Real Betis - SC Braga, en directo hoy la vuelta de cuartos de final de la Europa League

El Real Betis quiere hacer bueno, en La Cartuja, el 1-1 de la ida y estar en semifinales de la Europa League. En frente, le espera un SC Braga que no le pondrá las cosas fáciles. Un partido que promete ser de altos vuelos y que podrás seguir aquí EN DIRECTO con los comentarios del partido minuto a minuto.

En directo Betis - Braga | UEFA Europa League

El conjunto andaluz tratará estar por primera vez en su historia en una semifinales del segundo torneo europeo más importante. Los verdiblancos, estarán acompañados por 60.000 personas que se dejaran el alma para apoyar a su equipo. Los necesitan. Ha sido un mes de muchas dudas para los béticos con solo una victoria en sus últimos diez encuentros oficiales.

Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo y Ángel Ortiz por lesión. Tampoco con Natan, su central titular, sancionado por acumulación de tarjetas. Además, de la ya sabida baja de Lo Celso, quien no está inscrito en el torneo europeo. Pero sin duda, la noticia de la convocatoria es la vuelta de Isco cinco meses después. Veremos para cuantos minutos está el malagueño.

Al Real Betis le espera un SC Braga que atraviesa un muy buen momento de forma. Llegan a Sevilla con dos victorias seguidas pero con dudas en su once titular. El central Sikou Niakate no estará disponible tras lesionarse de gravedad del tendón de Aquiles. El entrenador del conjunto portugués, Carlos Vicens, tampoco dispondrá de Diego Rodrigues. Rodrigo Zalazar, una de las estrellas del equipo, será duda hasta el último momento.

El Real Betis tiene esta noche una cita con la historia. Poder alcanzar por primera vez unas semifinales de Europa League. Sería su segunda 'semi' europea consecutiva tras ser subcampeón de la Conference League la temporada pasada. Una victoria que sabría como agua en el desierto para los andaluces tras una temporada muy irregular. Pasar de ronda también podría cambiar su dinámica en liga y soñar con hacer cosas en Europa.