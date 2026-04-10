Artemis II, en directo en vídeo hoy la reentrada a la Tierra de su viaje a la Luna: comienza la fase más crítica de la misión

El mundo contiene la respiración ante la reentrada a la Tierra y amerizaje de Artemis II, la maniobra más delicada de su histórico viaje a la Luna. A las 02.07 (hora peninsular española) la nave Orion impactará contra las aguas del océano Pacífico frente a la costa de California. Será el punto y final de una misión que ha devuelto a la humanidad la emoción por la exploración espacial, la primera que ha recorrido la órbita lunar en medio siglo, y la que ha llevado a nuestra especie más lejos que nunca, a más de 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La maniobra representa probablemente el momento más crítico desde que la nave Orion despegara hace diez días de Cabo Cañaveral. Una vez que se separe del módulo de servicio, todavía fuera de la órbita terrestre, el módulo de tripulación -en el que viajan los cuatro astronautas- caerá hacia la Tierra alcanzando una velocidad de más de 40.200 kilómetros por hora y soportando temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados en su exterior, según los cálculos de la NASA.

Además, en los primeros seis minutos tras su reingreso en la atmósfera terrestre perderán la comunicación con el centro de control de la agencia espacial estadounidense en Houston y la nave se guiará únicamente con mecanismos automáticos.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los tripulantes de Artemis II, se enfrentarán a una fuerza de hasta casi 4 G, es decir, cuatro veces por encima de la fuerza de gravedad de la Tierra, lo que llevará al límite sus cuerpos.

Una vez la nave impacte contra el mar -antes de lo cual habrá perdido velocidad gracias a la fricción del aire primero y a los paracaídas después-, un equipo conjunto del Ejército estadounidense y la NASA les rescatará y analizará su estado de salud. El rescate está previsto unas dos horas tras el amerizaje, hacia las 04.07 de la madrugada del viernes al sábado hora peninsular.