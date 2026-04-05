Así es el Centro Espacial de Canarias: de dar apoyo a misiones como la de Artemis II a la Luna a ser clave en rescates
- Alberga 42 antenas que operan 24 horas al día recogiendo millones de datos de los satélites espaciales
- Trabaja con la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y la Agencia Espacial China
Las comunicaciones entre la Tierra y el Espacio resultan críticas en cualquier misión espacial. Y en las de la misión de la NASA Artemis II a la Luna juega un papel fundamental el Centro Espacial de Canarias: un grupo de diez ingenieros proporciona el enlace radioeléctrico que permite la comunicación entre la NASA y la nave. Ofrece también ayuda en telemetría, para saber a qué distancia se encuentra la nave y su velocidad.
RTVE ha podido entrar en sus instalaciones y conocer su labor fundamental en otras cuestiones como rescates o predicción de desastres naturales.
Precisamente, el Centro Espacial de Canarias es una de las seis sedes mundiales del programa de rescate Cospas-Sarsat, un sistema internacional de satélites creado en 1979 para la búsqueda y salvamento marítimo, aéreo y terrestre. El Centro Espacial de Canarias recibe un millón de señales de socorro al mes y ha salvado ya 13.000 vidas.
Patricia Jorge, una de las trabajadoras de este programa, muestra en su ordenador imágenes de uno de sus operativos de rescate. "Fue una alerta que tuvimos a unos veinte kilómetros la costa este de Gran Canaria, se hundieron y aquí recibimos la radiobaliza del barco".
Sus operativos abarcan buena parte del Atlántico, todo el norte de África y toda la zona del Golfo de Guinea, explica la experta.
42 antenas que operan las 24 horas del día
El Centro Espacial de Maspalomas alberga un total de 42 antenas que operan 24 horas al día recogiendo millones de datos de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra.
Trabajan con la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y la Agencia Espacial China. Por ejemplo, coordinaron el lanzamiento de lamisión china Chang'e 6, la primera que recogió muestras de la cara oculta de la Luna, que es donde se dirigen ahora los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, la primera tripulada que prevé llegar hasta allí este lunes.
"¿Cómo participamos? Pues hacemos mediciones en tiempo real del vehículo espacial para saber la posición y la velocidad", explica Cristian Rodríguez, responsable de Operaciones del centro.
Pero las funciones de este organismo van mucho más allá. Por ejemplo, es clave para que, a cinco mil kilómetros de distancia, en Groenlandia, puedan ver la televisión o navegar por internet.
Quina Hernández, ingeniera de Telecomunicaciones, explica que en el centro tienen una de las antenas de Hispasat, la operadora española de satélites del país.
Gracias a estos satélites, se puede fotografiar el planeta o predecir catástrofes. Pero también hay satélites espías, armados o que buscan inhabilitar al enemigo.
"Vamos un poco todos en esa dirección es intentar que haya una regulación del uso, también del espacio, que no es fácil", admite Álvaro Martínez-Villalobos, coronel director del Centro Especial de Canarias. Y es que el espacio tiene una importancia geoestratégica clave.