ver el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.
Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir de público a la grabación del programa en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
La nueva era de Ca7riel y Paco Amoroso
Catriel y Ulises, amigos desde la infancia, empezaron a vivir a una velocidad vertiginosa tras alcanzar el éxito comercial a nivel mundial con su participación en el formato Tiny Desk de la radio pública estadounidense NPR. Desde finales de 2024, Ca7riel y Paco Amoroso estuvieron más de un año girando sin tregua por todo el planeta con sus dos primeros proyectos, Baño María y Papota, en los que se incluyen hits como “Único”, “Dumbai”, “#Tetas” o “El día del amigo”.
Hasta que les sonó una señal de alerta interior y decidieron poner pausa, llegando a cancelar conciertos e incluso la publicación de un disco que tenían listo para lanzar al mercado. Todo ello para descansar, sanar y reconducir el foco, iniciando una nueva era personal y artística acompañada de un universo conceptual diferente. Y ese proceso se materializó en su nuevo álbum, Free Spirits, que fue apadrinado por el mismísimo Sting y con el que visitan hoy La Revuelta de Broncano.