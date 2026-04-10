Artemis II afronta su maniobra más arriesgada: la reentrada de la nave Orion en la atmósfera terrestre

La misión Artemis II afronta su momento más crítico. Tras completar con éxito el viaje programado alrededor de la Luna, la cápsula Orion se dispone a realizar la maniobra más arriesgada, por encima incluso del lanzamiento: la reentrada en la atmósfera terrestre. En apenas trece minutos, la nave pasará de una velocidad orbital a detenerse casi por completo, enfrentándose a temperaturas capaces de fundir metales, en una secuencia donde cada ángulo, cada movimiento y cada segundo deben estar calculados con precisión milimétrica.

La maniobra de propulsión llevada a cabo por los motores del módulo de servicio, conocida como inyección translunar, ha sido el único gran impulso que ha necesitado la nave durante todo su viaje. Desde ese momento, Orion se desliza en una "trayectoria de retorno libre": una ruta en forma de ocho que la ha llevado hasta la Luna y ahora la devuelve a la Tierra. La nave se mueve como una canica lanzada en un cuenco de dos cavidades, pasando de la influencia gravitatoria de la Luna a la de la Tierra impulsada, sobre todo, por su propia inercia y el equilibrio entre ambos campos gravitatorios.

El trayecto de vuelta se ha prolongado durante aproximadamente cuatro días. Aunque la gravedad terrestre es la principal fuerza que guía el retorno, la nave está realizando pequeños encendidos de sus motores auxiliares para ajustar con mayor precisión la trayectoria.

Separación crítica: la cápsula queda expuesta Poco antes de entrar en contacto con la atmósfera, Orion ejecutará una de sus maniobras más delicadas: la separación del Módulo de Servicio Europeo, donde se encuentran los paneles solares, los motores principales y los equipos de soporte vital. A partir de ese instante, el módulo de tripulación quedará completamente expuesto, dependiendo exclusivamente de su escudo térmico para no desintegrarse durante el reingreso. La nave Orion, durante el proceso de ensamblaje previo al inicio de la misión Artemis II. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Segundos después, doce propulsores de control de reacción orientarán la cápsula con una precisión extrema. El objetivo es posicionar el escudo térmico en el ángulo exacto frente a la atmósfera, un aspecto que se convierte en una cuestión de vida o muerte. Si el ángulo es demasiado superficial, la nave rebotaría sobre las capas altas de la atmósfera y se perdería para siempre en el espacio con los cuatro astronautas en su interior. Si es demasiado pronunciado, la fricción generaría cargas térmicas y fuerzas G capaces de destruir la cápsula o de poner en riesgo a la tripulación.

La física extrema del choque con la atmósfera La reentrada se producirá a unos 40.000 km/h, lo que equivale a más de 30 veces la velocidad del sonido. En esas condiciones, el aire no puede apartarse con la suficiente rapidez y se comprime violentamente frente a la nave, lo que genera plasma, un gas supercalentado que alcanza temperaturas cercanas a los 2.700 °C. No es la fricción en sí la que produce el calor, sino esa brutal compresión del aire que envuelve la cápsula. Separación y reentrada InfografíaRTVE Fuente: NASA y elaboración propia %descripcion-infografia% El escudo térmico, fabricado con material ablativo Avcoat, está diseñado precisamente para enfrentarse a este entorno. Su funcionamiento es tan simple como sofisticado: el material se quema y se desprende capa a capa de manera controlada, arrastrando el calor lejos de la estructura y manteniendo el interior dentro de límites seguros. Pero las temperaturas infernales no serán la única amenaza. Durante esta fase, los astronautas experimentarán una desaceleración extrema. Las fuerzas alcanzarán hasta 4G, lo que significa que sentirán su peso multiplicado por cuatro. En otras palabras, si por ejemplo pesan 70 kilos en la Tierra, durante esos momentos su cuerpo se comportará como si pesara 280 kilos, lo que hará que la sangre se vuelva más difícil de bombear para el corazón, cada movimiento requiera un esfuerzo enorme y respirar les cueste mucho más. Sin embargo, una fuerza de hasta 4G es intensa pero tolerable para personas entrenadas en posición recostada (como van los astronautas, tumbados mirando hacia arriba), especialmente teniendo en cuenta que la maniobra no durará mucho tiempo y que en esa postura se distribuirá la fuerza por todo su cuerpo, en lugar de cargarla sobre la columna vertebral o el cuello. Los pilotos de cazas pueden aguantar fuerzas de hasta 9G con trajes especiales.

La "maniobra de reentrada con rebote" Maniobra de reentrada con rebote InfografíaRTVE Fuente: NASA y elaboración propia %descripcion-infografia% A diferencia de otras cápsulas, Orion no realizará una reentrada directa. Pondrá en práctica una maniobra conocida como skip entry o "maniobra de reentrada con rebote", una técnica que introduce una capa adicional de control y seguridad. El proceso se desarrollará en tres fases: Primer contacto: la cápsula penetrará en las capas altas de la atmósfera, reduciendo de forma drástica su velocidad inicial. Rebote: gracias a su forma y a la sustentación aerodinámica, volverá a elevarse brevemente, saliendo parcialmente de la atmósfera. Entrada final: después iniciará el descenso definitivo hacia la superficie terrestre. Este rebote no es un efecto accidental, sino una maniobra cuidadosamente calculada. Permite distribuir mejor el calor, reducir el estrés estructural y, sobre todo, ajustar con gran precisión el punto de amerizaje. Mediante ligeros giros sobre su eje —control de alabeo—, los ingenieros pueden modificar la dirección de la sustentación y, con ello, dirigir la cápsula como si fuera un planeador, ya que funciona de forma muy parecida a un avión, pero sin alas. De esta manera, a diferencia de las cápsulas antiguas que se desplomaban de forma balística (como un proyectil en caída libre), la nave Orion vuela de forma controlada, utilizando su ángulo de alabeo para dirigir la fuerza de sustentación.

La coreografía de los paracaídas Una vez superada la fase más violenta del descenso, Orion entrará en la etapa final: la apertura de su sistema de paracaídas. A unos 7.000 metros de altitud, se desprenderá la cubierta superior de la cápsula, dejando al descubierto un sistema compuesto por once paracaídas. Estos se desplegarán en una secuencia perfectamente coreografiada, diseñada para reducir progresivamente la velocidad. En pocos minutos, la cápsula pasará de velocidades hipersónicas a unos 30 km/h en el momento del impacto con el agua. El amerizaje está previsto en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Una vez en el agua, la cápsula será asegurada por los equipos de rescate. Si amerizase de manera invertida, cinco globos de flotación se inflarán automáticamente para devolverla a su posición correcta en cuestión de segundos. En la zona de descenso ya se encuentra desplegado el dispositivo de recuperación, coordinado por la NASA y la Marina de Estados Unidos. El buque USS John P. Murtha actuará como base principal, apoyado por helicópteros MH-60S Seahawk, buzos especializados y equipos médicos. Los astronautas serán evacuados en helicóptero poco después, rumbo al buque, donde recibirán una evaluación médica inmediata. Imagen de archivo de la nave Orion, después de amerizar en el Pacífico durante la misión Artemis I. EFE / EPA / MARIO TAMA