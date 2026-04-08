Inteligencia artificial y desinformación sobre la misión Artemis II: es real, no una recreación

La misión de la NASA Artemis II, que ha llevado a cuatro astronautas en la nave Orion a rodear la Luna por su cara oculta, ha derivado en la difusión por redes sociales de imágenes creadas o manipuladas con inteligencia artificial y vídeos descontextualizados sobre este viaje espacial. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos algunos de los mensajes que ponen en duda la misión que ha llevado al ser humano más lejos que nunca de la Tierra.

Un vídeo editado con IA a partir de imágenes reales de la NASA Un mensaje publicado el 6 de abril en X y compartido más de 2.000 veces difunde un vídeo que supera el millón de visualizaciones. En la grabación aparecen los cuatro astronautas de la misión Artemis II saludando a cámara mientras se escuchan vítores y aplausos. A continuación, la cámara gira a la derecha y muestra una de las ventanas de la nave desde la que se ve La Tierra. En la publicación leemos: "¿Acaso la cámara hizo ese movimiento, que termina en un primer plano de la Tierra, debido a la ingravidez?". La grabación está editada con inteligencia artificial. Publicación de X que difunde un vídeo creado con IA como si fuera real En VerificaRTVE, hemos analizado el vídeo con la herramienta de detección de contenidos generados con inteligencia artificial del proyecto IVERES y concluye que es IA con un 82,53% de probabilidad. El modelo Loccus de la misma aplicación detecta que el audio está hecho con IA con un 100% de fiabilidad en su predicción. Además, el experto en desinformación Tal Hagin explica en su perfil de X que encuentra anomalías que demuestran que se ha utilizado la IA para editar estas imágenes a partir de las reales que ha difundido la NASA. Resultado del análisis de herramientas de detección de IA de IVERES Tras una búsqueda en la galería de imágenes oficial de la NASA y en sus redes sociales, encontramos un vídeo publicado el 4 de abril en el que identificamos coincidencias con la grabación que circula en X. El primer fragmento es el mismo que vemos entre el minuto 00:16 y el 00:20 del vídeo de la NASA, mientras que el final es una fotografía tomada por el astronauta Reid Wiseman el 2 de abril desde la nave Orion. En ningún caso se escuchan los vítores y aplausos en el vídeo real difundido por la NASA.

Ni la nave Orion ni la Estación Espacial Internacional: el vídeo contiene IA Un mensaje de X, compartido más de 3.000 veces desde el 4 de abril, difunde un vídeo de 3:12 minutos que supera las 700.000 visualizaciones y asegura: "La nave Orion de la Misión Artemis II envió este precioso video mientras volaba alrededor de nuestra redondeada Tierra". Una nota de comunidad de X afirma, sin embargo, que es un vídeo de la Estación Espacial Internacional basándose en una respuesta de Grok, la inteligencia artificial de esta red social. Es falso. Publicación de X que difunde un vídeo falso como si fuera real VERIFICARTVE Es una grabación que contiene imágenes creadas con IA y que no coinciden con las señales de vídeo de la Estación Espacial Internacional. Tras analizar varios fragmentos, constatamos que al menos dos de ellos están hechos con inteligencia artificial con más de un 99% de probabilidad según la herramienta de detección Hive. Además, según el modelo Loccus de la aplicación del Proyecto Iveres el audio también ha sido generado con esta tecnología. Puedes comprobarlo en la imagen inferior. Resultados de herramientas que detectan IA en este contenido VERIFICARTVE Las imágenes tampoco están grabadas desde la Estación Espacial Internacional. La ISS emite tres señales de vídeo y ninguna de ellas coincide con la que comparten en redes: dos son las cámaras instaladas por la NASA en el exterior de la estación (1 y 2) y la tercera señal (que emite en calidad 4K) es la que está instalada por la empresa británica Sen. Al comparar las imágenes, observamos que la estructura de la estación espacial no coincide, ni en posición ni en nitidez. Sucede lo mismo con la calidad de imagen de la Tierra. Tampoco son coincidentes la inclinación de la cámara ni el formato de la señal. A través de la marca de agua presente en la publicación de redes, encontramos el origen del vídeo en una cuenta de TikTok con más de 2 millones de seguidores que comparte desde imágenes reales de la NASA hasta videojuegos y grabaciones como la que estamos analizando. Comparación del vídeo compartido en redes y de las señales oficiales de la Estación Espacial Internacional VERIFICARTVE

Este vídeo de un peluche flotando dentro de la nave Orion está manipulado También se ha difundido en redes sociales un vídeo de 20 segundos que muestra la grabación de una pantalla en la que se emite una intervención de los cuatro astronautas de la misión Artemis II. Frente a ellos vemos un peluche flotando del que aparecen y desaparecen unas letras y lo difunden como "prueba" de que el viaje espacial no es real. "Cuantos más vídeos muestren de Artemis II, más pruebas aportarán a quienes simplemente no creen en la NASA. Esperen…", afirma en inglés un mensaje en X del 5 de abril que comparte la grabación con más de 1,6 millones de visualizaciones. Es falso. Publicación de X que difunde un vídeo falso como si fuera real VERIFICARTVE Se trata de un vídeo manipulado, la grabación original no muestra las inscripciones del peluche que se ven en las imágenes de redes. Mediante una búsqueda inversa, encontramos la emisión en directo de la comunicación con la Tierra de los tripulantes de la nave Orion que tuvo lugar el 3 de abril. A partir del minuto 4:29 del vídeo publicado por la CNN puedes ver el mismo fragmento y comprobar que no aparece ninguna inscripción en el muñeco. Según explicó The New York Times, este peluche que viaja a bordo de la misión Artemis II de la NASA a la Luna fue diseñado por Lucas Ye, un niño de 8 años, y su cometido es ser un "indicador de gravedad cero" para saber que los astronautas han entrado en la fase de ingravidez de su vuelo.

Estas imágenes de los astronautas en un set de rodaje son falsas Circula también una imagen de los cuatro astronautas con arneses como si estuvieran en un estudio de rodaje con un croma verde y focos. En la publicación de X del 5 de abril que adjunta la foto, afirman que "la última transmisión en directo con los astronautas muestra claramente que todo es un montaje con pantalla verde". Es falso. Publicación de X que difunde una foto falsa como si fuera real VERIFICARTVE Esta imagen ha sido editada digitalmente. Hemos analizado la fotografía con la herramienta HIVE y el resultado que nos ofrece es que ha sido generada con IA con un probabilidad superior al 77%. La instantánea también contiene varios errores gráficos. Hay tres astronautas representados con arneses, pero la mujer está suspendida en el aire sin arnés. Además, entre los dos astronautas de la izquierda aparece una mano de la nada y uno de ellos solo tiene un brazo. La foto es una manipulación a partir de imágenes reales difundidas por la NASA. Puedes comprobarlo a partir del minuto 17 de este vídeo publicado en YouTube el 3 de abril. Imagen falsa que simula un estudio de grabación VERIFICARTVE