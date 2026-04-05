Los astronautas de la misión Artemis II vislumbran la cara oculta de la Luna: "Ha sido simplemente espectacular"

Diario de a bordo de la misión Artemis II. 5 de abril, quinto día de expedición. Tras recorrer ya dos tercios de su camino a la Luna, los astronautas de la NASA han vislumbrado al completo la cara oculta del satélite natural de la Tierra. "Hemos podido ver la cara oculta de la Luna por primera vez y ha sido simplemente espectacular", ha comentado la astronauta estadounidense Christina Koch durante una entrevista televisada desde su nave espacial Orion.

Como ha explicado Koch, la superficie lunar les ha parecido "diferente". "No era la Luna a la que estamos acostumbrados, así que revisamos nuestros datos de seguimiento lunar, comparamos las imágenes y dijimos: 'Ahí está la cara oculta. Esto es algo que nunca habíamos visto'", ha expresado la astronauta en la entrevista.

Los cuatro astronautas, por tanto, han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo, hace más de 50 años. En esta ocasión, han podido captar "características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer", tal y como ha destacado en una conferencia de prensa el alto funcionario de la NASA, John Honeycutt. "Solo las imágenes tomadas por robots habían mostrado esta región de la Luna", ha matizado.

Entretanto, los astronautas del Artemis II han realizado dos tercios de su viaje y ya están más cerca de la Luna que de la Tierra. Nunca se había realizado un viaje espacial tan largo ni habían visto esta imagen del satélite hasta ahora.

Tareas cotidianas mientras se preparan para el sobrevuelo lunar de este lunes De momento, a 200.000 kilómetros de la Tierra, todo marcha sobre ruedas... excepto el váter de la nave Orion, que ha vuelto a dar fallos y se ha detectado un problema de congelación. Los astronautas realizan tareas cotidianas, ensayan maniobras de reanimación y hacen ejercicio diariamente, algo clave en la situación de microgravedad que mantienen. ““ También han hablado sobre cómo descansan, ya que el pequeño espacio de la capsula en la que viajan ha llamado la atención del público y de la prensa. "Realmente nos encanta dormir aquí arriba; ha sido un día tan largo que creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase", ha comentado Koch a la cadena NBC. "La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla", ha añadido. El comandante Wiseman ha explicado que Koch ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo, en medio del vehículo. "Algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento", ha detallado en una entrevista con ABC. La tripulación ahora se prepara para fotografiar la cara oculta de la Luna el lunes con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de la misión de la NASA en Houston (Texas, EE.UU.). La NASA ha enfatizado que están construyendo "sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo". Cuando la tripulación, que no alunizará, pase el lunes por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA. Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego (EE.UU.) el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar. Hasta el momento, esta misión ya ha hecho historia y los astronautas están a punto de acabar su objetivo final, que es rodear la Luna antes de volver a casa. Así, la misión Artemis II aspira a sentar las bases para el siguiente paso: instalar una base en el satélite.

4 de abril: cuarto día de misión La misión Artemis supera los 219.000 kilómetros de la Tierra, es decir, la mitad de su camino a la Luna. "La Luna se está haciendo definitivamente más grande", comentaba entonces uno de sus tripulantes. Desde la nave, el astronauta Victor Glover comenta que han captado imágenes por la mañana y, después de analizarlas, encontraron el Gran Cañón de la Luna, la llamada Cuenca Oriental. "Pudimos verla [a la Luna] por completo", ha proseguido, incidiendo en este hecho: "Pudimos verla entera, así que está claro que no estamos en la Tierra, porque esa formación no es completamente visible desde la Tierra. La vista que tenemos ya es especial. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande." ““ La misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston han cancelado la primera maniobra de corrección de trayectoria, ya que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta. Con todo, los astronautas mantienen un "gran espíritu" y disfrutan de "muchas cosas divertidas" que ocurren en la cápsula Orión, tal y como ha explicado la administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, Lakiesha Hawkings, en una rueda de prensa.

