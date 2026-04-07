Las primeras imágenes de Artemis II desde la cara oculta de la Luna: un "atardecer de la Tierra" y un eclipse solar único
- Los tripulantes de la nave Orion han podido contemplar el satélite desde un punto de vista reservado a muy pocos
La tripulación de la nave Orion ha regalado a la humanidad unas imágenes únicas, tomadas desde un lugar que muy pocos miembros de nuestra especie han podido ver con sus propios ojos: la cara oculta de la Luna.
Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover, los astronautas a bordo de la misión Artemis II, han tenido el privilegio de poder contemplar esta visión en su histórica vuelta al satélite de la Tierra, la primera misión tripulada a la órbita lunar en medio siglo, y que les ha llevado a 400.171 kilómetros de la Tierra, más lejos que nadie en la historia de la exploración espacial.
Los cuatro tripulantes se encuentran este martes de vuelta a nuestro planeta, pero antes han podido contemplar estas espectaculares estampas que ha compartido la NASA.
El "atardecer de la Tierra"
Es un fenómeno que se ha visto en tan pocas ocasiones que no tiene un nombre propio. La Casa Blanca, que ha compartido en redes la imagen, lo define como "Earthset", en un juego de palabras con sunset, el término en inglés para el atardecer. Pero por la posición de la nave Orion, lo que se puede ver no es la puesta del sol sino la de la Tierra por detrás de la superficie lunar.
La imagen está tomada el lunes a las 18:41 hora de la Costa Este de Estados Unidos del 6 de abril de 2026 -las 00:41 de la madrugada del lunes al martes en España-. Muestra una Tierra de un azul apagado, con nubes de un blanco brillante, poniéndose tras la superficie lunar llena de cráteres. Es de noche en la parte de la Tierra que se ve oscura, mientras que se puede ver Oceanía en la parte diurna.
Un eclipse solar completo
Solo cuatro personas han podido ver este eclipse solar completo. Desde la perspectiva de la tripulación, la Luna parece lo suficientemente grande como para bloquear por completo el Sol durante casi 54 minutos de totalidad, mucho más de lo que suele durar un eclipse visto desde la Tierra.
La corona forma un halo brillante alrededor del disco lunar oscuro, revelando detalles de la atmósfera exterior del Sol que normalmente quedan ocultos por su brillo. También se ven estrellas que suelen ser demasiado tenues para apreciarlas cuando se fotografía la Luna, pero que, con la Luna en la oscuridad, se captan fácilmente.
Este "punto de vista único", según la NASA, ofrece tanto una "imagen impresionante" como una "valiosa oportunidad para que los astronautas documenten y describan la corona durante el regreso de la humanidad al espacio profundo". En esta imagen se aprecia el tenue resplandor de la cara visible de la Luna, iluminada por la luz reflejada desde la Tierra. En la siguiente fotografía, se puede apreciar el planeta Venus a la izquierda.
Los astronautas han tenido que usar gafas especiales de protección de la NASA para ver el eclipse, igual que ocurre cuando este fenómeno se observa desde la Tierra.
Otras imágenes con más detalle muestran zonas concretas de la Luna como el cráter Vavilov, situado en el borde de la cuenca de Hertzsprung, más antigua y extensa. La parte derecha de la imagen muestra la transición de un material liso dentro de un anillo interior de montañas a un terreno más accidentado alrededor del borde.