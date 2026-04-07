Las primeras imágenes de Artemis II desde la cara oculta de la Luna: un "atardecer de la Tierra" y un eclipse solar único

La tripulación de la nave Orion ha regalado a la humanidad unas imágenes únicas, tomadas desde un lugar que muy pocos miembros de nuestra especie han podido ver con sus propios ojos: la cara oculta de la Luna.

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover, los astronautas a bordo de la misión Artemis II, han tenido el privilegio de poder contemplar esta visión en su histórica vuelta al satélite de la Tierra, la primera misión tripulada a la órbita lunar en medio siglo, y que les ha llevado a 400.171 kilómetros de la Tierra, más lejos que nadie en la historia de la exploración espacial.

Los cuatro tripulantes se encuentran este martes de vuelta a nuestro planeta, pero antes han podido contemplar estas espectaculares estampas que ha compartido la NASA.

El "atardecer de la Tierra" Es un fenómeno que se ha visto en tan pocas ocasiones que no tiene un nombre propio. La Casa Blanca, que ha compartido en redes la imagen, lo define como "Earthset", en un juego de palabras con sunset, el término en inglés para el atardecer. Pero por la posición de la nave Orion, lo que se puede ver no es la puesta del sol sino la de la Tierra por detrás de la superficie lunar. La Tierra se oculta tras la superficie lunar en esta imagen tomada por la misión Artemis II NASA La imagen está tomada el lunes a las 18:41 hora de la Costa Este de Estados Unidos del 6 de abril de 2026 -las 00:41 de la madrugada del lunes al martes en España-. Muestra una Tierra de un azul apagado, con nubes de un blanco brillante, poniéndose tras la superficie lunar llena de cráteres. Es de noche en la parte de la Tierra que se ve oscura, mientras que se puede ver Oceanía en la parte diurna. La puesta de la Tierra sobre la superficie lunar NASA