3 de abril: tercer día de misión La misión Artemis II se dirige hacia la Luna después de completar con éxito la maniobra de inyección translunar, el encendido del motor de la nave Orion. ““ En una videoconferencia, la tripulación ha descrito cómo ha vivido el momento y las primeras horas de misión. "Se podía ver el globo entero de polo a polo. Se veía África, Europa y, si uno miraba con mucha atención, incluso la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras", ha explicado el comandante de la misión, Reid Wiseman, sobre el momento en el que la NASA reorientó la nave. ““ El momento se ha vivido de una forma muy especial en la cápsula, como también ha señalado Christina Koch, la primera mujer que viaja a la Luna: "Saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más. Sabía que veríamos algo parecido, pero nada te prepara para la impresionante experiencia de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, la Luna resplandeciendo sobre él por la noche con el hermoso resplandor del atardecer".

2 de abril: segundo día de misión Los miembros de la tripulación se han despertado tras cuatro horas de sueño al ritmo de la canción Sleepyhead de la banda Young & Sick. Los cuatro astronautas tienen por delante uno de los momentos críticos de la expedición: el encendido de los motores de la nave Orion para la maniobra de elevación e inyección translunar. 02.15 min Transcripción completa propulsada a la Luna en aproximadamente unas nueve horas Sí, pues en las próximas horas está previsto una maniobra compleja, complicada, la de inyección unas nueve horas lo alcancen el quinto día y el sexto día van a poder ver la Luna lo más cerca posible Cuando se asomen por la ventana van a poder ver tanto la Luna como la Tierra, una visión totalmente privilegiada que solo van a tener ellos cuatro y ellos cuatro por primera vez van a poder hacer imágenes con sus propios dispositivos, con sus propios móviles, porque la Nasa ha permitido que los lleven a bordo. Así que una misión muy de estos tiempos, una misión del siglo XXI Fue un viaje increíble hacia arriba las vistas explicaba el comandante ya desde el espacio horas después del lanzamiento quedamos con pablo fuente es divulgador científico, lleva más de dos años siguiendo de cerca la misión Artemis II, la conoce al dedillo Nos cuenta que aún queda para que los astronautas alcancen su objetivo. Será en el ecuador de la misión A mitad, más o menos a los cinco días de la misión, se va a dar la vuelta a la Luna, van a estar a pocos miles de kilómetros de la Luna. De hecho, van a poder ver la Luna y la Tierra desde un único punto de vista que va a ser una visión absolutamente privilegiada. Se quedarán a sólo 7.400 kilómetros de la Luna y harán historia, verán la cara oculta y serán los que más lejos han estado nunca de la tierra en todos esos días ya se habrán puesto a prueba los trajes, el sistema de navegación, de seguridad.. y también habrán tenido tiempo para hacer experimentos científicos como avatar donde llevan unas células para estudiar el impacto de la radiación sobre los humanos se van a hacer conexiones a Internet van a grabar vídeos algunos caseros porque la Nasa ha autorizado que viajen con sus propios móviles. Lo que más preocupa cuenta es el retorno La nave volverá por la atracción de la gravedad de la Tierra. Sin motores, solo los encenderá para frenar La reentrada será a 11 kilómetros por segundo. Eso es pasar de Barcelona a Madrid en 45 segundos. La cabina de la nave Orión tiene Segunda jornada de la misión Artemis II: los astronautas ponen rumbo a la Luna Con el encendido del motor durante 43 segundos han ajustado la trayectoria del artefacto, un movimiento crítico para poder poner rumbo a la Luna. Tras este primer hito han vuelto a descansar para continuar con la segunda parte de su jornada, que incluirá la maniobra de inyección translunar, horas más tarde. El segundo día de misión también ha servido para poner a prueba el volante de inercia, un aparato con un funcionamiento similar a un yo-yo y que permitirá a la tripulación realizar ejercicio durante la expedición. Los cuatro miembros de la expedición tienen pautados 30 minutos de ejercicio al día para minimizar la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad. ““ El volante de inercia es una máquina con cable que permite hacer ejercicios aeróbicos similares al remo, además de entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto. Es además una de las novedades de esta misión, al igual que el inodoro aislado, que el primer día de expedición tuvo que ser reparado tras sufrir una pequeña avería durante el despegue.