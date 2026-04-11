Misión Artemis II: la reentrada en la atmósfera de la nave Orión, en imágenes
- A las 2:07 de la madrugada española tuvo lugar el amerizaje en el océano Pacífico
- La cápsula ha alcanzado una velocidad de 40.000 kilómetros hora a su entrada a la atmósfera
La nave Orión ha amerizado en el océano Pacífico con éxito, finalizando la misión Artemis II que ha durado diez días y que ha llevado a cuatro astronautas a la Luna y a batir el récord de la distancia más alejada de la Tierra jamás alcanzada por un ser humano.
En las fotografías siguientes se pueden observar diferentes momentos de la llegada a la Tierra de la nave Orión.
La Tierra vista desde la nave espacial Orión Integrity durante su reentrada, el 10 de abril de 2026
En ese instante que muestra la fotografía estaba a punto de desprenderse la capsula en la que viajaban los astronautas, construida por la NASA, del modulo de servicio que incluía los paneles solares, el sistema de propulsión y el motor principal. Esta mitad de la nave ha sido construida por la Agencia Espacial Europea.
Periodo de pérdida de comunicaciones durante su reentrada a la Tierra
La imagen es una visualización con datos telemáticos de velocidad alcanzada por la capsula a su entrada a la atmósfera terrestre y de altura. En este instante la capsula ya se ha separado del modulo de servicio. Este último se fundirá a la entrada en la atmósfera. La capsula ha alcanzado velocidades próximas a los 40.000 kilómetros por hora y soportado temperaturas de 2500 grados.
El primer conjunto de paracaídas se despliega en la cápsula tripulada Artemis II
Los primeros paracaídas reducen la velocidad de caída de la capsula que irá disminuyendo hasta poder desplegar los grandes paracaídas sin correr riesgos de roturas de los mismos. El estudio de resistencia de materiales tiene una gran importancia en todas las etapas de la misión.
Los paracaídas con los que amerizara la cápsula ya han sido desplegados
Al desplegarse estos últimos paracaídas la cápsula va reduciendo su velocidad desde los 300 kilómetros hora hasta los 30 kilómetros por hora. Se trata de propiciar un amerizaje suave de la cápsula en aguas del Océano Pacífico.