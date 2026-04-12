Los astronautas de Artemis II, emocionados, destacan su unión y aprecio por la Tierra, entre aplausos

Una lluvia de aplausos recibió a los astronautas a su llegada al acto de bienvenida celebrado en Houston. Las primeras palabras de los tripulantes de la misión Artemis II estuvieron dedicadas al aprecio a la Tierra y a la humanidad, al estrecho vínculo creado durante una aventura espacial que les ha devuelto a casa emocionados.

Ante un auditorio entregado, tras el éxito de la misión, los cuatro astronautas pudieron expresar sus sensaciones tras el privilegio de disfrutar de imágenes hasta ahora inéditas en las retinas de un ser humano.

Reid Wiseman "Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los cuatro hemos pasado. Ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida", dijo Wiseman dirigiéndose a sus compañeros. "Estar a más de 200.000 millas (321.869 kilómetros) de casa, antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande en la Tierra, y cuando estás ahí fuera solo quieres volver con tu familia y amigos. Es especial ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra. Gracias", expresó emocionado.

Víctor Glover Aseguró que no ha "procesado" los diez días de este viaje espacial histórico que pasó alrededor de la Luna y dio las gracias a Dios, a sus familias y a la agencia espacial, a la que agradeció que mantenga intactas sus "cualidades" pese a su cambio de liderazgo. "Quiero agradecer a Dios en público, y agradecer de nuevo a Dios, porque más grande que el reto de intentar describir lo que hemos pasado, la gratitud por ver lo que vimos, hacer lo que hicimos, y estar con quien estuve... es demasiado grande para estar simplemente en un cuerpo", dijo.

Christina Koch Reflexionó sobre lo que es una tripulación: "Un grupo que está metido en esto todo el tiempo, que pase lo que pase, rema al unísono en cada minuto con el mismo propósito, que está dispuesto a sacrificarse en silencio unos por otros, que ofrece gracia y también pide rendición de cuentas". La astronauta protagonizó uno de los momentos más emotivos al quedarse sin palabras después de recordar que lo que más le "impactó" no fue ver la "diminuta Tierra, sino toda la negrura que la rodeaba". "La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo", dijo, antes de quedarse con la mirada perdida, y concluyó: "Planeta Tierra, ustedes son una tripulación".