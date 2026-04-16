Leo Messi se convierte en el nuevo propietario de la Unió Esportiva Cornellà

Leo Messi, futbolista argentino del Inter de Miami y exjugador del FC Barcelona que ganó el Balón de Oro en ocho ocasiones, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat, según ha anunciado el club catalán este jueves 16 de abril añadiendo que su llegada supone un "impulso al deporte y talento local" del fútbol catalán.

Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas.