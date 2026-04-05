Así es el Centro Espacial de Canarias: de dar apoyo a misiones como la de Artemis II a la Luna a ser clave en rescates

Las comunicaciones entre la Tierra y el Espacio resultan críticas en cualquier misión espacial. Y en las de la misión de la NASA Artemis II a la Luna juega un papel fundamental el Centro Espacial de Canarias: un grupo de diez ingenieros proporciona el enlace radioeléctrico que permite la comunicación entre la NASA y la nave. Ofrece también ayuda en telemetría, para saber a qué distancia se encuentra la nave y su velocidad.

RTVE ha podido entrar en sus instalaciones y conocer su labor fundamental en otras cuestiones como rescates o predicción de desastres naturales.

Precisamente, el Centro Espacial de Canarias es una de las seis sedes mundiales del programa de rescate Cospas-Sarsat, un sistema internacional de satélites creado en 1979 para la búsqueda y salvamento marítimo, aéreo y terrestre. El Centro Espacial de Canarias recibe un millón de señales de socorro al mes y ha salvado ya 13.000 vidas.

Patricia Jorge, una de las trabajadoras de este programa, muestra en su ordenador imágenes de uno de sus operativos de rescate. "Fue una alerta que tuvimos a unos veinte kilómetros la costa este de Gran Canaria, se hundieron y aquí recibimos la radiobaliza del barco".

Sus operativos abarcan buena parte del Atlántico, todo el norte de África y toda la zona del Golfo de Guinea, explica la experta.