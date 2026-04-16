Leo Messi se convierte en el nuevo propietario de la Unió Esportiva Cornellà
- Así lo ha anunciado el club catalán de la Tercera RFEF en un comunicado este jueves 16 de abril
- La inversión del astro argentino del Inter de Miami supone un gran impulso para un club fundado en 1951
Leo Messi, futbolista argentino del Inter de Miami y exjugador del FC Barcelona que ganó el Balón de Oro en ocho ocasiones, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat, según ha anunciado el club catalán este jueves 16 de abril añadiendo que su llegada supone un "impulso al deporte y talento local" del fútbol catalán.
Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas.
Cantera de grandes futbolistas
Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami.
También han pasado por sus filas Gerard Martín, uno de los nombres propios del actual FC Barcelona, Javi Puado, capitán del RCD Espanyol, Keita Baldé, internacional con Senegal y Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié.
La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.