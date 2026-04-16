Lalachus ofrece una masterclass sobre el ciclo menstrual en 'La Revuelta': "Los tíos tenéis la vida en modo fácil"

En La Revuelta no existen tabúes y se ha reivindicado en más de una ocasión como un espacio abierto para conversar sobre cualquier tema. Y Lalachus lo vuelve a demostrar poniendo sobre la mesa una cuestión que afecta a la mitad de la población y de la que probablemente, aún a día de hoy, siga habiendo mucho desconocimiento. Y no es otro que la menstruación. “Estoy cansada de hacer como que no pasa nada cuando tenemos dos motosierras por dentro”, expresaba la cómica, ilustrando de manera muy gráfica los dolores que ella misma estaba sufriendo en el primer día de regla. Por eso era un momento perfecto para explicar ante toda la audiencia del programa las cuatro fases del ciclo menstrual, con sus síntomas emocionales y físicos, para que todos podamos entenderlo fácilmente.

El ciclo menstrual, explicado por Lalachus

A raíz de la reciente entrevista de la actriz Mariona Terés en La Revuelta, en la que mencionó la relación directa que tienen en su cuerpo la regla y la descomposición intestinal, Lalachus ha querido incidir en complicaciones como esta, subrayando que los hombres “tenéis la vida en modo fácil, nosotras tenemos que hacer todas las misiones secundarias”. Y, para que todo el mundo pueda entenderlo fácilmente, ha procedido a explicar los pormenores de cada etapa de todo ese proceso, con sus síntomas físicos y emocionales.

El período comienza con la fase menstrual, del primer al quinto día, en el que se produce el sangrado, con dolor abdominal y lumbar, y síntomas paralelos como la diarrea mencionada por Mariona Terés y provocada por la prostaglandina, o el dolor de cabeza. En cuanto a los síntomas emocionales, las menstruantes se encuentran cansadas, sensibles, introspectivas, “así como p’adentro”, apuntaba Lalachus. En una de sus visitas a La Revuelta, La actriz Clara Galle ofreció un eficaz remedio para paliar la angustia en estos días de regla.

Del día 6 al 13, aproximadamente, tiene lugar la fase folicular, en la que Lalachus se siente “como si estuviera en un videoclip de Beyoncé: la puta jefa”, motivada, optimista y creativa Una euforia anímica acompañada por un aumento de la energía y la capacidad de concentración, “una piel divina” y disminución de la sensación de hinchazón.

La siguiente fase del ciclo menstrual es la de ovulación, que se produce entre el decimocuarto y decimoquinto día, con una sensación de seguridad que facilita la sociabilidad y, a su vez, un aumento de deseo sexual que hace que sientas “fuego en la cuca”, según las palabras de Lalachus. Algo que también explicó la actriz canaria Kira Miró en su última entrevista en La Revuelta.

Por último, la fase lútea cierra las dos últimas semanas del período. Si no se lleva a cabo la fecundación del óvulo y no hay embarazo, se produce la propia menstruación y vuelve a comenzar el ciclo, con una tendencia a la irritabilidad, inseguridad y más sensibilidad emocional, y síntomas físicos como la hinchazón, retención de líquidos, dolor de pecho y, en definitiva, “odio infinito” hacia el mundo, según la descripción de Lalachus.